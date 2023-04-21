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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Зрители: 30660 Главный судья: Дингерт Кристиан
Аугсбург
1:1
Конец матча
Штутгарт
0'
1:0
8' Гол
Бельо Дион Дрене
20' Желтая карточка
Ито Хироки
52' Желтая карточка
Кулибали Танги
62' Желтая карточка
Бауэр Максимилиан
70' Желтая карточка
Вагноман Жоша
78' Желтая карточка
Реджбекай Элвис
1:1
78' Гол
Эндо Ватару
85' Желтая карточка
Удуохаи Феликс
89' Желтая карточка
Баумгартлингер Юлиан
90' Желтая карточка
Майер Арне
90'+6
1:0. Гол Диона Бельо (видео). Че...

Ход матча

8'
Бельо Дион Дрене
(Майер Арне)
1:0
20'
 
Ито Хироки
34'
Вейга Ренату
Иаго Лопес
 
46'
Кардона Ирвин
Бельо Дион Дрене
 
46'
 
Кулибали Танги
Фюрих Крис
46'
 
Мвумпа Силас
Мийо Энцо
52'
 
Кулибали Танги
62'
Бауэр Максимилиан
 
70'
 
Вагноман Жоша
71'
Баумгартлингер Юлиан
Варгас Рубен
 
71'
Чолина Давид
Демирович Эрмедин
 
71'
 
Томаш Тьягу
Соса Борна
77'
Гумни Роберт
Педерсен Мадс
 
78'
Реджбекай Элвис
 
78'
1:1
Эндо Ватару
85'
Удуохаи Феликс
 
89'
Баумгартлингер Юлиан
 
90'
Майер Арне
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 12
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 300 Количество передач 501
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 127
Аугсбург 33.1% (42)
X 40.9% (52)
Штутгарт 26% (33)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Коубек
Томаш
3
Педерсен
Мадс
23
Бауэр
Максимилиан
19
Удуохаи
Феликс
22
Иаго
Лопес
10
Майер
Арне
27
Энгельс
Арне
13
Реджбекай
Элвис
16
Варгас
Рубен
7
Бельо
Дион
Дрене
9
Демирович
Эрмедин
33
Бредлов
Фабиан
2
Антон
Вальдемар
23
Загаду
Дан-Аксель
21
Ито
Хироки
4
Вагноман
Жоша
24
Соса
Борна
16
Каразор
Атакан
3
Эндо
Ватару
8
Мийо
Энцо
22
Фюрих
Крис
9
Гирасси
Серу
Аугсбург
4-4-2
Штутгарт
3-4-2-1

История личных встреч

Аугсбург
Штутгарт

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

21 матч

42.9%
9.5%
47.6%
9 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

Б
2:1
Б
3:2
Б
4:1
Б
2:1
Б
1:4
Б
6:0
Б
1:0
Б
0:1
Б
0:0
Б
1:0
Б
0:4
Б
2:1
Б
0:1
Б
1:4
Б
2:1
Б
3:0
Б
2:1
Б
1:3
Б
2:1
ТМС
0:0
ТМС
1:4

Голы

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

1.91
1.5

Среднее время на гол

47
60

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

1.3
1.36

Среднее время на гол

69
66

Всего голов

34
30

Голов в среднем за матч

1.62
1.43

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

55
63

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Мергим 9 (3) 0.31
Демирович Эрмедин 7 (1) 0.24
Нидерлехнер Флориан 4 0.14
Майер Арне 4 0.14
Варгас Рубен 3 0.1
Йенсен Фредрик 2 0.07
Хан Андре 2 0.07
Бельо Дион Дрене 2 0.07
Гумни Роберт 1 0.03
Калиджиури Даниэль 1 0.03
Кардона Ирвин 1 0.03
Чолина Давид 1 0.03
Энгельс Арне 0 0
Иаго Лопес 0 0
Гоувелеув Джеффри 0 0
Бауэр Максимилиан 0 0
Удуохаи Феликс 0 0
Винтер Фредерик 0 0
Йебоа Келвин 0 0
Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 7 (1) 0.24
Мвумпа Силас 5 (1) 0.17
Эндо Ватару 4 0.14
Фюрих Крис 4 (1) 0.14
Соса Борна 2 0.07
Томаш Тьягу 2 0.07
Ахамада Науиру 2 0.07
Мавропанос Константинос 2 0.07
Вагноман Жоша 2 0.07
Кулибали Танги 2 0.07
Ито Хироки 1 0.03
Антон Вальдемар 1 0.03
Диаш Жиль 1 0.03
Переа Хуан 1 0.03
Калайджич Саша 0 0
Харагути Генки 0 0
Штенцель Паскаль 0 0
Каразор Атакан 0 0
Мийо Энцо 0 0

Карточки

Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гоувелеув Джеффри 10 0
Бериша Мергим 8 1
Бауэр Максимилиан 7 0
Иаго Лопес 5 1
Демирович Эрмедин 5 1
Реджбекай Элвис 6 0
Педерсен Мадс 5 0
Груэсо Карлос 5 0
Гумни Роберт 4 0
Варгас Рубен 4 0
Энгельс Арне 4 0
Гикевич Рафал 3 0
Майер Арне 3 0
Удуохаи Феликс 3 0
Кардона Ирвин 2 0
Вейга Ренату 2 0
Йенсен Фредрик 1 0
Баумгартлингер Юлиан 1 0
Калиджиури Даниэль 1 0
Хан Андре 1 0
Нидерлехнер Флориан 1 0
Дорш Никлас 1 0
Петков Лукас 1 0
Бельо Дион Дрене 1 0
Enrico Maassen 1 0
Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мавропанос Константинос 8 1
Каразор Атакан 9 0
Ито Хироки 5 0
Соса Борна 5 0
Гирасси Серу 3 1
Ахамада Науиру 3 1
Мвумпа Силас 4 0
Вагноман Жоша 2 1
Пеллегрино Матараццо 2 1
Антон Вальдемар 3 0
Мийо Энцо 3 0
Пфайффер Лука 1 1
Загаду Дан-Аксель 2 0
Фюрих Крис 2 0
Томаш Тьягу 2 0
Кулибали Танги 2 0
Эндо Ватару 1 0
Харагути Генки 1 0
Бредлов Фабиан 1 0
Нартей Николас 1 0
Калайджич Саша 1 0
Мола Клинтон 1 0
Эглофф Лилиан 1 0

Результаты матчей

Аугсбург
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
73% (11)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
7% (1)
53% (8)
Штутгарт
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

9
15
Аугсбург
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Штутгарт
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

26
10

Волевые поражения

9
17
Аугсбург
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (7)
59% (17)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
14% (4)
41% (12)
Штутгарт
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

27
12

Волевые поражения

18
32

Голы по времени матча

Забито

15
18
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 3
17 Не забивали 17
3
20%
1
6%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
2
13%
4
22%
31-45
6
40%
2
11%
46-60
1
7%
5
28%
61-75
2
13%
4
22%
76-90

Пропущено

21
31
6 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 14
2
10%
7
23%
1-15
3
14%
4
13%
16-30
1
5%
4
13%
31-45
5
24%
7
23%
46-60
3
14%
2
6%
61-75
7
33%
7
23%
76-90

Забито

22
19
14 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
7
32%
4
21%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
4
18%
2
11%
31-45
1
5%
1
5%
46-60
2
9%
3
16%
61-75
5
23%
7
37%
76-90

Пропущено

34
19
20 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
6
18%
4
21%
1-15
6
18%
4
21%
16-30
8
24%
3
16%
31-45
2
6%
3
16%
46-60
6
18%
1
5%
61-75
6
18%
4
21%
76-90

Забито

37
37
20 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 8
5 Не забивали 7
10
27%
5
14%
1-15
4
11%
4
11%
16-30
6
16%
6
16%
31-45
7
19%
3
8%
46-60
3
8%
8
22%
61-75
7
19%
11
30%
30%
76-90

Пропущено

55
50
26 В 1-м тайме 26
29 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 20
24 Не пропускали 27
8
15%
11
22%
1-15
9
16%
8
16%
16-30
9
16%
7
14%
31-45
7
13%
10
20%
46-60
9
16%
3
6%
61-75
13
24%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Аугсбург
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
РБ Лейпциг - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Кёльн 1:3 Вольфсбург - Аугсбург 2:2 Аугсбург - Санкт-Галлен 4:2
Аугсбург - Шальке 04 1:1 Бавария - Аугсбург 5:3 Аугсбург - Вердер 2:1 Герта - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Майнц - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Байер Л 1:0 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия Д - Аугсбург 4:3 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Ференцварош 0:2 Аугсбург - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Аугсбург 4:1 Аугсбург - Хайденхайм 2:0
Штутгарт
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Штутгарт - Боруссия Д 3:3 Бохум - Штутгарт 2:3 Нюрнберг - Штутгарт 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 3:0
Штутгарт - Хайденхайм 2:0 Штутгарт - Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:1 Штутгарт - Бавария 1:2 Шальке 04 - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Кёльн 3:0 Фрайбург - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Вердер 0:2 Падерборн - Штутгарт 1:2 РБ Лейпциг - Штутгарт 2:1 Хоффенхайм - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Майнц 1:1 Штутгарт - Спарта Прага 0:2 Штутгарт - Сьон 3:0 Штутгарт - Люцерн 0:3 Кёльн - Штутгарт 2:4

Результаты матчей

Аугсбург
Штутгарт

Точный счет

1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
10 раз 67%
0
3 раза 20%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 17%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
2:1
5 раз 17%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 48%
2
6 раз 21%
0
5 раз 17%
3
4 раза 14%
1
11 раз 38%
0
8 раз 28%
2
6 раз 21%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Аугсбург
Штутгарт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
4
2
13
1.5
5
9
1
14
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
4
8
6
1.5
5
10
3
11
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
5
0.5
Больше Меньше
21
8
10
19
1.5
10
19
4
25
2.5
4
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 28 17 8 3 78 - 30 59
2.
Боруссия Д
 Заявка 28 18 3 7 62 - 39 57
3.
Унион Берлин
 Заявка 28 15 7 6 43 - 31 52
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 28 15 6 7 53 - 35 51
5.
Фрайбург
 Заявка 28 14 8 6 41 - 37 50
6.
Байер Л
 Заявка 28 13 5 10 51 - 41 44
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 28 11 9 8 49 - 41 42
8.
Майнц
 Заявка 28 11 9 8 46 - 39 42
9.
Вольфсбург
 Заявка 28 10 10 8 46 - 36 40
10.
Боруссия М
 Заявка 28 9 9 10 43 - 45 36
11.
Вердер
 Заявка 28 9 5 14 43 - 54 32
12.
Кёльн
 Заявка 28 7 11 10 37 - 46 32
13.
Аугсбург
 Заявка 29 8 6 15 38 - 54 30
14.
Хоффенхайм
 Заявка 28 8 5 15 38 - 47 29
15.
Бохум
 Заявка 28 8 3 17 31 - 61 27
16.
Штутгарт
 Заявка 29 5 10 14 36 - 51 25
17.
Шальке 04
 Заявка 28 5 9 14 26 - 52 24
18.
Герта
 Заявка 28 5 7 16 33 - 55 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 13 11 1 1 38 - 13 34
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 10 2 2 31 - 15 32
3.
Бавария
 Заявка 14 9 5 0 44 - 14 32
4.
Унион Берлин
 Заявка 14 9 5 0 25 - 9 32
5.
Фрайбург
 Заявка 14 8 4 2 22 - 12 28
6.
Боруссия М
 Заявка 14 8 3 3 29 - 17 27
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
8.
Байер Л
 Заявка 14 7 2 5 30 - 19 23
9.
Майнц
 Заявка 14 5 6 3 25 - 17 21
10.
Кёльн
 Заявка 14 5 5 4 22 - 15 20
11.
Бохум
 Заявка 13 6 1 6 20 - 24 19
12.
Аугсбург
 Заявка 15 5 4 6 15 - 21 19
13.
Вольфсбург
 Заявка 14 4 7 3 28 - 22 19
14.
Герта
 Заявка 14 4 5 5 19 - 21 17
15.
Хоффенхайм
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
16.
Штутгарт
 Заявка 14 4 4 6 19 - 19 16
17.
Вердер
 Заявка 15 5 1 9 24 - 25 16
18.
Шальке 04
 Заявка 15 4 4 7 19 - 33 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 14 8 3 3 34 - 16 27
2.
Боруссия Д
 Заявка 15 7 2 6 24 - 26 23
3.
Фрайбург
 Заявка 14 6 4 4 19 - 25 22
4.
Вольфсбург
 Заявка 14 6 3 5 18 - 14 21
5.
Майнц
 Заявка 14 6 3 5 21 - 22 21
6.
Байер Л
 Заявка 14 6 3 5 21 - 22 21
7.
Унион Берлин
 Заявка 14 6 2 6 18 - 22 20
8.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 4 5 5 20 - 25 17
10.
Вердер
 Заявка 13 4 4 5 19 - 29 16
11.
Хоффенхайм
 Заявка 14 3 3 8 18 - 24 12
12.
Кёльн
 Заявка 14 2 6 6 15 - 31 12
13.
Аугсбург
 Заявка 14 3 2 9 23 - 33 11
14.
Боруссия М
 Заявка 14 1 6 7 14 - 28 9
15.
Штутгарт
 Заявка 15 1 6 8 17 - 32 9
16.
Бохум
 Заявка 15 2 2 11 11 - 37 8
17.
Шальке 04
 Заявка 13 1 5 7 7 - 19 8
18.
Герта
 Заявка 14 1 2 11 14 - 34 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 13 (10)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Байер Л Инкапье Пьеро 2 9
Боруссия М Коне Куадио 11
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 10
Аугсбург Бериша Мергим 1 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 127
    Аугсбург 33.1% (42)
    X 40.9% (52)
    Штутгарт 26% (33)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аугсбург 1:1 Штутгарт

    Исход игры
    Аугсбург
    33.1% (42)
    Ничья
    40.9% (52)
    Штутгарт
    26% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.96% (54)
    Меньше
    53.04% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    82.61% (95)
    Нет
    17.39% (20)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.3% (41)
    2:1 Аугсбург
    19.7% (25)