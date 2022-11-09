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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Ганза
1:1
Конец матча
Нюрнберг
0'
0:1
5' Гол
Нюрнбергер Фабиан
25' Желтая карточка
Bryang Kayo
28' Желтая карточка
Гиамера Ян
37' Желтая карточка
Ферхук Йон
45' Желтая карточка
Нюрнбергер Фабиан
74' Желтая карточка
Ингельссон Сванте
84' Желтая карточка
Анану Фредерик
1:1
90' Гол
Фролинг Нильс
90'+7
1
Кольке
Маркус
7
Найдхарт
Нико
16
Мэлоун
Райан
4
Россбах
Дамиан
20
Шерфф
Лукас
34
Лукас
Фрёде
6
Dennis
Dressel
19
Прёгер
Кай
10
Дулевич
Харис
14
Ингельссон
Сванте
18
Ферхук
Йон
26
Матения
Кристиан
28
Гиамера
Ян
16
Шиндлер
Кристофер
4
Лоуренс
Джеймс
15
Нюрнбергер
Фабиан
13
Векессер
Эрик
6
Темпельман
Лино
5
Гайс
Йоханнес
34
Bryang
Kayo
33
Дафернер
Кристоф
36
Шлаймер
Лукас
Ганза
4-2-3-1
Нюрнберг
3-5-2

История личных встреч

Ганза
Нюрнберг

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

Б2
0:2
Б2
1:0
К
2:2
Б2
0:0
Б2
4:0
Б
1:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.33

Среднее время на гол

135
270

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.33
0.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

67
108

Бомбардиры внутри турнира

Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прёгер Кай 6 0.38
Лукас Фрёде 3 0.19
Ферхук Йон 1 0.06
Хинтерзеер Лукас 1 0.06
Мэлоун Райан 1 (1) 0.06
Россбах Дамиан 1 0.06
Шумахер Кевин 1 0.06
Ингельссон Сванте 0 0
Ли Дон-Ген 0 0
Dennis Dressel 0 0
Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуа Квадво 4 0.25
Дафернер Кристоф 3 0.19
Темпельман Лино 2 0.13
Нюрнбергер Фабиан 1 0.06
Валентини Энрико 1 0.06
Кастроп Йенс 1 0.06
Винтцаймер Мануэль 1 0.06
Дели Матс Мёллер 0 0
Думан Тайлан 0 0
Гайс Йоханнес 0 0

Карточки

Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ингельссон Сванте 7 0
Ферхук Йон 5 1
Лукас Фрёде 6 0
Мэлоун Райан 6 0
Россбах Дамиан 4 0
Шумахер Кевин 3 0
Dennis Dressel 3 0
Найдхарт Нико 2 0
Ван Дронгелен Рик 2 0
Анану Фредерик 2 0
Хинтерзеер Лукас 1 0
Кольке Маркус 1 0
Штраус Джон-Патрик 1 0
Шерфф Лукас 1 0
Прёгер Кай 1 0
Тилль Себастьян 1 0
Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нюрнбергер Фабиан 5 0
Векессер Эрик 4 0
Гайс Йоханнес 3 0
Валентини Энрико 3 0
Гиамера Ян 3 0
Темпельман Лино 3 0
Фофана Садик 3 0
Шиндлер Кристофер 2 0
Дафернер Кристоф 2 0
Матения Кристиан 1 0
Хюбнер Флориан 1 0
Сёренсен Асгер 1 0
Дели Матс Мёллер 1 0
Думан Тайлан 1 0
Дуа Квадво 1 0
Шлаймер Лукас 1 0
Bryang Kayo 1 0
Шуранов Эрик 1 0
Кастроп Йенс 1 0

Результаты матчей

Ганза
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Нюрнберг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

0
4
Ганза
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Нюрнберг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
11

Волевые поражения

6
3
Ганза
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Нюрнберг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

11
12

Волевые поражения

6
7

Голы по времени матча

Забито

7
7
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
1
14%
1
14%
1-15
3
43%
1
14%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Пропущено

10
13
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
2
20%
5
38%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
4
40%
2
15%
76-90

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
3
60%
76-90

Пропущено

13
11
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
15%
0
0%
1-15
5
38%
0
0%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
2
15%
2
18%
46-60
2
15%
3
27%
61-75
1
8%
4
36%
76-90

Забито

14
12
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
2
14%
2
17%
1-15
4
29%
1
8%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
1
7%
3
25%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
5
42%
76-90

Пропущено

23
24
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 9
2
9%
2
8%
1-15
6
26%
2
8%
16-30
3
13%
7
29%
29%
31-45
4
17%
3
13%
46-60
3
13%
4
17%
61-75
5
22%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ганза
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ганза - Зандхаузен 0:1 Ян - Ганза 0:3 Ганза - Кайзерслаутерн 0:2 Гройтер Фюрт - Ганза 2:2
Ганза - Падерборн 0:3 Хольштайн Киль - Ганза 1:1 Вольфсбург - Ганза 0:0 Ганза - Магдебург 3:1 Фортуна - Ганза 3:1 Ганза - Ганновер 96 0:1 Карлсруэ - Ганза 2:0 Ганза - Санкт-Паули 2:0 Дармштадт - Ганза 4:0 Ганза - Арминия 2:1 Любек - Ганза 1:0 Гамбург - Ганза 0:1 Ганза - Хайденхайм 0:1 Ганза - Брондбю 3:1 Wismar - Ганза 0:10 Аустрия Клагенфурт - Ганза 0:0
Нюрнберг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Нюрнберг - Магдебург 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 0:0 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Вальдхоф - Нюрнберг 0:1
Фортуна - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:3 Карлсруэ - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Санкт-Галлен 4:3 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Арминия 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 4:2 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Хайденхайм 0:3 Ян - Нюрнберг 0:0 Каан-Маринборн - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 2:0 Санкт-Паули - Нюрнберг 3:2 Нюрнберг - Швайнфурт 2:1 Нюрнберг - Арсенал 3:5

Результаты матчей

Ганза
Нюрнберг

Точный счет

0:1
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%

Точный счет

0:1
4 раза 27%
0:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
7 раз 47%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%

Тоталы голов в матче

Ганза
Нюрнберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
4
3
3
5
1.5
2
5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
4
2
5
1.5
3
5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
8
7
5
10
1.5
5
10
2
13
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт 15 9 5 1 25 - 14 32
2. Гамбург 16 10 1 5 25 - 17 31
3. Хайденхайм 16 8 6 2 28 - 16 30
4. Ганновер 96 16 8 3 5 24 - 17 27
5. Фортуна 16 8 2 6 25 - 18 26
6. Падерборн 16 8 2 6 34 - 20 26
7. Кайзерслаутерн 16 6 8 2 27 - 22 26
8. Хольштайн Киль 16 6 6 4 29 - 27 24
9. Гройтер Фюрт 16 4 7 5 21 - 25 19
10. Ян 16 5 4 7 16 - 25 19
11. Ганза 16 5 3 8 16 - 23 18
12. Айнтрахт Бр 16 4 6 6 18 - 25 18
13. Карлсруэ 16 5 2 9 22 - 26 17
14. Магдебург 15 5 2 8 19 - 29 17
15. Санкт-Паули 16 3 7 6 19 - 21 16
16. Нюрнберг 16 4 4 8 14 - 24 16
17. Зандхаузен 16 4 4 8 19 - 25 16
18. Арминия 16 4 2 10 20 - 27 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 9 6 0 3 26 - 11 18
2. Дармштадт 8 5 3 0 14 - 5 18
3. Хайденхайм 7 5 2 0 16 - 6 17
4. Ганновер 96 8 5 2 1 12 - 6 17
5. Фортуна 7 5 1 1 16 - 6 16
6. Санкт-Паули 8 3 5 0 13 - 6 14
7. Гройтер Фюрт 9 3 5 1 13 - 12 14
8. Гамбург 8 4 1 3 11 - 8 13
9. Ян 9 3 4 2 9 - 13 13
10. Кайзерслаутерн 9 3 4 2 14 - 14 13
11. Хольштайн Киль 7 3 2 2 13 - 9 11
12. Айнтрахт Бр 8 3 2 3 10 - 10 11
13. Зандхаузен 8 3 2 3 12 - 12 11
14. Карлсруэ 8 3 1 4 12 - 13 10
15. Ганза 9 3 1 5 8 - 11 10
16. Арминия 7 3 0 4 13 - 13 9
17. Нюрнберг 7 2 1 4 6 - 10 7
18. Магдебург 7 2 1 4 6 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 8 6 0 2 14 - 9 18
2. Дармштадт 7 4 2 1 11 - 9 14
3. Кайзерслаутерн 7 3 4 0 13 - 8 13
4. Хольштайн Киль 9 3 4 2 16 - 18 13
5. Хайденхайм 9 3 4 2 12 - 10 13
6. Ганновер 96 8 3 1 4 12 - 11 10
7. Фортуна 9 3 1 5 9 - 12 10
8. Магдебург 8 3 1 4 13 - 17 10
9. Нюрнберг 9 2 3 4 8 - 14 9
10. Падерборн 7 2 2 3 8 - 9 8
11. Ганза 7 2 2 3 8 - 12 8
12. Айнтрахт Бр 8 1 4 3 8 - 15 7
13. Карлсруэ 8 2 1 5 10 - 13 7
14. Ян 7 2 0 5 7 - 12 6
15. Гройтер Фюрт 7 1 2 4 8 - 13 5
16. Зандхаузен 8 1 2 5 7 - 13 5
17. Арминия 9 1 2 6 7 - 14 5
18. Санкт-Паули 8 0 2 6 6 - 15 2
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Топ бомбардиров
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 10 (2)
Гамбург Глацель Роберт 9 (1)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 8 (2)
Падерборн Пирингер Марвин 7 (5)
Ганновер 96 Нильсен Ховард 7 (2)
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Топ нарушителей
Ганза Ингельссон Сванте 7
Ганновер 96 Кунце Фабиан 7
Ганза Ферхук Йон 1 5
Дармштадт Холланд Фабиан 6
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 6
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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