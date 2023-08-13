Тур: 22. Стадион: Jinan Olympic Sports Center Stadium. Главный судья: Yi Huang
4:0
Конец матча
0'
65' Желтая карточкаHonglue Zhao
67' Желтая карточкаЦзи Сян
1:0
68' ГолФеллайни Маруан
74' Желтая карточкаFernandinho V
2:0
81' ГолФеллайни Маруан
3:0
87' ГолYuanyi Li
4:0
89' ГолКризан
90'+5
Ход матча
65'
67'
68'
1:0
70'
70'
74'
81'
2:0
87'
3:0
89'
4:0
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
12 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 1
-
7 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
500 Количество передач 337
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Ван
Да-Лэй
37
Цзи
Сян
11
Лю
Ян
10
Мойсес
Лима
29
Chen
Pu
22
Yuanyi
Li
9
Кризан
29
Feng
Han
6
Yun
Yang
21
Шкорич
Миле
30
Yang
Liu
II
13
Qinhan
Sun
27
Fuyu
Ma
- Основной состав
-
14 Ван Да-ЛэйВратарь
-
37 Цзи СянЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Лю ЯнЗащитник
-
10 Мойсес ЛимаПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Chen PuПолузащитник
-
22 Yuanyi LiПолузащитник
-
9 КризанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Rongze HanВратарь
-
2 Lei TongЗащитник
-
27 Кэ ШиЗащитник
-
39 Long SongЗащитник
-
13 Chi ZhangПолузащитник
-
20 Ляо ЛишэнПолузащитник
- Нападающий
-
-
19 Guowen Sun
-
-
31 Jianfei Zhao
-
-
Главный тренер: Kang-Hee Choi
- Основной состав
-
29 Feng HanВратарь
-
6 Yun YangЗащитник
-
21 Шкорич МилеЗащитник
-
30 Yang Liu IIЗащитник
-
13 Qinhan SunЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Fuyu MaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
2 Peng LiЗащитник
- Защитник
-
16 Kaimu ZhengЗащитник
-
17 Shihao PiaoЗащитник
-
-
-
18 Xuchen Yao
-
20 Xinyu Liu1
-
24 Youzu He
-
25 Yue Zhang
-
26 Yunqi Guo
-
-
Главный тренер: Junzhe Zhao
История личных встреч
Шаньдун Тайшань
Цанчжоу
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
9 матчей
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
2.75
1.4
Среднее время на гол
32
64
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
0.8
1.25
Среднее время на гол
112
72
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
54
67
Бомбардиры внутри турнира
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феллайни Маруан
|9
|0.41
|Кризан
|8 (1)
|0.36
|Chen Pu
|5
|0.23
|Мойсес Лима
|4
|0.18
|Лю Биньбинь
|3
|0.14
|Yuanyi Li
|2
|0.09
|Ляо Лишэн
|2
|0.09
|Fernandinho V
|2
|0.09
|Жадсон II
|2
|0.09
|Zhengyu Huang
|1
|0.05
|Matheus Pato
|1 (1)
|0.05
|Guowen Sun
|1
|0.05
|Чжэн Чжэн
|0
|0
|Лю Ян
|0
|0
|Tong Wang1
|0
|0
|Цзи Сян
|0
|0
Цанчжоу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Локадия Юрген
|7 (2)
|0.32
|Овусу-Секьере Деабеас
|7
|0.32
|Oscar Taty Maritu
|5 (1)
|0.23
|Peng Wang III
|4
|0.18
|Шкорич Миле
|2
|0.09
|Жуков Георгий
|1
|0.05
|Chuangyi Lin
|0
|0
|Honglue Zhao
|0
|0
|Xiaotian Yang
|0
|0
|Xiangshuo Zhang
|0
|0
Карточки
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феллайни Маруан
|5
|0
|Yuanyi Li
|5
|0
|Жадсон II
|1
|2
|Мойсес Лима
|4
|0
|Цзи Сян
|3
|0
|Лю Ян
|2
|0
|Fernandinho V
|2
|0
|Кризан
|2
|0
|Guowen Sun
|2
|0
|Чжэн Чжэн
|1
|0
|Ван Да-Лэй
|1
|0
|Кэ Ши
|1
|0
|Jinghang Hu
|1
|0
|Lei Tong
|1
|0
|Zhengyu Huang
|1
|0
|Long Song
|1
|0
|Hailong Li
|1
|0
|Chen Pu
|1
|0
|Abdurasul Abudulam
|1
|0
Цанчжоу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yang Liu II
|7
|0
|Honglue Zhao
|6
|0
|Yun Yang
|3
|1
|Chuangyi Lin
|4
|0
|Puliang Shao
|4
|0
|Peng Wang III
|4
|0
|Shihao Piao
|4
|0
|Жуков Георгий
|2
|1
|Zihao Yan
|1
|1
|Шкорич Миле
|2
|0
|Локадия Юрген
|2
|0
|Kaimu Zheng
|2
|0
|Oscar Taty Maritu
|2
|0
|Qinhan Sun
|2
|0
|Xuchen Yao
|2
|0
|Xiaotian Yang
|1
|0
|Овусу-Секьере Деабеас
|1
|0
|Xiangshuo Zhang
|1
|0
|Fuyu Ma
|1
|0
Результаты матчей
Шаньдун Тайшань
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Цанчжоу
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
2
6
Шаньдун Тайшань
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Цанчжоу
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
7
Волевые поражения
11
12
Шаньдун Тайшань
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
45% (10)
14% (3)
Цанчжоу
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
32% (7)
36% (8)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
9
10
Волевые поражения
13
18
Голы по времени матча
Забито
28
12
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
2
7%
1
8%
1-15
5
18%
3
25%
16-30
5
18%
3
25%
31-45
3
11%
3
25%
46-60
5
18%
0
0%
61-75
8
29%
2
17%
76-90
Пропущено
7
21
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
14%
2
10%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
2
29%
3
14%
31-45
1
14%
5
24%
46-60
1
14%
3
14%
61-75
2
29%
5
24%
76-90
Забито
13
14
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
0
0%
4
29%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
2
14%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
4
31%
4
29%
76-90
Пропущено
12
14
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
3
25%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
4
29%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
3
21%
61-75
3
25%
5
36%
76-90
Забито
41
26
18 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 11
3 Не забивали 5
2
5%
5
19%
1-15
7
17%
3
12%
16-30
9
22%
5
19%
31-45
5
12%
4
15%
46-60
6
15%
3
12%
61-75
12
29%
29%
6
23%
76-90
Пропущено
19
35
8 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 20
4
21%
4
11%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
4
21%
7
20%
31-45
3
16%
5
14%
46-60
3
16%
6
17%
61-75
5
26%
10
29%
76-90
Результаты последних матчей
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 0:1 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 6:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 0:6
Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:1 Наньтун Чжиюнь - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 3:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 1:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:1 Дунгуань Юнайтед - Шаньдун Тайшань 1:6 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Далянь Профешнл 2:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Тяньцзинь Тайгер - Шаньдун Тайшань 3:3 Цанчжоу - Шаньдун Тайшань 1:1 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0
Цанчжоу
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Цанчжоу - Далянь Профешнл 2:1 Цанчжоу - Шэньчжэнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Цанчжоу 1:2 Шанхай Порт - Цанчжоу 3:0
Цанчжоу - Ченду Беттер Сити 2:1 Цанчжоу - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Циндао Чжуннэн - Цанчжоу 1:1 Цанчжоу - Чжэцзян Профессионал 2:1 Цанчжоу - Хэнань Суншань Лунмэн 0:1 Циндао Яс Айленд - Цанчжоу 2:1 Мэйчжоу Хакка - Цанчжоу 2:3 Цанчжоу - Шанхай Шеньхуа 0:1 Цанчжоу - Ухань Три Таунс 2:1 Бэйцзин Гоань - Цанчжоу 6:2 Цанчжоу - Чанчунь Ятай 2:4 Цанчжоу - Шаньдун Тайшань 1:1 Далянь Профешнл - Цанчжоу 1:1 Шэньчжэнь - Цанчжоу 0:1 Цанчжоу - Наньтун Чжиюнь 1:1 Цанчжоу - Шанхай Порт 0:1
Результаты матчей
Шаньдун Тайшань
Цанчжоу
Точный счет
3:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
2:1
4 раза 33%
0:1
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
Точное количество голов
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
6
1 раз 9%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
5 раз 23%
0:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:1
6 раз 27%
2:1
5 раз 23%
0:1
4 раза 18%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 41%
3
4 раза 18%
0
3 раза 14%
2
3 раза 14%
4
2 раза 9%
6
1 раз 5%
1
9 раз 41%
2
7 раз 32%
0
5 раз 23%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Шаньдун Тайшань
Цанчжоу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
93
83
57
65
38
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
82
29
37
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
193
Больше Меньше
175
1012
814
715
121
319
121
121
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай Порт
|Лэй У
|15 (6)
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|15 (5)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|13 (2)
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Чович Неманья
|11 (1)
|Ухань Три Таунс
|Якубу Абдул-Азиз
|10
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 6
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Xin Luo
|7
|Цанчжоу
|Yang Liu II
|7
|Тяньцзинь Тайгер
|Мин Тянь
|1 5