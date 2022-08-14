Стадион: Крас Зрители: 6375
1:4
Конец матча
0'
1:0
11' ГолВан Мигем Дарил
1:1
17' ГолТавшан Элаис
1:2
19' ГолТаннан Уссама
34' Желтая карточкаВан Мигем Дарил
56' Желтая карточкаЭйтинг Карел
1:3
76' ГолДуэлунд Миккель
1:4
90' ГолБрюин Джорди
90'+7
Ход матча
11'
17'
1:1
19'
1:2
34'
56'
76'
1:3
90'
1:4
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
4 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 8
-
6 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
21
Мюрен
Роберт
28
Ван
Рой
Барт
20
Шоне
Лассе
71
Пропер
Дирк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мюрен РобертНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лауэрс БарриВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
27 Givairo Read
-
16 Imran Nazih
-
Главный тренер: Wim Jonk
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Руфс РобинВратарь
- Защитник
-
30 Гертсен ГюссЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Nils Rossen
-
-
Главный тренер: Rogier Meijer
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Волендам
НЕК Неймеген
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
12 матчей
8.3%
8.3%
83.4%
1 победа 1 ничья 10 побед
Первый тайм
8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
8.3%
50%
41.7%
1 победа 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Волендам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Мигем Дарил
|2
|1
|Бенамар Бенаисса
|1
|0.5
|Мёркин Дерри
|0
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуэлунд Миккель
|1
|0.5
|Таннан Уссама
|1
|0.5
|Брюин Джорди
|1
|0.5
|Тавшан Элаис
|1
|0.5
|Шоне Лассе
|0
|0
|Маркеш Педру
|0
|0
Карточки
Волендам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Мигем Дарил
|1
|0
|Эйтинг Карел
|1
|0
|Бенамар Бенаисса
|1
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуэлунд Миккель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
17%
1
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Волендам
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Гронинген - Волендам 2:2 Панатинаикос - Волендам 2:1 Волендам - АЕК 1:2 НАК Бреда - Волендам 0:0
Волендам - Генк 3:2 Волендам - Эйндховен 2:2 Дордрехт - Волендам 3:2 Ден Босх - Волендам 1:2 Волендам - Аякс-2 3:1 Волендам - Де Графсхап 3:1 ПСВ-2 - Волендам 2:2 Волендам - Осс 1:2 АДО Ден Хааг - Волендам 1:1 Эммен - Волендам 4:1 Волендам - Эксельсиор 2:5 ВВВ-Венло - Волендам 0:0 Волендам - Хелмонд Спорт 4:1 Волендам - АЗ-2 Алкмаар 2:1 Рода - Волендам 1:1 Волендам - Утрехт-2 2:0
НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
НЕК Неймеген - Твенте 0:1 Хераклес - НЕК Неймеген 1:3 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0 НЕК Неймеген - Бохольт 4:0
НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:1 ДИО '30 Друтен - НЕК Неймеген 0:7 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1 ПСВ - НЕК Неймеген 3:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Аякс 0:1 НЕК Неймеген - Твенте 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 0:0 Гронинген - НЕК Неймеген 4:3 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 1:3 Витесс - НЕК Неймеген 4:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|9 - 3
|6
|2.
|Эксельсиор
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Твенте
|2:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Аякс
|3:1
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|5.
|Фейеноорд
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|6.
|АЗ Алкмаар
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|НЕК Неймеген
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|8.
|Утрехт
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Ваалвейк
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|Херенвен
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|11.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Камбюр
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|13.
|Волендам
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|14.
|Гронинген
|1:3
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|15.
|Эммен
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|16.
|Фортуна Ситтард
|0:2
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|18.
|Витесс
|2
|0
|0
|2
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Твенте
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Аякс
|3:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|АЗ Алкмаар
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Эксельсиор
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Фейеноорд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Утрехт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Ваалвейк
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Херенвен
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Гронинген
|1:3
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Эммен
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Спарта Роттердам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|НЕК Неймеген
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Фортуна Ситтард
|0:2
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Камбюр
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Волендам
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|18.
|Витесс
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|2.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|3.
|НЕК Неймеген
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Эксельсиор
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Твенте
|2:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Аякс
|3:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Утрехт
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Ваалвейк
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Херенвен
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Камбюр
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Волендам
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Гронинген
|1:3
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Фортуна Ситтард
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Витесс
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Эммен
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
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