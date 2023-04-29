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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Зрители: 61981 Главный судья: Данкерт Бастиан
Шальке 04
2:1
Конец матча
Вердер
0'
0:1
18' Гол
Дукш Марвин
28' Желтая карточка
Стаге Йенс
57' Желтая карточка
Велькович Милош
65' Желтая карточка
Краусс Том
68' Желтая карточка
Дукш Марвин
75' Желтая карточка
Ёсида Мая
1:1
81' Гол
Ван дер Берг Сепп
85' Желтая карточка
Ван дер Берг Сепп
88' Желтая карточка
Саласар Родриго
2:1
90' Гол
Дрекслер Доминик
90'+6
1:1. Гол Сеппа ван ден Берга (ви...
0:1. Гол Марвина Дюкша (видео). ...

Ход матча

18'
0:1
Дукш Марвин
(Вайзер Митчелл)
28'
 
Стаге Йенс
57'
 
Велькович Милош
65'
Краусс Том
 
67'
 
Пипер Амос
Штарк Никлас
68'
 
Дукш Марвин
74'
Фрай Микаэль
Теродде Симон
 
74'
Полтер Себастьян
Караман Кенан
 
75'
Дрекслер Доминик
Уронен Йере
 
75'
Ёсида Мая
 
77'
 
Шмидт Никлас
Филипп Максимилиан
77'
Ван дер Берг Сепп
Матричани Хеннинг
 
77'
 
Груев Илия
Биттенкорт Леонардо
81'
Ван дер Берг Сепп
(Полтер Себастьян)
1:1
85'
Ван дер Берг Сепп
 
87'
Оуведжан Томас
Бюльтер Мариус
 
88'
Саласар Родриго
 
90'
Дрекслер Доминик
(Саласар Родриго)
2:1
90'
 
Мбом Жан-Мануэль
Гросс Кристиан

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 6
  • 10 Удары в створ 1
  • 11 Угловые 3
  • 4 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 17
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 386 Количество передач 321
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Шальке 04 49.2% (60)
X 20.5% (25)
Вердер 30.3% (37)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Шволов
Александер
41
Матричани
Хеннинг
4
Ёсида
Мая
35
Каминьски
Марцин
18
Уронен
Йере
30
Крал
Алекс
6
Краусс
Том
19
Караман
Кенан
10
Саласар
Родриго
11
Бюльтер
Мариус
9
Теродде
Симон
1
Павленка
Иржи
13
Велькович
Милош
4
Штарк
Никлас
32
Фридль
Марко
8
Вайзер
Митчелл
10
Биттенкорт
Леонардо
36
Гросс
Кристиан
6
Стаге
Йенс
3
Юнг
Антони
17
Филипп
Максимилиан
7
Дукш
Марвин
Шальке 04
4-2-3-1
Вердер
3-5-2

История личных встреч

Шальке 04
Вердер

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
12 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

34 матча

41.2%
20.6%
38.2%
14 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

23.5%
47.1%
29.4%
8 побед 16 ничьих 10 побед

Второй тайм

35.3%
35.3%
29.4%
12 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

ТМК
0:1
Б
2:1
Б2
1:4
Б2
1:1
Б
1:1
Б
1:3
Б
0:1
Б
1:2
К
0:2
Б
4:2
Б
0:2
Б
1:2
Б
1:2
Б
3:0
Б
3:1
Б
1:3
Б
0:3
Б
1:1
Б
0:3
Б
1:1
Б
3:1
Б
0:2
Б
2:1
Б
2:3
Б
5:0
Б
1:1
Б
4:0
Б
0:2
Б
0:2
Б
1:0
Б
1:1
Б
5:1
ТМС
2:1
Б
1:1

Голы

Всего голов

26
26

Голов в среднем за матч

1.44
1.63

Среднее время на гол

62
55

Всего голов

23
26

Голов в среднем за матч

1.44
1.44

Среднее время на гол

62
62

Всего голов

49
52

Голов в среднем за матч

1.44
1.53

Тотал матчей

2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

62
58

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюльтер Мариус 9 (3) 0.3
Дрекслер Доминик 4 0.13
Теродде Симон 4 0.13
Полтер Себастьян 1 0.03
Саласар Родриго 1 0.03
Караман Кенан 1 0.03
Скарке Тим 1 0.03
Каминьски Марцин 1 0.03
Молле Флоран 1 0.03
Ван дер Берг Сепп 1 0.03
Кодзуки Соитиро 1 0.03
Краусс Том 1 0.03
Фрай Микаэль 0 0
Мор Тобиас 0 0
Латца Данни 0 0
Оуведжан Томас 0 0
Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фюллькруг Никлас 16 (5) 0.53
Дукш Марвин 12 0.4
Стаге Йенс 3 0.1
Вайзер Митчелл 2 0.07
Юнг Антони 2 0.07
Биттенкорт Леонардо 2 0.07
Пипер Амос 2 0.07
Бёрк Оливер 2 0.07
Шмидт Никлас 2 0.07
Гросс Кристиан 1 0.03
Велькович Милош 1 0.03
Филипп Максимилиан 1 0.03
Бьюкенен Ли 1 0.03
Шмид Романо 0 0

Карточки

Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Краусс Том 6 0
Теродде Симон 4 0
Ёсида Мая 4 0
Бюльтер Мариус 4 0
Саласар Родриго 4 0
Дженц Мориц 4 0
Дрекслер Доминик 2 1
Бруннер Седрик 3 0
Баланта Эдер 3 0
Крал Алекс 3 0
Латца Данни 2 0
Полтер Себастьян 2 0
Уронен Йере 2 0
Фрай Микаэль 2 0
Караман Кенан 2 0
Ван дер Берг Сепп 2 0
Граймль Лео 2 0
Тиав Малик 2 0
Шволов Александер 1 0
Молле Флоран 1 0
Оуведжан Томас 1 0
Кодзуки Соитиро 1 0
Флик Флориан 1 0
Матричани Хеннинг 1 0
Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штарк Никлас 8 0
Пипер Амос 8 0
Биттенкорт Леонардо 7 0
Фридль Марко 5 1
Вайзер Митчелл 6 0
Гросс Кристиан 4 0
Дукш Марвин 4 0
Фюллькруг Никлас 4 0
Шмидт Никлас 4 0
Стаге Йенс 4 0
Шмид Романо 3 0
Велькович Милош 2 0
Груев Илия 2 0
Юнг Антони 1 0
Агу Феликс 1 0
Ole Werner 1 0

Результаты матчей

Шальке 04
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Вердер
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

6
5

Волевые поражения

8
13
Шальке 04
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Вердер
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

20
20

Волевые поражения

3
14
Шальке 04
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
33% (10)
30% (9)
Вердер
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (6)
53% (16)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
33% (10)
30% (9)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

26
25

Волевые поражения

11
27

Голы по времени матча

Забито

20
26
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 6
20 Не забивали 16
4
20%
3
12%
1-15
1
5%
6
23%
16-30
4
20%
1
4%
31-45
3
15%
2
8%
46-60
1
5%
2
8%
61-75
7
35%
12
46%
76-90

Пропущено

35
31
16 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
5
14%
4
13%
1-15
2
6%
6
19%
16-30
9
26%
3
10%
31-45
6
17%
6
19%
46-60
5
14%
2
6%
61-75
8
23%
10
32%
76-90

Забито

7
23
2 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 9
23 Не забивали 18
0
0%
6
26%
1-15
2
29%
5
22%
16-30
0
0%
1
4%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
5
71%
7
30%
76-90

Пропущено

23
26
8 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 13
1
4%
2
8%
1-15
3
13%
1
4%
16-30
4
17%
6
23%
31-45
5
22%
5
19%
46-60
2
9%
7
27%
61-75
8
35%
5
19%
76-90

Забито

27
49
11 В 1-м тайме 22
16 Во 2-м тайме 27
6 Забивали первыми 15
13 Не забивали 4
4
15%
9
18%
1-15
3
11%
11
22%
16-30
4
15%
2
4%
31-45
3
11%
5
10%
46-60
1
4%
3
6%
61-75
12
44%
19
39%
76-90

Пропущено

58
57
24 В 1-м тайме 22
34 Во 2-м тайме 35
19 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 26
6
10%
6
11%
1-15
5
9%
7
12%
16-30
13
22%
9
16%
31-45
11
19%
11
19%
46-60
7
12%
9
16%
61-75
16
28%
15
26%
76-90

Результаты последних матчей

Шальке 04
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Фрайбург - Шальке 04 4:0 Шальке 04 - Герта 5:2 Хоффенхайм - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - Байер Л 0:3
Аугсбург - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Боруссия Д 2:2 Бохум - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Штутгарт 2:1 Унион Берлин - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Вольфсбург 0:0 Боруссия М - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Кёльн 0:0 Шальке 04 - РБ Лейпциг 1:6 Айнтрахт Фр - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Вердер 0:1 Шальке 04 - Нюрнберг 0:1 Шальке 04 - Цюрих 2:2 Оснабрюк - Шальке 04 2:2 Хайдук - Шальке 04 4:3 Рапид Вена - Шальке 04 2:2
Вердер
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Герта - Вердер 2:4 Вердер - Фрайбург 1:2 Майнц - Вердер 2:2 Вердер - Хоффенхайм 1:2
Боруссия М - Вердер 2:2 Вердер - Байер Л 2:3 Аугсбург - Вердер 2:1 Вердер - Бохум 3:0 Айнтрахт Фр - Вердер 2:0 Вердер - Боруссия Д 0:2 Штутгарт - Вердер 0:2 Вердер - Вольфсбург 2:1 Вердер - Унион Берлин 1:2 Кёльн - Вердер 7:1 Шальке 04 - Вердер 0:1 Вердер - Санкт-Галлен 2:2 Мурсия - Вердер 0:2 Вердер - Меппен 1:0 Хислингер - Вердер 1:3 Вердер - РБ Лейпциг 1:2

Результаты матчей

Шальке 04
Вердер

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:6
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:2
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
5 раз 17%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:6
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:2
5 раз 17%
0:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 47%
1
8 раз 27%
2
6 раз 20%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
10 раз 33%
2
10 раз 33%
0
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Шальке 04
Вердер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
12
3
7
9
1.5
7
8
2
14
2.5
3
12
1
15
3.5
1
14
1
15
4.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
13
2
1
13
1.5
8
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
14
0.5
Больше Меньше
25
5
8
22
1.5
15
15
2
28
2.5
5
25
1
29
3.5
2
28
1
29
4.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 30 19 4 7 67 - 40 61
2.
Бавария
 Заявка 29 17 8 4 79 - 33 59
3.
Фрайбург
 Заявка 30 16 8 6 46 - 37 56
4.
Унион Берлин
 Заявка 30 16 8 6 44 - 31 56
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 30 16 6 8 54 - 37 54
6.
Байер Л
 Заявка 30 14 6 10 53 - 41 48
7.
Майнц
 Заявка 29 12 9 8 49 - 40 45
8.
Вольфсбург
 Заявка 29 11 10 8 51 - 37 43
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 30 11 10 9 50 - 46 43
10.
Боруссия М
 Заявка 30 9 9 12 44 - 48 36
11.
Кёльн
 Заявка 30 8 11 11 40 - 48 35
12.
Вердер
 Заявка 30 10 5 15 48 - 58 35
13.
Аугсбург
 Заявка 30 8 7 15 39 - 55 31
14.
Хоффенхайм
 Заявка 30 8 5 17 39 - 51 29
15.
Штутгарт
 Заявка 30 6 10 14 38 - 52 28
16.
Бохум
 Заявка 30 8 4 18 33 - 67 28
17.
Шальке 04
 Заявка 30 6 9 15 28 - 57 27
18.
Герта
 Заявка 29 5 7 17 35 - 59 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 14 12 1 1 42 - 13 37
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 11 2 2 32 - 15 35
3.
Унион Берлин
 Заявка 15 9 6 0 25 - 9 33
4.
Бавария
 Заявка 14 9 5 0 44 - 14 32
5.
Фрайбург
 Заявка 15 9 4 2 26 - 12 31
6.
Боруссия М
 Заявка 15 8 3 4 29 - 18 27
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 7 5 3 30 - 17 26
8.
Байер Л
 Заявка 15 8 2 5 32 - 19 26
9.
Майнц
 Заявка 15 6 6 3 28 - 18 24
10.
Бохум
 Заявка 15 6 2 7 22 - 30 20
11.
Кёльн
 Заявка 15 5 5 5 22 - 16 20
12.
Штутгарт
 Заявка 15 5 4 6 21 - 20 19
13.
Аугсбург
 Заявка 15 5 4 6 15 - 21 19
14.
Шальке 04
 Заявка 16 5 4 7 21 - 34 19
15.
Вольфсбург
 Заявка 14 4 7 3 28 - 22 19
16.
Герта
 Заявка 15 4 5 6 21 - 25 17
17.
Хоффенхайм
 Заявка 15 5 2 8 21 - 26 17
18.
Вердер
 Заявка 15 5 1 9 24 - 25 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 15 8 3 4 35 - 19 27
2.
Фрайбург
 Заявка 15 7 4 4 20 - 25 25
3.
Вольфсбург
 Заявка 15 7 3 5 23 - 15 24
4.
Боруссия Д
 Заявка 16 7 3 6 25 - 27 24
5.
Унион Берлин
 Заявка 15 7 2 6 19 - 22 23
6.
Байер Л
 Заявка 15 6 4 5 21 - 22 22
7.
Майнц
 Заявка 14 6 3 5 21 - 22 21
8.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 5 4 6 22 - 22 19
9.
Вердер
 Заявка 15 5 4 6 24 - 33 19
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 4 5 6 20 - 29 17
11.
Кёльн
 Заявка 15 3 6 6 18 - 32 15
12.
Хоффенхайм
 Заявка 15 3 3 9 18 - 25 12
13.
Аугсбург
 Заявка 15 3 3 9 24 - 34 12
14.
Боруссия М
 Заявка 15 1 6 8 15 - 30 9
15.
Штутгарт
 Заявка 15 1 6 8 17 - 32 9
16.
Шальке 04
 Заявка 14 1 5 8 7 - 23 8
17.
Бохум
 Заявка 15 2 2 11 11 - 37 8
18.
Герта
 Заявка 14 1 2 11 14 - 34 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 13 (10)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Байер Л Инкапье Пьеро 2 10
Боруссия М Коне Куадио 11
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 10
Хоффенхайм Акпогума Кевин 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 61981 болельщиков
  • 96'
    Контроль мяча: Шальке 04: 56%, Вердер: 44%.
  • 96'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 95'
    Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
  • 95'
    Крал Алекс выиграл воздушное противоборство у Стаге Йенс.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Вердер
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 91'
      Дукш Марвин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 91'
      Илия Груев создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 91'
      Дукш Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 91'
      Каминьски Марцин из команды Шальке 04 перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      91'
      Шмидт Никлас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 91'
      Дрекслер Доминик успешно блокирует удар.
    • 90'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VELTINS-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Шальке 04 49.2% (60)
    X 20.5% (25)
    Вердер 30.3% (37)
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