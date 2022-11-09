Тур: 16. Стадион: Ostseestadion.
0'
0:1
5' ГолНюрнбергер Фабиан
25' Желтая карточкаBryang Kayo
28' Желтая карточкаГиамера Ян
37' Желтая карточкаФерхук Йон
45' Желтая карточкаНюрнбергер Фабиан
74' Желтая карточкаИнгельссон Сванте
84' Желтая карточкаАнану Фредерик
1:1
90' ГолФролинг Нильс
90'+7
Ход матча
5'
25'
28'
37'
84'
90'
1:1
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 4
-
4 Угловые 9
-
1 Офсайды 2
-
21 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
16
Мэлоун
Райан
20
Шерфф
Лукас
34
Лукас
Фрёде
19
Прёгер
Кай
18
Ферхук
Йон
28
Гиамера
Ян
34
Bryang
Kayo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Мэлоун РайанЗащитник
- Защитник
-
20 Шерфф ЛукасЗащитник
-
34 Лукас ФрёдеПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Прёгер КайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ферхук ЙонНападающий
- Запасные игроки
-
23 Кёрбер НильсВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Ли Дон-ГенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Jens Haertel
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Гиамера ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Bryang KayoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шуранов ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
23 Дуа КвадвоНападающий
-
-
17 Кастроп Йенс
-
Главный тренер: Вайнцирль Маркус
История личных встреч
Ганза
Нюрнберг
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.33
Среднее время на гол
135
270
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.33
0.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
67
108
Бомбардиры внутри турнира
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прёгер Кай
|6
|0.38
|Лукас Фрёде
|3
|0.19
|Ферхук Йон
|1
|0.06
|Хинтерзеер Лукас
|1
|0.06
|Мэлоун Райан
|1 (1)
|0.06
|Россбах Дамиан
|1
|0.06
|Шумахер Кевин
|1
|0.06
|Ингельссон Сванте
|0
|0
|Ли Дон-Ген
|0
|0
|Dennis Dressel
|0
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуа Квадво
|4
|0.25
|Дафернер Кристоф
|3
|0.19
|Темпельман Лино
|2
|0.13
|Нюрнбергер Фабиан
|1
|0.06
|Валентини Энрико
|1
|0.06
|Кастроп Йенс
|1
|0.06
|Винтцаймер Мануэль
|1
|0.06
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Думан Тайлан
|0
|0
|Гайс Йоханнес
|0
|0
Карточки
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ингельссон Сванте
|7
|0
|Ферхук Йон
|5
|1
|Лукас Фрёде
|6
|0
|Мэлоун Райан
|6
|0
|Россбах Дамиан
|4
|0
|Шумахер Кевин
|3
|0
|Dennis Dressel
|3
|0
|Найдхарт Нико
|2
|0
|Ван Дронгелен Рик
|2
|0
|Анану Фредерик
|2
|0
|Хинтерзеер Лукас
|1
|0
|Кольке Маркус
|1
|0
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0
|Шерфф Лукас
|1
|0
|Прёгер Кай
|1
|0
|Тилль Себастьян
|1
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нюрнбергер Фабиан
|5
|0
|Векессер Эрик
|4
|0
|Гайс Йоханнес
|3
|0
|Валентини Энрико
|3
|0
|Гиамера Ян
|3
|0
|Темпельман Лино
|3
|0
|Фофана Садик
|3
|0
|Шиндлер Кристофер
|2
|0
|Дафернер Кристоф
|2
|0
|Матения Кристиан
|1
|0
|Хюбнер Флориан
|1
|0
|Сёренсен Асгер
|1
|0
|Дели Матс Мёллер
|1
|0
|Думан Тайлан
|1
|0
|Дуа Квадво
|1
|0
|Шлаймер Лукас
|1
|0
|Bryang Kayo
|1
|0
|Шуранов Эрик
|1
|0
|Кастроп Йенс
|1
|0
Результаты матчей
Ганза
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Нюрнберг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
0
4
Ганза
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Нюрнберг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
11
Волевые поражения
6
3
Ганза
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Нюрнберг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
7
4
Волевые победы
11
12
Волевые поражения
6
7
Голы по времени матча
Забито
7
7
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
1
14%
1
14%
1-15
3
43%
1
14%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
29%
76-90
Пропущено
10
13
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
2
20%
5
38%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
4
40%
2
15%
76-90
Забито
7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
3
60%
76-90
Пропущено
13
11
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
15%
0
0%
1-15
5
38%
0
0%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
2
15%
2
18%
46-60
2
15%
3
27%
61-75
1
8%
4
36%
76-90
Забито
14
12
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
2
14%
2
17%
1-15
4
29%
1
8%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
1
7%
3
25%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
5
42%
76-90
Пропущено
23
24
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 9
2
9%
2
8%
1-15
6
26%
2
8%
16-30
3
13%
7
29%
29%
31-45
4
17%
3
13%
46-60
3
13%
4
17%
61-75
5
22%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ганза
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ганза - Зандхаузен 0:1 Ян - Ганза 0:3 Ганза - Кайзерслаутерн 0:2 Гройтер Фюрт - Ганза 2:2
Ганза - Падерборн 0:3 Хольштайн Киль - Ганза 1:1 Вольфсбург - Ганза 0:0 Ганза - Магдебург 3:1 Фортуна - Ганза 3:1 Ганза - Ганновер 96 0:1 Карлсруэ - Ганза 2:0 Ганза - Санкт-Паули 2:0 Дармштадт - Ганза 4:0 Ганза - Арминия 2:1 Любек - Ганза 1:0 Гамбург - Ганза 0:1 Ганза - Хайденхайм 0:1 Ганза - Брондбю 3:1 Wismar - Ганза 0:10 Аустрия Клагенфурт - Ганза 0:0
Нюрнберг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Нюрнберг - Магдебург 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 0:0 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Вальдхоф - Нюрнберг 0:1
Фортуна - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:3 Карлсруэ - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Санкт-Галлен 4:3 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Арминия 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 4:2 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Хайденхайм 0:3 Ян - Нюрнберг 0:0 Каан-Маринборн - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 2:0 Санкт-Паули - Нюрнберг 3:2 Нюрнберг - Швайнфурт 2:1 Нюрнберг - Арсенал 3:5
Результаты матчей
Ганза
Нюрнберг
Точный счет
0:1
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
Точный счет
0:1
4 раза 27%
0:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
7 раз 47%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
Тоталы голов в матче
Ганза
Нюрнберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
43
35
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
44
25
35
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
87
510
510
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|15
|9
|5
|1
|25 - 14
|32
|2.
|Гамбург
|16
|10
|1
|5
|25 - 17
|31
|3.
|Хайденхайм
|16
|8
|6
|2
|28 - 16
|30
|4.
|Ганновер 96
|16
|8
|3
|5
|24 - 17
|27
|5.
|Фортуна
|16
|8
|2
|6
|25 - 18
|26
|6.
|Падерборн
|16
|8
|2
|6
|34 - 20
|26
|7.
|Кайзерслаутерн
|16
|6
|8
|2
|27 - 22
|26
|8.
|Хольштайн Киль
|16
|6
|6
|4
|29 - 27
|24
|9.
|Гройтер Фюрт
|16
|4
|7
|5
|21 - 25
|19
|10.
|Ян
|16
|5
|4
|7
|16 - 25
|19
|11.
|Ганза
|16
|5
|3
|8
|16 - 23
|18
|12.
|Айнтрахт Бр
|16
|4
|6
|6
|18 - 25
|18
|13.
|Карлсруэ
|16
|5
|2
|9
|22 - 26
|17
|14.
|Магдебург
|15
|5
|2
|8
|19 - 29
|17
|15.
|Санкт-Паули
|16
|3
|7
|6
|19 - 21
|16
|16.
|Нюрнберг
|16
|4
|4
|8
|14 - 24
|16
|17.
|Зандхаузен
|16
|4
|4
|8
|19 - 25
|16
|18.
|Арминия
|16
|4
|2
|10
|20 - 27
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|9
|6
|0
|3
|26 - 11
|18
|2.
|Дармштадт
|8
|5
|3
|0
|14 - 5
|18
|3.
|Хайденхайм
|7
|5
|2
|0
|16 - 6
|17
|4.
|Ганновер 96
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|5.
|Фортуна
|7
|5
|1
|1
|16 - 6
|16
|6.
|Санкт-Паули
|8
|3
|5
|0
|13 - 6
|14
|7.
|Гройтер Фюрт
|9
|3
|5
|1
|13 - 12
|14
|8.
|Гамбург
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|9.
|Ян
|9
|3
|4
|2
|9 - 13
|13
|10.
|Кайзерслаутерн
|9
|3
|4
|2
|14 - 14
|13
|11.
|Хольштайн Киль
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|12.
|Айнтрахт Бр
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|13.
|Зандхаузен
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|14.
|Карлсруэ
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|15.
|Ганза
|9
|3
|1
|5
|8 - 11
|10
|16.
|Арминия
|7
|3
|0
|4
|13 - 13
|9
|17.
|Нюрнберг
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|18.
|Магдебург
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|8
|6
|0
|2
|14 - 9
|18
|2.
|Дармштадт
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|3.
|Кайзерслаутерн
|7
|3
|4
|0
|13 - 8
|13
|4.
|Хольштайн Киль
|9
|3
|4
|2
|16 - 18
|13
|5.
|Хайденхайм
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|6.
|Ганновер 96
|8
|3
|1
|4
|12 - 11
|10
|7.
|Фортуна
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|8.
|Магдебург
|8
|3
|1
|4
|13 - 17
|10
|9.
|Нюрнберг
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|10.
|Падерборн
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|11.
|Ганза
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|12.
|Айнтрахт Бр
|8
|1
|4
|3
|8 - 15
|7
|13.
|Карлсруэ
|8
|2
|1
|5
|10 - 13
|7
|14.
|Ян
|7
|2
|0
|5
|7 - 12
|6
|15.
|Гройтер Фюрт
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|16.
|Зандхаузен
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|17.
|Арминия
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|18.
|Санкт-Паули
|8
|0
|2
|6
|6 - 15
|2
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|10 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|9 (1)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|8 (2)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|7 (5)
|Ганновер 96
|Нильсен Ховард
|7 (2)
|Ганза
|Ингельссон Сванте
|7
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|7
|Ганза
|Ферхук Йон
|1 5
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|6
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|6