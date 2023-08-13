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Китай: Суперлига
2023

Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Yi Huang
Шаньдун Тайшань
4:0
Конец матча
Цанчжоу
0'
65' Желтая карточка
Honglue Zhao
67' Желтая карточка
Цзи Сян
1:0
68' Гол
Феллайни Маруан
74' Желтая карточка
Fernandinho V
2:0
81' Гол
Феллайни Маруан
3:0
87' Гол
Yuanyi Li
4:0
89' Гол
Кризан
90'+5

Ход матча

24'
Феллайни Маруан
Matheus Pato
 
49'
 
Xiangshuo Zhang
Шкорич Миле
58'
 
Honglue Zhao
Zihao Yan
58'
 
Oscar Taty Maritu
Fuyu Ma
65'
 
Honglue Zhao
67'
Цзи Сян
 
68'
Феллайни Маруан
1:0
70'
 
Shihao Piao
Qinhan Sun
70'
Tong Wang1
Цзи Сян
 
70'
Fernandinho V
Chen Pu
 
74'
Fernandinho V
 
81'
Феллайни Маруан
(Лю Ян)
2:0
83'
Ляо Лишэн
Zhengyu Huang
 
87'
Yuanyi Li
3:0
89'
Кризан
(Tong Wang1)
4:0

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 12 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 500 Количество передач 337
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
14
Ван
Да-Лэй
37
Цзи
Сян
4
Жадсон
II
5
Чжэн
Чжэн
11
Лю
Ян
10
Мойсес
Лима
35
Zhengyu
Huang
29
Chen
Pu
22
Yuanyi
Li
9
Кризан
8
Matheus
Pato
29
Feng
Han
6
Yun
Yang
21
Шкорич
Миле
30
Yang
Liu
II
13
Qinhan
Sun
5
Zihao
Yan
15
Peng
Wang
III
19
Жуков
Георгий
27
Fuyu
Ma
31
Овусу-Секьере
Деабеас
9
Локадия
Юрген
Шаньдун Тайшань
4-2-3-1
Цанчжоу
3-4-2-1

История личных встреч

Шаньдун Тайшань
Цанчжоу

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

9 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:1
С
2:3
С
0:2
С
2:1
С
0:2
С
4:0
С
2:1
С
3:1
С
1:1

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

2.75
1.4

Среднее время на гол

32
64

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.8
1.25

Среднее время на гол

112
72

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феллайни Маруан 9 0.41
Кризан 8 (1) 0.36
Chen Pu 5 0.23
Мойсес Лима 4 0.18
Лю Биньбинь 3 0.14
Yuanyi Li 2 0.09
Ляо Лишэн 2 0.09
Fernandinho V 2 0.09
Жадсон II 2 0.09
Zhengyu Huang 1 0.05
Matheus Pato 1 (1) 0.05
Guowen Sun 1 0.05
Чжэн Чжэн 0 0
Лю Ян 0 0
Tong Wang1 0 0
Цзи Сян 0 0
Цанчжоу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Локадия Юрген 7 (2) 0.32
Овусу-Секьере Деабеас 7 0.32
Oscar Taty Maritu 5 (1) 0.23
Peng Wang III 4 0.18
Шкорич Миле 2 0.09
Жуков Георгий 1 0.05
Chuangyi Lin 0 0
Honglue Zhao 0 0
Xiaotian Yang 0 0
Xiangshuo Zhang 0 0

Карточки

Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феллайни Маруан 5 0
Yuanyi Li 5 0
Жадсон II 1 2
Мойсес Лима 4 0
Цзи Сян 3 0
Лю Ян 2 0
Fernandinho V 2 0
Кризан 2 0
Guowen Sun 2 0
Чжэн Чжэн 1 0
Ван Да-Лэй 1 0
Кэ Ши 1 0
Jinghang Hu 1 0
Lei Tong 1 0
Zhengyu Huang 1 0
Long Song 1 0
Hailong Li 1 0
Chen Pu 1 0
Abdurasul Abudulam 1 0
Цанчжоу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yang Liu II 7 0
Honglue Zhao 6 0
Yun Yang 3 1
Chuangyi Lin 4 0
Puliang Shao 4 0
Peng Wang III 4 0
Shihao Piao 4 0
Жуков Георгий 2 1
Zihao Yan 1 1
Шкорич Миле 2 0
Локадия Юрген 2 0
Kaimu Zheng 2 0
Oscar Taty Maritu 2 0
Qinhan Sun 2 0
Xuchen Yao 2 0
Xiaotian Yang 1 0
Овусу-Секьере Деабеас 1 0
Xiangshuo Zhang 1 0
Fuyu Ma 1 0

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Цанчжоу
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

2
6
Шаньдун Тайшань
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Цанчжоу
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
7

Волевые поражения

11
12
Шаньдун Тайшань
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
45% (10)
14% (3)
Цанчжоу
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
32% (7)
36% (8)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

9
10

Волевые поражения

13
18

Голы по времени матча

Забито

28
12
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
2
7%
1
8%
1-15
5
18%
3
25%
16-30
5
18%
3
25%
31-45
3
11%
3
25%
46-60
5
18%
0
0%
61-75
8
29%
2
17%
76-90

Пропущено

7
21
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
14%
2
10%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
2
29%
3
14%
31-45
1
14%
5
24%
46-60
1
14%
3
14%
61-75
2
29%
5
24%
76-90

Забито

13
14
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
0
0%
4
29%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
2
14%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
4
31%
4
29%
76-90

Пропущено

12
14
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
3
25%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
4
29%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
3
21%
61-75
3
25%
5
36%
76-90

Забито

41
26
18 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 11
3 Не забивали 5
2
5%
5
19%
1-15
7
17%
3
12%
16-30
9
22%
5
19%
31-45
5
12%
4
15%
46-60
6
15%
3
12%
61-75
12
29%
29%
6
23%
76-90

Пропущено

19
35
8 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 20
4
21%
4
11%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
4
21%
7
20%
31-45
3
16%
5
14%
46-60
3
16%
6
17%
61-75
5
26%
10
29%
76-90

Результаты последних матчей

Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 0:1 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 6:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 0:6
Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:1 Наньтун Чжиюнь - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 3:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 1:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:1 Дунгуань Юнайтед - Шаньдун Тайшань 1:6 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Далянь Профешнл 2:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Тяньцзинь Тайгер - Шаньдун Тайшань 3:3 Цанчжоу - Шаньдун Тайшань 1:1 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0
Цанчжоу
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Цанчжоу - Далянь Профешнл 2:1 Цанчжоу - Шэньчжэнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Цанчжоу 1:2 Шанхай Порт - Цанчжоу 3:0
Цанчжоу - Ченду Беттер Сити 2:1 Цанчжоу - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Циндао Чжуннэн - Цанчжоу 1:1 Цанчжоу - Чжэцзян Профессионал 2:1 Цанчжоу - Хэнань Суншань Лунмэн 0:1 Циндао Яс Айленд - Цанчжоу 2:1 Мэйчжоу Хакка - Цанчжоу 2:3 Цанчжоу - Шанхай Шеньхуа 0:1 Цанчжоу - Ухань Три Таунс 2:1 Бэйцзин Гоань - Цанчжоу 6:2 Цанчжоу - Чанчунь Ятай 2:4 Цанчжоу - Шаньдун Тайшань 1:1 Далянь Профешнл - Цанчжоу 1:1 Шэньчжэнь - Цанчжоу 0:1 Цанчжоу - Наньтун Чжиюнь 1:1 Цанчжоу - Шанхай Порт 0:1

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
Цанчжоу

Точный счет

3:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
2:1
4 раза 33%
0:1
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%

Точное количество голов

3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
6
1 раз 9%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
5 раз 23%
0:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:1
6 раз 27%
2:1
5 раз 23%
0:1
4 раза 18%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 41%
3
4 раза 18%
0
3 раза 14%
2
3 раза 14%
4
2 раза 9%
6
1 раз 5%
1
9 раз 41%
2
7 раз 32%
0
5 раз 23%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Шаньдун Тайшань
Цанчжоу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
3
8
3
1.5
5
7
6
5
2.5
3
8
3.5
1
10
4.5
1
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
2
2
9
1.5
3
7
1
10
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
3
0.5
Больше Меньше
17
5
10
12
1.5
8
14
7
15
2.5
1
21
3
19
3.5
1
21
4.5
1
21
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 22 16 4 2 50 - 19 52
2.
Шанхай Шеньхуа
 22 12 5 5 26 - 22 41
3.
Шаньдун Тайшань
 22 10 8 4 41 - 19 38
4.
Ченду Беттер Сити
 22 10 6 6 34 - 25 36
5.
Чжэцзян Профессионал
 22 10 5 7 36 - 31 35
6.
Бэйцзин Гоань
 22 9 8 5 36 - 27 35
7.
Ухань Три Таунс
 22 8 9 5 35 - 26 33
8.
Чанчунь Ятай
 22 8 7 7 35 - 35 31
9.
Тяньцзинь Тайгер
 22 6 13 3 26 - 22 31
10.
Цанчжоу
 22 8 6 8 26 - 35 30
11.
Мэйчжоу Хакка
 22 7 4 11 33 - 41 25
12.
Хэнань Суншань Лунмэн
 22 5 7 10 21 - 30 22
13.
Циндао Чжуннэн
 22 5 4 13 25 - 33 19
14.
Далянь Профешнл
 22 3 9 10 20 - 30 18
15.
Наньтун Чжиюнь
 22 2 10 10 17 - 29 16
16.
Шэньчжэнь
 22 3 3 16 20 - 57 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 11 8 2 1 29 - 6 26
2.
Шанхай Порт
 11 7 2 2 23 - 15 23
3.
Бэйцзин Гоань
 11 6 4 1 25 - 11 22
4.
Ченду Беттер Сити
 11 6 3 2 19 - 12 21
5.
Шанхай Шеньхуа
 11 6 3 2 13 - 11 21
6.
Мэйчжоу Хакка
 11 6 1 4 19 - 15 19
7.
Чжэцзян Профессионал
 11 6 1 4 17 - 13 19
8.
Чанчунь Ятай
 11 5 4 2 19 - 16 19
9.
Цанчжоу
 12 5 3 4 14 - 14 18
10.
Циндао Чжуннэн
 11 5 2 4 18 - 16 17
11.
Хэнань Суншань Лунмэн
 11 4 5 2 12 - 9 17
12.
Ухань Три Таунс
 11 4 5 2 15 - 13 17
13.
Тяньцзинь Тайгер
 11 3 8 0 15 - 12 17
14.
Далянь Профешнл
 11 3 6 2 12 - 11 15
15.
Шэньчжэнь
 10 3 1 6 11 - 21 10
16.
Наньтун Чжиюнь
 11 2 4 5 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 11 9 2 0 27 - 4 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 11 6 2 3 13 - 11 20
3.
Ухань Три Таунс
 11 4 4 3 20 - 13 16
4.
Чжэцзян Профессионал
 11 4 4 3 19 - 18 16
5.
Ченду Беттер Сити
 11 4 3 4 15 - 13 15
6.
Тяньцзинь Тайгер
 11 3 5 3 11 - 10 14
7.
Бэйцзин Гоань
 11 3 4 4 11 - 16 13
8.
Цанчжоу
 10 3 3 4 12 - 21 12
9.
Чанчунь Ятай
 11 3 3 5 16 - 19 12
10.
Шаньдун Тайшань
 11 2 6 3 12 - 13 12
11.
Мэйчжоу Хакка
 11 1 3 7 14 - 26 6
12.
Наньтун Чжиюнь
 11 0 6 5 8 - 13 6
13.
Хэнань Суншань Лунмэн
 11 1 2 8 9 - 21 5
14.
Далянь Профешнл
 11 0 3 8 8 - 19 3
15.
Циндао Чжуннэн
 11 0 2 9 7 - 17 2
16.
Шэньчжэнь
 12 0 2 10 9 - 36 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай Порт Лэй У 15 (6)
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 15 (5)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 13 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 11 (1)
Ухань Три Таунс Якубу Абдул-Азиз 10
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Топ нарушителей
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 6
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Хэнань Суншань Лунмэн Xin Luo 7
Цанчжоу Yang Liu II 7
Тяньцзинь Тайгер Мин Тянь 1 5
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