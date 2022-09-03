Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Gaetano Oristanio не смог попасть в створ ударом издали

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Второй тайм начался

Филип Станкович взял и забрал мяч на выходе

Ibrahim El Kadiri не смог попасть в створ ударом издали

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Ibrahim El Kadiri навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

46' Команда Спарта Роттердам имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

45' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Оооо... вот это был удар! Верман Хенк должен был забить с этой позиции.

44' Эйтинг Карел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Волендам

40' Удар от ворот произведет Волендам

40' Версейрен Арно не смог попасть в створ ударом издали

39' Де Гузман Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

38' Ibrahim El Kadiri навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Ван Мигем Дарил навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Ibrahim El Kadiri навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Намли Юнес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Ван Крой Вито выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Ibrahim El Kadiri из команды Волендам разыграл угловой с правого угла.

32' Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Филип Станкович взял и забрал мяч на выходе

31' Ван Крой Вито навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Китолано Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Ван Крой Вито навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Мёркин Дерри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Ibrahim El Kadiri из команды Волендам наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

21' Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Удар от ворот произведет Волендам

19' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

19' Эйтинг Карел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Команда Спарта Роттердам забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

14' Г О О О О Л - Ван Крой Вито забивает с правой ноги!

14' Хорошую попытку сделал Ibrahim El Kadiri. Удар в створ, но вратарь начеку

14' Ibrahim El Kadiri навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Удар от ворот произведет Волендам

13' Эрдхёйзен Майк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Ван Мигем Дарил выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Пинту Мика выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Эйтинг Карел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Намли Юнес пробует нанести удар издали, но Филип Станкович держит все под контролем

10' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Китолано Джошуа нанес удар головой, но Филип Станкович спокойно отбил мяч.

8' Филип Станкович делает важнейший сейв!

8' Оооо... вот это был удар! Леуритсен Тобиас должен был забить с этой позиции.

8' Хорошую попытку сделал Леуритсен Тобиас . Удар в створ, но вратарь начеку

8' Эрдхёйзен Майк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Ван Мигем Дарил навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Хорошую попытку сделал Верман Хенк . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Эйтинг Карел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Ibrahim El Kadiri из команды Волендам разыграл угловой с левого угла.

5' Шуранди Самбо из команды Спарта Роттердам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

5' Ibrahim El Kadiri навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Хорошую попытку сделал Мюрен Роберт . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Achraf Douiri из команды Волендам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Удар от ворот произведет Волендам

3' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Волендам начинает с центра поля