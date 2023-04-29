Тур: 30. Стадион: Фелтинс-Арена. Зрители: 61981 Главный судья: Данкерт Бастиан
0'
0:1
18' ГолДукш Марвин
28' Желтая карточкаСтаге Йенс
57' Желтая карточкаВелькович Милош
65' Желтая карточкаКраусс Том
68' Желтая карточкаДукш Марвин
75' Желтая карточкаЁсида Мая
1:1
81' ГолВан дер Берг Сепп
85' Желтая карточкаВан дер Берг Сепп
88' Желтая карточкаСаласар Родриго
2:1
90' ГолДрекслер Доминик
90'+6
Бонусы букмекеров
Ход матча
18'
0:1
28'
57'
65'
68'
75'
81'
88'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 6
-
10 Удары в створ 1
-
11 Угловые 3
-
4 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 17
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
386 Количество передач 321
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Уронен
Йере
30
Крал
Алекс
32
Фридль
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Уронен ЙереЗащитник
-
30 Крал АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
-
26 Фрай МикаэльНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Райс Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Бьюкенен ЛиПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
-
22 Шмидт НикласПолузащитник
-
28 Груев ИлияПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Вернер Оле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Шальке 04
Вердер
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
12 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед
34 матча
41.2%
20.6%
38.2%
14 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
23.5%
47.1%
29.4%
8 побед 16 ничьих 10 побед
Второй тайм
35.3%
35.3%
29.4%
12 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
26
Голов в среднем за матч
1.44
1.63
Среднее время на гол
62
55
Всего голов
23
26
Голов в среднем за матч
1.44
1.44
Среднее время на гол
62
62
Всего голов
49
52
Голов в среднем за матч
1.44
1.53
Тотал матчей
2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
Среднее время на гол
62
58
Бомбардиры внутри турнира
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюльтер Мариус
|9 (3)
|0.3
|Дрекслер Доминик
|4
|0.13
|Теродде Симон
|4
|0.13
|Полтер Себастьян
|1
|0.03
|Саласар Родриго
|1
|0.03
|Караман Кенан
|1
|0.03
|Скарке Тим
|1
|0.03
|Каминьски Марцин
|1
|0.03
|Молле Флоран
|1
|0.03
|Ван дер Берг Сепп
|1
|0.03
|Кодзуки Соитиро
|1
|0.03
|Краусс Том
|1
|0.03
|Фрай Микаэль
|0
|0
|Мор Тобиас
|0
|0
|Латца Данни
|0
|0
|Оуведжан Томас
|0
|0
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|0.53
|Дукш Марвин
|12
|0.4
|Стаге Йенс
|3
|0.1
|Вайзер Митчелл
|2
|0.07
|Юнг Антони
|2
|0.07
|Биттенкорт Леонардо
|2
|0.07
|Пипер Амос
|2
|0.07
|Бёрк Оливер
|2
|0.07
|Шмидт Никлас
|2
|0.07
|Гросс Кристиан
|1
|0.03
|Велькович Милош
|1
|0.03
|Филипп Максимилиан
|1
|0.03
|Бьюкенен Ли
|1
|0.03
|Шмид Романо
|0
|0
Карточки
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Краусс Том
|6
|0
|Теродде Симон
|4
|0
|Ёсида Мая
|4
|0
|Бюльтер Мариус
|4
|0
|Саласар Родриго
|4
|0
|Дженц Мориц
|4
|0
|Дрекслер Доминик
|2
|1
|Бруннер Седрик
|3
|0
|Баланта Эдер
|3
|0
|Крал Алекс
|3
|0
|Латца Данни
|2
|0
|Полтер Себастьян
|2
|0
|Уронен Йере
|2
|0
|Фрай Микаэль
|2
|0
|Караман Кенан
|2
|0
|Ван дер Берг Сепп
|2
|0
|Граймль Лео
|2
|0
|Тиав Малик
|2
|0
|Шволов Александер
|1
|0
|Молле Флоран
|1
|0
|Оуведжан Томас
|1
|0
|Кодзуки Соитиро
|1
|0
|Флик Флориан
|1
|0
|Матричани Хеннинг
|1
|0
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штарк Никлас
|8
|0
|Пипер Амос
|8
|0
|Биттенкорт Леонардо
|7
|0
|Фридль Марко
|5
|1
|Вайзер Митчелл
|6
|0
|Гросс Кристиан
|4
|0
|Дукш Марвин
|4
|0
|Фюллькруг Никлас
|4
|0
|Шмидт Никлас
|4
|0
|Стаге Йенс
|4
|0
|Шмид Романо
|3
|0
|Велькович Милош
|2
|0
|Груев Илия
|2
|0
|Юнг Антони
|1
|0
|Агу Феликс
|1
|0
|Ole Werner
|1
|0
Результаты матчей
Шальке 04
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Вердер
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
6
5
Волевые поражения
8
13
Шальке 04
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Вердер
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
20
20
Волевые поражения
3
14
Шальке 04
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
33% (10)
30% (9)
Вердер
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (6)
53% (16)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
33% (10)
30% (9)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
26
25
Волевые поражения
11
27
Голы по времени матча
Забито
20
26
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 6
20 Не забивали 16
4
20%
3
12%
1-15
1
5%
6
23%
16-30
4
20%
1
4%
31-45
3
15%
2
8%
46-60
1
5%
2
8%
61-75
7
35%
12
46%
76-90
Пропущено
35
31
16 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
5
14%
4
13%
1-15
2
6%
6
19%
16-30
9
26%
3
10%
31-45
6
17%
6
19%
46-60
5
14%
2
6%
61-75
8
23%
10
32%
76-90
Забито
7
23
2 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 9
23 Не забивали 18
0
0%
6
26%
1-15
2
29%
5
22%
16-30
0
0%
1
4%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
5
71%
7
30%
76-90
Пропущено
23
26
8 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 13
1
4%
2
8%
1-15
3
13%
1
4%
16-30
4
17%
6
23%
31-45
5
22%
5
19%
46-60
2
9%
7
27%
61-75
8
35%
5
19%
76-90
Забито
27
49
11 В 1-м тайме 22
16 Во 2-м тайме 27
6 Забивали первыми 15
13 Не забивали 4
4
15%
9
18%
1-15
3
11%
11
22%
16-30
4
15%
2
4%
31-45
3
11%
5
10%
46-60
1
4%
3
6%
61-75
12
44%
19
39%
76-90
Пропущено
58
57
24 В 1-м тайме 22
34 Во 2-м тайме 35
19 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 26
6
10%
6
11%
1-15
5
9%
7
12%
16-30
13
22%
9
16%
31-45
11
19%
11
19%
46-60
7
12%
9
16%
61-75
16
28%
15
26%
76-90
Результаты последних матчей
Шальке 04
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Фрайбург - Шальке 04 4:0 Шальке 04 - Герта 5:2 Хоффенхайм - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - Байер Л 0:3
Аугсбург - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Боруссия Д 2:2 Бохум - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Штутгарт 2:1 Унион Берлин - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Вольфсбург 0:0 Боруссия М - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Кёльн 0:0 Шальке 04 - РБ Лейпциг 1:6 Айнтрахт Фр - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Вердер 0:1 Шальке 04 - Нюрнберг 0:1 Шальке 04 - Цюрих 2:2 Оснабрюк - Шальке 04 2:2 Хайдук - Шальке 04 4:3 Рапид Вена - Шальке 04 2:2
Вердер
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Герта - Вердер 2:4 Вердер - Фрайбург 1:2 Майнц - Вердер 2:2 Вердер - Хоффенхайм 1:2
Боруссия М - Вердер 2:2 Вердер - Байер Л 2:3 Аугсбург - Вердер 2:1 Вердер - Бохум 3:0 Айнтрахт Фр - Вердер 2:0 Вердер - Боруссия Д 0:2 Штутгарт - Вердер 0:2 Вердер - Вольфсбург 2:1 Вердер - Унион Берлин 1:2 Кёльн - Вердер 7:1 Шальке 04 - Вердер 0:1 Вердер - Санкт-Галлен 2:2 Мурсия - Вердер 0:2 Вердер - Меппен 1:0 Хислингер - Вердер 1:3 Вердер - РБ Лейпциг 1:2
Результаты матчей
Шальке 04
Вердер
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:6
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:2
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 57%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
5 раз 17%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:6
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:2
5 раз 17%
0:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 47%
1
8 раз 27%
2
6 раз 20%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
10 раз 33%
2
10 раз 33%
0
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Шальке 04
Вердер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
123
79
78
214
312
115
114
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
132
113
87
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1614
Больше Меньше
255
822
1515
228
525
129
228
129
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|19
|4
|7
|67 - 40
|61
|2.
|Заявка
|29
|17
|8
|4
|79 - 33
|59
|3.
|Заявка
|30
|16
|8
|6
|46 - 37
|56
|4.
|Заявка
|30
|16
|8
|6
|44 - 31
|56
|5.
|Заявка
|30
|16
|6
|8
|54 - 37
|54
|6.
|Заявка
|30
|14
|6
|10
|53 - 41
|48
|7.
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|49 - 40
|45
|8.
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|51 - 37
|43
|9.
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|50 - 46
|43
|10.
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|44 - 48
|36
|11.
|Заявка
|30
|8
|11
|11
|40 - 48
|35
|12.
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|48 - 58
|35
|13.
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|39 - 55
|31
|14.
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|39 - 51
|29
|15.
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|38 - 52
|28
|16.
|Заявка
|30
|8
|4
|18
|33 - 67
|28
|17.
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|28 - 57
|27
|18.
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|35 - 59
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|42 - 13
|37
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|32 - 15
|35
|3.
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|25 - 9
|33
|4.
|Заявка
|14
|9
|5
|0
|44 - 14
|32
|5.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|26 - 12
|31
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 18
|27
|7.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|30 - 17
|26
|8.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|32 - 19
|26
|9.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|28 - 18
|24
|10.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 30
|20
|11.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|22 - 16
|20
|12.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 21
|19
|14.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 34
|19
|15.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|28 - 22
|19
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 25
|17
|17.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|21 - 26
|17
|18.
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|24 - 25
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|35 - 19
|27
|2.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 25
|25
|3.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 15
|24
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 27
|24
|5.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|19 - 22
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 22
|22
|7.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 22
|21
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 22
|19
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|24 - 33
|19
|10.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 29
|17
|11.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 32
|15
|12.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|18 - 25
|12
|13.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|24 - 34
|12
|14.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|15 - 30
|9
|15.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|17 - 32
|9
|16.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|7 - 23
|8
|17.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|11 - 37
|8
|18.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|14 - 34
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|13 (10)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|13 (5)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|13 (4)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|13 (1)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 10
|Боруссия М
|Коне Куадио
|11
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|10
|Хоффенхайм
|Акпогума Кевин
|10