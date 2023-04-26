Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

49' Qiuming Wang оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Давид Андухар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Матч возобновится спорным мячом

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Чжипэн Цзян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Zigui Shen нанес удар, но тот был заблокирован.

45' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

45' Матч возобновлен

45' Ба Дунь на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Qiuming Wang оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Матч возобновлен

42' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

40' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Yinong Tian выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Алессандрини Ромен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Мерида Фран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Мерида Фран пробил со штрафного прямо в стенку

36' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Zigui Shen наказан за толчок Мерида Фран

33' Мерида Фран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

31' Фарлей Роса не смог попасть в створ ударом издали

31' Фарлей Роса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Zigui Shen из команды Шэньчжэнь в офсайде

27' Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Ruifeng Huang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Ачеампонг Франк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

25' Zigui Shen создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Zigui Shen не смог попасть в створ ударом издали

21' Zigui Shen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Чжипэн Цзян навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Чжипэн Цзян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Юань Миньчэн плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

12' Г О О О О Л - Фарлей Роса первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

11' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Мерида Фран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Jiamin Xu взял и забрал мяч на выходе

8' Чжипэн Цзян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.