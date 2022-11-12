Тур: 25. Стадион: Wuyuan River Stadium. Главный судья: Jingyuan Jin
2:3
Конец матча
0'
1:0
19' ГолСержиньо Солер
2:0
19' ГолСержиньо Солер
3:0
24' ПенальтиСержиньо Солер
3:1
25' ГолБа Дунь
30' Желтая карточкаJinxian Wang
37' Желтая карточкаДавид Андухар
3:2
50' ГолZhenghao Wang
3:3
50' ГолZhenghao Wang
59' Желтая карточкаQiuming Wang
3:4
90' ГолWeijun Xie
90'+7
Ход матча
19'
19'
2:0
24'
3:0
25'
3:1
30'
37'
50'
3:2
50'
3:3
59'
73'
74'
90'
3:4
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
6 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 7
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
23
Yake
Wu
34
Yiran
He
21
Qi
Cui
24
Zhiyu
Yan
44
Цуль
Петер
20
Yufeng
Zhang
29
Тан
Лонг
26
Jiamin
Xu
32
Yuanjie
Su
38
Мерида
Фран
31
Yinong
Tian
18
Фарлей
Роса
30
Qiuming
Wang
29
Ба
Дунь
- Основной состав
-
23 Yake WuВратарь
-
34 Yiran HeЗащитник
- Защитник
-
21 Qi CuiЗащитник
-
24 Zhiyu YanЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Цуль ПетерПолузащитник
-
20 Yufeng ZhangПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Тан ЛонгНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
5 Jie SunЗащитник
-
6 Guan HeЗащитник
- Нападающий
-
13 Чанчэн ЧэнНападающий
-
38 Ning Lu
-
11 Erik IV
-
15 Dilemet Tudi
-
25 Huapeng Wang
-
-
37 Yushen Huang
-
39 Kaiyu Mao
-
Главный тренер: Yang Chen
- Основной состав
-
26 Jiamin XuВратарь
-
32 Yuanjie SuЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Мерида ФранПолузащитник
-
31 Yinong TianПолузащитник
-
18 Фарлей РосаПолузащитник
-
30 Qiuming WangПолузащитник
-
29 Ба ДуньПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Jingqi FangВратарь
-
20 Jianan WangЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
11 Weijun Xie
-
16 Zihao Yang
-
23 Yumiao Qian
-
24 Taoyu Piao
-
27 Wei Zhang I
-
33 Yue Song
-
Главный тренер: Genwei Yu
История личных встреч
Чанчунь Ятай
Тянцзинь Тэда
15 матчей
53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 12 побед
27 матчей
29.6%
40.7%
29.7%
8 побед 11 ничьих 8 побед
Первый тайм
37%
40.7%
22.3%
10 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
6 побед 9 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
25
Голов в среднем за матч
1.45
1.56
Среднее время на гол
61
57
Всего голов
26
16
Голов в среднем за матч
1.63
1.45
Среднее время на гол
55
61
Всего голов
42
41
Голов в среднем за матч
1.56
1.52
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
57
59
Бомбардиры внутри турнира
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Неграо Жуниор
|9 (1)
|0.36
|Сержиньо Солер
|8 (2)
|0.32
|Erik IV
|6
|0.24
|Тан Лонг
|6
|0.24
|Jinxian Wang
|2
|0.08
|Чанчэн Чэн
|2
|0.08
|Yufeng Zhang
|1
|0.04
|Окоре Жорес
|1
|0.04
|Н'Длову Дино
|1
|0.04
|Цуль Петер
|0
|0
|Chengjian Liao
|0
|0
|Weihui Rao
|0
|0
|Qi Cui
|0
|0
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ба Дунь
|7
|0.28
|Берич Роберт
|5 (1)
|0.2
|Weijun Xie
|4
|0.16
|Мерида Фран
|3 (1)
|0.12
|Qiuming Wang
|3
|0.12
|Фарлей Роса
|2
|0.08
|Yuanjie Su
|2
|0.08
|Tong Zhou
|2
|0.08
|Zhenghao Wang
|2
|0.08
|Taoyu Piao
|1
|0.04
|Yan Shi
|1
|0.04
|Радонич Деян
|1
|0.04
|Eder Lima II
|1
|0.04
|Yingjie Zhao
|1
|0.04
|Jiarun Gao
|1
|0.04
|Давид Андухар
|1
|0.04
|Jianan Wang
|0
|0
|Wei Zhang I
|0
|0
|Yinong Tian
|0
|0
Карточки
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Weihui Rao
|4
|0
|Yufeng Zhang
|3
|0
|Jie Sun
|1
|1
|Guan He
|2
|0
|Pengfei Han
|2
|0
|Huapeng Wang
|2
|0
|Qi Cui
|2
|0
|Неграо Жуниор
|1
|0
|Тан Лонг
|1
|0
|Jiakang Hui
|1
|0
|Н'Длову Дино
|1
|0
|Цуль Петер
|1
|0
|Chengjian Liao
|1
|0
|Zhiyun Zheng
|1
|0
|Erik IV
|1
|0
|Li Zhang II
|1
|0
|Чанчэн Чэн
|1
|0
|Jinxian Wang
|1
|0
|Honglin Dong
|1
|0
|Kaiyu Mao
|1
|0
|Dilemet Tudi
|1
|0
|Yiran He
|1
|0
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Qiuming Wang
|6
|0
|Zhenghao Wang
|4
|0
|Yan Shi
|2
|1
|Мерида Фран
|3
|0
|Jiamin Xu
|3
|0
|Yuanjie Su
|3
|0
|Yinong Tian
|3
|0
|Ба Дунь
|3
|0
|Давид Андухар
|3
|0
|Jingqi Fang
|2
|0
|Jiarun Gao
|2
|0
|Yue Song
|2
|0
|Wei Zhang I
|0
|1
|Fan Yang1
|0
|1
|Берич Роберт
|1
|0
|Радонич Деян
|1
|0
|Фарлей Роса
|1
|0
|Yingjie Zhao
|1
|0
|Weijun Xie
|1
|0
|Genwei Yu
|1
|0
Результаты матчей
Чанчунь Ятай
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Тянцзинь Тэда
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
9
Волевые поражения
8
6
Чанчунь Ятай
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Тянцзинь Тэда
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
7
Волевые поражения
18
16
Чанчунь Ятай
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (8)
28% (7)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
Тянцзинь Тэда
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
16% (4)
40% (10)
44% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
36% (9)
24% (6)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
9
16
Волевые поражения
26
22
Голы по времени матча
Забито
16
21
10 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 3
15 Не забивали 16
1
6%
2
10%
1-15
5
31%
5
24%
16-30
4
25%
1
5%
31-45
4
25%
6
29%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
0
0%
5
24%
76-90
Пропущено
17
19
9 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 11
4
24%
5
26%
1-15
3
18%
8
42%
16-30
2
12%
1
5%
31-45
2
12%
1
5%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
5
29%
29%
3
16%
76-90
Забито
22
20
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
2
9%
2
10%
1-15
6
27%
1
5%
16-30
2
9%
4
20%
31-45
4
18%
6
30%
46-60
4
18%
3
15%
61-75
4
18%
4
20%
76-90
Пропущено
17
10
5 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
3
18%
4
40%
46-60
4
24%
5
50%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90
Забито
38
41
20 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 26
11 Забивали первыми 9
7 Не забивали 7
3
8%
4
10%
1-15
11
29%
6
15%
16-30
6
16%
5
12%
31-45
8
21%
12
29%
29%
46-60
6
16%
5
12%
61-75
4
11%
9
22%
76-90
Пропущено
34
29
14 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 18
4
12%
5
17%
1-15
4
12%
9
31%
16-30
6
18%
1
3%
31-45
5
15%
5
17%
46-60
5
15%
6
21%
61-75
10
29%
29%
3
10%
76-90
Результаты последних матчей
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1
Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 1:4 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0 Чанчунь Ятай - Ухань Три Таунс 1:2 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 0:1 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 1:2 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 2:2 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0 Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:2 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Тянцзинь Тэда - Хэбей Форчун 5:0 Шаньдун Тайшань - Тянцзинь Тэда 4:1 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 1:2 Тянцзинь Тэда - Ухань Цзалл 3:1
Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 0:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Тянцзинь Тэда 0:0 Гуанчжоу Фули - Тянцзинь Тэда 2:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 1:0 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 2:2 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 3:4 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 0:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 3:0 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 2:3 Тянцзинь Тэда - Мэйчжоу Хакка 1:0 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 0:2
Результаты матчей
Чанчунь Ятай
Тянцзинь Тэда
Точный счет
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
2:2
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:7
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
0
3 раза 30%
3
1 раз 10%
7
1 раз 10%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
5 раз 20%
1:2
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 32%
1
7 раз 28%
2
7 раз 28%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%
1
10 раз 40%
0
6 раз 24%
3
4 раза 16%
2
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Чанчунь Ятай
Тянцзинь Тэда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
92
312
47
114
38
114
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
104
73
59
28
311
19
113
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
178
Больше Меньше
196
1015
916
322
619
223
223
124
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|25
|20
|2
|3
|60 - 19
|62
|2.
|Ухань Три Таунс
|24
|19
|2
|3
|69 - 19
|59
|3.
|Шанхай СИПГ
|24
|14
|4
|6
|38 - 18
|46
|4.
|Ченду Беттер Сити
|25
|11
|9
|5
|33 - 25
|42
|5.
|Шанхай Шеньхуа
|25
|11
|9
|5
|31 - 24
|42
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|24
|11
|9
|4
|39 - 20
|42
|7.
|Хэнань Цзянье
|24
|12
|4
|8
|40 - 25
|40
|8.
|Бэйцзин Гоань
|24
|11
|7
|6
|39 - 34
|40
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|25
|11
|7
|7
|36 - 29
|40
|10.
|Тянцзинь Тэда
|25
|10
|5
|10
|37 - 31
|35
|11.
|Чанчунь Ятай
|25
|7
|10
|8
|35 - 35
|31
|12.
|Далянь Ифан
|24
|8
|7
|9
|34 - 36
|31
|13.
|Шэньчжэнь
|24
|8
|3
|13
|26 - 44
|27
|14.
|Шицзячжуан
|24
|6
|8
|10
|29 - 36
|26
|15.
|Ухань Цзалл
|24
|6
|3
|15
|26 - 47
|21
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|24
|3
|4
|17
|17 - 45
|13
|17.
|Гуанчжоу Фули
|25
|3
|3
|19
|18 - 50
|12
|18.
|Хэбей Форчун
|25
|1
|0
|24
|12 - 82
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|12
|11
|1
|0
|31 - 4
|34
|2.
|Шанхай СИПГ
|14
|9
|2
|3
|24 - 7
|29
|3.
|Ухань Три Таунс
|11
|9
|0
|2
|43 - 11
|27
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|13
|7
|4
|2
|15 - 9
|25
|5.
|Хэнань Цзянье
|13
|8
|1
|4
|27 - 15
|25
|6.
|Мэйчжоу Хакка
|13
|7
|3
|3
|28 - 16
|24
|7.
|Бэйцзин Гоань
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|8.
|Далянь Ифан
|14
|6
|4
|4
|23 - 18
|22
|9.
|Чжэцзян Профессионал
|10
|6
|2
|2
|15 - 5
|20
|10.
|Чанчунь Ятай
|15
|4
|5
|6
|15 - 16
|17
|11.
|Ченду Беттер Сити
|10
|3
|6
|1
|19 - 12
|15
|12.
|Тянцзинь Тэда
|11
|4
|2
|5
|18 - 12
|14
|13.
|Шэньчжэнь
|11
|4
|1
|6
|10 - 17
|13
|14.
|Ухань Цзалл
|14
|3
|3
|8
|15 - 29
|12
|15.
|Шицзячжуан
|11
|1
|6
|4
|7 - 11
|9
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|12
|2
|3
|7
|12 - 19
|9
|17.
|Гуанчжоу Фули
|12
|2
|1
|9
|8 - 26
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|11
|1
|0
|10
|7 - 39
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|13
|10
|2
|1
|26 - 8
|32
|2.
|Шаньдун Тайшань
|13
|9
|1
|3
|29 - 15
|28
|3.
|Ченду Беттер Сити
|15
|8
|3
|4
|14 - 13
|27
|4.
|Чжэцзян Профессионал
|14
|5
|7
|2
|24 - 15
|22
|5.
|Тянцзинь Тэда
|14
|6
|3
|5
|19 - 19
|21
|6.
|Бэйцзин Гоань
|11
|5
|3
|3
|18 - 19
|18
|7.
|Шанхай Шеньхуа
|12
|4
|5
|3
|16 - 15
|17
|8.
|Шанхай СИПГ
|10
|5
|2
|3
|14 - 11
|17
|9.
|Шицзячжуан
|13
|5
|2
|6
|22 - 25
|17
|10.
|Мэйчжоу Хакка
|12
|4
|4
|4
|8 - 13
|16
|11.
|Хэнань Цзянье
|11
|4
|3
|4
|13 - 10
|15
|12.
|Чанчунь Ятай
|10
|3
|5
|2
|20 - 19
|14
|13.
|Шэньчжэнь
|13
|4
|2
|7
|16 - 27
|14
|14.
|Далянь Ифан
|10
|2
|3
|5
|11 - 18
|9
|15.
|Ухань Цзалл
|10
|3
|0
|7
|11 - 18
|9
|16.
|Гуанчжоу Фули
|13
|1
|2
|10
|10 - 24
|5
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|12
|1
|1
|10
|5 - 26
|4
|18.
|Хэбей Форчун
|14
|0
|0
|14
|5 - 43
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|20 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|18 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|15 (9)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|15 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|11 (2)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Далянь Ифан
|Yu Fei
|8
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Хэнань Цзянье
|Шангуань Ван
|7