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Китай: Суперлига
2023

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Лю Вэй
Шэньчжэнь
0:2
Конец матча
Тянцзинь Тэда
0'
0:1
12' Гол
Фарлей Роса
0:2
29' Гол
Фарлей Роса
65' Желтая карточка
Ба Дунь
90'+6

Ход матча

12'
0:1
Фарлей Роса
29'
0:2
Фарлей Роса
(Ба Дунь)
46'
Yue Liu
Алессандрини Ромен
 
46'
Haolun Mi
Чжипэн Цзян
 
46'
 
Hao Guo
Yinong Tian
54'
Lei Liao
Haofeng Xu
 
65'
 
Ба Дунь
65'
Yue Xu
Ruifeng Huang
 
75'
 
Taoyu Piao
Qiuming Wang
75'
 
Yuanjie Su
Ба Дунь
76'
Yuezheng Du
Hujahmat Shahsat
 
87'
 
Weijun Xie
Мерида Фран
87'
 
Yingjie Zhao
Берич Роберт

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 498 Количество передач 347
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

22
Дун
Хэнъи
13
Haofeng
Xu
26
Юань
Миньчэн
11
Yuan
Zhang1
4
Чжипэн
Цзян
34
Hujahmat
Shahsat
21
Yuan
Zhang2
30
Ruifeng
Huang
9
Zigui
Shen
10
Алессандрини
Ромен
7
Ачеампонг
Франк
26
Jiamin
Xu
15
Мин
Тянь
6
Pengfei
Han
2
Давид
Андухар
20
Jianan
Wang
38
Мерида
Фран
31
Yinong
Tian
10
Фарлей
Роса
30
Qiuming
Wang
29
Ба
Дунь
9
Берич
Роберт
Шэньчжэнь
4-4-2
Тянцзинь Тэда
4-2-3-1

История личных встреч

Шэньчжэнь
Тянцзинь Тэда

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

История матчей

С
2:3
С
1:2
С
1:1
С
2:0
С
3:0
С
0:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чжипэн Цзян 1 0.33
Ачеампонг Франк 1 0.33
Юань Миньчэн 1 0.33
Hujahmat Shahsat 1 (1) 0.33
Тянцзинь Тэда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фарлей Роса 2 0.67
Берич Роберт 2 0.67
Ба Дунь 1 0.33
Qiuming Wang 0 0

Карточки

Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алессандрини Ромен 1 0
Ruifeng Huang 1 0
Yuan Zhang2 1 0
Haofeng Xu 1 0
Li Ning 1 0
Тянцзинь Тэда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fan Yang1 0 1
Ба Дунь 1 0
Давид Андухар 1 0
Мин Тянь 1 0

Результаты матчей

Шэньчжэнь
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Тянцзинь Тэда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Шэньчжэнь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Тянцзинь Тэда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
3
Шэньчжэнь
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Тянцзинь Тэда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
3
60%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
1
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шэньчжэнь
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:3
Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Шэньчжэнь - Ухань Цзалл 1:2 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзыбо Цуцзюй - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 0:3 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 0:2 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:2 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 1:1 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3
Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 0:3 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Фули 1:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 2:1 Куньшань - Тянцзинь Тэда 0:4 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3 Тянцзинь Тэда - Хэбей Форчун 5:0 Шаньдун Тайшань - Тянцзинь Тэда 4:1 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 1:2 Тянцзинь Тэда - Ухань Цзалл 3:1 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 0:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:2

Результаты матчей

Шэньчжэнь
Тянцзинь Тэда

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Шэньчжэнь
Тянцзинь Тэда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 3 3 0 0 6 - 2 9
2.
Шанхай Шеньхуа
 3 3 0 0 3 - 0 9
3.
Тянцзинь Тэда
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Чанчунь Ятай
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Ченду Беттер Сити
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Циндао Чжуннэн
 3 1 1 1 4 - 3 4
7.
Наньтун Чжиюнь
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Далянь Ифан
 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Шаньдун Тайшань
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Ухань Три Таунс
 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Шэньчжэнь
 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Хэнань Цзянье
 3 0 2 1 1 - 2 2
13.
Бэйцзин Гоань
 3 0 2 1 3 - 5 2
14.
Шицзячжуан
 3 0 1 2 2 - 4 1
15.
Мэйчжоу Хакка
 3 0 1 2 2 - 4 1
16.
Чжэцзян Профессионал
 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Шаньдун Тайшань
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Далянь Ифан
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Тянцзинь Тэда
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Циндао Чжуннэн
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Наньтун Чжиюнь
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Ченду Беттер Сити
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Чанчунь Ятай
 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Шанхай СИПГ
 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Шэньчжэнь
 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Хэнань Цзянье
 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Бэйцзин Гоань
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Ухань Три Таунс
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Шицзячжуан
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Чжэцзян Профессионал
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Мэйчжоу Хакка
 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Тянцзинь Тэда
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Ухань Три Таунс
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Шанхай Шеньхуа
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Чанчунь Ятай
 2 1 0 1 2 - 1 3
6.
Ченду Беттер Сити
 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Мэйчжоу Хакка
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Шицзячжуан
 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Циндао Чжуннэн
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Наньтун Чжиюнь
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Бэйцзин Гоань
 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Хэнань Цзянье
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Шэньчжэнь
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Далянь Ифан
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Шаньдун Тайшань
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Чжэцзян Профессионал
 2 0 0 2 2 - 4 0
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  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай СИПГ Лэй У 2 (1)
Тянцзинь Тэда Фарлей Роса 2 (1)
Наньтун Чжиюнь Балде Ромарио 2 (1)
Шанхай СИПГ Паулиньо Пауло 2 (1)
Тянцзинь Тэда Берич Роберт 2
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 1 1
Чжэцзян Профессионал Андрияшевич Франко 2
Бэйцзин Гоань Ли Лэй 2
Хэнань Цзянье Шунич Тони 2
Мэйчжоу Хакка Liang Shi 2
Весь список
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    • 90'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      90'
      Yuan Zhang из команды Шэньчжэнь опасно и грубо сыграл. Weijun Xie пострадал.
    • 90'
      Yue Xu нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 90'
      Yuan Zhang нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 90'
      Yingjie Zhao из команды Тянцзинь Тэда перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      89'
      Haolun Mi навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • Угловой
      89'
      Haolun Mi навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 88'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Ачеампонг Франк и попал в перекладину!
    • 88'
      Yuezheng Du из команды Шэньчжэнь своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 87'
      Тактическая замена. Берич Роберт уходит с поля и его заменяет Yingjie Zhao
    • До матча
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