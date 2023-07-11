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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Elchin Masiyev
Жальгирис
0:0
Конец матча
Струга Трим-Лум
0'
33' Желтая карточка
Горобцов Николас
37' Желтая карточка
Ибраими Бесарт
90'+9

Ход матча

33'
Горобцов Николас
 
37'
 
Ибраими Бесарт
46'
Вильхамссон Арни
Казлаускас Донатас
 
62'
Голубицкас Паулюс
Вербицкас Овидиус
 
78'
 
Valentin Kochoski
Ибраими Бесарт
78'
Антал Ливиу
Кендыш Юрий
 
78'
Миличкович Марко
Yukiyoshi Karashima
 
88'
 
Таири Флямур
Мазрекай Ментор
89'
 
Ard Kasami
Малики Эдис
90'
 
Ярович Сенад
Радески Марьян

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 21 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогнозы 119
Жальгирис 90.8% (108)
X 6.7% (8)
Струга Трим-Лум 2.5% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гертмонас
Эдвинас
3
Павелич
Марио
26
Хнид
Нассим
31
Вучур
Стипе
7
Бопесу
Жоэль
8
Yukiyoshi
Karashima
71
Кендыш
Юрий
5
Горобцов
Николас
22
Вербицкас
Овидиус
9
Казлаускас
Донатас
99
Ойвуси
Матиас
95
Кьосевски
Ведран
6
Незири
Меджит
55
Sava
Radic
16
Криваньева
Бесарт
24
Малики
Эдис
10
Бойку
Бесмир
11
Сабани
Буньямин
33
Vangjel
Zguro
14
Радески
Марьян
9
Ибраими
Бесарт
5
Мазрекай
Ментор
Жальгирис
4-4-2
Струга Трим-Лум
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Жальгирис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горобцов Николас 1 0
Струга Трим-Лум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибраими Бесарт 1 0

Результаты последних матчей

Жальгирис
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Жальгирис - Ритеряй 3:0 Банга Гаргждай - Жальгирис 1:4 Кауно Жальгирис - Жальгирис 2:5 Джюгас Тельшяй - Жальгирис 1:2
Жальгирис - Дайнава Алитус 0:0 Хегельман Литауэн - Жальгирис 0:1 Жальгирис - Шяуляй 2:2 Жальгирис - Паневежис 2:1 Судува - Жальгирис 2:1 Жальгирис - Кауно Жальгирис 2:1 Ритеряй - Жальгирис 0:2 Банга Гаргждай - Жальгирис 0:2 Джюгас Тельшяй - Жальгирис 0:2 Дайнава Алитус - Жальгирис 0:2 Жальгирис - Хегельман Литауэн 1:0 Паневежис - Жальгирис 0:0 Шяуляй - Жальгирис 1:0 Жальгирис - Судува 4:0 Жальгирис - Ритеряй 1:0 Кауно Жальгирис - Жальгирис 1:1
Струга Трим-Лум
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Тирана - Струга Трим-Лум 2:1 Партизани - Струга Трим-Лум 1:0 Струга Трим-Лум - ФК Балкани 2:2 Македония Джёрче Петров - Струга Трим-Лум 1:1
Струга Трим-Лум - Шкупи 2:1 Шкендия - Струга Трим-Лум 1:2 Струга Трим-Лум - Силекс 3:0 Брегалница - Струга Трим-Лум 0:3 Струга Трим-Лум - Тиквеш 2:0 Струга Трим-Лум - Победа Прилеп 6:2 Скопье - Струга Трим-Лум 1:1 Струга Трим-Лум - Академия Пандев 3:1 Караорман - Струга Трим-Лум 1:8 Работнички - Струга Трим-Лум 0:1 Струга Трим-Лум - Македония Джёрче Петров 0:0 Струга Трим-Лум - Шкупи 2:1 Струга Трим-Лум - Македония Джёрче Петров 0:0 Тиквеш - Струга Трим-Лум 1:1 Воска Спорт - Струга Трим-Лум 0:2 Петрокуб - Струга Трим-Лум 0:3

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 3
Брейдаблик Хлюнссон Агуст 2 (1)
Брейдаблик Сигурдарсон Стефан Инги 2 (1)
Брейдаблик Эйнарссон Виктор 2
Будучность Подгорица Секулич Балша 2
Весь список

Топ нарушителей
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Интер Милан Индзаги Симоне 1
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 1
Интер Милан Лукаку Ромелу 1
Зриньски Билбия Неманья 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Ибраими Бесарт получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Горобцов Николас получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на LFF Stadium, Vilnius. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 119
    Жальгирис 90.8% (108)
    X 6.7% (8)
    Струга Трим-Лум 2.5% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Жальгирис 0:0 Струга Трим-Лум

    Исход игры
    Жальгирис
    90.8% (108)
    Ничья
    6.7% (8)
    Струга Трим-Лум
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.96% (47)
    Меньше
    58.04% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    38.39% (43)
    Нет
    61.61% (69)
    Популярный счёт
    2:1 Жальгирис
    27.7% (33)
    1:0 Жальгирис
    25.2% (30)
    2:0 Жальгирис
    23.5% (28)
    3:0 Жальгирис
    4.2% (5)
    1:1 Ничья
    4.2% (5)
    3:1 Жальгирис
    2.5% (3)
    4:0 Жальгирис
    2.5% (3)
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