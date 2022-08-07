Стадион: Sandefjord Arena
2:2
Конец матча
0'
1:0
9' ГолОфкир Мохамед
2:0
21' ГолYouseff Chaib
39' Желтая карточкаЛёкберг Кристоффер
2:1
62' ГолТраоре Маи
81' Желтая карточкаYouseff Chaib
2:2
85' ГолХауген Херман
90'+6
Ход матча
9'
21'
2:0
62'
81'
85'
2:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 10
-
5 Удары в створ 5
-
4 Угловые 5
-
0 Офсайды 4
-
6 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
12
Кето
Хуго
15
Jesper
Taaje
21
Фло
Фредрик
- Основной состав
-
12 Кето ХугоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Jesper TaajeЗащитник
-
21 Фло ФредрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Ордагич АмерПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Траоре МаиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Bjarte Lunde Aarsheim
История личных встреч
Саннефьёрд
Викинг
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
14 матчей
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Офкир Мохамед
|10
|0.59
|Тветер Александер Рууд
|6
|0.35
|Вега Дейвер
|2
|0.12
|Ньенету Франклин
|2
|0.12
|Хокенстад Матс
|2
|0.12
|Айер Кинин
|2
|0.12
|Янсен Квинт
|1
|0.06
|Куртович Виллиам
|1
|0.06
|Youseff Chaib
|1
|0.06
|Jesper Taaje
|1
|0.06
|Маркманруд Ларс
|1
|0.06
|Ian Smeulers
|0
|0
|Рисан Сандер
|0
|0
|Нильссон Александер II
|0
|0
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бериша Ветон
|8 (3)
|0.44
|Себулонсен Себастьян
|4
|0.22
|Трипич Златко
|3
|0.17
|Кабран Кевин
|2
|0.11
|Траоре Маи
|2
|0.11
|Сандберг Никлас
|2 (1)
|0.11
|Лёкберг Кристоффер
|2
|0.11
|Танген Харальд
|1
|0.06
|Сольбаккен Маркус
|1
|0.06
|Веватне Вильяр
|1
|0.06
|Брекало Давид
|1
|0.06
|Хауген Херман
|1
|0.06
|Daniel Seland Karlsbakk
|1
|0.06
|Фридйонссон Самуэль
|1 (1)
|0.06
|Бьёрсхоль Сондре
|0
|0
|Торстейнбё Фредерик
|0
|0
Карточки
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куртович Виллиам
|3
|0
|Jesper Taaje
|3
|0
|Нильссон Александер II
|3
|0
|Сингх Хармет
|2
|0
|Ian Smeulers
|2
|0
|Маркманруд Ларс
|2
|0
|Хокенстад Матс
|1
|0
|Офкир Мохамед
|1
|0
|Вега Дейвер
|1
|0
|Youseff Chaib
|1
|0
|Айер Кинин
|1
|0
|Гуссиос Сиверт
|1
|0
|Рисан Сандер
|1
|0
|Ньенету Франклин
|1
|0
|Эгели Ветле Валле
|1
|0
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридйонссон Самуэль
|4
|0
|Сольбаккен Маркус
|4
|0
|Сандберг Никлас
|3
|0
|Брекало Давид
|3
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|3
|0
|Паттинама Шейн
|3
|0
|Стенснесс Джанни
|3
|0
|Трипич Златко
|1
|1
|Лёкберг Кристоффер
|1
|1
|Викстёль Рольф
|2
|0
|Танген Харальд
|2
|0
|Веватне Вильяр
|1
|0
|Гуннарссон Патрик
|1
|0
|Себулонсен Себастьян
|1
|0
|Daniel Seland Karlsbakk
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
15
10 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
5
31%
2
13%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
3
19%
1
7%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
19%
5
33%
61-75
2
13%
5
33%
76-90
Пропущено
15
20
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
7%
3
15%
1-15
0
0%
5
25%
16-30
4
27%
2
10%
31-45
5
33%
4
20%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
27%
6
30%
76-90
Забито
16
16
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
2
13%
1
6%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
3
19%
2
13%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
5
31%
4
25%
61-75
2
13%
5
31%
76-90
Пропущено
16
6
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
4
25%
0
0%
1-15
1
6%
2
33%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
25%
1
17%
46-60
3
19%
3
50%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Забито
32
31
18 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
7
22%
3
10%
1-15
5
16%
4
13%
16-30
6
19%
3
10%
31-45
2
6%
2
6%
46-60
8
25%
9
29%
29%
61-75
4
13%
10
32%
76-90
Пропущено
31
26
12 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
5
16%
3
12%
1-15
1
3%
7
27%
16-30
6
19%
2
8%
31-45
9
29%
29%
5
19%
46-60
4
13%
3
12%
61-75
6
19%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Саннефьёрд
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Саннефьёрд - Мольде 2:3 Дьерв - Саннефьёрд 1:2
Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Бьясен - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Флинт - Саннефьёрд 1:5 Викинг - Саннефьёрд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4 Русенборг - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3 Халсен - Саннефьёрд 1:4 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:5 Хам-Кам - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:2 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:3 Одд - Саннефьёрд 2:0
Викинг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Викинг - Слайго Роверс 5:1 Викинг - Спарта Прага 2:1 Волеренга - Викинг 4:2 Спарта Прага - Викинг 0:0
Викинг - Кристиансунд 2:1 Лиллестрём - Викинг 0:1 Викинг - Русенборг 1:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Вард Хёугесунн - Викинг 1:2 Викинг - Саннефьёрд 1:2 Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Викинг - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Викинг 1:1 Rosseland - Викинг 1:6 Викинг - Дьерв 3:0 Викинг - Стрёмсгодсет 0:0 Мольде - Викинг 3:4 Викинг - Хёугесунн 5:1 Викинг - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Викинг 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|18
|13
|3
|2
|38 - 17
|42
|2.
|Лиллестрём
|17
|11
|4
|2
|32 - 15
|37
|3.
|Будё-Глимт
|17
|10
|4
|3
|44 - 19
|34
|4.
|Русенборг
|17
|8
|7
|2
|31 - 20
|31
|5.
|Викинг
|18
|8
|5
|5
|32 - 25
|29
|6.
|Стрёмсгодсет
|17
|7
|4
|6
|24 - 26
|25
|7.
|Волеренга
|0:0
|17
|7
|3
|7
|25 - 26
|24
|8.
|Олесунн
|0:0
|17
|5
|7
|5
|18 - 21
|22
|9.
|Саннефьёрд
|17
|6
|3
|8
|29 - 34
|21
|10.
|Одд
|18
|6
|2
|10
|19 - 33
|20
|11.
|Сарпсборг-08
|17
|6
|1
|10
|31 - 31
|19
|12.
|Хёугесунн
|17
|5
|4
|8
|27 - 29
|19
|13.
|Тромсё
|16
|3
|9
|4
|21 - 28
|18
|14.
|Хам-Кам
|17
|3
|9
|5
|20 - 21
|18
|15.
|Дьерв
|17
|3
|2
|12
|13 - 38
|11
|16.
|Кристиансунд
|17
|1
|3
|13
|14 - 35
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|10
|7
|1
|2
|23 - 10
|22
|2.
|Русенборг
|8
|6
|2
|0
|18 - 7
|20
|3.
|Лиллестрём
|8
|6
|1
|1
|14 - 3
|19
|4.
|Будё-Глимт
|9
|5
|4
|0
|29 - 8
|19
|5.
|Викинг
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|6.
|Стрёмсгодсет
|9
|5
|2
|2
|17 - 14
|17
|7.
|Волеренга
|0:0
|8
|4
|2
|2
|11 - 9
|14
|8.
|Хёугесунн
|9
|4
|2
|3
|17 - 15
|14
|9.
|Тромсё
|7
|3
|3
|1
|12 - 10
|12
|10.
|Олесунн
|0:0
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|11.
|Хам-Кам
|9
|2
|4
|3
|10 - 10
|10
|12.
|Сарпсборг-08
|9
|3
|1
|5
|13 - 13
|10
|13.
|Дьерв
|9
|3
|1
|5
|8 - 16
|10
|14.
|Одд
|9
|3
|0
|6
|13 - 18
|9
|15.
|Саннефьёрд
|8
|1
|3
|4
|13 - 18
|6
|16.
|Кристиансунд
|8
|0
|3
|5
|10 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|8
|6
|2
|0
|15 - 7
|20
|2.
|Лиллестрём
|9
|5
|3
|1
|18 - 12
|18
|3.
|Будё-Глимт
|8
|5
|0
|3
|15 - 11
|15
|4.
|Саннефьёрд
|9
|5
|0
|4
|16 - 16
|15
|5.
|Русенборг
|9
|2
|5
|2
|13 - 13
|11
|6.
|Викинг
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|7.
|Одд
|9
|3
|2
|4
|6 - 15
|11
|8.
|Волеренга
|0:0
|9
|3
|1
|5
|14 - 17
|10
|9.
|Олесунн
|0:0
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|10.
|Сарпсборг-08
|8
|3
|0
|5
|18 - 18
|9
|11.
|Хам-Кам
|8
|1
|5
|2
|10 - 11
|8
|12.
|Стрёмсгодсет
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|13.
|Тромсё
|9
|0
|6
|3
|9 - 18
|6
|14.
|Хёугесунн
|8
|1
|2
|5
|10 - 14
|5
|15.
|Кристиансунд
|9
|1
|0
|8
|4 - 16
|3
|16.
|Дьерв
|8
|0
|1
|7
|5 - 22
|1
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