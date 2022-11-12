Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Окоре Жорес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Матч возобновлен

48' Ох, нехорошо это выглядит. Ба Дунь получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Матч возобновлен

45' Ох, нехорошо это выглядит. Ба Дунь получил травму и медбригада забирает его с поля.

45' Ба Дунь на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Матч возобновлен

42' Ох, нехорошо это выглядит. Yuanjie Su получил травму и медбригада забирает его с поля.

41' Yuanjie Su на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Оооо... вот это был удар! Тан Лонг должен был забить с этой позиции.

41' Тан Лонг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Chengjian Liao создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Yufeng Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Мерида Фран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Цуль Петер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Yufeng Zhang не смог попасть в створ ударом издали

38' Сержиньо Солер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Давид Андухар - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

37' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Матч возобновлен

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Yake Wu взял и забрал мяч на выходе

33' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Сержиньо Солер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Chengjian Liao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Jinxian Wang получил желтую карточку от судьи

29' Окоре Жорес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Qiuming Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

24' 'Г О О О О О Л - Сержиньо Солер из команды Чанчунь Ятай забивает с пенальти! Он пробил левой. Jiamin Xu был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

22' Ба Дунь не смог попасть в створ ударом издали

21' Берич Роберт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Г О О О О Л - Сержиньо Солер забивает с правой ноги!

19' Цуль Петер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Хорошую попытку сделал Фарлей Роса . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Yuanjie Su создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Сержиньо Солер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Jinxian Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Yake Wu взял и забрал мяч на выходе

10' Chengjian Liao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Фарлей Роса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Сержиньо Солер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Ба Дунь бьет со штрафного в створ, но Yake Wu держит все под контролем

4' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Цуль Петер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Zhiyu Yan создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру