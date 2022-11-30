Тур: 28. Стадион: Jinjiang Sports Center. Главный судья: Di Wang
1:2
Конец матча
0'
1:0
3' Гол в свои воротаВиана Бруно
1:1
29' ГолDong Xu
41' Желтая карточкаYue Xu
53' Желтая карточкаАлессандрини Ромен
79' Желтая карточкаЛим Чхэ-Мин
79' Желтая карточкаВиана Бруно
1:2
85' ПенальтиФорбс Браун
90' Желтая карточкаZhenqiang Zhang
90'+4
Ход матча
3'
1:0
29'
1:1
41'
62'
79'
79'
85'
1:2
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
3 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
24
Дун
Хэнъи
27
Boyu
Yang
38
Кэ
Сунь
28
Yuanyi
Li
14
Yuan
Zhang2
25
Haolun
Mi
20
Yue
Liu
16
Dalun
Zheng
32
Chen
Yuhao
2
Peng
Li
28
Dong
Xu
19
Jinghang
Hu
33
Chongqiu
Ye
16
Каевич
Асмир
11
Rentian
Hu
10
Форбс
Браун
17
Huajun
Zhang
- Основной состав
-
24 Дун ХэнъиВратарь
- Защитник
-
27 Boyu YangЗащитник
- Защитник
-
38 Кэ СуньПолузащитник
-
28 Yuanyi LiПолузащитник
-
14 Yuan Zhang2Полузащитник
-
25 Haolun MiПолузащитник
- Нападающий
-
20 Yue LiuНападающий
-
16 Dalun ZhengНападающий
- Запасные игроки
-
26 Юань МиньчэнЗащитник
-
39 Юнпо ВанПолузащитник
-
31 Minzhe Wei
-
-
11 Yuan Zhang1
-
12 Lei Liao
-
13 Haofeng Xu
-
18 Xiangyu Chen
-
19 Yue Xu
-
23 Xingyu Wu
-
-
35 Lu Wentao
-
Главный тренер: Xiaorui Zhang
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Chen YuhaoЗащитник
-
2 Peng LiЗащитник
- Защитник
-
28 Dong XuЗащитник
-
19 Jinghang HuПолузащитник
-
33 Chongqiu YeПолузащитник
-
16 Каевич АсмирПолузащитник
-
11 Rentian HuНападающий
-
10 Форбс БраунНападающий
-
17 Huajun ZhangНападающий
- Запасные игроки
-
6 Chao LiЗащитник
-
12 Shangkun LiuЗащитник
-
21 Jingbin WangНападающий
-
23 Гао Сян
-
3 Xuan Han
-
18 Aoshuang Nie
-
24 Jiali Hu
-
29 Da Wen
-
36 Xuheng Huang
-
37 Junxian Liu
-
39 Nihat Nihmat
-
42 Da Li
-
Главный тренер: Jinyu Li
История личных встреч
Шэньчжэнь
Ухань Цзалл
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
11 матчей
45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
2.2
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
2
1.8
Среднее время на гол
45
50
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
2.09
1.36
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
43
66
Бомбардиры внутри турнира
Шэньчжэнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ачеампонг Франк
|8 (1)
|0.29
|Лин Гао
|4
|0.14
|Wai-Tsun Dai
|2
|0.07
|Алессандрини Ромен
|2
|0.07
|Shuai Pei
|2
|0.07
|Yuanyi Li
|1
|0.04
|Yeljan Shinar
|1
|0.04
|Чжипэн Цзян
|1
|0.04
|Haolun Mi
|1 (1)
|0.04
|Boyu Yang
|1
|0.04
|Лим Чхэ-Мин
|1
|0.04
|Юань Миньчэн
|1
|0.04
|Yuan Zhang2
|1
|0.04
|Yue Xu
|1
|0.04
|Юнпо Ван
|0
|0
|Ruifeng Huang
|0
|0
Ухань Цзалл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форбс Браун
|10 (3)
|0.36
|Каевич Асмир
|4 (1)
|0.14
|Виана Бруно
|4
|0.14
|Rentian Hu
|2
|0.07
|Peng Li
|2
|0.07
|Dong Xu
|2
|0.07
|Jinghang Hu
|1
|0.04
|Huajun Zhang
|1
|0.04
|Мин Тянь
|1
|0.04
|Yun Liu
|0
|0
|Chen Yuhao
|0
|0
|Chongqiu Ye
|0
|0
Карточки
Шэньчжэнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yuanyi Li
|6
|0
|Лим Чхэ-Мин
|4
|0
|Haolun Mi
|4
|0
|Алессандрини Ромен
|3
|0
|Yeljan Shinar
|3
|0
|Юнпо Ван
|1
|1
|Boyu Yang
|2
|0
|Ачеампонг Франк
|2
|0
|Юань Миньчэн
|2
|0
|Wai-Tsun Dai
|2
|0
|Yuan Zhang1
|2
|0
|Yue Xu
|2
|0
|Чжипэн Цзян
|0
|1
|Лин Гао
|1
|0
|Shuai Pei
|1
|0
|Кэ Сунь
|1
|0
|Чжан Лу
|1
|0
|Qiang Jin
|1
|0
|Ruifeng Huang
|1
|0
|Haofeng Xu
|1
|0
Ухань Цзалл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виана Бруно
|6
|0
|Aoshuang Nie
|5
|0
|Dong Xu
|5
|0
|Peng Li
|4
|0
|Jinghang Hu
|4
|0
|Каевич Асмир
|3
|0
|Xuan Han
|3
|0
|Форбс Браун
|2
|0
|Chongqiu Ye
|2
|0
|Yun Liu
|2
|0
|Мин Тянь
|2
|0
|Rentian Hu
|1
|0
|Zhenqiang Zhang
|1
|0
|Jiali Hu
|1
|0
|Nihat Nihmat
|1
|0
|Xuheng Huang
|1
|0
|Jinyu Li
|1
|0
Результаты матчей
Шэньчжэнь
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Ухань Цзалл
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
36% (5)
0% (0)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
6
0
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
3
4
Шэньчжэнь
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Ухань Цзалл
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
20
22
Волевые поражения
11
10
Шэньчжэнь
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
39% (11)
32% (9)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
29% (8)
43% (12)
Ухань Цзалл
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
32% (9)
46% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
25% (7)
29% (8)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
8
5
Волевые победы
23
23
Волевые поражения
14
14
Голы по времени матча
Забито
12
13
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
21 Не забивали 20
3
25%
3
23%
1-15
4
33%
3
23%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
8%
3
23%
76-90
Пропущено
28
31
12 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
3
11%
3
10%
1-15
5
18%
2
6%
16-30
4
14%
8
26%
31-45
4
14%
4
13%
46-60
5
18%
5
16%
61-75
7
25%
9
29%
29%
76-90
Забито
17
15
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
1
6%
3
20%
1-15
3
18%
4
27%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
6
35%
2
13%
61-75
1
6%
4
27%
76-90
Пропущено
26
29
11 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
5
19%
2
7%
1-15
2
8%
4
14%
16-30
4
15%
4
14%
31-45
5
19%
8
28%
46-60
6
23%
7
24%
61-75
4
15%
4
14%
76-90
Забито
29
28
15 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 11
10 Не забивали 10
4
14%
6
21%
1-15
7
24%
7
25%
16-30
4
14%
2
7%
31-45
6
21%
1
4%
46-60
6
21%
5
18%
61-75
2
7%
7
25%
76-90
Пропущено
54
60
23 В 1-м тайме 23
31 Во 2-м тайме 37
17 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 24
8
15%
5
8%
1-15
7
13%
6
10%
16-30
8
15%
12
20%
31-45
9
17%
12
20%
46-60
11
20%
12
20%
61-75
11
20%
13
22%
76-90
Результаты последних матчей
Шэньчжэнь
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзыбо Цуцзюй - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 0:3
Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 0:2 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:2 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 1:1 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 0:4 Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3 Далянь Ифан - Шэньчжэнь 5:1 Ухань Три Таунс - Шэньчжэнь 5:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:2
Ухань Цзалл
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Шаньдун Тайшань - Ухань Цзалл 5:0 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 3:0 Сучжоу Донву - Ухань Цзалл 2:2 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 3:1
Ухань Цзалл - Гуанчжоу Фули 2:1 Ухань Цзалл - Мэйчжоу Хакка 0:0 Далянь Ифан - Ухань Цзалл 2:1 Тянцзинь Тэда - Ухань Цзалл 3:1 Ухань Цзалл - Чжэцзян Профессионал 0:3 Ухань Цзалл - Ченду Беттер Сити 0:1 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 1:4 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 1:2 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4 Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5 Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2 Ухань Три Таунс - Ухань Цзалл 5:0
Результаты матчей
Шэньчжэнь
Ухань Цзалл
Точный счет
0:2
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:4
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
5:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:2
4 раза 14%
0:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:1
6 раз 21%
0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 36%
2
9 раз 32%
1
8 раз 29%
3
1 раз 4%
1
12 раз 43%
0
9 раз 32%
2
6 раз 21%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Шэньчжэнь
Ухань Цзалл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
104
510
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
95
58
212
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1810
Больше Меньше
199
1018
721
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|28
|21
|2
|5
|79 - 25
|65
|2.
|Шаньдун Тайшань
|28
|21
|2
|5
|68 - 24
|65
|3.
|Чжэцзян Профессионал
|28
|14
|10
|4
|52 - 25
|52
|4.
|Хэнань Цзянье
|28
|15
|5
|8
|50 - 28
|50
|5.
|Бэйцзин Гоань
|28
|14
|7
|7
|46 - 39
|49
|6.
|Шанхай СИПГ
|28
|15
|4
|9
|43 - 24
|49
|7.
|Ченду Беттер Сити
|27
|13
|9
|5
|38 - 26
|48
|8.
|Тянцзинь Тэда
|28
|13
|5
|10
|41 - 32
|44
|9.
|Шанхай Шеньхуа
|27
|11
|9
|7
|33 - 28
|42
|10.
|Мэйчжоу Хакка
|27
|11
|7
|9
|37 - 34
|40
|11.
|Далянь Ифан
|28
|10
|9
|9
|42 - 40
|39
|12.
|Чанчунь Ятай
|28
|9
|10
|9
|42 - 40
|37
|13.
|Шицзячжуан
|28
|8
|10
|10
|38 - 42
|34
|14.
|Шэньчжэнь
|28
|9
|3
|16
|29 - 54
|30
|15.
|Ухань Цзалл
|28
|7
|3
|18
|29 - 59
|24
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|27
|3
|6
|18
|20 - 49
|15
|17.
|Гуанчжоу Фули
|28
|3
|3
|22
|19 - 56
|12
|18.
|Хэбей Форчун
|28
|1
|0
|27
|15 - 96
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|14
|12
|1
|1
|38 - 7
|37
|2.
|Ухань Три Таунс
|14
|10
|0
|4
|49 - 17
|30
|3.
|Шанхай СИПГ
|15
|9
|2
|4
|25 - 10
|29
|4.
|Хэнань Цзянье
|14
|9
|1
|4
|30 - 15
|28
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|13
|8
|3
|2
|22 - 9
|27
|6.
|Далянь Ифан
|16
|7
|5
|4
|26 - 20
|26
|7.
|Шанхай Шеньхуа
|14
|7
|4
|3
|16 - 11
|25
|8.
|Бэйцзин Гоань
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|13
|7
|3
|3
|28 - 16
|24
|10.
|Тянцзинь Тэда
|14
|7
|2
|5
|22 - 13
|23
|11.
|Ченду Беттер Сити
|12
|5
|6
|1
|24 - 13
|21
|12.
|Чанчунь Ятай
|17
|5
|5
|7
|19 - 19
|20
|13.
|Шэньчжэнь
|15
|5
|1
|9
|13 - 27
|16
|14.
|Ухань Цзалл
|14
|3
|3
|8
|15 - 29
|12
|15.
|Шицзячжуан
|12
|1
|7
|4
|8 - 12
|10
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|13
|2
|4
|7
|13 - 20
|10
|17.
|Гуанчжоу Фули
|13
|2
|1
|10
|9 - 28
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|13
|1
|0
|12
|9 - 49
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|14
|11
|2
|1
|30 - 8
|35
|2.
|Шаньдун Тайшань
|14
|9
|1
|4
|30 - 17
|28
|3.
|Ченду Беттер Сити
|15
|8
|3
|4
|14 - 13
|27
|4.
|Чжэцзян Профессионал
|15
|6
|7
|2
|30 - 16
|25
|5.
|Шицзячжуан
|16
|7
|3
|6
|30 - 30
|24
|6.
|Бэйцзин Гоань
|14
|7
|3
|4
|22 - 23
|24
|7.
|Хэнань Цзянье
|14
|6
|4
|4
|20 - 13
|22
|8.
|Тянцзинь Тэда
|14
|6
|3
|5
|19 - 19
|21
|9.
|Шанхай СИПГ
|13
|6
|2
|5
|18 - 14
|20
|10.
|Чанчунь Ятай
|11
|4
|5
|2
|23 - 21
|17
|11.
|Шанхай Шеньхуа
|13
|4
|5
|4
|17 - 17
|17
|12.
|Мэйчжоу Хакка
|14
|4
|4
|6
|9 - 18
|16
|13.
|Шэньчжэнь
|13
|4
|2
|7
|16 - 27
|14
|14.
|Далянь Ифан
|12
|3
|4
|5
|16 - 20
|13
|15.
|Ухань Цзалл
|14
|4
|0
|10
|14 - 30
|12
|16.
|Гуанчжоу Фули
|15
|1
|2
|12
|10 - 28
|5
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|14
|1
|2
|11
|7 - 29
|5
|18.
|Хэбей Форчун
|15
|0
|0
|15
|6 - 47
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|23 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|21 (4)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|17 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|16 (11)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|15 (3)
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|1 7
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 5
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Гуанчжоу Фули
|Gong Zhang
|8
|Далянь Ифан
|Yu Fei
|8