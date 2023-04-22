Тур: 29. Стадион: Олимпиаштадион. Главный судья: Шрёдер Роберт
0'
0:1
6' ГолДукш Марвин
0:2
27' ГолДукш Марвин
29' Желтая карточкаКемпф Марк-Оливер
36' Желтая карточкаСтаге Йенс
0:3
51' ГолДукш Марвин
0:4
63' ГолВайзер Митчелл
1:4
68' ГолНганкам Жессик
2:4
79' ПенальтиЛукебакио Доди
90' Желтая карточкаСердар Суат
90' Желтая карточкаШмид Романо
90'+7
Бонусы букмекеров
Ход матча
6'
0:1
27'
0:2
36'
51'
0:3
63'
0:4
68'
1:4
79'
2:4
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 4
-
6 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 4
-
8 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
419 Количество передач 360
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
29
Тусар
Люка
23
Рихтер
Марко
32
Фридль
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
-
23 Рихтер МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эрнст ТьяркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Ibrahim Maza
-
Главный тренер: Дардаи Пал
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Бьюкенен ЛиПолузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
-
22 Шмидт НикласПолузащитник
-
28 Груев ИлияПолузащитник
- Нападающий
-
21 Динкчи ЭренНападающий
-
Главный тренер: Вернер Оле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Герта
Вердер
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 14 побед
25 матчей
16%
32%
52%
4 победы 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
20%
44%
36%
5 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
24%
20%
56%
6 побед 5 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.42
1.08
Среднее время на гол
63
83
Всего голов
27
20
Голов в среднем за матч
2.08
1.67
Среднее время на гол
43
54
Всего голов
44
34
Голов в среднем за матч
1.76
1.36
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
51
66
Бомбардиры внутри турнира
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукебакио Доди
|11 (5)
|0.38
|Рихтер Марко
|5
|0.17
|Сердар Суат
|4
|0.14
|Нганкам Жессик
|4 (1)
|0.14
|Йоветич Стеван
|3
|0.1
|Тусар Люка
|3
|0.1
|Канга Вилфрид
|2
|0.07
|Зельке Дейви
|1 (1)
|0.03
|Дордой Мартон
|1
|0.03
|Шерхант Дерри
|1
|0.03
|Эджуке Чидера
|0
|0
|Платтенхардт Марвин
|0
|0
|Джигерджи Толга
|0
|0
|Кенни Джонджо
|0
|0
|Рохель Агустин
|0
|0
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|0.55
|Дукш Марвин
|11
|0.38
|Стаге Йенс
|3
|0.1
|Вайзер Митчелл
|2
|0.07
|Юнг Антони
|2
|0.07
|Биттенкорт Леонардо
|2
|0.07
|Пипер Амос
|2
|0.07
|Бёрк Оливер
|2
|0.07
|Шмидт Никлас
|2
|0.07
|Гросс Кристиан
|1
|0.03
|Велькович Милош
|1
|0.03
|Филипп Максимилиан
|1
|0.03
|Бьюкенен Ли
|1
|0.03
|Шмид Романо
|0
|0
Карточки
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уремович Филип
|6
|1
|Лукебакио Доди
|7
|0
|Рохель Агустин
|6
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|5
|0
|Рихтер Марко
|5
|0
|Сердар Суат
|5
|0
|Шуньич Иван
|4
|0
|Нганкам Жессик
|4
|0
|Боатенг Кевин-Принс
|3
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|3
|0
|Канга Вилфрид
|3
|0
|Sandro Schwarz
|2
|0
|Платтенхардт Марвин
|2
|0
|Джигерджи Толга
|2
|0
|Бутьюс Жан-Поль
|2
|0
|Кенни Джонджо
|2
|0
|Нидерлехнер Флориан
|1
|0
|Зельке Дейви
|1
|0
|Тусар Люка
|1
|0
|Кристенсен Оливер
|1
|0
|Дордой Мартон
|1
|0
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штарк Никлас
|8
|0
|Пипер Амос
|8
|0
|Биттенкорт Леонардо
|7
|0
|Фридль Марко
|5
|1
|Вайзер Митчелл
|6
|0
|Гросс Кристиан
|4
|0
|Фюллькруг Никлас
|4
|0
|Шмидт Никлас
|4
|0
|Дукш Марвин
|3
|0
|Стаге Йенс
|3
|0
|Шмид Романо
|3
|0
|Груев Илия
|2
|0
|Юнг Антони
|1
|0
|Велькович Милош
|1
|0
|Агу Феликс
|1
|0
|Ole Werner
|1
|0
Результаты матчей
Герта
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Вердер
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
11
12
Герта
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Вердер
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
32
20
Волевые поражения
4
14
Герта
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (12)
34% (10)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
38% (11)
21% (6)
Вердер
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
17% (5)
55% (16)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
34% (10)
28% (8)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
34
25
Волевые поражения
15
26
Голы по времени матча
Забито
21
25
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 16
2
10%
3
12%
1-15
2
10%
5
20%
16-30
4
19%
1
4%
31-45
4
19%
2
8%
46-60
5
24%
2
8%
61-75
4
19%
12
48%
76-90
Пропущено
25
29
14 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
3
12%
4
14%
1-15
4
16%
6
21%
16-30
7
28%
3
10%
31-45
4
16%
6
21%
46-60
3
12%
2
7%
61-75
4
16%
8
28%
76-90
Забито
14
23
3 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 9
18 Не забивали 17
0
0%
6
26%
1-15
2
14%
5
22%
16-30
1
7%
1
4%
31-45
2
14%
3
13%
46-60
3
21%
1
4%
61-75
6
43%
7
30%
76-90
Пропущено
34
26
18 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
4
12%
2
8%
1-15
8
24%
1
4%
16-30
6
18%
6
23%
31-45
7
21%
5
19%
46-60
1
3%
7
27%
61-75
8
24%
5
19%
76-90
Забито
35
48
11 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 27
7 Забивали первыми 14
7 Не забивали 4
2
6%
9
19%
1-15
4
11%
10
21%
16-30
5
14%
2
4%
31-45
6
17%
5
10%
46-60
8
23%
3
6%
61-75
10
29%
19
40%
76-90
Пропущено
59
55
32 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 33
22 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 25
7
12%
6
11%
1-15
12
20%
7
13%
16-30
13
22%
9
16%
31-45
11
19%
11
20%
46-60
4
7%
9
16%
61-75
12
20%
13
24%
76-90
Результаты последних матчей
Герта
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Шальке 04 - Герта 5:2 Герта - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - Герта 1:1 Атлетик Берлин - Герта 1:5
Хоффенхайм - Герта 3:1 Герта - Майнц 1:1 Байер Л - Герта 4:1 Герта - Аугсбург 2:0 Боруссия Д - Герта 4:1 Герта - Боруссия М 4:1 Айнтрахт Фр - Герта 3:0 Герта - Унион Берлин 0:2 Герта - Вольфсбург 0:5 Бохум - Герта 3:1 Герта - Мильонариос 2:2 Герта - СИМА Акилас 7:0 Герта - Виладжес 7:1 Герта - Клаб Лион 3:0 Герта - Айнтрахт Бр 1:0 Ганновер 96 - Герта 1:2
Вердер
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Вердер - Фрайбург 1:2 Майнц - Вердер 2:2 Вердер - Хоффенхайм 1:2 Боруссия М - Вердер 2:2
Вердер - Байер Л 2:3 Аугсбург - Вердер 2:1 Вердер - Бохум 3:0 Айнтрахт Фр - Вердер 2:0 Вердер - Боруссия Д 0:2 Штутгарт - Вердер 0:2 Вердер - Вольфсбург 2:1 Вердер - Унион Берлин 1:2 Кёльн - Вердер 7:1 Шальке 04 - Вердер 0:1 Вердер - Санкт-Галлен 2:2 Мурсия - Вердер 0:2 Вердер - Меппен 1:0 Хислингер - Вердер 1:3 Вердер - РБ Лейпциг 1:2 Бавария - Вердер 6:1
Результаты матчей
Герта
Вердер
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:2
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 47%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Точный счет
3:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
3:1
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:2
5 раз 17%
0:2
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 38%
2
10 раз 34%
0
7 раз 24%
4
1 раз 3%
2
10 раз 34%
1
9 раз 31%
0
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Герта
Вердер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
123
87
78
114
312
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
122
311
86
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
227
Больше Меньше
245
1118
1514
128
524
128
227
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|29
|19
|3
|7
|65 - 39
|60
|2.
|Заявка
|29
|17
|8
|4
|79 - 33
|59
|3.
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|43 - 31
|52
|4.
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|53 - 35
|51
|5.
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|41 - 37
|50
|6.
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|49 - 40
|45
|7.
|Заявка
|28
|13
|5
|10
|51 - 41
|44
|8.
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|51 - 37
|43
|9.
|0:3 Заявка
|29
|11
|9
|9
|49 - 44
|42
|10.
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|43 - 45
|36
|11.
|Заявка
|29
|10
|5
|14
|47 - 56
|35
|12.
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|40 - 47
|35
|13.
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|38 - 54
|30
|14.
|Заявка
|29
|8
|5
|16
|39 - 50
|29
|15.
|Заявка
|29
|8
|3
|18
|32 - 66
|27
|16.
|Заявка
|29
|5
|10
|14
|36 - 51
|25
|17.
|Заявка
|28
|5
|9
|14
|26 - 52
|24
|18.
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|35 - 59
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|14
|12
|1
|1
|41 - 13
|37
|2.
|Заявка
|14
|9
|5
|0
|44 - 14
|32
|3.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|31 - 15
|32
|4.
|Заявка
|14
|9
|5
|0
|25 - 9
|32
|5.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|22 - 12
|28
|6.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 17
|27
|7.
|0:3 Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|8.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|28 - 18
|24
|9.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|30 - 19
|23
|10.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 15
|20
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 21
|19
|12.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|21 - 29
|19
|13.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|28 - 22
|19
|14.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 25
|17
|15.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|21 - 26
|17
|16.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 19
|16
|17.
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|24 - 25
|16
|18.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 33
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|35 - 19
|27
|2.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 15
|24
|3.
|3:0 Заявка
|15
|7
|2
|6
|24 - 26
|23
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 25
|22
|5.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 22
|21
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 22
|21
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 22
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|9.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 31
|19
|10.
|0:3 Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 28
|17
|11.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 32
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|18 - 24
|12
|13.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|23 - 33
|11
|14.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|14 - 28
|9
|15.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|17 - 32
|9
|16.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|11 - 37
|8
|17.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|7 - 19
|8
|18.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|14 - 34
|5
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|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|13 (10)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|13 (5)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|13 (4)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|12 (1)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 9
|Боруссия М
|Коне Куадио
|11
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|10
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Герта 2:4 Вердер
Исход игры
Герта
35.5% (43)
Ничья
38% (46)
Вердер
26.4% (32)
Тотал 2.5
Больше
47.86% (56)
Меньше
52.14% (61)
Обе команды забьют
Да
82.05% (96)
Нет
17.95% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.1% (40)
2:1 Герта
24.8% (30)
1:2 Вердер
13.2% (16)
1:0 Герта
8.3% (10)
0:1 Вердер
6.6% (8)
2:2 Ничья
4.1% (5)
2:3 Вердер
1.7% (2)
2:0 Герта
1.7% (2)
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