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Голландия: Эредивизие

2022-2023

Стадион: Зрители: 6375
Волендам
1:4
Конец матча
НЕК Неймеген
0'
1:0
11' Гол
Ван Мигем Дарил
1:1
17' Гол
Тавшан Элаис
1:2
19' Гол
Таннан Уссама
34' Желтая карточка
Ван Мигем Дарил
56' Желтая карточка
Эйтинг Карел
1:3
76' Гол
Дуэлунд Миккель
1:4
90' Гол
Брюин Джорди
90'+7

Ход матча

11'
Ван Мигем Дарил
(Бенамар Бенаисса)
1:0
17'
1:1
Тавшан Элаис
(Дуэлунд Миккель)
19'
1:2
Таннан Уссама
(Маркеш Педру)
34'
Ван Мигем Дарил
 
36'
Эль-Кадири Ибрахим
Антонуччи Франческо
 
56'
Эйтинг Карел
 
59'
Улд-Ших Биляль
Billy van Duijl
 
59'
Ористанио Гаэтано
Верман Хенк
 
66'
 
Брюин Джорди
Маркеш Педру
76'
1:3
Дуэлунд Миккель
(Шоне Лассе)
83'
Walid Ould Chikh
Бенамар Бенаисса
 
87'
 
Ibrahim Cissoko
Тавшан Элаис
90'
1:4
Брюин Джорди
(Дуэлунд Миккель)
90'
 
Бальдюрссон Андри-Фаннар
Таннан Уссама

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 4 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 8
  • 6 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

1
Филип
Станкович
3
Плат
Брайан
4
Мирани
Деймон
23
Billy
van
Duijl
5
Мёркин
Дерри
7
Ван
Мигем
Дарил
6
Бенамар
Бенаисса
8
Эйтинг
Карел
19
Антонуччи
Франческо
21
Мюрен
Роберт
9
Верман
Хенк
22
Силлессен
Яспер
28
Ван
Рой
Барт
4
Маркес
Иван
5
Крамер
Йорис
16
Эль-Каруани
Суфьян
20
Шоне
Лассе
14
Таннан
Уссама
71
Пропер
Дирк
7
Тавшан
Элаис
9
Маркеш
Педру
10
Дуэлунд
Миккель
Волендам
4-4-2
НЕК Неймеген
4-3-3

История личных встреч

Волендам
НЕК Неймеген

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

12 матчей

8.3%
8.3%
83.4%
1 победа 1 ничья 10 побед

Первый тайм

8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

8.3%
50%
41.7%
1 победа 6 ничьих 5 побед

История матчей

ПД
1:0
ПД
1:3
ПД
3:1
ПД
2:3
ПД
5:1
ПД
3:0
ПД
0:2
ПД
7:0
ПД
0:2
К
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
6:1

Бомбардиры внутри турнира

Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Мигем Дарил 2 1
Бенамар Бенаисса 1 0.5
Мёркин Дерри 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуэлунд Миккель 1 0.5
Таннан Уссама 1 0.5
Брюин Джорди 1 0.5
Тавшан Элаис 1 0.5
Шоне Лассе 0 0
Маркеш Педру 0 0

Карточки

Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Мигем Дарил 1 0
Эйтинг Карел 1 0
Бенамар Бенаисса 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуэлунд Миккель 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
17%
1
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Волендам
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Гронинген - Волендам 2:2 Панатинаикос - Волендам 2:1 Волендам - АЕК 1:2 НАК Бреда - Волендам 0:0
Волендам - Генк 3:2 Волендам - Эйндховен 2:2 Дордрехт - Волендам 3:2 Ден Босх - Волендам 1:2 Волендам - Аякс-2 3:1 Волендам - Де Графсхап 3:1 ПСВ-2 - Волендам 2:2 Волендам - Осс 1:2 АДО Ден Хааг - Волендам 1:1 Эммен - Волендам 4:1 Волендам - Эксельсиор 2:5 ВВВ-Венло - Волендам 0:0 Волендам - Хелмонд Спорт 4:1 Волендам - АЗ-2 Алкмаар 2:1 Рода - Волендам 1:1 Волендам - Утрехт-2 2:0
НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
НЕК Неймеген - Твенте 0:1 Хераклес - НЕК Неймеген 1:3 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0 НЕК Неймеген - Бохольт 4:0
НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:1 ДИО '30 Друтен - НЕК Неймеген 0:7 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1 ПСВ - НЕК Неймеген 3:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Аякс 0:1 НЕК Неймеген - Твенте 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 0:0 Гронинген - НЕК Неймеген 4:3 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 1:3 Витесс - НЕК Неймеген 4:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 2 2 0 0 9 - 3 6
2. Эксельсиор 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Твенте 2:0 2 2 0 0 3 - 0 6
4. Аякс 3:1 2 2 0 0 6 - 3 6
5. Фейеноорд 2 1 1 0 5 - 2 4
6. АЗ Алкмаар 1 1 0 0 2 - 0 3
7. НЕК Неймеген 2 1 0 1 4 - 2 3
8. Утрехт 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Ваалвейк 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Херенвен 2 0 2 0 0 - 0 2
11. Спарта Роттердам 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Камбюр 2 0 1 1 0 - 2 1
13. Волендам 2 0 1 1 3 - 6 1
14. Гронинген 1:3 2 0 1 1 3 - 5 1
15. Эммен 2 0 1 1 2 - 5 1
16. Фортуна Ситтард 0:2 2 0 0 2 2 - 5 0
17. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 2 - 7 0
18. Витесс 2 0 0 2 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Твенте 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Аякс 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
4. АЗ Алкмаар 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Эксельсиор 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Фейеноорд 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Утрехт 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Ваалвейк 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Херенвен 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Гронинген 1:3 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Эммен 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Спарта Роттердам 0 0 0 0 0 - 0 0
13. НЕК Неймеген 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Фортуна Ситтард 0:2 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Камбюр 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Волендам 1 0 0 1 1 - 4 0
17. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 2 - 5 0
18. Витесс 1 0 0 1 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 1 1 0 0 5 - 2 3
2. Фейеноорд 1 1 0 0 5 - 2 3
3. НЕК Неймеген 1 1 0 0 4 - 1 3
4. Эксельсиор 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Твенте 2:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Аякс 3:1 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Утрехт 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Ваалвейк 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Херенвен 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Камбюр 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Волендам 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Спарта Роттердам 1 0 1 0 0 - 0 1
13. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Гронинген 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Фортуна Ситтард 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Витесс 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Эммен 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Второй тайм
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 6375 болельщиков
  • 97'
    Дуэлунд Миккель из команды НЕК Неймеген сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 97'
    НЕК Неймеген заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Волендам: 50%, НЕК Неймеген: 50%.
  • 97'
    Улд-Ших Биляль пробует нанести удар издали, но Яспер Силлессен держит все под контролем
  • 97'
    Волендам пытается что-то создать.
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