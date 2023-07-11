Тур: 1. Стадион: ЛФФ. Главный судья: Elchin Masiyev
0:0
Конец матча
Ход матча
33'
37'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 2
-
8 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
21 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
26
Хнид
Нассим
31
Вучур
Стипе
71
Кендыш
Юрий
55
Sava
Radic
24
Малики
Эдис
10
Бойку
Бесмир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Хнид НассимЗащитник
-
31 Вучур СтипеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
71 Кендыш ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Мамич ПетарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Буфф ОливерПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Антал ЛивиуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Чебурин Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Sava RadicЗащитник
- Защитник
-
24 Малики ЭдисПолузащитник
-
10 Бойку БесмирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
28 Укпа ХоганПолузащитник
- Нападающий
-
27 Ярович СенадНападающий
- Нападающий
-
-
-
19 Ard Kasami
-
22 Ardi Idrizi
-
31 Jusuf Kaba
-
-
Главный тренер: Дуро Шпетим
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Жальгирис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горобцов Николас
|1
|0
Струга Трим-Лум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибраими Бесарт
|1
|0
Результаты последних матчей
Жальгирис
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Жальгирис - Ритеряй 3:0 Банга Гаргждай - Жальгирис 1:4 Кауно Жальгирис - Жальгирис 2:5 Джюгас Тельшяй - Жальгирис 1:2
Жальгирис - Дайнава Алитус 0:0 Хегельман Литауэн - Жальгирис 0:1 Жальгирис - Шяуляй 2:2 Жальгирис - Паневежис 2:1 Судува - Жальгирис 2:1 Жальгирис - Кауно Жальгирис 2:1 Ритеряй - Жальгирис 0:2 Банга Гаргждай - Жальгирис 0:2 Джюгас Тельшяй - Жальгирис 0:2 Дайнава Алитус - Жальгирис 0:2 Жальгирис - Хегельман Литауэн 1:0 Паневежис - Жальгирис 0:0 Шяуляй - Жальгирис 1:0 Жальгирис - Судува 4:0 Жальгирис - Ритеряй 1:0 Кауно Жальгирис - Жальгирис 1:1
Струга Трим-Лум
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Тирана - Струга Трим-Лум 2:1 Партизани - Струга Трим-Лум 1:0 Струга Трим-Лум - ФК Балкани 2:2 Македония Джёрче Петров - Струга Трим-Лум 1:1
Струга Трим-Лум - Шкупи 2:1 Шкендия - Струга Трим-Лум 1:2 Струга Трим-Лум - Силекс 3:0 Брегалница - Струга Трим-Лум 0:3 Струга Трим-Лум - Тиквеш 2:0 Струга Трим-Лум - Победа Прилеп 6:2 Скопье - Струга Трим-Лум 1:1 Струга Трим-Лум - Академия Пандев 3:1 Караорман - Струга Трим-Лум 1:8 Работнички - Струга Трим-Лум 0:1 Струга Трим-Лум - Македония Джёрче Петров 0:0 Струга Трим-Лум - Шкупи 2:1 Струга Трим-Лум - Македония Джёрче Петров 0:0 Тиквеш - Струга Трим-Лум 1:1 Воска Спорт - Струга Трим-Лум 0:2 Петрокуб - Струга Трим-Лум 0:3
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|3
|Брейдаблик
|Хлюнссон Агуст
|2 (1)
|Брейдаблик
|Сигурдарсон Стефан Инги
|2 (1)
|Брейдаблик
|Эйнарссон Виктор
|2
|Будучность Подгорица
|Секулич Балша
|2
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Интер Милан
|Индзаги Симоне
|1
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|1
|Интер Милан
|Лукаку Ромелу
|1
|Зриньски
|Билбия Неманья
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Жальгирис 0:0 Струга Трим-Лум
Исход игры
Жальгирис
90.8% (108)
Ничья
6.7% (8)
Струга Трим-Лум
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
41.96% (47)
Меньше
58.04% (65)
Обе команды забьют
Да
38.39% (43)
Нет
61.61% (69)
Популярный счёт
2:1 Жальгирис
27.7% (33)
1:0 Жальгирис
25.2% (30)
2:0 Жальгирис
23.5% (28)
3:0 Жальгирис
4.2% (5)
1:1 Ничья
4.2% (5)
3:1 Жальгирис
2.5% (3)
4:0 Жальгирис
2.5% (3)
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