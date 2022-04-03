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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Фиорентина
1:0
Конец матча

Стадион:
Эмполи
0'
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Ди Франческо Федерико
45' Желтая карточка
Луперто Себастьяно
56' Желтая карточка
Торрейра Лукас
57' Вторая желтая карточка
Луперто Себастьяно
1:0
58' Гол
Гонсалес Николас
81' Желтая карточка
Исмайли Ардиан
90'+6

Ход матча

28'
 
Исмайли Ардиан
Тонелли Лоренцо
39'
 
Ди Франческо Федерико
45'
 
Луперто Себастьяно
56'
Торрейра Лукас
 
57'
 
Луперто Себастьяно
58'
Гонсалес Николас
(Бираги Кристиано)
1:0
61'
 
Кутроне Патрик
Хендерсон Лиам
61'
 
Вити Маттиа
Ди Франческо Федерико
61'
 
Аслани Кристьян
Штулац Лео
71'
Амрабат Софьян
Торрейра Лукас
 
77'
Соттил Рикардо
Сапонара Риккардо
 
77'
 
Байрами Недим
Бандинелли Филиппо
81'
 
Исмайли Ардиан
86'
Терзич Алекса
Бираги Кристиано
 
86'
Мале Юссеф
Кастровилли Гаэтано
 
86'
Кальехон Хосе
Гонсалес Николас
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 10 Удары по воротам 4
  • 11 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 0
  • 4 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 20
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 108
Фиорентина 95.4% (103)
X 4.6% (5)
Эмполи 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Терраччиано
Пьетро
23
Венути
Лоренцо
4
Миленкович
Никола
98
Роша
Игор
II
3
Бираги
Кристиано
10
Кастровилли
Гаэтано
18
Торрейра
Лукас
32
Дункан
Альфред
22
Гонсалес
Николас
9
Кабрал
Артур
8
Сапонара
Риккардо
13
Викарио
Гульельмо
30
Стоянович
Петар
26
Тонелли
Лоренцо
33
Луперто
Себастьяно
21
Какаче
Либерато
27
Журковски
Шимон
5
Штулац
Лео
25
Бандинелли
Филиппо
8
Хендерсон
Лиам
11
Ди
Франческо
Федерико
99
Пинамонти
Андреа
Фиорентина
4-3-3
Эмполи
4-3-1-2

История личных встреч

Фиорентина
Эмполи

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

12 матчей

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
8.3%
41.7%
6 побед 1 ничья 5 побед

История матчей

СA
2:1
СA
1:0
СA
3:1
СA
1:2
СA
0:4
СA
2:0
СA
2:2
СA
2:3
СA
1:1
К
2:1
К
1:0
СA
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 19 (5) 0.63
Торрейра Лукас 4 0.13
Бираги Кристиано 4 (1) 0.13
Гонсалес Николас 3 0.1
Бонавентура Джакомо 3 0.1
Соттил Рикардо 3 0.1
Пёнтек Кшиштоф 3 0.1
Сапонара Риккардо 2 0.07
Мале Юссеф 2 0.07
Кальехон Хосе 1 0.03
Дункан Альфред 1 0.03
Кастровилли Гаэтано 1 0.03
Одриосола Альваро 1 0.03
Кабрал Артур 1 0.03
Амрабат Софьян 1 0.03
Мартинес Лукас II 1 0.03
Миленкович Никола 1 0.03
Пульгар Эрик 0 0
Иконе Жонатан 0 0
Терзич Алекса 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинамонти Андреа 9 (3) 0.29
Байрами Недим 6 (3) 0.19
Журковски Шимон 5 0.16
Ди Франческо Федерико 5 0.16
Бандинелли Филиппо 2 0.06
Романьоли Симоне 2 0.06
Ла Мантия Андреа 2 0.06
Кутроне Патрик 2 0.06
Хендерсон Лиам 1 0.03
Штулац Лео 1 0.03
Стоянович Петар 1 0.03
Риччи Самуэле 1 0.03
Манкузо Леонардо 1 0.03
Хаас Николас 0 0
Луперто Себастьяно 0 0
Марчицца Риккардо 0 0
Паризи Фабьяно 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миленкович Никола 7 1
Бонавентура Джакомо 6 1
Торрейра Лукас 6 1
Мартинес Лукас II 7 0
Бираги Кристиано 4 1
Одриосола Альваро 4 1
Итальяно Виченцо 4 0
Амрабат Софьян 4 0
Кастровилли Гаэтано 4 0
Соттил Рикардо 2 1
Гонсалес Николас 1 1
Роша Игор II 2 0
Пульгар Эрик 2 0
Влахович Душан 2 0
Мале Юссеф 2 0
Дронговски Бартломей 0 1
Кокорин Александр 1 0
Настасич Матия 1 0
Сапонара Риккардо 1 0
Дункан Альфред 1 0
Венути Лоренцо 1 0
Терзич Алекса 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луперто Себастьяно 7 1
Бандинелли Филиппо 8 0
Стоянович Петар 6 0
Исмайли Ардиан 6 0
Паризи Фабьяно 5 0
Тонелли Лоренцо 4 0
Марчицца Риккардо 4 0
Журковски Шимон 4 0
Романьоли Симоне 3 0
Хаас Николас 3 0
Риччи Самуэле 1 1
Вити Маттиа 1 1
Хендерсон Лиам 2 0
Бенасси Марко 2 0
Пинамонти Андреа 2 0
Байрами Недим 2 0
Аслани Кристьян 2 0
Верре Валерио 1 0
Фьямоцци Риккардо 1 0
Ди Франческо Федерико 1 0
Штулац Лео 1 0
Кутроне Патрик 1 0
Какаче Либерато 1 0

Голы по времени матча

Забито

35
19
16 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 8
15 Не забивали 21
3
9%
4
21%
1-15
4
11%
3
16%
16-30
9
26%
3
16%
31-45
7
20%
2
11%
46-60
6
17%
5
26%
61-75
6
17%
2
11%
76-90

Пропущено

14
17
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
7%
5
29%
29%
1-15
1
7%
2
12%
16-30
3
21%
1
6%
31-45
4
29%
4
24%
46-60
3
21%
3
18%
61-75
2
14%
2
12%
76-90

Забито

16
23
4 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 3
19 Не забивали 18
0
0%
1
4%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
3
19%
3
13%
31-45
6
38%
5
22%
46-60
2
13%
3
13%
61-75
4
25%
7
30%
76-90

Пропущено

22
38
8 В 1-м тайме 22
14 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 15
0
0%
8
21%
1-15
5
23%
4
11%
16-30
3
14%
10
26%
31-45
4
18%
2
5%
46-60
3
14%
9
24%
61-75
7
32%
5
13%
76-90

Забито

51
42
20 В 1-м тайме 18
31 Во 2-м тайме 24
19 Забивали первыми 11
4 Не забивали 8
3
6%
5
12%
1-15
5
10%
7
17%
16-30
12
24%
6
14%
31-45
13
25%
7
17%
46-60
8
16%
8
19%
61-75
10
20%
9
21%
76-90

Пропущено

36
55
13 В 1-м тайме 30
23 Во 2-м тайме 25
11 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 25
1
3%
13
24%
1-15
6
17%
6
11%
16-30
6
17%
11
20%
31-45
8
22%
6
11%
46-60
6
17%
12
22%
61-75
9
25%
7
13%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Интер Милан - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Болонья 1:0 Фиорентина - Верона 1:1 Фиорентина - Ювентус 0:1
Сассуоло - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Аталанта 1:0 Специя - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Лацио 0:3 Кальяри - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Дженоа 6:0 Наполи - Фиорентина 2:5 Торино - Фиорентина 4:0 Верона - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Фиорентина - Беневенто 2:1 Фиорентина - Салернитана 4:0 Болонья - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Эмполи - Фиорентина 2:1
Эмполи
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Эмполи - Верона 1:1 Милан - Эмполи 1:0 Дженоа - Эмполи 0:0 Эмполи - Ювентус 2:3
Сампдория - Эмполи 2:0 Эмполи - Кальяри 1:1 Болонья - Эмполи 0:0 Эмполи - Рома 2:4 Интер Милан - Эмполи 3:2 Венеция - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 1:5 Лацио - Эмполи 3:3 Эмполи - Милан 2:4 Специя - Эмполи 1:1 Верона - Эмполи 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Торино - Эмполи 2:2 Эмполи - Фиорентина 2:1 Верона - Эмполи 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 30 20 6 4 56 - 29 66
2. Наполи 2:0 Заявка 31 20 6 5 55 - 22 66
3. Интер Милан Заявка 29 17 9 3 62 - 24 60
4. Ювентус Заявка 30 17 8 5 47 - 26 59
5. Лацио Заявка 31 15 7 9 60 - 46 52
6. Рома Заявка 30 15 6 9 50 - 35 51
7. Аталанта 0:2 Заявка 30 14 9 7 51 - 33 51
8. Фиорентина Заявка 30 15 5 10 49 - 38 50
9. Сассуоло Заявка 31 11 10 10 56 - 51 43
10. Верона Заявка 30 11 9 10 55 - 47 42
11. Торино Заявка 30 10 8 12 35 - 30 38
12. Эмполи Заявка 31 8 9 14 41 - 56 33
13. Болонья Заявка 29 9 6 14 32 - 44 33
14. Удинезе 3:1 Заявка 29 7 12 10 39 - 47 33
15. Специя Заявка 31 9 5 17 32 - 54 32
16. Сампдория Заявка 30 8 5 17 39 - 51 29
17. Кальяри 1:3 Заявка 31 5 10 16 29 - 57 25
18. Дженоа Заявка 30 2 16 12 23 - 47 22
19. Венеция Заявка 30 5 7 18 25 - 55 22
20. Салернитана Заявка 29 3 7 19 22 - 66 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 10 3 2 36 - 13 33
2. Фиорентина Заявка 15 10 2 3 33 - 16 32
3. Рома Заявка 16 9 4 3 23 - 14 31
4. Лацио Заявка 15 9 4 2 35 - 19 31
5. Милан Заявка 15 9 3 3 23 - 12 30
6. Ювентус Заявка 15 9 3 3 20 - 9 30
7. Наполи 2:0 Заявка 15 9 2 4 25 - 11 29
8. Верона Заявка 15 8 2 5 31 - 20 26
9. Торино Заявка 15 7 4 4 27 - 16 25
10. Удинезе 3:1 Заявка 15 5 7 3 22 - 22 22
11. Болонья Заявка 15 6 3 6 18 - 18 21
12. Сассуоло Заявка 15 5 5 5 23 - 23 20
13. Аталанта 0:2 Заявка 15 4 6 5 24 - 20 18
14. Специя Заявка 15 5 3 7 16 - 17 18
15. Сампдория Заявка 15 4 3 8 23 - 28 15
16. Эмполи Заявка 15 3 3 9 23 - 38 12
17. Кальяри 1:3 Заявка 15 2 6 7 16 - 26 12
18. Дженоа Заявка 15 1 8 6 10 - 19 11
19. Венеция Заявка 15 2 4 9 15 - 30 10
20. Салернитана Заявка 15 1 5 9 12 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 2:0 Заявка 16 11 4 1 30 - 11 37
2. Милан Заявка 15 11 3 1 33 - 17 36
3. Аталанта 0:2 Заявка 15 10 3 2 27 - 13 33
4. Ювентус Заявка 15 8 5 2 27 - 17 29
5. Интер Милан Заявка 14 7 6 1 26 - 11 27
6. Сассуоло Заявка 16 6 5 5 33 - 28 23
7. Лацио Заявка 16 6 3 7 25 - 27 21
8. Эмполи Заявка 16 5 6 5 18 - 18 21
9. Рома Заявка 14 6 2 6 27 - 21 20
10. Фиорентина Заявка 15 5 3 7 16 - 22 18
11. Верона Заявка 15 3 7 5 24 - 27 16
12. Специя Заявка 16 4 2 10 16 - 37 14
13. Сампдория Заявка 15 4 2 9 16 - 23 14
14. Кальяри 1:3 Заявка 16 3 4 9 13 - 31 13
15. Торино Заявка 15 3 4 8 8 - 14 13
16. Венеция Заявка 15 3 3 9 10 - 25 12
17. Болонья Заявка 14 3 3 8 14 - 26 12
18. Удинезе 3:1 Заявка 14 2 5 7 17 - 25 11
19. Дженоа Заявка 15 1 8 6 13 - 28 11
20. Салернитана Заявка 14 2 2 10 10 - 34 8
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 108
Фиорентина 95.4% (103)
X 4.6% (5)
Эмполи 0% (0)
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Прогнозы на матч Фиорентина 1:0 Эмполи

Исход игры
Фиорентина
95.4% (103)
Ничья
4.6% (5)
Эмполи
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
55.34% (57)
Меньше
44.66% (46)
Обе команды забьют
Да
57.28% (59)
Нет
42.72% (44)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
48.1% (52)
1:0 Фиорентина
20.4% (22)
2:0 Фиорентина
17.6% (19)
1:1 Ничья
2.8% (3)
3:1 Фиорентина
2.8% (3)
0:0 Ничья
1.9% (2)
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