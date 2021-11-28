Германия: Бундеслига 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Deutsche Bank Park Зрители: 24000
1:0
22' ГолСоу Джибриль
39' Желтая карточкаПрёмель Гриша
59' Желтая карточкаКнохе Робин
1:1
62' ПенальтиКрузе Макс
90' Желтая карточкаЛуте Андреас
90' Желтая карточкаБекер Шеральдо
2:1
90' ГолН'Дика Эван
35
Тута
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
31
Кнохе
Робин
10
Крузе
Макс
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Туре АльмамиПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Хёуге ЙенсНападающий
-
21 Ахе РагнарНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Крузе МаксНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Уджа ЭнтониНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
Ход матча
22'
1:0
39'
59'
62'
1:1
90'
90'
90'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
8 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 4
-
7 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
История личных встреч
Айнтрахт Фр
Унион Берлин
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Костич Филип
|3
|0.23
|Борре Рафаэль
|2
|0.15
|Хёуге Йенс
|2
|0.15
|Соу Джибриль
|1
|0.08
|Н'Дика Эван
|1
|0.08
|Тута
|1
|0.08
|Роде Себастьян
|1
|0.08
|Хинтереггер Мартин
|1
|0.08
|Ламмерс Сэм
|1
|0.08
|Линнстрем Йеспер
|1
|0.08
|Пасьенса Гонсало
|1 (1)
|0.08
|Дурм Эрик
|0
|0
|Камада Даити
|0
|0
|Ахе Рагнар
|0
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авонийи Тайво
|8
|0.62
|Гисельман Нико
|3
|0.23
|Крузе Макс
|2 (2)
|0.15
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0.15
|Бехренс Кевин
|1
|0.08
|Бекер Шеральдо
|1
|0.08
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0.08
|Триммель Кристофер
|1
|0.08
|Прёмель Гриша
|1
|0.08
|Харагути Генки
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ленц Кристофер
|3
|0
|Соу Джибриль
|3
|0
|Якич Кристиян
|3
|0
|Трапп Кевин
|2
|0
|Хинтереггер Мартин
|2
|0
|Чендлер Тимоти
|2
|0
|Н'Дика Эван
|2
|0
|Тута
|1
|0
|Да Коста Данни
|1
|0
|Костич Филип
|1
|0
|Дурм Эрик
|1
|0
|Борре Рафаэль
|1
|0
|Туре Альмами
|1
|0
|Хрустиц Айдин
|1
|0
|Хёуге Йенс
|1
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридрих Марвин
|2
|1
|Кнохе Робин
|3
|0
|Хедира Рани
|3
|0
|Прёмель Гриша
|3
|0
|Луте Андреас
|2
|0
|Гисельман Нико
|2
|0
|Бекер Шеральдо
|2
|0
|Харагути Генки
|2
|0
|Еккель Пауль
|2
|0
|Крузе Макс
|1
|0
|Триммель Кристофер
|1
|0
|Баумгартль Тимо
|1
|0
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
11
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
2
18%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
4
67%
1
9%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
33%
3
27%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
4
36%
76-90
Забито
9
10
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
0
0%
2
20%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
4
44%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
3
33%
2
20%
76-90
Пропущено
12
7
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
8%
2
29%
1-15
3
25%
1
14%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
3
25%
2
29%
76-90
Забито
15
21
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
0
0%
4
19%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
5
33%
4
19%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
1
7%
4
19%
61-75
7
47%
3
14%
76-90
Пропущено
18
18
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
3
17%
5
28%
1-15
3
17%
4
22%
16-30
3
17%
2
11%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
22%
1
6%
61-75
4
22%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2
Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Фенербахче 1:1 Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Аугсбург 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 5:2 Вальдхоф - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Сент-Этьен 2:1 Айнтрахт Фр - Страсбург 2:3
Унион Берлин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Маккаби Хайфа - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Герта 2:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2
Унион Берлин - Бавария 2:5 Вальдхоф - Унион Берлин 1:3 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3 Майнц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Маккаби Хайфа 3:0 Унион Берлин - Арминия 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Славия Прага - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Аугсбург 0:0 Унион Берлин - Лихтенберг 47 2:0 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Унион Берлин - КуПС 0:0 Хоффенхайм - Унион Берлин 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|42 - 13
|31
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|33 - 19
|30
|3.
|Байер Л
|2:0 Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 17
|24
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 13
|22
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|20 - 19
|20
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|27 - 20
|20
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|15 - 17
|20
|8.
|РБ Лейпциг
|0:2 Заявка
|13
|5
|3
|5
|23 - 15
|18
|9.
|Кёльн
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|22 - 22
|18
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|11.
|Майнц
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|12.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|16 - 17
|18
|13.
|Бохум
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|12 - 20
|16
|14.
|Герта
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 27
|14
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 22
|13
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|18 - 23
|13
|17.
|Арминия
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|9 - 19
|9
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|13
|0
|1
|12
|11 - 39
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|21 - 9
|21
|2.
|Бавария
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|23 - 5
|18
|3.
|РБ Лейпциг
|0:2 Заявка
|7
|5
|0
|2
|20 - 8
|15
|4.
|Кёльн
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 9
|15
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|6.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|7.
|Бохум
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|9.
|Майнц
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|10
|14.
|Байер Л
|2:0 Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 11
|9
|15.
|Герта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|17.
|Арминия
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|2:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 6
|15
|2.
|Бавария
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|19 - 8
|13
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 10
|9
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 15
|7
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 12
|6
|9.
|Майнц
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|10.
|Герта
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 20
|6
|11.
|Арминия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|13.
|РБ Лейпциг
|0:2 Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|14.
|Кёльн
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 13
|3
|15.
|Бохум
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|3 - 16
|3
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|3 - 11
|3
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|5 - 24
|0
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Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин
Исход игры
Айнтрахт Фр
69.9% (93)
Ничья
26.3% (35)
Унион Берлин
3.8% (5)
Тотал 2.5
Больше
56.92% (74)
Меньше
43.08% (56)
Обе команды забьют
Да
76.92% (100)
Нет
23.08% (30)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
43.6% (58)
1:1 Ничья
19.5% (26)
1:0 Айнтрахт Фр
12.8% (17)
2:0 Айнтрахт Фр
6.8% (9)
3:1 Айнтрахт Фр
4.5% (6)
2:2 Ничья
3.8% (5)
1:2 Унион Берлин
2.3% (3)
0:1 Унион Берлин
1.5% (2)
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