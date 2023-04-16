Тур: 28. Стадион: Фольксваген-Арена. Главный судья: Штегеманн Саша
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
33
Мармуш
Омар
27
Вирц
Флориан
19
Диаби
Мусса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Мармуш ОмарНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Вирц ФлорианПолузащитник
- Нападающий
-
19 Диаби МуссаНападающий
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Вольфсбург
Байер Л
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 13 побед
33 матча
39.4%
18.2%
42.4%
13 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
27.3%
39.4%
33.3%
9 побед 13 ничьих 11 побед
Второй тайм
33.3%
27.3%
39.4%
11 побед 9 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
30
Голов в среднем за матч
1.63
1.76
Среднее время на гол
55
51
Всего голов
33
27
Голов в среднем за матч
1.94
1.69
Среднее время на гол
46
53
Всего голов
59
57
Голов в среднем за матч
1.79
1.73
Тотал матчей
2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
50
52
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герхардт Янник
|6
|0.22
|Арнольд Максимилиан
|5 (3)
|0.19
|Мармуш Омар
|5
|0.19
|Баку Ридле
|5
|0.19
|Нмеча Лукас
|4
|0.15
|Винд Йонас
|4
|0.15
|Виммер Патрик
|3
|0.11
|Нмеча Феликс
|3
|0.11
|Сванберг Маттиас
|2
|0.07
|Вальдшмидт Лука
|2 (1)
|0.07
|Паредес Кевин
|1
|0.04
|Каминьски Якуб
|1
|0.04
|Ван де Вен Микки
|1
|0.04
|Гилавоги Жошуа
|1
|0.04
|Лакруа Максанс
|1
|0.04
|Отавио Пауло
|0
|0
|Кастельс Коэн
|0
|0
|Брекало Йосип
|0
|0
|Франич Бартол
|0
|0
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диаби Мусса
|9
|0.33
|Фримпонг Жереми
|8
|0.3
|Гложек Адам
|4
|0.15
|Азмун Сердар
|4
|0.15
|Демирбай Керем
|3
|0.11
|Адли Амин
|3
|0.11
|Баккер Митчел
|3
|0.11
|Паласиос Эсекиэль
|3 (2)
|0.11
|Шик Патрик
|3
|0.11
|Амири Надим
|3
|0.11
|Андрих Роберт
|2
|0.07
|Вирц Флориан
|1
|0.04
|Арангис Чарлес
|1
|0.04
|Паулиньо Жозе
|1
|0.04
|Та Джонатан
|1
|0.04
|Инкапье Пьеро
|1
|0.04
|Тапсоба Эдмон
|1 (1)
|0.04
|Синкгравен Дэйли
|0
|0
|Хадсон-Одои Каллум
|0
|0
|Коссуну Одилон
|0
|0
Карточки
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отавио Пауло
|7
|0
|Борнаув Себастьян
|6
|0
|Арнольд Максимилиан
|5
|0
|Баку Ридле
|5
|0
|Виммер Патрик
|5
|0
|Сванберг Маттиас
|4
|0
|Ван де Вен Микки
|4
|0
|Нмеча Лукас
|3
|0
|Нмеча Феликс
|3
|0
|Нико Ковач
|2
|0
|Гилавоги Жошуа
|2
|0
|Герхардт Янник
|2
|0
|Мармуш Омар
|2
|0
|Паредес Кевин
|2
|0
|Лакруа Максанс
|1
|0
|Фишер Килиан
|1
|0
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инкапье Пьеро
|8
|2
|Андрих Роберт
|7
|0
|Та Джонатан
|6
|0
|Баккер Митчел
|3
|1
|Тапсоба Эдмон
|4
|0
|Фримпонг Жереми
|4
|0
|Демирбай Керем
|3
|0
|Амири Надим
|3
|0
|Адли Амин
|1
|1
|Алонсо Хаби
|2
|0
|Паласиос Эсекиэль
|2
|0
|Гложек Адам
|2
|0
|Диаби Мусса
|2
|0
|Градецки Лукаш
|0
|1
|Арангис Чарлес
|1
|0
|Азмун Сердар
|1
|0
|Синкгравен Дэйли
|1
|0
|Фосу-Менса Тимоти
|1
|0
|Коссуну Одилон
|1
|0
|Вирц Флориан
|1
|0
Результаты матчей
Вольфсбург
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Байер Л
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
6
Волевые поражения
15
4
Вольфсбург
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Байер Л
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
10
12
Волевые поражения
15
26
Вольфсбург
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
37% (10)
26% (7)
Байер Л
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (7)
30% (8)
44% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
26% (7)
41% (11)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
12
18
Волевые поражения
30
30
Голы по времени матча
Забито
30
21
16 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
6
20%
1
5%
1-15
3
10%
2
10%
16-30
7
23%
4
19%
31-45
2
7%
6
29%
46-60
1
3%
5
24%
61-75
11
37%
3
14%
76-90
Пропущено
20
22
14 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
4
20%
2
9%
1-15
7
35%
4
18%
16-30
3
15%
3
14%
31-45
1
5%
3
14%
46-60
2
10%
3
14%
61-75
3
15%
7
32%
76-90
Забито
16
32
6 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 9
18 Не забивали 14
2
13%
3
9%
1-15
1
6%
5
16%
16-30
3
19%
5
16%
31-45
4
25%
10
31%
46-60
3
19%
4
13%
61-75
3
19%
5
16%
76-90
Пропущено
16
17
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
1
6%
2
12%
1-15
3
19%
2
12%
16-30
5
31%
3
18%
31-45
2
13%
3
18%
46-60
1
6%
3
18%
61-75
4
25%
4
24%
76-90
Забито
46
53
22 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 33
13 Забивали первыми 14
7 Не забивали 5
8
17%
4
8%
1-15
4
9%
7
13%
16-30
10
22%
9
17%
31-45
6
13%
16
30%
46-60
4
9%
9
17%
61-75
14
30%
8
15%
76-90
Пропущено
36
39
23 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 21
5
14%
4
10%
1-15
10
28%
6
15%
16-30
8
22%
6
15%
31-45
3
8%
6
15%
46-60
3
8%
6
15%
61-75
7
19%
11
28%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбург
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Боруссия М - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Аугсбург 2:2 Штутгарт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Унион Берлин 1:1
Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:2 Кёльн - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:3 Шальке 04 - Вольфсбург 0:0 Вольфсбург - Бавария 2:4 Унион Берлин - Вольфсбург 2:1 Вердер - Вольфсбург 2:1 Герта - Вольфсбург 0:5 Вольфсбург - Фрайбург 6:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 3:2 Брентфорд - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Нордшелланн 1:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Боруссия Д 2:0
Байер Л
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 - Байер Л 0:3 Байер Л - Бавария 2:1
Ференцварош - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 2:3 Байер Л - Ференцварош 2:0 Байер Л - Герта 4:1 Фрайбург - Байер Л 1:1 Монако - Байер Л 2:3 Байер Л - Майнц 2:3 Байер Л - Монако 2:3 Хоффенхайм - Байер Л 1:3 Аугсбург - Байер Л 1:0 Байер Л - Боруссия Д 0:2 Байер Л - Бохум 2:0 Боруссия М - Байер Л 2:3 Байер Л - Копенгаген 1:0 Байер Л - Венеция 2:1 Байер Л - Цюрих 4:1
Результаты матчей
Вольфсбург
Байер Л
Точный счет
2:2
4 раза 31%
2:4
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
2:0
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 54%
0
2 раза 15%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
6 раз 43%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
3
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
Точный счет
2:0
5 раз 19%
2:2
5 раз 19%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
2:3
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
0:3
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 37%
0
7 раз 26%
1
5 раз 19%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
2
8 раз 30%
0
6 раз 22%
3
6 раз 22%
1
4 раза 15%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Вольфсбург
Байер Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
122
103
104
310
410
211
311
112
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
94
59
76
212
58
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
207
Больше Меньше
216
1512
1710
522
918
324
324
225
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|17
|8
|3
|78 - 30
|59
|2.
|Заявка
|28
|18
|3
|7
|62 - 39
|57
|3.
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|53 - 35
|51
|4.
|Заявка
|27
|15
|6
|6
|42 - 30
|51
|5.
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|39 - 36
|47
|6.
|Заявка
|27
|13
|4
|10
|51 - 41
|43
|7.
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|49 - 41
|42
|8.
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|46 - 39
|42
|9.
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|46 - 36
|39
|10.
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|43 - 45
|36
|11.
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|42 - 52
|32
|12.
|Заявка
|28
|7
|11
|10
|37 - 46
|32
|13.
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|38 - 47
|29
|14.
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|37 - 53
|29
|15.
|Заявка
|27
|8
|2
|17
|30 - 60
|26
|16.
|Заявка
|28
|5
|9
|14
|35 - 50
|24
|17.
|Заявка
|28
|5
|9
|14
|26 - 52
|24
|18.
|Заявка
|28
|5
|7
|16
|33 - 55
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|38 - 13
|34
|2.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|31 - 15
|32
|3.
|Заявка
|14
|9
|5
|0
|44 - 14
|32
|4.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|24 - 8
|31
|5.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|22 - 12
|28
|6.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 17
|27
|7.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|8.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|30 - 19
|23
|9.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|25 - 17
|21
|10.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 15
|20
|11.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|20 - 24
|19
|12.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|28 - 22
|18
|13.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 20
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 21
|17
|15.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|16.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|23 - 23
|16
|17.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 19
|16
|18.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 33
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|34 - 16
|27
|2.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|24 - 26
|23
|3.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 14
|21
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 22
|21
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 22
|20
|6.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 22
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 24
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|9.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 25
|17
|10.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 29
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|18 - 24
|12
|12.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|15 - 31
|12
|13.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|23 - 33
|11
|14.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|14 - 28
|9
|15.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|7 - 19
|8
|16.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 31
|8
|17.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|10 - 36
|7
|18.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|14 - 34
|5
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|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|13 (10)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|13 (5)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|13 (4)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|12 (1)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 8
|Боруссия М
|Коне Куадио
|11
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|10
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вольфсбург - Байер Л
Исход игры
Вольфсбург
12.1% (14)
Ничья
40.5% (47)
Байер Л
47.4% (55)
Тотал 2.5
Больше
64.55% (71)
Меньше
35.45% (39)
Обе команды забьют
Да
92.73% (102)
Нет
7.27% (8)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
37.9% (44)
1:1 Ничья
26.7% (31)
2:2 Ничья
10.3% (12)
2:1 Вольфсбург
6% (7)
0:1 Байер Л
4.3% (5)
3:2 Вольфсбург
3.4% (4)
2:3 Байер Л
1.7% (2)
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