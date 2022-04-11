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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Болонья
2:0
Конец матча

Стадион:
Сампдория
0'
10' Желтая карточка
Сабири Абдельхамид
38' Желтая карточка
Сванберг Маттиас
60' Желтая карточка
Феррари Алекс
1:0
61' Гол
Арнаутович Марко
2:0
76' Гол
Арнаутович Марко
90'+4

Ход матча

10'
 
Сабири Абдельхамид
38'
Сванберг Маттиас
 
46'
Сориано Роберто
Сванберг Маттиас
 
59'
 
Йосида Майя
Феррари Алекс
60'
 
Феррари Алекс
60'
Домингес Николас
Эбишер Мишель
 
60'
Сансоне Никола
Барроу Муса
 
61'
Арнаутович Марко
(Дейкс Митчелл)
1:0
67'
 
Квальярелла Фабио
Ринкон Томас
74'
Бонифаци Кевин
Медель Гари
 
76'
Арнаутович Марко
2:0
80'
 
Виейра Ронни
Кандрева Антонио
80'
 
Ауджелло Томмазо
Мурру Никола

Статистика матча

  • 2 Голы
  • 8 Удары по воротам
  • 4 Удары в створ
  • 6 Угловые
  • 2 Офсайды
  • 11 Нарушения правил
  • 1 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 4 Замены
  • 52 Владение мячом, %

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 124
Болонья 58.1% (72)
X 33.9% (42)
Сампдория 8.1% (10)
-1
выиграет Болонья, со счетом 2:1
«Болонья» не побеждает в пяти матчах кряду, но при этом по игре «россоблу» выглядят прилично – в последнем... Ещё
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости
28
Скорупски
Лукаш
5
Сумаоро
Адама
17
Медель
Гари
6
Теате
Артур
3
Хики
Аарон
20
Эбишер
Мишель
30
Схаутен
Йерди
32
Сванберг
Маттиас
35
Дейкс
Митчелл
9
Арнаутович
Марко
99
Барроу
Муса
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
25
Феррари
Алекс
15
Колли
Омар
29
Мурру
Никола
88
Ринкон
Томас
87
Кандрева
Антонио
5
Сенси
Стефано
2
Торсби
Мортен
11
Сабири
Абдельхамид
10
Капуто
Франческо
Болонья
3-5-2
Сампдория
4-1-3-2

История личных встреч

Болонья
Сампдория

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

23 матча

43.5%
21.7%
34.8%
10 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

30.4%
52.2%
17.4%
7 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

52.2%
13%
34.8%
12 побед 3 ничьи 8 побед

История матчей

СA
1:2
СA
3:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
2:1
СA
3:0
СA
4:1
СA
1:0
СA
3:0
СA
3:1
СA
2:0
СA
3:2
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
4:1
СA
3:0
СA
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 11 (2) 0.35
Барроу Муса 5 0.16
Орсолини Риккардо 4 (1) 0.13
Хики Аарон 4 0.13
Сванберг Маттиас 3 0.1
Де Сильвестри Лоренцо 3 0.1
Теате Артур 2 0.06
Сантандер Федерико 1 0.03
Сориано Роберто 0 0
Сансоне Никола 0 0
Домингес Николас 0 0
Ольсен Сков Андреас 0 0
Медель Гари 0 0
Дейкс Митчелл 0 0
Схаутен Йерди 0 0
Виньято Эмануэль 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капуто Франческо 9 0.28
Кандрева Антонио 7 (1) 0.22
Габбьядини Маноло 6 0.19
Квальярелла Фабио 3 (1) 0.09
Йосида Майя 2 0.06
Торсби Мортен 2 0.06
Сабири Абдельхамид 1 0.03
Конти Андреа 1 0.03
Экдаль Альбин 1 0.03
Мурру Никола 1 0.03
Сенси Стефано 1 0.03
Ауджелло Томмазо 1 0.03
Берешиньски Бартош 0 0
Адриен Силва 0 0
Киерво Риккардо 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сориано Роберто 5 2
Сумаоро Адама 6 1
Хики Аарон 7 0
Де Сильвестри Лоренцо 6 0
Медель Гари 6 0
Сванберг Маттиас 6 0
Домингес Николас 6 0
Сансоне Никола 5 0
Теате Артур 5 0
Бонифаци Кевин 3 1
Схаутен Йерди 3 1
Арнаутович Марко 4 0
Скорупски Лукаш 3 0
Бинкс Луис 3 0
Дейкс Митчелл 2 0
Орсолини Риккардо 2 0
Виньято Эмануэль 2 0
Сантандер Федерико 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Экдаль Альбин 10 1
Берешиньски Бартош 11 0
Торсби Мортен 10 0
Кандрева Антонио 5 1
Мурру Никола 5 0
Колли Омар 5 0
Шабо Юлиан 5 0
Аскилдсен Кристоффер 5 0
Адриен Силва 3 1
Габбьядини Маноло 3 0
Сабири Абдельхамид 3 0
Квальярелла Фабио 2 0
Ринкон Томас 2 0
Фальконе Владимиро 2 0
Феррари Алекс 2 0
Роберто Д'Аверса 0 1
Конти Андреа 1 0
Йосида Майя 1 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Аудеро Эмиль 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Дамсгор Миккель 1 0
Дрэгушин Раду 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
14
5 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
21 Не забивали 23
1
5%
3
21%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
3
16%
4
29%
31-45
4
21%
2
14%
46-60
3
16%
1
7%
61-75
7
37%
3
21%
76-90

Пропущено

19
27
6 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 13
2
11%
6
22%
1-15
2
11%
3
11%
16-30
2
11%
5
19%
31-45
5
26%
2
7%
46-60
4
21%
6
22%
61-75
4
21%
5
19%
76-90

Забито

16
23
6 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
21 Не забивали 19
3
19%
5
22%
1-15
0
0%
5
22%
16-30
3
19%
2
9%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
2
13%
2
9%
61-75
6
38%
6
26%
76-90

Пропущено

24
29
9 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
2
8%
5
17%
1-15
3
13%
6
21%
16-30
4
17%
6
21%
31-45
3
13%
4
14%
46-60
7
29%
29%
2
7%
61-75
5
21%
6
21%
76-90

Забито

35
37
11 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 11
11 Не забивали 10
4
11%
8
22%
1-15
1
3%
6
16%
16-30
6
17%
6
16%
31-45
6
17%
5
14%
46-60
5
14%
3
8%
61-75
13
37%
9
24%
76-90

Пропущено

43
56
15 В 1-м тайме 31
28 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 20
20 Не пропускали 27
4
9%
11
20%
1-15
5
12%
9
16%
16-30
6
14%
11
20%
31-45
8
19%
6
11%
46-60
11
26%
8
14%
61-75
9
21%
11
20%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Милан - Болонья 0:0 Болонья - Аталанта 0:1 Фиорентина - Болонья 1:0 Болонья - Торино 0:0
Салернитана - Болонья 1:1 Болонья - Специя 2:1 Лацио - Болонья 3:0 Болонья - Эмполи 0:0 Верона - Болонья 2:1 Болонья - Наполи 0:2 Кальяри - Болонья 2:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Болонья - Ювентус 0:2 Торино - Болонья 2:1 Болонья - Фиорентина 2:3 Болонья - Рома 1:0 Специя - Болонья 0:1 Болонья - Венеция 0:1 Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Кальяри 2:0
Сампдория
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Сампдория - Рома 0:1 Венеция - Сампдория 0:2 Сампдория - Ювентус 1:3 Удинезе - Сампдория 2:1
Аталанта - Сампдория 4:0 Сампдория - Эмполи 2:0 Милан - Сампдория 1:0 Сампдория - Сассуоло 4:0 Специя - Сампдория 1:0 Ювентус - Сампдория 4:1 Сампдория - Торино 1:2 Наполи - Сампдория 1:0 Сампдория - Кальяри 1:2 Рома - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:1 Сампдория - Торино 2:1 Дженоа - Сампдория 1:3 Сампдория - Лацио 1:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Сампдория - Верона 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 32 20 8 4 56 - 29 68
2. Интер Милан Заявка 31 19 9 3 65 - 24 66
3. Наполи Заявка 32 20 6 6 58 - 26 66
4. Ювентус Заявка 32 18 8 6 49 - 28 62
5. Рома Заявка 32 17 6 9 53 - 36 57
6. Лацио Заявка 32 16 7 9 64 - 47 55
7. Фиорентина Заявка 31 16 5 10 52 - 40 53
8. Аталанта Заявка 31 14 9 8 53 - 36 51
9. Сассуоло Заявка 32 12 10 10 58 - 52 46
10. Верона Заявка 32 12 9 11 56 - 49 45
11. Торино Заявка 31 10 9 12 35 - 30 39
12. Болонья Заявка 31 10 7 14 34 - 44 37
13. Удинезе Заявка 30 8 12 10 43 - 48 36
14. Эмполи Заявка 32 8 10 14 41 - 56 34
15. Специя Заявка 32 9 6 17 32 - 54 33
16. Сампдория Заявка 32 8 5 19 39 - 54 29
17. Кальяри Заявка 32 5 10 17 30 - 61 25
18. Дженоа Заявка 32 2 16 14 24 - 52 22
19. Венеция Заявка 31 5 7 19 26 - 57 22
20. Салернитана Заявка 30 3 7 20 23 - 68 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 16 11 3 2 38 - 13 36
2. Рома Заявка 17 10 4 3 25 - 15 34
3. Фиорентина Заявка 15 10 2 3 33 - 16 32
4. Милан Заявка 16 9 4 3 23 - 12 31
5. Лацио Заявка 15 9 4 2 35 - 19 31
6. Ювентус Заявка 16 9 3 4 20 - 10 30
7. Наполи Заявка 16 9 2 5 27 - 14 29
8. Верона Заявка 16 9 2 5 32 - 20 29
9. Торино Заявка 16 7 5 4 27 - 16 26
10. Болонья Заявка 16 7 3 6 20 - 18 24
11. Сассуоло Заявка 16 6 5 5 25 - 24 23
12. Удинезе Заявка 15 5 7 3 24 - 22 22
13. Аталанта Заявка 15 4 6 5 25 - 21 18
14. Специя Заявка 15 5 3 7 16 - 17 18
15. Сампдория Заявка 16 4 3 9 23 - 29 15
16. Эмполи Заявка 16 3 4 9 23 - 38 13
17. Кальяри Заявка 16 2 6 8 17 - 28 12
18. Дженоа Заявка 16 1 8 7 11 - 23 11
19. Венеция Заявка 16 2 4 10 16 - 32 10
20. Салернитана Заявка 15 1 5 9 12 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 16 11 4 1 31 - 12 37
2. Милан Заявка 16 11 4 1 33 - 17 37
3. Аталанта Заявка 16 10 3 3 28 - 15 33
4. Ювентус Заявка 16 9 5 2 29 - 18 32
5. Интер Милан Заявка 15 8 6 1 27 - 11 30
6. Лацио Заявка 17 7 3 7 29 - 28 24
7. Рома Заявка 15 7 2 6 28 - 21 23
8. Сассуоло Заявка 16 6 5 5 33 - 28 23
9. Фиорентина Заявка 16 6 3 7 19 - 24 21
10. Эмполи Заявка 16 5 6 5 18 - 18 21
11. Верона Заявка 16 3 7 6 24 - 29 16
12. Специя Заявка 17 4 3 10 16 - 37 15
13. Удинезе Заявка 15 3 5 7 19 - 26 14
14. Сампдория Заявка 16 4 2 10 16 - 25 14
15. Кальяри Заявка 16 3 4 9 13 - 33 13
16. Торино Заявка 15 3 4 8 8 - 14 13
17. Болонья Заявка 15 3 4 8 14 - 26 13
18. Венеция Заявка 15 3 3 9 10 - 25 12
19. Дженоа Заявка 16 1 8 7 13 - 29 11
20. Салернитана Заявка 15 2 2 11 11 - 36 8
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 124
Болонья 58.1% (72)
X 33.9% (42)
Сампдория 8.1% (10)
-1
выиграет Болонья, со счетом 2:1
«Болонья» не побеждает в пяти матчах кряду, но при этом по игре «россоблу» выглядят прилично – в последнем... Ещё
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Прогнозы на матч Болонья 2:0 Сампдория

Исход игры
Болонья
58.1% (72)
Ничья
33.9% (42)
Сампдория
8.1% (10)
Тотал 2.5
Больше
42.2% (46)
Меньше
57.8% (63)
Обе команды забьют
Да
73.39% (80)
Нет
26.61% (29)
Популярный счёт
2:1 Болонья
28.2% (35)
1:1 Ничья
27.4% (34)
1:0 Болонья
19.4% (24)
1:2 Сампдория
6.5% (8)
0:0 Ничья
3.2% (4)
3:2 Болонья
1.6% (2)
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