Тур: 3. Стадион: Спортивный центр Универсиады Шэньчжэня. Главный судья: Лю Вэй
0:2
Конец матча
Ход матча
12'
0:1
29'
0:2
46'
46'
54'
65'
65'
75'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
6 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 3
-
9 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
498 Количество передач 347
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
22
Дун
Хэнъи
13
Haofeng
Xu
26
Юань
Миньчэн
11
Yuan
Zhang1
21
Yuan
Zhang2
26
Jiamin
Xu
15
Мин
Тянь
20
Jianan
Wang
38
Мерида
Фран
31
Yinong
Tian
10
Фарлей
Роса
30
Qiuming
Wang
29
Ба
Дунь
- Основной состав
-
22 Дун ХэнъиВратарь
-
13 Haofeng XuЗащитник
-
26 Юань МиньчэнЗащитник
-
11 Yuan Zhang1Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Yuan Zhang2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Haolun MiЗащитник
-
27 Boyu YangЗащитник
-
-
12 Lei Liao
-
14 Li Ning
-
19 Yue Xu
-
20 Yue Liu
-
23 Xingyu Wu
-
28 Xin Zhou2
-
33 Yuezheng Du
-
37 Jiajin Hu
-
40 Lu Jiaqiang
-
Главный тренер: Чэн Тао
- Основной состав
-
26 Jiamin XuВратарь
-
15 Мин ТяньЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Jianan WangЗащитник
-
38 Мерида ФранПолузащитник
-
31 Yinong TianПолузащитник
-
10 Фарлей РосаПолузащитник
-
30 Qiuming WangПолузащитник
-
29 Ба ДуньПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Jingqi FangВратарь
- Полузащитник
-
19 Feiya ChangПолузащитник
-
36 Hao GuoПолузащитник
-
5 Yang Yu1
-
11 Weijun Xie
-
17 Xuelong Sun
-
18 Huaze Gao
-
-
24 Taoyu Piao
-
32 Yuanjie Su
-
40 Yan Shi
-
Главный тренер: Genwei Yu
История личных встреч
Шэньчжэнь
Тянцзинь Тэда
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Шэньчжэнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чжипэн Цзян
|1
|0.33
|Ачеампонг Франк
|1
|0.33
|Юань Миньчэн
|1
|0.33
|Hujahmat Shahsat
|1 (1)
|0.33
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фарлей Роса
|2
|0.67
|Берич Роберт
|2
|0.67
|Ба Дунь
|1
|0.33
|Qiuming Wang
|0
|0
Карточки
Шэньчжэнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алессандрини Ромен
|1
|0
|Ruifeng Huang
|1
|0
|Yuan Zhang2
|1
|0
|Haofeng Xu
|1
|0
|Li Ning
|1
|0
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fan Yang1
|0
|1
|Ба Дунь
|1
|0
|Давид Андухар
|1
|0
|Мин Тянь
|1
|0
Результаты матчей
Шэньчжэнь
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Тянцзинь Тэда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
Шэньчжэнь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Тянцзинь Тэда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
3
Шэньчжэнь
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Тянцзинь Тэда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
0
3
Голы по времени матча
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
3
60%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
1
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шэньчжэнь
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:3
Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Шэньчжэнь - Ухань Цзалл 1:2 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзыбо Цуцзюй - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 0:3 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 0:2 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:2 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 1:1 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3
Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 0:3 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Фули 1:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 2:1 Куньшань - Тянцзинь Тэда 0:4 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3 Тянцзинь Тэда - Хэбей Форчун 5:0 Шаньдун Тайшань - Тянцзинь Тэда 4:1 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 1:2 Тянцзинь Тэда - Ухань Цзалл 3:1 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 0:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:2
Результаты матчей
Шэньчжэнь
Тянцзинь Тэда
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
3:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Шэньчжэнь
Тянцзинь Тэда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|2 (1)
|Тянцзинь Тэда
|Фарлей Роса
|2 (1)
|Наньтун Чжиюнь
|Балде Ромарио
|2 (1)
|Шанхай СИПГ
|Паулиньо Пауло
|2 (1)
|Тянцзинь Тэда
|Берич Роберт
|2
|Шанхай СИПГ
|Браунинг Тайас
|1 1
|Чжэцзян Профессионал
|Андрияшевич Франко
|2
|Бэйцзин Гоань
|Ли Лэй
|2
|Хэнань Цзянье
|Шунич Тони
|2
|Мэйчжоу Хакка
|Liang Shi
|2