Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Маттиа Вити выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Маттиа Вити выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Удар от ворот произведет Эмполи

50' Кабрал Артур оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Исмайли Ардиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Луперто Себастьяно получает желтую карточку за толчок соперника.

48' Какаче Либерато из команды Эмполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

48' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Фиорентина выполняет удар от ворот.

46' Стоянович Петар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Луперто Себастьяно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Удар от ворот произведет Эмполи

45' Венути Лоренцо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Эмполи выполняет удар от ворот.

43' Игрок Гонсалес Николас из команды Фиорентина неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

43' Сапонара Риккардо из команды Фиорентина попытался ударить издали. Случился неловкий рикошет, но Гульельмо Викарио все равно смог отбить мяч.

41' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Эмполи , будет отменен из-за фола.

40' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

39' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Бандинелли Филиппо из команды Эмполи навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

38' Эмполи выполняет удар от ворот.

38' Отличный пас сделал Кастровилли Гаэтано из команды Фиорентина . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

38' Матч возобновлен

37' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

36' Матч возобновлен

36' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

35' Эмполи выполняет удар от ворот.

35' Торрейра Лукас нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

34' Исмайли Ардиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' Луперто Себастьяно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Кастровилли Гаэтано оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Головой пробил Торрейра Лукас , но голкипер отбил его в поле!

32' Луперто Себастьяно предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

31' Кастровилли Гаэтано из команды Фиорентина направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

31' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

30' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Матч возобновлен

27' Ох, нехорошо это выглядит. Тонелли Лоренцо получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Тонелли Лоренцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Матч возобновлен

25' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

25' Тонелли Лоренцо нанес удар головой, но Пьетро Терраччано спокойно отбил мяч.

25' Штулац Лео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Терраччиано Пьетро взял и забрал мяч на выходе

21' Игрок Кабрал Артур из команды Фиорентина неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

21' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Бандинелли Филиппо из команды Эмполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

20' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

19' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Игрок Гонсалес Николас из команды Фиорентина неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

18' Хендерсон Лиам оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' Голкипер мог бы сыграть и получше

18' Штулац Лео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Миленкович Никола бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

14' Тонелли Лоренцо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

13' Матч возобновлен

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Матч возобновлен

11' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

10' Журковски Шимон из команды Эмполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

10' Эмполи выполняет удар от ворот.

9' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Викарио Гульельмо из команды Эмполи

9' Хороший удар издали нанес Бираги Кристиано , но отличный сейв сделал Гульельмо Викарио. Угловой.

8' Луперто Себастьяно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Фиорентина выполняет удар от ворот.

8' Пинамонти Андреа из команды Эмполи наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

5' Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе

4' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Хорошую попытку сделал Гонсалес Николас . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Отличные скиллы показывает Гонсалес Николас , обводя своих соперников

4' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Фиорентина начинает с центра поля