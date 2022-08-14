Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Г О О О О Л - Брюин Джорди забивает с левой ноги!

90' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Матч возобновлен

83' Ох, нехорошо это выглядит. Бенамар Бенаисса получил травму и медбригада забирает его с поля.

82' Бенамар Бенаисса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Шоне Лассе навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Хорошую попытку сделал Gaetano Oristanio. Удар в створ, но вратарь начеку

79' Матч возобновится спорным мячом

79' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

79' Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Ibrahim El Kadiri оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' Бенамар Бенаисса из команды Волендам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Матч возобновлен

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Gaetano Oristanio наказан за толчок Шоне Лассе

73' Gaetano Oristanio нанес удар, но промахнулся очень сильно.

73' Ван Мигем Дарил создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Хорошую попытку сделал Мюрен Роберт . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Эйтинг Карел навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Матч возобновлен

68' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

67' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Хорошую попытку сделал Брюин Джорди . Удар в створ, но вратарь начеку

67' Пропер Дирк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

65' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

64' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Тактическая замена. Верман Хенк уходит с поля и его заменяет Gaetano Oristanio

58' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Бенамар Бенаисса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Эйтинг Карел тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

56' Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе

52' Маркес Иван нанес удар головой, но Филип Станкович спокойно отбил мяч.

49' Ibrahim El Kadiri из команды Волендам наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

46' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника