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Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Саннефьёрд
2:2
Конец матча
Викинг
0'
1:0
9' Гол
Офкир Мохамед
2:0
21' Гол
Youseff Chaib
39' Желтая карточка
Лёкберг Кристоффер
2:1
62' Гол
Траоре Маи
81' Желтая карточка
Youseff Chaib
2:2
85' Гол
Хауген Херман
90'+6
12
Кето
Хуго
2
Хокенстад
Матс
4
Ian
Smeulers
15
Jesper
Taaje
21
Фло
Фредрик
8
Куртович
Виллиам
13
Маркманруд
Ларс
25
Эгели
Ветле
Валле
7
Офкир
Мохамед
14
Тветер
Александер
Рууд
20
Ньенету
Франклин
30
Гуннарссон
Патрик
3
Веватне
Вильяр
4
Брекало
Давид
18
Бьёрсхоль
Сондре
20
Паттинама
Шейн
7
Торстейнбё
Фредерик
16
Лёкберг
Кристоффер
21
Танген
Харальд
9
Кабран
Кевин
15
Сандберг
Никлас
24
Траоре
Маи
Саннефьёрд
4-3-3
Викинг
4-3-3

История личных встреч

Саннефьёрд
Викинг

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

14 матчей

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

Т
1:2
Т
2:1
Т
3:0
Т
2:2
Т
2:0
ТМК
2:0
Т
3:1
Т
0:2
Т
2:0
Т
1:2
Т
0:0
Т
0:0
Т
2:2
Т
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Офкир Мохамед 10 0.59
Тветер Александер Рууд 6 0.35
Вега Дейвер 2 0.12
Ньенету Франклин 2 0.12
Хокенстад Матс 2 0.12
Айер Кинин 2 0.12
Янсен Квинт 1 0.06
Куртович Виллиам 1 0.06
Youseff Chaib 1 0.06
Jesper Taaje 1 0.06
Маркманруд Ларс 1 0.06
Ian Smeulers 0 0
Рисан Сандер 0 0
Нильссон Александер II 0 0
Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Ветон 8 (3) 0.44
Себулонсен Себастьян 4 0.22
Трипич Златко 3 0.17
Кабран Кевин 2 0.11
Траоре Маи 2 0.11
Сандберг Никлас 2 (1) 0.11
Лёкберг Кристоффер 2 0.11
Танген Харальд 1 0.06
Сольбаккен Маркус 1 0.06
Веватне Вильяр 1 0.06
Брекало Давид 1 0.06
Хауген Херман 1 0.06
Daniel Seland Karlsbakk 1 0.06
Фридйонссон Самуэль 1 (1) 0.06
Бьёрсхоль Сондре 0 0
Торстейнбё Фредерик 0 0

Карточки

Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртович Виллиам 3 0
Jesper Taaje 3 0
Нильссон Александер II 3 0
Сингх Хармет 2 0
Ian Smeulers 2 0
Маркманруд Ларс 2 0
Хокенстад Матс 1 0
Офкир Мохамед 1 0
Вега Дейвер 1 0
Youseff Chaib 1 0
Айер Кинин 1 0
Гуссиос Сиверт 1 0
Рисан Сандер 1 0
Ньенету Франклин 1 0
Эгели Ветле Валле 1 0
Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридйонссон Самуэль 4 0
Сольбаккен Маркус 4 0
Сандберг Никлас 3 0
Брекало Давид 3 0
Бьёрсхоль Сондре 3 0
Паттинама Шейн 3 0
Стенснесс Джанни 3 0
Трипич Златко 1 1
Лёкберг Кристоффер 1 1
Викстёль Рольф 2 0
Танген Харальд 2 0
Веватне Вильяр 1 0
Гуннарссон Патрик 1 0
Себулонсен Себастьян 1 0
Daniel Seland Karlsbakk 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
15
10 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
5
31%
2
13%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
3
19%
1
7%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
19%
5
33%
61-75
2
13%
5
33%
76-90

Пропущено

15
20
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
7%
3
15%
1-15
0
0%
5
25%
16-30
4
27%
2
10%
31-45
5
33%
4
20%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
27%
6
30%
76-90

Забито

16
16
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
2
13%
1
6%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
3
19%
2
13%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
5
31%
4
25%
61-75
2
13%
5
31%
76-90

Пропущено

16
6
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
4
25%
0
0%
1-15
1
6%
2
33%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
25%
1
17%
46-60
3
19%
3
50%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Забито

32
31
18 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
7
22%
3
10%
1-15
5
16%
4
13%
16-30
6
19%
3
10%
31-45
2
6%
2
6%
46-60
8
25%
9
29%
29%
61-75
4
13%
10
32%
76-90

Пропущено

31
26
12 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
5
16%
3
12%
1-15
1
3%
7
27%
16-30
6
19%
2
8%
31-45
9
29%
29%
5
19%
46-60
4
13%
3
12%
61-75
6
19%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Саннефьёрд
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Саннефьёрд - Мольде 2:3 Дьерв - Саннефьёрд 1:2
Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Бьясен - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Флинт - Саннефьёрд 1:5 Викинг - Саннефьёрд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4 Русенборг - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3 Халсен - Саннефьёрд 1:4 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:5 Хам-Кам - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:2 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:3 Одд - Саннефьёрд 2:0
Викинг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Викинг - Слайго Роверс 5:1 Викинг - Спарта Прага 2:1 Волеренга - Викинг 4:2 Спарта Прага - Викинг 0:0
Викинг - Кристиансунд 2:1 Лиллестрём - Викинг 0:1 Викинг - Русенборг 1:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Вард Хёугесунн - Викинг 1:2 Викинг - Саннефьёрд 1:2 Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Викинг - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Викинг 1:1 Rosseland - Викинг 1:6 Викинг - Дьерв 3:0 Викинг - Стрёмсгодсет 0:0 Мольде - Викинг 3:4 Викинг - Хёугесунн 5:1 Викинг - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Викинг 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 18 13 3 2 38 - 17 42
2. Лиллестрём 17 11 4 2 32 - 15 37
3. Будё-Глимт 17 10 4 3 44 - 19 34
4. Русенборг 17 8 7 2 31 - 20 31
5. Викинг 18 8 5 5 32 - 25 29
6. Стрёмсгодсет 17 7 4 6 24 - 26 25
7. Волеренга 0:0 17 7 3 7 25 - 26 24
8. Олесунн 0:0 17 5 7 5 18 - 21 22
9. Саннефьёрд 17 6 3 8 29 - 34 21
10. Одд 18 6 2 10 19 - 33 20
11. Сарпсборг-08 17 6 1 10 31 - 31 19
12. Хёугесунн 17 5 4 8 27 - 29 19
13. Тромсё 16 3 9 4 21 - 28 18
14. Хам-Кам 17 3 9 5 20 - 21 18
15. Дьерв 17 3 2 12 13 - 38 11
16. Кристиансунд 17 1 3 13 14 - 35 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 10 7 1 2 23 - 10 22
2. Русенборг 8 6 2 0 18 - 7 20
3. Лиллестрём 8 6 1 1 14 - 3 19
4. Будё-Глимт 9 5 4 0 29 - 8 19
5. Викинг 9 5 3 1 16 - 6 18
6. Стрёмсгодсет 9 5 2 2 17 - 14 17
7. Волеренга 0:0 8 4 2 2 11 - 9 14
8. Хёугесунн 9 4 2 3 17 - 15 14
9. Тромсё 7 3 3 1 12 - 10 12
10. Олесунн 0:0 8 3 3 2 9 - 9 12
11. Хам-Кам 9 2 4 3 10 - 10 10
12. Сарпсборг-08 9 3 1 5 13 - 13 10
13. Дьерв 9 3 1 5 8 - 16 10
14. Одд 9 3 0 6 13 - 18 9
15. Саннефьёрд 8 1 3 4 13 - 18 6
16. Кристиансунд 8 0 3 5 10 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 8 6 2 0 15 - 7 20
2. Лиллестрём 9 5 3 1 18 - 12 18
3. Будё-Глимт 8 5 0 3 15 - 11 15
4. Саннефьёрд 9 5 0 4 16 - 16 15
5. Русенборг 9 2 5 2 13 - 13 11
6. Викинг 9 3 2 4 16 - 19 11
7. Одд 9 3 2 4 6 - 15 11
8. Волеренга 0:0 9 3 1 5 14 - 17 10
9. Олесунн 0:0 9 2 4 3 9 - 12 10
10. Сарпсборг-08 8 3 0 5 18 - 18 9
11. Хам-Кам 8 1 5 2 10 - 11 8
12. Стрёмсгодсет 8 2 2 4 7 - 12 8
13. Тромсё 9 0 6 3 9 - 18 6
14. Хёугесунн 8 1 2 5 10 - 14 5
15. Кристиансунд 9 1 0 8 4 - 16 3
16. Дьерв 8 0 1 7 5 - 22 1
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  • — Вылет в Первый дивизион
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Лёкберг Кристоффер получил желтую карточку от судьи
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