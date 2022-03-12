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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Специя
2:0
Конец матча

Стадион:
Кальяри
0'
30' Желтая карточка
Паволетти Леонардо
0:0
36' Не забитый пенальти
Верде Даниэле
45' Желтая карточка
Педро Жоао
1:0
55' Гол
Эрлич Мартин
2:0
74' Гол
Манай Рей
75' Желтая карточка
Манай Рей
75' Желтая карточка
Гольданига Эдоардо
84' Желтая карточка
Дзаппа Габриэле
90'+7

Ход матча

30'
 
Паволетти Леонардо
36'
Верде Даниэле
0:0
45'
 
Педро Жоао
46'
 
Дзаппа Габриэле
Далберт Эстеван
55'
Эрлич Мартин
(Верде Даниэле)
1:0
62'
 
Марин Рэзван
Базелли Даниэле
62'
 
Перейро Гастон
Дейола Алессандро
68'
Коваленко Виктор
Агудело Кевин
 
68'
Манай Рей
Верде Даниэле
 
71'
 
Кейта Бальде
Ловато Маттео
74'
Манай Рей
2:0
75'
Манай Рей
 
75'
 
Гольданига Эдоардо
83'
Христов Петко
Бастони Симоне
 
84'
 
Дзаппа Габриэле
90'
Феррер Сальвадор
Гьяси Эммануэль
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 8
  • 7 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 7
  • 4 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 113
Специя 34.5% (39)
X 51.3% (58)
Кальяри 14.2% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
94
Проведель
Иван
27
Амьен-Аду
Кельвен
28
Эрлич
Мартин
43
Николау
Димитрис
13
Реца
Аркадиуш
25
Маджоре
Джулио
14
Кивёр
Якуб
20
Бастони
Симоне
10
Верде
Даниэле
11
Гьяси
Эммануэль
33
Агудело
Кевин
28
Краньо
Алессио
3
Гольданига
Эдоардо
66
Ловато
Маттео
15
Альтаре
Джорджо
12
Белланова
Рауль
27
Грасси
Альберто
14
Дейола
Алессандро
4
Базелли
Даниэле
29
Далберт
Эстеван
30
Паволетти
Леонардо
10
Педро
Жоао
Специя
4-3-3
Кальяри
3-5-2

История личных встреч

Специя
Кальяри

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

СA
2:2
СA
2:1
СA
2:2
СB
1:2
СB
0:3
К
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верде Даниэле 5 (1) 0.17
Гьяси Эммануэль 4 0.14
Манай Рей 4 (1) 0.14
Бастони Симоне 3 0.1
Нзола М'Бала 2 0.07
Агудело Кевин 2 0.07
Эрлич Мартин 2 0.07
Коваленко Виктор 1 0.03
Бурабия Мехди 1 0.03
Сала Якопо 1 0.03
Стрелец Давид 1 0.03
Антист Жанис 1 0.03
Реца Аркадиуш 0 0
Маджоре Джулио 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Подгоряну Суф 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 10 (3) 0.34
Паволетти Леонардо 5 0.17
Перейро Гастон 4 0.14
Кейта Бальде 3 0.1
Дейола Алессандро 3 0.1
Белланова Рауль 1 0.03
Касерес Мартин 1 0.03
Чеппители Лука 1 0.03
Марин Рэзван 0 0
Грасси Альберто 0 0
Нандес Найтан 0 0
Годин Диего 0 0
Далберт Эстеван 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амьен-Аду Кельвен 6 2
Гьяси Эммануэль 7 0
Манай Рей 6 0
Маджоре Джулио 6 0
Николау Димитрис 5 0
Кивёр Якуб 5 0
Бастони Симоне 3 1
Агудело Кевин 2 1
Мотта Тьяго 3 0
Сала Якопо 3 0
Эрлич Мартин 3 0
Реца Аркадиуш 3 0
Христов Петко 3 0
Феррер Сальвадор 3 0
Проведель Иван 2 0
Коваленко Виктор 2 0
Верде Даниэле 2 0
Нзола М'Бала 2 0
Зут Йерун 1 0
Бурабия Мехди 1 0
Сальседо Эдди 1 0
Нгиамба Орельен 1 0
Колли Эбрима 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педро Жоао 8 0
Далберт Эстеван 8 0
Паволетти Леонардо 7 0
Марин Рэзван 5 1
Дейола Алессандро 5 0
Карбони Андреа 5 0
Касерес Мартин 3 1
Дзаппа Габриэле 3 1
Стротман Кевин 4 0
Альтаре Джорджо 4 0
Годин Диего 3 0
Гольданига Эдоардо 3 0
Грасси Альберто 3 0
Нандес Найтан 3 0
Ловато Маттео 3 0
Чеппители Лука 2 0
Краньо Алессио 2 0
Кейта Бальде 2 0
Белланова Рауль 2 0
Ликояннис Хараламбос 1 0
Валюкевич Себастьян 1 0
Вальтер Маццарри 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
12
2 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 2
19 Не забивали 22
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
5
36%
4
33%
46-60
4
29%
4
33%
61-75
3
21%
1
8%
76-90

Пропущено

18
28
3 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 14
0
0%
2
7%
1-15
1
6%
5
18%
16-30
2
11%
7
25%
31-45
3
17%
7
25%
46-60
5
28%
4
14%
61-75
7
39%
3
11%
76-90

Забито

15
17
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
20 Не забивали 18
8
53%
1
6%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
7%
5
29%
29%
46-60
1
7%
5
29%
29%
61-75
4
27%
2
12%
76-90

Пропущено

33
24
19 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 13
6
18%
3
13%
1-15
3
9%
2
8%
16-30
10
30%
3
13%
31-45
4
12%
4
17%
46-60
6
18%
6
25%
61-75
4
12%
6
25%
76-90

Забито

29
29
11 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 10
10 Не забивали 11
8
28%
2
7%
1-15
1
3%
4
14%
16-30
2
7%
2
7%
31-45
6
21%
9
31%
46-60
5
17%
9
31%
61-75
7
24%
3
10%
76-90

Пропущено

51
52
22 В 1-м тайме 22
29 Во 2-м тайме 30
18 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 27
6
12%
5
10%
1-15
4
8%
7
13%
16-30
12
24%
10
19%
31-45
7
14%
11
21%
46-60
11
22%
10
19%
61-75
11
22%
9
17%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ювентус - Специя 1:0 Специя - Рома 0:1 Болонья - Специя 2:1 Специя - Фиорентина 1:2
Салернитана - Специя 2:2 Специя - Сампдория 1:0 Милан - Специя 1:2 Дженоа - Специя 0:1 Специя - Верона 1:2 Наполи - Специя 0:1 Специя - Эмполи 1:1 Специя - Лечче 0:2 Рома - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 2:0 Специя - Болонья 0:1 Аталанта - Специя 5:2 Специя - Торино 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Специя - Дженоа 1:1
Кальяри
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Кальяри - Лацио 0:3 Торино - Кальяри 1:2 Кальяри - Наполи 1:1 Эмполи - Кальяри 1:1
Аталанта - Кальяри 1:2 Кальяри - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Кальяри 1:0 Рома - Кальяри 1:0 Кальяри - Болонья 2:1 Сампдория - Кальяри 1:2 Ювентус - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:4 Кальяри - Читтаделла 3:1 Интер Милан - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:1 Верона - Кальяри 0:0 Кальяри - Салернитана 1:1 Сассуоло - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Болонья - Кальяри 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 28 18 6 4 54 - 29 60
2. Интер Милан Заявка 27 17 7 3 60 - 22 58
3. Наполи Заявка 28 17 6 5 49 - 20 57
4. Ювентус Заявка 28 15 8 5 42 - 25 53
5. Рома Заявка 28 14 5 9 46 - 34 47
6. Аталанта Заявка 27 13 8 6 50 - 31 47
7. Лацио Заявка 28 13 7 8 57 - 42 46
8. Фиорентина Заявка 27 13 4 10 46 - 37 43
9. Верона Заявка 28 11 8 9 53 - 44 41
10. Сассуоло Заявка 29 10 10 9 51 - 48 40
11. Торино Заявка 27 9 7 11 33 - 28 34
12. Болонья Заявка 27 9 6 12 32 - 42 33
13. Эмполи Заявка 28 8 8 12 40 - 53 32
14. Удинезе Заявка 26 6 11 9 34 - 43 29
15. Специя Заявка 29 8 5 16 30 - 50 29
16. Сампдория Заявка 28 7 5 16 36 - 48 26
17. Кальяри Заявка 29 5 10 14 28 - 53 25
18. Венеция Заявка 27 5 7 15 25 - 51 22
19. Дженоа Заявка 28 1 15 12 22 - 47 18
20. Салернитана Заявка 27 3 7 17 22 - 63 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 14 10 2 2 35 - 12 32
2. Рома Заявка 15 8 4 3 20 - 14 28
3. Милан Заявка 14 8 3 3 22 - 12 27
4. Ювентус Заявка 14 8 3 3 18 - 9 27
5. Фиорентина Заявка 13 8 2 3 31 - 16 26
6. Верона Заявка 14 8 2 4 30 - 18 26
7. Наполи Заявка 14 8 2 4 23 - 10 26
8. Лацио Заявка 13 7 4 2 32 - 18 25
9. Торино Заявка 14 7 3 4 26 - 15 24
10. Болонья Заявка 14 6 3 5 18 - 17 21
11. Удинезе Заявка 13 4 6 3 18 - 20 18
12. Аталанта Заявка 13 4 5 4 24 - 18 17
13. Сассуоло Заявка 14 4 5 5 19 - 22 17
14. Специя Заявка 14 4 3 7 15 - 17 15
15. Сампдория Заявка 14 4 3 7 22 - 25 15
16. Кальяри Заявка 14 2 6 6 16 - 25 12
17. Эмполи Заявка 14 3 2 9 22 - 37 11
18. Венеция Заявка 14 2 4 8 15 - 28 10
19. Салернитана Заявка 14 1 5 8 12 - 31 8
20. Дженоа Заявка 14 0 8 6 9 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 14 10 3 1 32 - 17 33
2. Наполи Заявка 14 9 4 1 26 - 10 31
3. Аталанта Заявка 14 9 3 2 26 - 13 30
4. Ювентус Заявка 14 7 5 2 24 - 16 26
5. Интер Милан Заявка 13 7 5 1 25 - 10 26
6. Сассуоло Заявка 15 6 5 4 32 - 26 23
7. Лацио Заявка 15 6 3 6 25 - 24 21
8. Эмполи Заявка 14 5 6 3 18 - 16 21
9. Рома Заявка 13 6 1 6 26 - 20 19
10. Фиорентина Заявка 14 5 2 7 15 - 21 17
11. Верона Заявка 14 3 6 5 23 - 26 15
12. Специя Заявка 15 4 2 9 15 - 33 14
13. Кальяри Заявка 15 3 4 8 12 - 28 13
14. Венеция Заявка 13 3 3 7 10 - 23 12
15. Болонья Заявка 13 3 3 7 14 - 25 12
16. Удинезе Заявка 13 2 5 6 16 - 23 11
17. Сампдория Заявка 14 3 2 9 14 - 23 11
18. Торино Заявка 13 2 4 7 7 - 13 10
19. Дженоа Заявка 14 1 7 6 13 - 28 10
20. Салернитана Заявка 13 2 2 9 10 - 32 8
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 113
Специя 34.5% (39)
X 51.3% (58)
Кальяри 14.2% (16)
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Прогнозы на матч Специя 2:0 Кальяри

Исход игры
Специя
34.5% (39)
Ничья
51.3% (58)
Кальяри
14.2% (16)
Тотал 2.5
Больше
20% (22)
Меньше
80% (88)
Обе команды забьют
Да
70.91% (78)
Нет
29.09% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
49.6% (56)
1:0 Специя
18.6% (21)
2:1 Специя
10.6% (12)
1:2 Кальяри
8.8% (10)
2:0 Специя
3.5% (4)
0:1 Кальяри
3.5% (4)
0:2 Кальяри
1.8% (2)
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