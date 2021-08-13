  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Ювентус
 
Позже

Стадион:
Эмполи

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дибала Пауло 1 1
2. Куадрадо Хуан 1 1
3. Бентанкур Родриго 0 0
Эмполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бандинелли Филиппо 1 1
2. Байрами Недим 0 0

Карточки

Ювентус
# Игрок      
1. Роналду Криштиану 1 0
2. Щесны Войцех 1 0
3. Кулушевски Деян 1 0
Эмполи
# Игрок      
1. Стоянович Петар 1 0
2. Исмайли Ардиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ювентус 50% (1) 50% (1) 0 0 0 0
 Эмполи 100% (1) 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Удинезе 2:2 Ювентус Ювентус 3:1 Аталанта Барселона 3:0 Ювентус Ювентус 2:1 Монца
Ювентус 3:1 ФК Чезена Болонья 1:4 Ювентус Аталанта 1:2 Ювентус Ювентус 3:2 Интер Милан Сассуоло 1:3 Ювентус Ювентус 0:3 Милан Удинезе 1:2 Ювентус Фиорентина 1:1 Ювентус Ювентус 3:1 Парма Аталанта 1:0 Ювентус Ювентус 3:1 Дженоа Ювентус 2:1 Наполи Торино 2:2 Ювентус Ювентус 0:1 Беневенто Кальяри 1:3 Ювентус Ювентус 3:2 Порту
Эмполи Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Эмполи 1:3 Лацио Эмполи 4:2 Виченца Виртус Удинезе 1:0 Эмполи Эмполи 9:0 Монтекатини
Эмполи 3:0 Понтедера Castelfiorentino 0:12 Эмполи Эмполи 2:1 Лечче Салернитана 2:0 Эмполи Эмполи 4:0 Козенца Асколи 2:0 Эмполи Эмполи 2:2 Кьево Эмполи 4:2 Брешия Кремонезе 2:2 Эмполи Реджана 0:1 Эмполи Эмполи 1:0 Виртус Энтелла Эмполи 1:0 Порденоне Виченца Виртус 0:2 Эмполи Эмполи 1:1 Читтаделла Реджина 0:3 Эмполи Эмполи 1:1 Венеция

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 1
Эмполи: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 10
Ювентус 1:0 Эмполи Серия A Эмполи 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Эмполи Серия A Эмполи 0:3 Ювентус Серия A
Ювентус 1:0 Эмполи Серия A Эмполи 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Эмполи Серия A Эмполи 0:2 Ювентус Серия A Эмполи 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 5:3 Эмполи Кубок Эмполи 2:1 Ювентус Кубок Ювентус 3:0 Эмполи Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Наполи Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Лацио Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Рома Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Милан Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Болонья Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Специя Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Кальяри Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Ювентус Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Удинезе Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Салернитана Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Торино Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Верона Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Венеция Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Фиорентина Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
19. Эмполи Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20. Дженоа Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Рома Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Наполи Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Болонья Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Удинезе Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Кальяри Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Лацио Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Аталанта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Специя Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Салернитана Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Венеция Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Фиорентина Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Дженоа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Торино Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Верона Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
19. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Эмполи Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Милан Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Ювентус Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Специя Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Рома Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Болонья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Кальяри Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Наполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Интер Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Сампдория Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Торино Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Эмполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Удинезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Салернитана Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Венеция Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Фиорентина Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20. Дженоа Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Болонья Де Сильвестри Лоренцо 2 0 0
2. Рома Верету Жордан 2 0 0
3. Кальяри Педро Жоао 2 1 0
4. Верона Дзакканьи Маттиа 2 1 0
5. Интер Милан Джеко Эдин 1 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Верона Велозу Мигель 1 1
2. Салернитана Страндберг Стефан 1 1
3. Болонья Сориано Роберто 1 1
4. Болонья Схаутен Йерди 1 1
5. Рома Дзаньоло Николо 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Эмполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 августа 2021, осталось 2 дня 20 часов 46 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Ювентус 100% (42)
    X 0% (0)
    Эмполи 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Эмполи
    1.27
    6.90
    13.50
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Ювентус - Эмполи онлайн


    Прогнозы на матч Ювентус - Эмполи

    Исход игры
    Ювентус
    100% (42)
    Ничья
    0% (0)
    Эмполи
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.24% (19)
    Меньше
    54.76% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    26.19% (11)
    Нет
    73.81% (31)
    Популярный счёт
    2:0 Ювентус
    50% (21)
    3:0 Ювентус
    19% (8)
    3:1 Ювентус
    14.3% (6)
    2:1 Ювентус
    9.5% (4)
    1:0 Ювентус
    4.8% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг лучших букмекеров
    1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
    2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
    7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
    8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     