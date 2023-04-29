Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Илия Груев создает голевую возможность для своего партнера по команде.

90' Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе

90' Удар от ворот произведет Вердер

90' Саласар Родриго навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

89' Шальке 04 совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Саласар Родриго получает желтую карточку за неспортивное поведение

87' Стаге Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Шальке 04 совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Дукш Марвин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Илия Груев выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Краусс Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Шальке 04 совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Шальке 04 совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Илия Груев выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Г О О О О Л - Ван дер Берг Сепп забивает с левой ноги!

81' Игрок из команды Шальке 04 делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

81' Шальке 04 совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Саласар Родриго навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Велькович Милош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Полтер Себастьян нанес удар головой, но Иржи Павленка спокойно отбил мяч.

78' Шальке 04 совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Тактическая замена. Биттенкорт Леонардо уходит с поля и его заменяет Илия Груев

76' Биттенкорт Леонардо решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

74' Биттенкорт Леонардо не смог попасть в створ ударом издали

74' Фридль Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Караман Кенан нанес удар головой, но Иржи Павленка спокойно отбил мяч.

73' Каминьски Марцин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Шальке 04 совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Шальке 04 совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Саласар Родриго навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Рефери не любит споров - именно за это Дукш Марвин сейчас получил желтую

65' Краусс Том - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

65' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Краусс Том и попал в перекладину!

64' Саласар Родриго навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Матч возобновится спорным мячом

63' Ох, нехорошо это выглядит. Штарк Никлас получил травму и медбригада забирает его с поля.

63' Штарк Никлас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Шальке 04 совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Шальке 04 совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Шальке 04 совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Удар от ворот произведет Вердер

58' Хорошую попытку сделал Саласар Родриго . Удар в створ, но вратарь начеку

58' Караман Кенан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Велькович Милош получил желтую карточку от судьи

57' Каминьски Марцин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Удар от ворот произведет Вердер

55' Удар от ворот произведет Вердер

53' Шальке 04 совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Гросс Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Удар от ворот произведет Вердер

48' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Саласар Родриго навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Бюльтер Мариус пробует нанести удар издали, но Иржи Павленка держит все под контролем