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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Айнтрахт Фр
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 24000
Унион Берлин
0'
1:0
22' Гол
Соу Джибриль
39' Желтая карточка
Прёмель Гриша
59' Желтая карточка
Кнохе Робин
1:1
62' Пенальти
Крузе Макс
90' Желтая карточка
Луте Андреас
90' Желтая карточка
Бекер Шеральдо
2:1
90' Гол
Н'Дика Эван
90'+7
1
Трапп
Кевин
35
Тута
20
Хасебе
Макото
2
Н'Дика
Эван
22
Чендлер
Тимоти
6
Якич
Кристиян
8
Соу
Джибриль
10
Костич
Филип
29
Линнстрем
Йеспер
15
Камада
Даити
19
Борре
Рафаэль
1
Луте
Андреас
5
Фридрих
Марвин
31
Кнохе
Робин
25
Баумгартль
Тимо
28
Триммель
Кристофер
24
Харагути
Генки
8
Хедира
Рани
21
Прёмель
Гриша
20
Ощипка
Бастиан
14
Авонийи
Тайво
10
Крузе
Макс
Айнтрахт Фр
3-4-2-1
Унион Берлин
3-5-2

Ход матча

22'
Соу Джибриль
1:0
39'
 
Прёмель Гриша
58'
 
Рюэрсон Юлиан
Хедира Рани
58'
 
Бекер Шеральдо
Харагути Генки
59'
 
Кнохе Робин
62'
1:1
Крузе Макс
68'
Пасьенса Гонсало
Борре Рафаэль
 
76'
 
Фогльзаммер Андреас
Авонийи Тайво
76'
 
Озтунали Левин
Крузе Макс
77'
Ахе Рагнар
Линнстрем Йеспер
 
90'
 
Гисельман Нико
Ощипка Бастиан
90'
 
Луте Андреас
90'
 
Бекер Шеральдо
90'
Н'Дика Эван
(Костич Филип)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Унион Берлин

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

Б
5:2
Б
3:3
Б
1:2
Б
1:2
Б2
0:4
Б2
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Костич Филип 3 0.23
Борре Рафаэль 2 0.15
Хёуге Йенс 2 0.15
Соу Джибриль 1 0.08
Н'Дика Эван 1 0.08
Тута 1 0.08
Роде Себастьян 1 0.08
Хинтереггер Мартин 1 0.08
Ламмерс Сэм 1 0.08
Линнстрем Йеспер 1 0.08
Пасьенса Гонсало 1 (1) 0.08
Дурм Эрик 0 0
Камада Даити 0 0
Ахе Рагнар 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 8 0.62
Гисельман Нико 3 0.23
Крузе Макс 2 (2) 0.15
Рюэрсон Юлиан 2 0.15
Бехренс Кевин 1 0.08
Бекер Шеральдо 1 0.08
Фогльзаммер Андреас 1 0.08
Триммель Кристофер 1 0.08
Прёмель Гриша 1 0.08
Харагути Генки 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ленц Кристофер 3 0
Соу Джибриль 3 0
Якич Кристиян 3 0
Трапп Кевин 2 0
Хинтереггер Мартин 2 0
Чендлер Тимоти 2 0
Н'Дика Эван 2 0
Тута 1 0
Да Коста Данни 1 0
Костич Филип 1 0
Дурм Эрик 1 0
Борре Рафаэль 1 0
Туре Альмами 1 0
Хрустиц Айдин 1 0
Хёуге Йенс 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридрих Марвин 2 1
Кнохе Робин 3 0
Хедира Рани 3 0
Прёмель Гриша 3 0
Луте Андреас 2 0
Гисельман Нико 2 0
Бекер Шеральдо 2 0
Харагути Генки 2 0
Еккель Пауль 2 0
Крузе Макс 1 0
Триммель Кристофер 1 0
Баумгартль Тимо 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
11
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
2
18%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
4
67%
1
9%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
33%
3
27%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
4
36%
76-90

Забито

9
10
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
0
0%
2
20%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
4
44%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
3
33%
2
20%
76-90

Пропущено

12
7
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
8%
2
29%
1-15
3
25%
1
14%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
3
25%
2
29%
76-90

Забито

15
21
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
0
0%
4
19%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
5
33%
4
19%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
1
7%
4
19%
61-75
7
47%
3
14%
76-90

Пропущено

18
18
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
3
17%
5
28%
1-15
3
17%
4
22%
16-30
3
17%
2
11%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
22%
1
6%
61-75
4
22%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2
Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Фенербахче 1:1 Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Аугсбург 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 5:2 Вальдхоф - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Сент-Этьен 2:1 Айнтрахт Фр - Страсбург 2:3
Унион Берлин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Маккаби Хайфа - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Герта 2:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2
Унион Берлин - Бавария 2:5 Вальдхоф - Унион Берлин 1:3 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3 Майнц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Маккаби Хайфа 3:0 Унион Берлин - Арминия 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Славия Прага - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Аугсбург 0:0 Унион Берлин - Лихтенберг 47 2:0 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Унион Берлин - КуПС 0:0 Хоффенхайм - Унион Берлин 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 10 1 2 42 - 13 31
2. Боруссия Д Заявка 13 10 0 3 33 - 19 30
3. Байер Л 2:0 Заявка 13 7 3 3 27 - 17 24
4. Фрайбург Заявка 13 6 4 3 19 - 13 22
5. Унион Берлин Заявка 13 5 5 3 20 - 19 20
6. Хоффенхайм Заявка 13 6 2 5 27 - 20 20
7. Вольфсбург Заявка 13 6 2 5 15 - 17 20
8. РБ Лейпциг 0:2 Заявка 13 5 3 5 23 - 15 18
9. Кёльн Заявка 13 4 6 3 22 - 22 18
10. Боруссия М Заявка 13 5 3 5 18 - 18 18
11. Майнц Заявка 13 5 3 5 17 - 14 18
12. Айнтрахт Фр Заявка 13 4 6 3 16 - 17 18
13. Бохум Заявка 13 5 1 7 12 - 20 16
14. Герта Заявка 13 4 2 7 13 - 27 14
15. Аугсбург Заявка 13 3 4 6 12 - 22 13
16. Штуттгарт Заявка 13 3 4 6 18 - 23 13
17. Арминия Заявка 13 1 6 6 9 - 19 9
18. Гройтер Фюрт Заявка 13 0 1 12 11 - 39 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 7 7 0 0 21 - 9 21
2. Бавария Заявка 7 6 0 1 23 - 5 18
3. РБ Лейпциг 0:2 Заявка 7 5 0 2 20 - 8 15
4. Кёльн Заявка 7 4 3 0 17 - 9 15
5. Унион Берлин Заявка 7 4 2 1 10 - 7 14
6. Боруссия М Заявка 6 4 2 0 12 - 4 14
7. Бохум Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
8. Хоффенхайм Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
9. Майнц Заявка 7 3 3 1 11 - 5 12
10. Фрайбург Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
11. Штуттгарт Заявка 7 3 1 3 14 - 11 10
12. Вольфсбург Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
13. Аугсбург Заявка 6 3 1 2 9 - 11 10
14. Байер Л 2:0 Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
15. Герта Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
16. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
17. Арминия Заявка 7 0 4 3 5 - 12 4
18. Гройтер Фюрт Заявка 6 0 1 5 6 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л 2:0 Заявка 7 4 3 0 17 - 6 15
2. Бавария Заявка 6 4 1 1 19 - 8 13
3. Айнтрахт Фр Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
4. Фрайбург Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
5. Вольфсбург Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
6. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 12 - 10 9
7. Хоффенхайм Заявка 7 2 1 4 13 - 15 7
8. Унион Берлин Заявка 6 1 3 2 10 - 12 6
9. Майнц Заявка 6 2 0 4 6 - 9 6
10. Герта Заявка 7 2 0 5 6 - 20 6
11. Арминия Заявка 6 1 2 3 4 - 7 5
12. Боруссия М Заявка 7 1 1 5 6 - 14 4
13. РБ Лейпциг 0:2 Заявка 6 0 3 3 3 - 7 3
14. Кёльн Заявка 6 0 3 3 5 - 13 3
15. Бохум Заявка 7 1 0 6 3 - 16 3
16. Аугсбург Заявка 7 0 3 4 3 - 11 3
17. Штуттгарт Заявка 6 0 3 3 4 - 12 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 7 0 0 7 5 - 24 0
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Deutsche Bank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Айнтрахт Фр 69.9% (93)
X 26.3% (35)
Унион Берлин 3.8% (5)
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Где смотреть матч Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин онлайн


Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин

Исход игры
Айнтрахт Фр
69.9% (93)
Ничья
26.3% (35)
Унион Берлин
3.8% (5)
Тотал 2.5
Больше
56.92% (74)
Меньше
43.08% (56)
Обе команды забьют
Да
76.92% (100)
Нет
23.08% (30)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
43.6% (58)
1:1 Ничья
19.5% (26)
1:0 Айнтрахт Фр
12.8% (17)
2:0 Айнтрахт Фр
6.8% (9)
3:1 Айнтрахт Фр
4.5% (6)
2:2 Ничья
3.8% (5)
1:2 Унион Берлин
2.3% (3)
0:1 Унион Берлин
1.5% (2)
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