Стадион: Спарта Зрители: 10050
4:0
Конец матча
0'
1:0
14' ГолВан Крой Вито
2:0
68' ГолЛеуритсен Тобиас
3:0
72' ГолЛеуритсен Тобиас
4:0
85' ГолМейнанс Свен
90'+4
Ход матча
14'
1:0
66'
68'
2:0
72'
3:0
85'
4:0
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
2 Удары по воротам 8
-
9 Удары в створ 6
-
5 Угловые 11
-
2 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
1
Олай
Ник
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Абелс ДиркЗащитник
-
13 Рекик ОмарЗащитник
-
14 Оассар АдильЗащитник
-
15 Мейерс АронЗащитник
-
16 Мейнанс СвенПолузащитник
-
18 Саито КокиНападающий
- Нападающий
-
30 Ishan Kort
-
-
-
-
Главный тренер: Стейен Морис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Мюрен РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лауэрс БарриВратарь
-
15 Джеймс ДеанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
16 Imran Nazih
-
Главный тренер: Wim Jonk
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Спарта Роттердам
Волендам
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
18 матчей
55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
22.2%
27.8%
9 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Крой Вито
|3
|0.6
|Леуритсен Тобиас
|3
|0.6
|Мейнанс Свен
|1
|0.2
|Саито Коки
|0
|0
|Де Гузман Джонатан
|0
|0
|Олай Ник
|0
|0
|Намли Юнес
|0
|0
|Пинту Мика
|0
|0
Волендам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Мигем Дарил
|2
|0.4
|Бенамар Бенаисса
|1
|0.2
|Верман Хенк
|1
|0.2
|Lequincio Zeefuik
|1
|0.2
|Мирани Деймон
|0
|0
|Мёркин Дерри
|0
|0
Карточки
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Версейрен Арно
|2
|0
|Де Гузман Джонатан
|1
|0
|Пинту Мика
|1
|0
|Ван Крой Вито
|1
|0
|Maurice Steijn
|1
|0
Волендам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Мигем Дарил
|2
|0
|Улд-Ших Биляль
|1
|0
|Эйтинг Карел
|1
|0
|Плат Брайан
|1
|0
|Бенамар Бенаисса
|1
|0
|Achraf Douiri
|1
|0
|Walid Ould Chikh
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
4
12
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
50%
2
17%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
1
25%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
2
29%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Пропущено
4
16
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
50%
2
13%
31-45
1
25%
1
6%
46-60
1
25%
3
19%
61-75
0
0%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Спарта Роттердам
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:1 Спакенбург - Спарта Роттердам 0:1 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Лиссе 1:1
Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 2:3 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Спарта Роттердам - Эммен 3:1 ФОК - Спарта Роттердам 1:5 Спарта Роттердам - Беерсхот 0:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Хераклес 1:0 Квик-20 - Спарта Роттердам 0:3 Йонг - Спарта Роттердам 4:0 ПСВ-2 - Спарта Роттердам 1:2 Спарта Роттердам - Схевенинген 1:1 Рейнбургс Бойс - Спарта Роттердам 2:1 Спарта Роттердам - Конинклейке 1:1 Де Трефферс - Спарта Роттердам 2:1 Хераклес - Спарта Роттердам 1:3
Волендам
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
ПСВ - Волендам 7:1 Волендам - Твенте 1:0 Волендам - НЕК Неймеген 1:4 Гронинген - Волендам 2:2
Панатинаикос - Волендам 2:1 Волендам - АЕК 1:2 НАК Бреда - Волендам 0:0 Волендам - Генк 3:2 Волендам - Эйндховен 2:2 Дордрехт - Волендам 3:2 Ден Босх - Волендам 1:2 Волендам - Аякс-2 3:1 Волендам - Де Графсхап 3:1 ПСВ-2 - Волендам 2:2 Волендам - Осс 1:2 АДО Ден Хааг - Волендам 1:1 Эммен - Волендам 4:1 Волендам - Эксельсиор 2:5 ВВВ-Венло - Волендам 0:0 Волендам - Хелмонд Спорт 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|5
|5
|0
|0
|16 - 3
|15
|2.
|Фейеноорд
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|3.
|Твенте
|5
|4
|0
|1
|10 - 2
|12
|4.
|ПСВ
|5
|4
|0
|1
|23 - 7
|12
|5.
|АЗ Алкмаар
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|6.
|Херенвен
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|7.
|Спарта Роттердам
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|8.
|Эксельсиор
|4
|2
|0
|2
|6 - 11
|6
|9.
|Утрехт
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|10.
|Гронинген
|4
|1
|2
|1
|5 - 9
|5
|11.
|НЕК Неймеген
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|12.
|Камбюр
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|13.
|Эммен
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|14.
|Волендам
|5
|1
|1
|3
|5 - 17
|4
|15.
|Ваалвейк
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|16.
|Витесс
|4
|0
|1
|3
|5 - 14
|1
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|0
|0
|5
|5 - 13
|0
|18.
|Фортуна Ситтард
|5
|0
|0
|5
|7 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Твенте
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|Аякс
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|3.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|11 - 2
|6
|4.
|Фейеноорд
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|5.
|АЗ Алкмаар
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Херенвен
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Гронинген
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Эммен
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|9.
|Спарта Роттердам
|3
|1
|0
|2
|6 - 4
|3
|10.
|Волендам
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|11.
|Эксельсиор
|2
|1
|0
|1
|4 - 7
|3
|12.
|НЕК Неймеген
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Ваалвейк
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Утрехт
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|Витесс
|3
|0
|1
|2
|4 - 11
|1
|16.
|Камбюр
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|3
|0
|0
|3
|5 - 10
|0
|18.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|0
|3
|6 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|2.
|Аякс
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|АЗ Алкмаар
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|ПСВ
|3
|2
|0
|1
|12 - 5
|6
|5.
|Херенвен
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|6.
|НЕК Неймеген
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|7.
|Спарта Роттердам
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|Утрехт
|3
|1
|1
|1
|8 - 8
|4
|9.
|Камбюр
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Твенте
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Эксельсиор
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|12.
|Ваалвейк
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Волендам
|3
|0
|1
|2
|3 - 13
|1
|14.
|Гронинген
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|15.
|Витесс
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Фортуна Ситтард
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|18.
|Эммен
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
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