Италия: Серия A 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Ренато Далл'Ара
10' Желтая карточкаСабири Абдельхамид
38' Желтая карточкаСванберг Маттиас
60' Желтая карточкаФеррари Алекс
1:0
61' ГолАрнаутович Марко
2:0
76' ГолАрнаутович Марко
Ход матча
38'
60'
61'
76'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы
-
8 Удары по воротам
-
4 Удары в створ
-
6 Угловые
-
2 Офсайды
-
11 Нарушения правил
-
1 Жёлтые карточки
-
0 Красные карточки
-
4 Замены
-
52 Владение мячом, %
Владение мячом
17
Медель
Гари
99
Барроу
Муса
15
Колли
Омар
29
Мурру
Никола
88
Ринкон
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Медель ГариЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Барроу МусаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
71 Касиус ДенсоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Miroslav Tanjga
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Колли ОмарЗащитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Йосида МайяЗащитник
- Защитник
-
14 Виейра РонниПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Marco Somma
-
Главный тренер: Джампаоло Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Болонья
Сампдория
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
23 матча
43.5%
21.7%
34.8%
10 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
30.4%
52.2%
17.4%
7 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
52.2%
13%
34.8%
12 побед 3 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арнаутович Марко
|11 (2)
|0.35
|Барроу Муса
|5
|0.16
|Орсолини Риккардо
|4 (1)
|0.13
|Хики Аарон
|4
|0.13
|Сванберг Маттиас
|3
|0.1
|Де Сильвестри Лоренцо
|3
|0.1
|Теате Артур
|2
|0.06
|Сантандер Федерико
|1
|0.03
|Сориано Роберто
|0
|0
|Сансоне Никола
|0
|0
|Домингес Николас
|0
|0
|Ольсен Сков Андреас
|0
|0
|Медель Гари
|0
|0
|Дейкс Митчелл
|0
|0
|Схаутен Йерди
|0
|0
|Виньято Эмануэль
|0
|0
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капуто Франческо
|9
|0.28
|Кандрева Антонио
|7 (1)
|0.22
|Габбьядини Маноло
|6
|0.19
|Квальярелла Фабио
|3 (1)
|0.09
|Йосида Майя
|2
|0.06
|Торсби Мортен
|2
|0.06
|Сабири Абдельхамид
|1
|0.03
|Конти Андреа
|1
|0.03
|Экдаль Альбин
|1
|0.03
|Мурру Никола
|1
|0.03
|Сенси Стефано
|1
|0.03
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.03
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|Адриен Силва
|0
|0
|Киерво Риккардо
|0
|0
Карточки
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сориано Роберто
|5
|2
|Сумаоро Адама
|6
|1
|Хики Аарон
|7
|0
|Де Сильвестри Лоренцо
|6
|0
|Медель Гари
|6
|0
|Сванберг Маттиас
|6
|0
|Домингес Николас
|6
|0
|Сансоне Никола
|5
|0
|Теате Артур
|5
|0
|Бонифаци Кевин
|3
|1
|Схаутен Йерди
|3
|1
|Арнаутович Марко
|4
|0
|Скорупски Лукаш
|3
|0
|Бинкс Луис
|3
|0
|Дейкс Митчелл
|2
|0
|Орсолини Риккардо
|2
|0
|Виньято Эмануэль
|2
|0
|Сантандер Федерико
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Экдаль Альбин
|10
|1
|Берешиньски Бартош
|11
|0
|Торсби Мортен
|10
|0
|Кандрева Антонио
|5
|1
|Мурру Никола
|5
|0
|Колли Омар
|5
|0
|Шабо Юлиан
|5
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|5
|0
|Адриен Силва
|3
|1
|Габбьядини Маноло
|3
|0
|Сабири Абдельхамид
|3
|0
|Квальярелла Фабио
|2
|0
|Ринкон Томас
|2
|0
|Фальконе Владимиро
|2
|0
|Феррари Алекс
|2
|0
|Роберто Д'Аверса
|0
|1
|Конти Андреа
|1
|0
|Йосида Майя
|1
|0
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0
|Аудеро Эмиль
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Дамсгор Миккель
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
14
5 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
21 Не забивали 23
1
5%
3
21%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
3
16%
4
29%
31-45
4
21%
2
14%
46-60
3
16%
1
7%
61-75
7
37%
3
21%
76-90
Пропущено
19
27
6 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 13
2
11%
6
22%
1-15
2
11%
3
11%
16-30
2
11%
5
19%
31-45
5
26%
2
7%
46-60
4
21%
6
22%
61-75
4
21%
5
19%
76-90
Забито
16
23
6 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
21 Не забивали 19
3
19%
5
22%
1-15
0
0%
5
22%
16-30
3
19%
2
9%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
2
13%
2
9%
61-75
6
38%
6
26%
76-90
Пропущено
24
29
9 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
2
8%
5
17%
1-15
3
13%
6
21%
16-30
4
17%
6
21%
31-45
3
13%
4
14%
46-60
7
29%
29%
2
7%
61-75
5
21%
6
21%
76-90
Забито
35
37
11 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 11
11 Не забивали 10
4
11%
8
22%
1-15
1
3%
6
16%
16-30
6
17%
6
16%
31-45
6
17%
5
14%
46-60
5
14%
3
8%
61-75
13
37%
9
24%
76-90
Пропущено
43
56
15 В 1-м тайме 31
28 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 20
20 Не пропускали 27
4
9%
11
20%
1-15
5
12%
9
16%
16-30
6
14%
11
20%
31-45
8
19%
6
11%
46-60
11
26%
8
14%
61-75
9
21%
11
20%
76-90
Результаты последних матчей
Болонья
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Милан - Болонья 0:0 Болонья - Аталанта 0:1 Фиорентина - Болонья 1:0 Болонья - Торино 0:0
Салернитана - Болонья 1:1 Болонья - Специя 2:1 Лацио - Болонья 3:0 Болонья - Эмполи 0:0 Верона - Болонья 2:1 Болонья - Наполи 0:2 Кальяри - Болонья 2:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Болонья - Ювентус 0:2 Торино - Болонья 2:1 Болонья - Фиорентина 2:3 Болонья - Рома 1:0 Специя - Болонья 0:1 Болонья - Венеция 0:1 Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Кальяри 2:0
Сампдория
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Сампдория - Рома 0:1 Венеция - Сампдория 0:2 Сампдория - Ювентус 1:3 Удинезе - Сампдория 2:1
Аталанта - Сампдория 4:0 Сампдория - Эмполи 2:0 Милан - Сампдория 1:0 Сампдория - Сассуоло 4:0 Специя - Сампдория 1:0 Ювентус - Сампдория 4:1 Сампдория - Торино 1:2 Наполи - Сампдория 1:0 Сампдория - Кальяри 1:2 Рома - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:1 Сампдория - Торино 2:1 Дженоа - Сампдория 1:3 Сампдория - Лацио 1:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Сампдория - Верона 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|32
|20
|8
|4
|56 - 29
|68
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|31
|19
|9
|3
|65 - 24
|66
|3.
|Наполи
|Заявка
|32
|20
|6
|6
|58 - 26
|66
|4.
|Ювентус
|Заявка
|32
|18
|8
|6
|49 - 28
|62
|5.
|Рома
|Заявка
|32
|17
|6
|9
|53 - 36
|57
|6.
|Лацио
|Заявка
|32
|16
|7
|9
|64 - 47
|55
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|31
|16
|5
|10
|52 - 40
|53
|8.
|Аталанта
|Заявка
|31
|14
|9
|8
|53 - 36
|51
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|32
|12
|10
|10
|58 - 52
|46
|10.
|Верона
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|56 - 49
|45
|11.
|Торино
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|35 - 30
|39
|12.
|Болонья
|Заявка
|31
|10
|7
|14
|34 - 44
|37
|13.
|Удинезе
|Заявка
|30
|8
|12
|10
|43 - 48
|36
|14.
|Эмполи
|Заявка
|32
|8
|10
|14
|41 - 56
|34
|15.
|Специя
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|32 - 54
|33
|16.
|Сампдория
|Заявка
|32
|8
|5
|19
|39 - 54
|29
|17.
|Кальяри
|Заявка
|32
|5
|10
|17
|30 - 61
|25
|18.
|Дженоа
|Заявка
|32
|2
|16
|14
|24 - 52
|22
|19.
|Венеция
|Заявка
|31
|5
|7
|19
|26 - 57
|22
|20.
|Салернитана
|Заявка
|30
|3
|7
|20
|23 - 68
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|38 - 13
|36
|2.
|Рома
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|25 - 15
|34
|3.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 16
|32
|4.
|Милан
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|23 - 12
|31
|5.
|Лацио
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|35 - 19
|31
|6.
|Ювентус
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|20 - 10
|30
|7.
|Наполи
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|27 - 14
|29
|8.
|Верона
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 20
|29
|9.
|Торино
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|27 - 16
|26
|10.
|Болонья
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 18
|24
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|25 - 24
|23
|12.
|Удинезе
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|24 - 22
|22
|13.
|Аталанта
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|25 - 21
|18
|14.
|Специя
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 17
|18
|15.
|Сампдория
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|23 - 29
|15
|16.
|Эмполи
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|23 - 38
|13
|17.
|Кальяри
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|17 - 28
|12
|18.
|Дженоа
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|11 - 23
|11
|19.
|Венеция
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|16 - 32
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|31 - 12
|37
|2.
|Милан
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|33 - 17
|37
|3.
|Аталанта
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|28 - 15
|33
|4.
|Ювентус
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|29 - 18
|32
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|27 - 11
|30
|6.
|Лацио
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|29 - 28
|24
|7.
|Рома
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|28 - 21
|23
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|33 - 28
|23
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 24
|21
|10.
|Эмполи
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 18
|21
|11.
|Верона
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|24 - 29
|16
|12.
|Специя
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 37
|15
|13.
|Удинезе
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|19 - 26
|14
|14.
|Сампдория
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 25
|14
|15.
|Кальяри
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|13 - 33
|13
|16.
|Торино
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|8 - 14
|13
|17.
|Болонья
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 26
|13
|18.
|Венеция
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 25
|12
|19.
|Дженоа
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|13 - 29
|11
|20.
|Салернитана
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|11 - 36
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Болонья 2:0 Сампдория
Исход игры
Болонья
58.1% (72)
Ничья
33.9% (42)
Сампдория
8.1% (10)
Тотал 2.5
Больше
42.2% (46)
Меньше
57.8% (63)
Обе команды забьют
Да
73.39% (80)
Нет
26.61% (29)
Популярный счёт
2:1 Болонья
28.2% (35)
1:1 Ничья
27.4% (34)
1:0 Болонья
19.4% (24)
1:2 Сампдория
6.5% (8)
0:0 Ничья
3.2% (4)
3:2 Болонья
1.6% (2)
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