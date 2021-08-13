Италия: Серия A 2021-2022
Ювентус
Позже
Стадион: Альянц Стэдиум
Эмполи
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дибала Пауло
|1
|1
|2.
|Куадрадо Хуан
|1
|1
|3.
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бандинелли Филиппо
|1
|1
|2.
|Байрами Недим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Роналду Криштиану
|1
|0
|2.
|Щесны Войцех
|1
|0
|3.
|Кулушевски Деян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Стоянович Петар
|1
|0
|2.
|Исмайли Ардиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ювентус
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|Эмполи
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: +13 =3 -4Удинезе 2:2 Ювентус Ювентус 3:1 Аталанта Барселона 3:0 Ювентус Ювентус 2:1 Монца
Ювентус 3:1 ФК Чезена Болонья 1:4 Ювентус Аталанта 1:2 Ювентус Ювентус 3:2 Интер Милан Сассуоло 1:3 Ювентус Ювентус 0:3 Милан Удинезе 1:2 Ювентус Фиорентина 1:1 Ювентус Ювентус 3:1 Парма Аталанта 1:0 Ювентус Ювентус 3:1 Дженоа Ювентус 2:1 Наполи Торино 2:2 Ювентус Ювентус 0:1 Беневенто Кальяри 1:3 Ювентус Ювентус 3:2 Порту
Эмполи Последние 20 матчей: +12 =4 -4Эмполи 1:3 Лацио Эмполи 4:2 Виченца Виртус Удинезе 1:0 Эмполи Эмполи 9:0 Монтекатини
Эмполи 3:0 Понтедера Castelfiorentino 0:12 Эмполи Эмполи 2:1 Лечче Салернитана 2:0 Эмполи Эмполи 4:0 Козенца Асколи 2:0 Эмполи Эмполи 2:2 Кьево Эмполи 4:2 Брешия Кремонезе 2:2 Эмполи Реджана 0:1 Эмполи Эмполи 1:0 Виртус Энтелла Эмполи 1:0 Порденоне Виченца Виртус 0:2 Эмполи Эмполи 1:1 Читтаделла Реджина 0:3 Эмполи Эмполи 1:1 Венеция
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 1
Эмполи: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Болонья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Специя
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Кальяри
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Удинезе
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Венеция
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|19.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|20.
|Дженоа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Болонья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Удинезе
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Кальяри
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Лацио
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Аталанта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Специя
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ювентус
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Салернитана
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Венеция
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Дженоа
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|19.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Специя
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Рома
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Болонья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Кальяри
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Наполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Интер Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Сампдория
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Торино
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Верона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Эмполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Удинезе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Венеция
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|20.
|Дженоа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Болонья
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0
|0
|2.
|Рома
|Верету Жордан
|2
|0
|0
|3.
|Кальяри
|Педро Жоао
|2
|1
|0
|4.
|Верона
|Дзакканьи Маттиа
|2
|1
|0
|5.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|1
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Верона
|Велозу Мигель
|1
|1
|2.
|Салернитана
|Страндберг Стефан
|1
|1
|3.
|Болонья
|Сориано Роберто
|1
|1
|4.
|Болонья
|Схаутен Йерди
|1
|1
|5.
|Рома
|Дзаньоло Николо
|1
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ювентус - Эмполи
Исход игры
Ювентус
100% (42)
Ничья
0% (0)
Эмполи
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
45.24% (19)
Меньше
54.76% (23)
Обе команды забьют
Да
26.19% (11)
Нет
73.81% (31)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
50% (21)
3:0 Ювентус
19% (8)
3:1 Ювентус
14.3% (6)
2:1 Ювентус
9.5% (4)
1:0 Ювентус
4.8% (2)
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