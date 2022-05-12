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Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Милан
 
Позже
Аталанта

История личных встреч

Милан
Аталанта

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед

27 матчей

40.7%
25.9%
33.4%
11 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

33.3%
40.7%
26%
9 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

40.7%
25.9%
33.4%
11 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

СA
2:3
СA
0:2
СA
0:3
СA
1:1
СA
5:0
СA
1:3
СA
2:2
СA
1:1
СA
0:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
0:0
СA
1:3
СA
0:1
СA
2:1
СA
3:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
0:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
0:1
СA
1:2
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леау Рафаэл 10 0.28
Жиру Оливье 9 (2) 0.25
Ибрагимович Златан 8 0.22
Тонали Сандро 5 0.14
Мессьяс Жуниор 5 0.14
Кесси Франк 5 (2) 0.14
Тео Эрнандес 4 (1) 0.11
Диас Браим 3 0.08
Калабрия Давиде 2 0.06
Ребич Анте 2 0.06
Беннасер Исмаэль 2 0.06
Флоренци Алессандро 2 0.06
Салемакерс Алексис 1 0.03
Калюлю Пьер 1 0.03
Романьоли Алессио 1 0.03
Мальдини Даниэль 1 0.03
Меньян Майк 0 0
Крунич Раде 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пашалич Марио 13 0.36
Сапата Дуван 10 (3) 0.28
Муриэль Луис 9 (2) 0.25
Малиновский Руслан 6 0.17
Коопмейнерс Теун 4 0.11
Иличич Йосип 3 0.08
Де Рон Мартен 3 0.08
Миранчук Алексей 2 0.06
Дзаппакоста Давиде 1 0.03
Фройлер Ремо 1 0.03
Демирал Мерих 1 0.03
Толой Рафаэл 1 0.03
Джимсити Берат 1 0.03
Пессина Маттео 1 0.03
Меле Йоаким 1 0.03
Паломино Хосе 1 0.03
Сиссе Мустафа 1 0.03
Госенс Робин 1 0.03
Пикколи Роберто 1 0.03
Скальвини Джорджио 1 0.03
Пеццелла Джузеппе 0 0
Хатебур Ханс 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тео Эрнандес 6 2
Тонали Сандро 8 0
Беннасер Исмаэль 6 0
Романьоли Алессио 4 1
Томори Фикайо 4 0
Диас Браим 4 0
Леау Рафаэл 4 0
Калюлю Пьер 4 0
Жиру Оливье 3 0
Бакайоко Тьемуэ 3 0
Габбия Маттео 3 0
Стефано Пиоли 3 0
Ибрагимович Златан 2 0
Кьяер Симон 2 0
Ребич Анте 2 0
Крунич Раде 2 0
Калабрия Давиде 2 0
Балло-Туре Фоде 2 0
Салемакерс Алексис 2 0
Мессьяс Жуниор 2 0
Флоренци Алессандро 1 0
Меньян Майк 1 0
Кесси Франк 1 0
Кастильехо Самуэль 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паломино Хосе 9 0
Малиновский Руслан 9 0
Фройлер Ремо 8 0
Демирал Мерих 8 0
Де Рон Мартен 6 1
Толой Рафаэл 6 0
Джимсити Берат 6 0
Дзаппакоста Давиде 6 0
Джан Пьеро Гасперини 1 2
Сапата Дуван 3 0
Пашалич Марио 3 0
Пеццелла Джузеппе 3 0
Коопмейнерс Теун 3 0
Муссо Хуан 1 1
Госенс Робин 2 0
Меле Йоаким 2 0
Иличич Йосип 1 0
Муриэль Луис 1 0
Спортьелло Марко 1 0
Хатебур Ханс 1 0
Ловато Маттео 1 0
Скальвини Джорджио 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
33
17 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 10
22 Не забивали 22
6
24%
4
12%
1-15
7
28%
7
21%
16-30
4
16%
5
15%
31-45
1
4%
2
6%
46-60
2
8%
6
18%
61-75
5
20%
9
27%
76-90

Пропущено

13
18
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 13
4
31%
2
11%
1-15
3
23%
6
33%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
3
23%
2
11%
61-75
2
15%
3
17%
76-90

Забито

38
32
13 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 5
19 Не забивали 22
6
16%
4
13%
1-15
2
5%
4
13%
16-30
5
13%
4
13%
31-45
9
24%
4
13%
46-60
6
16%
5
16%
61-75
10
26%
11
34%
76-90

Пропущено

19
27
9 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
3
16%
5
19%
1-15
3
16%
3
11%
16-30
3
16%
7
26%
31-45
2
11%
2
7%
46-60
1
5%
4
15%
61-75
7
37%
6
22%
76-90

Забито

63
65
30 В 1-м тайме 28
33 Во 2-м тайме 37
24 Забивали первыми 15
5 Не забивали 8
12
19%
8
12%
1-15
9
14%
11
17%
16-30
9
14%
9
14%
31-45
10
16%
6
9%
46-60
8
13%
11
17%
61-75
15
24%
20
31%
76-90

Пропущено

32
45
17 В 1-м тайме 25
15 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 26
7
22%
7
16%
1-15
6
19%
9
20%
16-30
4
13%
9
20%
31-45
2
6%
5
11%
46-60
4
13%
6
13%
61-75
9
28%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Верона - Милан 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лацио - Милан 1:2 Интер Милан - Милан 3:0
Милан - Дженоа 2:0 Торино - Милан 0:0 Милан - Болонья 0:0 Кальяри - Милан 0:1 Милан - Эмполи 1:0 Наполи - Милан 0:1 Милан - Интер Милан 0:0 Милан - Удинезе 1:1 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Сампдория 1:0 Милан - Лацио 4:0 Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ювентус 0:0 Милан - Специя 1:2 Милан - Дженоа 3:1 Венеция - Милан 0:3
Аталанта
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Специя - Аталанта 1:3 Аталанта - Салернитана 1:1 Аталанта - Торино 4:4 Венеция - Аталанта 1:3
Аталанта - Верона 1:2 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 Сассуоло - Аталанта 2:1 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Аталанта - Наполи 1:3 Болонья - Аталанта 0:1 Байер Л - Аталанта 0:1 Аталанта - Дженоа 0:0 Аталанта - Байер Л 3:2 Рома - Аталанта 1:0 Аталанта - Сампдория 4:0 Олимпиакос - Аталанта 0:3 Фиорентина - Аталанта 1:0 Аталанта - Олимпиакос 2:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Аталанта - Фиорентина 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 36 24 8 4 64 - 31 80
2. Интер Милан Заявка 36 23 9 4 78 - 31 78
3. Наполи Заявка 36 22 7 7 68 - 31 73
4. Ювентус Заявка 36 20 9 7 55 - 33 69
5. Лацио Заявка 36 18 8 10 72 - 53 62
6. Фиорентина Заявка 36 18 5 13 56 - 47 59
7. Рома Заявка 36 17 8 11 55 - 42 59
8. Аталанта Заявка 36 16 11 9 65 - 45 59
9. Верона Заявка 36 14 10 12 62 - 55 52
10. Торино Заявка 36 12 11 13 45 - 38 47
11. Сассуоло Заявка 36 12 11 13 61 - 62 47
12. Удинезе Заявка 36 10 14 12 55 - 55 44
13. Болонья Заявка 36 11 10 15 42 - 52 43
14. Эмполи Заявка 36 9 10 17 48 - 69 37
15. Специя Заявка 36 9 6 21 38 - 66 33
16. Сампдория Заявка 36 9 6 21 42 - 59 33
17. Салернитана Заявка 36 7 9 20 32 - 73 30
18. Кальяри Заявка 36 6 11 19 33 - 65 29
19. Дженоа Заявка 36 4 16 16 27 - 56 28
20. Венеция Заявка 36 6 7 23 33 - 68 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 13 3 2 45 - 16 42
2. Фиорентина Заявка 18 12 2 4 36 - 20 38
3. Милан Заявка 18 11 4 3 26 - 12 37
4. Рома Заявка 18 10 5 3 25 - 15 35
5. Лацио Заявка 18 10 5 3 39 - 22 35
6. Ювентус Заявка 18 10 4 4 23 - 12 34
7. Наполи Заявка 18 10 3 5 34 - 16 33
8. Верона Заявка 18 9 3 6 34 - 24 30
9. Торино Заявка 18 8 5 5 29 - 18 29
10. Болонья Заявка 18 8 4 6 24 - 21 28
11. Удинезе Заявка 18 6 7 5 29 - 26 25
12. Сассуоло Заявка 18 6 6 6 27 - 27 24
13. Аталанта Заявка 18 4 8 6 31 - 28 20
14. Специя Заявка 18 5 3 10 21 - 27 18
15. Сампдория Заявка 18 5 3 10 25 - 31 18
16. Дженоа Заявка 18 3 8 7 14 - 24 17
17. Эмполи Заявка 18 4 4 10 27 - 43 16
18. Кальяри Заявка 18 3 6 9 19 - 30 15
19. Салернитана Заявка 18 3 6 9 17 - 35 15
20. Венеция Заявка 18 3 4 11 21 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 18 13 4 1 38 - 19 43
2. Наполи Заявка 18 12 4 2 34 - 15 40
3. Аталанта Заявка 18 12 3 3 34 - 17 39
4. Интер Милан Заявка 18 10 6 2 33 - 15 36
5. Ювентус Заявка 18 10 5 3 32 - 21 35
6. Лацио Заявка 18 8 3 7 33 - 31 27
7. Рома Заявка 18 7 3 8 30 - 27 24
8. Сассуоло Заявка 18 6 5 7 34 - 35 23
9. Верона Заявка 18 5 7 6 28 - 31 22
10. Фиорентина Заявка 18 6 3 9 20 - 27 21
11. Эмполи Заявка 18 5 6 7 21 - 26 21
12. Удинезе Заявка 18 4 7 7 26 - 29 19
13. Торино Заявка 18 4 6 8 16 - 20 18
14. Болонья Заявка 18 3 6 9 18 - 31 15
15. Специя Заявка 18 4 3 11 17 - 39 15
16. Сампдория Заявка 18 4 3 11 17 - 28 15
17. Салернитана Заявка 18 4 3 11 15 - 38 15
18. Кальяри Заявка 18 3 5 10 14 - 35 14
19. Венеция Заявка 18 3 3 12 12 - 30 12
20. Дженоа Заявка 18 1 8 9 13 - 32 11
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 мая 2022, осталось 2 дня 14 часов 39 минут.

    Главный судья: Орсато Даниэле

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Милан 73.8% (31)
    X 21.4% (9)
    Аталанта 4.8% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Аталанта
    1.86
    4.40
    4.35
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Милан - Аталанта

    Исход игры
    Милан
    73.8% (31)
    Ничья
    21.4% (9)
    Аталанта
    4.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.97% (27)
    Меньше
    27.03% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    78.38% (29)
    Нет
    21.62% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Милан
    45.2% (19)
    2:2 Ничья
    11.9% (5)
    1:0 Милан
    11.9% (5)
    2:0 Милан
    7.1% (3)
    1:1 Ничья
    4.8% (2)
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    Милан
    Аталанта
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