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Китай: Суперлига
2022

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Di Wang
Шэньчжэнь
1:2
Конец матча
Ухань Цзалл
0'
1:0
3' Гол в свои ворота
Виана Бруно
1:1
29' Гол
Dong Xu
41' Желтая карточка
Yue Xu
53' Желтая карточка
Алессандрини Ромен
79' Желтая карточка
Лим Чхэ-Мин
79' Желтая карточка
Виана Бруно
1:2
85' Пенальти
Форбс Браун
90' Желтая карточка
Zhenqiang Zhang
90'+4

Ход матча

3'
Виана Бруно
1:0
29'
1:1
Dong Xu
(Rentian Hu)
37'
Yue Xu
Yue Liu
 
41'
Yue Xu
 
53'
Алессандрини Ромен
 
62'
Ruifeng Huang
Кэ Сунь
 
75'
 
Aoshuang Nie
Huajun Zhang
79'
Лим Чхэ-Мин
 
79'
 
Виана Бруно
85'
1:2
Форбс Браун
88'
Yuan Zhang1
Yeljan Shinar
 
90'
 
Zhenqiang Zhang
90'
 
Jingbin Wang
Форбс Браун

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

24
Дун
Хэнъи
2
Yeljan
Shinar
27
Boyu
Yang
5
Лим
Чхэ-Мин
38
Кэ
Сунь
28
Yuanyi
Li
14
Yuan
Zhang2
25
Haolun
Mi
10
Алессандрини
Ромен
20
Yue
Liu
16
Dalun
Zheng
22
Zhenqiang
Zhang
32
Chen
Yuhao
2
Peng
Li
5
Виана
Бруно
28
Dong
Xu
19
Jinghang
Hu
33
Chongqiu
Ye
16
Каевич
Асмир
11
Rentian
Hu
10
Форбс
Браун
17
Huajun
Zhang
Шэньчжэнь
3-4-3
Ухань Цзалл
4-3-3

История личных встреч

Шэньчжэнь
Ухань Цзалл

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

11 матчей

45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

С
0:3
С
4:4
С
2:0
ПЛК
3:2
ПЛК
2:1
ПЛК
0:2
ПЛК
0:1
ПЛК
2:0
ПЛК
2:1
ПЛК
2:1
ПЛК
6:0

Голы

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

2.2
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

2
1.8

Среднее время на гол

45
50

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

2.09
1.36

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

43
66

Бомбардиры внутри турнира

Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ачеампонг Франк 8 (1) 0.29
Лин Гао 4 0.14
Wai-Tsun Dai 2 0.07
Алессандрини Ромен 2 0.07
Shuai Pei 2 0.07
Yuanyi Li 1 0.04
Yeljan Shinar 1 0.04
Чжипэн Цзян 1 0.04
Haolun Mi 1 (1) 0.04
Boyu Yang 1 0.04
Лим Чхэ-Мин 1 0.04
Юань Миньчэн 1 0.04
Yuan Zhang2 1 0.04
Yue Xu 1 0.04
Юнпо Ван 0 0
Ruifeng Huang 0 0
Ухань Цзалл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форбс Браун 10 (3) 0.36
Каевич Асмир 4 (1) 0.14
Виана Бруно 4 0.14
Rentian Hu 2 0.07
Peng Li 2 0.07
Dong Xu 2 0.07
Jinghang Hu 1 0.04
Huajun Zhang 1 0.04
Мин Тянь 1 0.04
Yun Liu 0 0
Chen Yuhao 0 0
Chongqiu Ye 0 0

Карточки

Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yuanyi Li 6 0
Лим Чхэ-Мин 4 0
Haolun Mi 4 0
Алессандрини Ромен 3 0
Yeljan Shinar 3 0
Юнпо Ван 1 1
Boyu Yang 2 0
Ачеампонг Франк 2 0
Юань Миньчэн 2 0
Wai-Tsun Dai 2 0
Yuan Zhang1 2 0
Yue Xu 2 0
Чжипэн Цзян 0 1
Лин Гао 1 0
Shuai Pei 1 0
Кэ Сунь 1 0
Чжан Лу 1 0
Qiang Jin 1 0
Ruifeng Huang 1 0
Haofeng Xu 1 0
Ухань Цзалл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виана Бруно 6 0
Aoshuang Nie 5 0
Dong Xu 5 0
Peng Li 4 0
Jinghang Hu 4 0
Каевич Асмир 3 0
Xuan Han 3 0
Форбс Браун 2 0
Chongqiu Ye 2 0
Yun Liu 2 0
Мин Тянь 2 0
Rentian Hu 1 0
Zhenqiang Zhang 1 0
Jiali Hu 1 0
Nihat Nihmat 1 0
Xuheng Huang 1 0
Jinyu Li 1 0

Результаты матчей

Шэньчжэнь
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Ухань Цзалл
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
36% (5)
0% (0)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

6
0

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

3
4
Шэньчжэнь
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Ухань Цзалл
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

20
22

Волевые поражения

11
10
Шэньчжэнь
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
39% (11)
32% (9)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
29% (8)
43% (12)
Ухань Цзалл
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
32% (9)
46% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
25% (7)
29% (8)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

8
5

Волевые победы

23
23

Волевые поражения

14
14

Голы по времени матча

Забито

12
13
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
21 Не забивали 20
3
25%
3
23%
1-15
4
33%
3
23%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
8%
3
23%
76-90

Пропущено

28
31
12 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
3
11%
3
10%
1-15
5
18%
2
6%
16-30
4
14%
8
26%
31-45
4
14%
4
13%
46-60
5
18%
5
16%
61-75
7
25%
9
29%
29%
76-90

Забито

17
15
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
1
6%
3
20%
1-15
3
18%
4
27%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
6
35%
2
13%
61-75
1
6%
4
27%
76-90

Пропущено

26
29
11 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
5
19%
2
7%
1-15
2
8%
4
14%
16-30
4
15%
4
14%
31-45
5
19%
8
28%
46-60
6
23%
7
24%
61-75
4
15%
4
14%
76-90

Забито

29
28
15 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 11
10 Не забивали 10
4
14%
6
21%
1-15
7
24%
7
25%
16-30
4
14%
2
7%
31-45
6
21%
1
4%
46-60
6
21%
5
18%
61-75
2
7%
7
25%
76-90

Пропущено

54
60
23 В 1-м тайме 23
31 Во 2-м тайме 37
17 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 24
8
15%
5
8%
1-15
7
13%
6
10%
16-30
8
15%
12
20%
31-45
9
17%
12
20%
46-60
11
20%
12
20%
61-75
11
20%
13
22%
76-90

Результаты последних матчей

Шэньчжэнь
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзыбо Цуцзюй - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 0:3
Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 0:2 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:2 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 1:1 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 0:4 Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3 Далянь Ифан - Шэньчжэнь 5:1 Ухань Три Таунс - Шэньчжэнь 5:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:2
Ухань Цзалл
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Шаньдун Тайшань - Ухань Цзалл 5:0 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 3:0 Сучжоу Донву - Ухань Цзалл 2:2 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 3:1
Ухань Цзалл - Гуанчжоу Фули 2:1 Ухань Цзалл - Мэйчжоу Хакка 0:0 Далянь Ифан - Ухань Цзалл 2:1 Тянцзинь Тэда - Ухань Цзалл 3:1 Ухань Цзалл - Чжэцзян Профессионал 0:3 Ухань Цзалл - Ченду Беттер Сити 0:1 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 1:4 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 1:2 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4 Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5 Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2 Ухань Три Таунс - Ухань Цзалл 5:0

Результаты матчей

Шэньчжэнь
Ухань Цзалл

Точный счет

0:2
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:4
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
5:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:2
4 раза 14%
0:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:1
6 раз 21%
0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 36%
2
9 раз 32%
1
8 раз 29%
3
1 раз 4%
1
12 раз 43%
0
9 раз 32%
2
6 раз 21%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Шэньчжэнь
Ухань Цзалл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
10
4
5
10
1.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
5
5
8
1.5
2
12
1
12
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
10
0.5
Больше Меньше
19
9
10
18
1.5
7
21
1
27
2.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 28 21 2 5 79 - 25 65
2. Шаньдун Тайшань 28 21 2 5 68 - 24 65
3. Чжэцзян Профессионал 28 14 10 4 52 - 25 52
4. Хэнань Цзянье 28 15 5 8 50 - 28 50
5. Бэйцзин Гоань 28 14 7 7 46 - 39 49
6. Шанхай СИПГ 28 15 4 9 43 - 24 49
7. Ченду Беттер Сити 27 13 9 5 38 - 26 48
8. Тянцзинь Тэда 28 13 5 10 41 - 32 44
9. Шанхай Шеньхуа 27 11 9 7 33 - 28 42
10. Мэйчжоу Хакка 27 11 7 9 37 - 34 40
11. Далянь Ифан 28 10 9 9 42 - 40 39
12. Чанчунь Ятай 28 9 10 9 42 - 40 37
13. Шицзячжуан 28 8 10 10 38 - 42 34
14. Шэньчжэнь 28 9 3 16 29 - 54 30
15. Ухань Цзалл 28 7 3 18 29 - 59 24
16. Гуанчжоу Эвергранд 27 3 6 18 20 - 49 15
17. Гуанчжоу Фули 28 3 3 22 19 - 56 12
18. Хэбей Форчун 28 1 0 27 15 - 96 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 14 12 1 1 38 - 7 37
2. Ухань Три Таунс 14 10 0 4 49 - 17 30
3. Шанхай СИПГ 15 9 2 4 25 - 10 29
4. Хэнань Цзянье 14 9 1 4 30 - 15 28
5. Чжэцзян Профессионал 13 8 3 2 22 - 9 27
6. Далянь Ифан 16 7 5 4 26 - 20 26
7. Шанхай Шеньхуа 14 7 4 3 16 - 11 25
8. Бэйцзин Гоань 14 7 4 3 24 - 16 25
9. Мэйчжоу Хакка 13 7 3 3 28 - 16 24
10. Тянцзинь Тэда 14 7 2 5 22 - 13 23
11. Ченду Беттер Сити 12 5 6 1 24 - 13 21
12. Чанчунь Ятай 17 5 5 7 19 - 19 20
13. Шэньчжэнь 15 5 1 9 13 - 27 16
14. Ухань Цзалл 14 3 3 8 15 - 29 12
15. Шицзячжуан 12 1 7 4 8 - 12 10
16. Гуанчжоу Эвергранд 13 2 4 7 13 - 20 10
17. Гуанчжоу Фули 13 2 1 10 9 - 28 7
18. Хэбей Форчун 13 1 0 12 9 - 49 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 14 11 2 1 30 - 8 35
2. Шаньдун Тайшань 14 9 1 4 30 - 17 28
3. Ченду Беттер Сити 15 8 3 4 14 - 13 27
4. Чжэцзян Профессионал 15 6 7 2 30 - 16 25
5. Шицзячжуан 16 7 3 6 30 - 30 24
6. Бэйцзин Гоань 14 7 3 4 22 - 23 24
7. Хэнань Цзянье 14 6 4 4 20 - 13 22
8. Тянцзинь Тэда 14 6 3 5 19 - 19 21
9. Шанхай СИПГ 13 6 2 5 18 - 14 20
10. Чанчунь Ятай 11 4 5 2 23 - 21 17
11. Шанхай Шеньхуа 13 4 5 4 17 - 17 17
12. Мэйчжоу Хакка 14 4 4 6 9 - 18 16
13. Шэньчжэнь 13 4 2 7 16 - 27 14
14. Далянь Ифан 12 3 4 5 16 - 20 13
15. Ухань Цзалл 14 4 0 10 14 - 30 12
16. Гуанчжоу Фули 15 1 2 12 10 - 28 5
17. Гуанчжоу Эвергранд 14 1 2 11 7 - 29 5
18. Хэбей Форчун 15 0 0 15 6 - 47 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 23 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 21 (4)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 17 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 16 (11)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 15 (3)
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Топ нарушителей
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 1 7
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 5
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Фули Gong Zhang 8
Далянь Ифан Yu Fei 8
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