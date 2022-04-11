Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Хики Аарон из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

43' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Сванберг Маттиас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

35' Ринкон Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Схаутен Йерди делает скидку назад вдоль ворот

35' Мурру Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Игрок Сабири Абдельхамид из команды Сампдория неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

30' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Сампдория выполняет удар от ворот.

28' Хики Аарон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Удар от ворот произведет Сампдория

26' Арнаутович Марко из команды Болонья навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

26' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Плохо сыграл Феррари Алекс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

25' Матч возобновлен

24' Ох, нехорошо это выглядит. Медель Гари получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

21' Медель Гари на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Удар от ворот произведет Сампдория

18' Барроу Муса не смог попасть в створ ударом издали

18' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе

14' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Сампдория

10' Сабири Абдельхамид совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

9' Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе

9' Арнаутович Марко нанес удар, мяч был парирован, но Эмиль Аудеро не удержал его в руках.

9' Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Игрок из команды Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

8' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Сампдория выполняет удар от ворот.

8' Сабири Абдельхамид не смог попасть в створ ударом издали

7' Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Сампдория выполняет удар от ворот.

4' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Болонья выполняет удар от ворот.

3' Кандрева Антонио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Сампдория начинает с центра поля