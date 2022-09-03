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Голландия: Эредивизие

2022-2023

Стадион: Зрители: 10050
Спарта Роттердам
4:0
Конец матча
Волендам
0'
1:0
14' Гол
Ван Крой Вито
2:0
68' Гол
Леуритсен Тобиас
3:0
72' Гол
Леуритсен Тобиас
4:0
85' Гол
Мейнанс Свен
90'+4

Ход матча

14'
Ван Крой Вито
(Олай Ник)
1:0
46'
 
Walid Ould Chikh
Achraf Douiri
60'
 
Улд-Ших Биляль
Ван Мигем Дарил
61'
 
Ористанио Гаэтано
Мюрен Роберт
65'
Мейнанс Свен
Версейрен Арно
 
66'
Саито Коки
Намли Юнес
 
68'
Леуритсен Тобиас
(Пинту Мика)
2:0
72'
Леуритсен Тобиас
(Саито Коки)
3:0
73'
Jeremy van Mullem
Де Гузман Джонатан
 
76'
Оассар Адиль
Эрдхёйзен Майк
 
79'
 
Lequincio Zeefuik
Эль-Кадири Ибрахим
85'
Мейнанс Свен
(Саито Коки)
4:0
87'
 
Imran Nazih
Эйтинг Карел

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 8
  • 9 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 11
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Новости матча
1
Олай
Ник
2
Самбо
Шуранди
3
Вриндс
Барт
4
Эрдхёйзен
Майк
5
Пинту
Мика
8
Китолано
Джошуа
6
Де
Гузман
Джонатан
10
Версейрен
Арно
7
Намли
Юнес
9
Леуритсен
Тобиас
11
Ван
Крой
Вито
1
Филип
Станкович
24
Achraf
Douiri
3
Плат
Брайан
4
Мирани
Деймон
5
Мёркин
Дерри
6
Бенамар
Бенаисса
21
Мюрен
Роберт
8
Эйтинг
Карел
7
Ван
Мигем
Дарил
9
Верман
Хенк
34
Эль-Кадири
Ибрахим
Спарта Роттердам
4-3-3
Волендам
4-3-3

История личных встреч

Спарта Роттердам
Волендам

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

18 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
22.2%
27.8%
9 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

К
1:0
ПД
2:2
ПД
2:0
ТМК
4:0
К
1:1
ТМК
1:3
ПД
2:0
ПД
3:1
ПД
1:1
ПД
0:5
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
1:4
ПД
2:1
ПД
1:1
К
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Крой Вито 3 0.6
Леуритсен Тобиас 3 0.6
Мейнанс Свен 1 0.2
Саито Коки 0 0
Де Гузман Джонатан 0 0
Олай Ник 0 0
Намли Юнес 0 0
Пинту Мика 0 0
Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Мигем Дарил 2 0.4
Бенамар Бенаисса 1 0.2
Верман Хенк 1 0.2
Lequincio Zeefuik 1 0.2
Мирани Деймон 0 0
Мёркин Дерри 0 0

Карточки

Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Версейрен Арно 2 0
Де Гузман Джонатан 1 0
Пинту Мика 1 0
Ван Крой Вито 1 0
Maurice Steijn 1 0
Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Мигем Дарил 2 0
Улд-Ших Биляль 1 0
Эйтинг Карел 1 0
Плат Брайан 1 0
Бенамар Бенаисса 1 0
Achraf Douiri 1 0
Walid Ould Chikh 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
12
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
50%
2
17%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
1
25%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
2
29%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Пропущено

4
16
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
50%
2
13%
31-45
1
25%
1
6%
46-60
1
25%
3
19%
61-75
0
0%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Роттердам
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:1 Спакенбург - Спарта Роттердам 0:1 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Лиссе 1:1
Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 2:3 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Спарта Роттердам - Эммен 3:1 ФОК - Спарта Роттердам 1:5 Спарта Роттердам - Беерсхот 0:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Хераклес 1:0 Квик-20 - Спарта Роттердам 0:3 Йонг - Спарта Роттердам 4:0 ПСВ-2 - Спарта Роттердам 1:2 Спарта Роттердам - Схевенинген 1:1 Рейнбургс Бойс - Спарта Роттердам 2:1 Спарта Роттердам - Конинклейке 1:1 Де Трефферс - Спарта Роттердам 2:1 Хераклес - Спарта Роттердам 1:3
Волендам
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
ПСВ - Волендам 7:1 Волендам - Твенте 1:0 Волендам - НЕК Неймеген 1:4 Гронинген - Волендам 2:2
Панатинаикос - Волендам 2:1 Волендам - АЕК 1:2 НАК Бреда - Волендам 0:0 Волендам - Генк 3:2 Волендам - Эйндховен 2:2 Дордрехт - Волендам 3:2 Ден Босх - Волендам 1:2 Волендам - Аякс-2 3:1 Волендам - Де Графсхап 3:1 ПСВ-2 - Волендам 2:2 Волендам - Осс 1:2 АДО Ден Хааг - Волендам 1:1 Эммен - Волендам 4:1 Волендам - Эксельсиор 2:5 ВВВ-Венло - Волендам 0:0 Волендам - Хелмонд Спорт 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 5 5 0 0 16 - 3 15
2. Фейеноорд 5 4 1 0 14 - 5 13
3. Твенте 5 4 0 1 10 - 2 12
4. ПСВ 5 4 0 1 23 - 7 12
5. АЗ Алкмаар 4 3 1 0 7 - 3 10
6. Херенвен 4 2 2 0 6 - 1 8
7. Спарта Роттердам 5 2 1 2 7 - 4 7
8. Эксельсиор 4 2 0 2 6 - 11 6
9. Утрехт 5 1 2 2 8 - 10 5
10. Гронинген 4 1 2 1 5 - 9 5
11. НЕК Неймеген 4 1 2 1 6 - 4 5
12. Камбюр 5 1 1 3 4 - 8 4
13. Эммен 4 1 1 2 5 - 11 4
14. Волендам 5 1 1 3 5 - 17 4
15. Ваалвейк 4 0 3 1 5 - 6 3
16. Витесс 4 0 1 3 5 - 14 1
17. Гоу Эхед Иглс 5 0 0 5 5 - 13 0
18. Фортуна Ситтард 5 0 0 5 7 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 3 3 0 0 9 - 1 9
2. Аякс 2 2 0 0 10 - 1 6
3. ПСВ 2 2 0 0 11 - 2 6
4. Фейеноорд 2 1 1 0 4 - 0 4
5. АЗ Алкмаар 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Херенвен 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Гронинген 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Эммен 2 1 1 0 4 - 3 4
9. Спарта Роттердам 3 1 0 2 6 - 4 3
10. Волендам 2 1 0 1 2 - 4 3
11. Эксельсиор 2 1 0 1 4 - 7 3
12. НЕК Неймеген 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Ваалвейк 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Утрехт 2 0 1 1 0 - 2 1
15. Витесс 3 0 1 2 4 - 11 1
16. Камбюр 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Гоу Эхед Иглс 3 0 0 3 5 - 10 0
18. Фортуна Ситтард 3 0 0 3 6 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 3 3 0 0 10 - 5 9
2. Аякс 3 3 0 0 6 - 2 9
3. АЗ Алкмаар 2 2 0 0 4 - 2 6
4. ПСВ 3 2 0 1 12 - 5 6
5. Херенвен 2 1 1 0 4 - 0 4
6. НЕК Неймеген 2 1 1 0 5 - 2 4
7. Спарта Роттердам 2 1 1 0 1 - 0 4
8. Утрехт 3 1 1 1 8 - 8 4
9. Камбюр 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Твенте 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Эксельсиор 2 1 0 1 2 - 4 3
12. Ваалвейк 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Волендам 3 0 1 2 3 - 13 1
14. Гронинген 2 0 1 1 2 - 7 1
15. Витесс 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Фортуна Ситтард 2 0 0 2 1 - 5 0
18. Эммен 2 0 0 2 1 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион
Новости матча
  • Второй тайм
  • 94'
    Сегодняшная посещаемость составляет 10050 болельщиков
  • 94'
    Спарта Роттердам заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Спарта Роттердам: 55%, Волендам: 45%.
  • 94'
    Филип Станкович ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Спарта Роттердам начинает контратаку
  • 94'
    Пинту Мика выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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