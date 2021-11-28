Второй тайм

97' Обе команды могли выиграть сегодня, но Айнтрахт Фр вырывает победу

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

97' Сегодняшная посещаемость составляет 24000 болельщиков

95' Отличную игру провел сегодня Костич Филип ! Тренер и фанаты должны были радоваться такому перфомансу!

95' Команда Айнтрахт Фр забила решающий гол в последние минуты игры!

94' Бекер Шеральдо получает желтую карточку за неспортивное поведение

94' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Рюэрсон Юлиан пробует нанести удар издали, но Кевин Трапп держит все под контролем

93' Судье надоело, что Луте Андреас тянет время и он наказал его горчичником

92' Как он промахнулся? Пасьенса Гонсало имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

91' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

88' Отличные скиллы показывает Костич Филип , обводя своих соперников

87' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Рюэрсон Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Триммель Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Матч возобновлен

85' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Айнтрахт Фр пробьет пенальти!

85' Ох, нехорошо это выглядит. Фридрих Марвин получил травму и медбригада забирает его с поля.

85' Фридрих Марвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

84' Пасьенса Гонсало оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Андреас Люте перевел мяч на угловой.

84' Матч возобновлен

83' Ох, нехорошо это выглядит. Бекер Шеральдо получил травму и медбригада забирает его с поля.

83' Бекер Шеральдо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Хорошую попытку сделал Фогльзаммер Андреас . Удар в створ, но вратарь начеку

80' Хорошую попытку сделал Соу Джибриль . Удар в створ, но вратарь начеку

80' Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Фридрих Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Н'Дика Эван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Триммель Кристофер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

77' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

76' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Луте Андреас взял и забрал мяч на выходе

75' Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Баумгартль Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Матч возобновлен

72' Ох, нехорошо это выглядит. Кнохе Робин получил травму и медбригада забирает его с поля.

72' Кнохе Робин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Луте Андреас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

70' Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Луте Андреас взял и забрал мяч на выходе

67' Камада Даити имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

66' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Камада Даити из команды Айнтрахт Фр направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

63' Фридрих Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Г О О О О О Л - Крузе Макс из команды Унион Берлин забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Кевин Трапп прыгнул не в ту сторону.

62' После проверки VAR судья не изменил решения - Унион Берлин пробьет пенальти!

61' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

60' Авонийи Тайво выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Костич Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

59' Кнохе Робин получил желтую карточку от судьи

56' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

51' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Идет дождь, трудные условия для игроков.