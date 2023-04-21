Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Тиаго Томас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Первый тайм

48' Команда Аугсбург имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Бредлов Фабиан взял и забрал мяч на выходе

47' Реджбекай Элвис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

43' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Загаду Дан-Аксель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе

40' Эндо Ватару из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Бредлов Фабиан взял и забрал мяч на выходе

38' Игрок из команды Аугсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

37' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Эндо Ватару выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Бредлов Фабиан взял и забрал мяч на выходе

34' Бредлов Фабиан взял и забрал мяч на выходе

34' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Матч возобновлен

33' Иаго Лопес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Соса Борна пробил со штрафного прямо в стенку

29' Мийо Энцо из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

23' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Реджбекай Элвис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Педерсен Мадс пробил со штрафного прямо в стенку

22' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

22' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

22' Матч возобновлен

21' Бельо Дион Дрене на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Ито Хироки - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

18' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Соса Борна навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Матч возобновлен

14' Ох, нехорошо это выглядит. Каразор Атакан получил травму и медбригада забирает его с поля.

13' Каразор Атакан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Хорошую попытку сделал Фюрих Крис . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Гирасси Серу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Реджбекай Элвис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Команда Аугсбург забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

7' Удуохаи Феликс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Бредлов Фабиан взял и забрал мяч на выходе

3' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Штутгарт

3' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Штутгарт начинает с центра поля