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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Штегеманн Саша
Вольфсбург
 
Позже
Байер Л
Прогнозы 112
Вольфсбург 12.5% (14)
X 41.1% (46)
Байер Л 46.4% (52)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вольфсбург
Ничья
Байер Л
2.86
3.75
3.65
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кастельс
Коэн
2
Фишер
Килиан
4
Лакруа
Максанс
5
Ван
де
Вен
Микки
6
Отавио
Пауло
32
Сванберг
Маттиас
27
Арнольд
Максимилиан
31
Герхардт
Янник
39
Виммер
Патрик
33
Мармуш
Омар
16
Каминьски
Якуб
1
Градецки
Лукаш
6
Коссуну
Одилон
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
30
Фримпонг
Жереми
3
Инкапье
Пьеро
8
Андрих
Роберт
10
Демирбай
Керем
27
Вирц
Флориан
9
Азмун
Сердар
19
Диаби
Мусса
Вольфсбург
4-3-3
Байер Л
3-4-1-2

История личных встреч

Вольфсбург
Байер Л

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 13 побед

33 матча

39.4%
18.2%
42.4%
13 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

27.3%
39.4%
33.3%
9 побед 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

33.3%
27.3%
39.4%
11 побед 9 ничьих 13 побед

История матчей

Б
2:2
Б
0:2
Б
0:2
Б
0:1
Б
0:0
Б
1:4
Б
0:2
Б
0:3
Б
1:3
Б
1:2
Б
2:2
Б
3:3
Б
1:2
Б
3:0
Б
2:1
Б
4:5
Б
4:1
Б
3:1
Б
3:1
Б
1:1
К
2:1
Б
3:1
Г(
1:2
Б
3:2
Б
3:1
Б
3:0
Б
2:3
Б
2:1
Б
2:3
Б
2:1
Б
2:0
Б
2:2
Б
1:2

Голы

Всего голов

26
30

Голов в среднем за матч

1.63
1.76

Среднее время на гол

55
51

Всего голов

33
27

Голов в среднем за матч

1.94
1.69

Среднее время на гол

46
53

Всего голов

59
57

Голов в среднем за матч

1.79
1.73

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

50
52

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герхардт Янник 6 0.22
Арнольд Максимилиан 5 (3) 0.19
Мармуш Омар 5 0.19
Баку Ридле 5 0.19
Нмеча Лукас 4 0.15
Винд Йонас 4 0.15
Виммер Патрик 3 0.11
Нмеча Феликс 3 0.11
Сванберг Маттиас 2 0.07
Вальдшмидт Лука 2 (1) 0.07
Паредес Кевин 1 0.04
Каминьски Якуб 1 0.04
Ван де Вен Микки 1 0.04
Гилавоги Жошуа 1 0.04
Лакруа Максанс 1 0.04
Отавио Пауло 0 0
Кастельс Коэн 0 0
Брекало Йосип 0 0
Франич Бартол 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диаби Мусса 9 0.33
Фримпонг Жереми 8 0.3
Гложек Адам 4 0.15
Азмун Сердар 4 0.15
Демирбай Керем 3 0.11
Адли Амин 3 0.11
Баккер Митчел 3 0.11
Паласиос Эсекиэль 3 (2) 0.11
Шик Патрик 3 0.11
Амири Надим 3 0.11
Андрих Роберт 2 0.07
Вирц Флориан 1 0.04
Арангис Чарлес 1 0.04
Паулиньо Жозе 1 0.04
Та Джонатан 1 0.04
Инкапье Пьеро 1 0.04
Тапсоба Эдмон 1 (1) 0.04
Синкгравен Дэйли 0 0
Хадсон-Одои Каллум 0 0
Коссуну Одилон 0 0

Карточки

Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отавио Пауло 7 0
Борнаув Себастьян 6 0
Арнольд Максимилиан 5 0
Баку Ридле 5 0
Виммер Патрик 5 0
Сванберг Маттиас 4 0
Ван де Вен Микки 4 0
Нмеча Лукас 3 0
Нмеча Феликс 3 0
Нико Ковач 2 0
Гилавоги Жошуа 2 0
Герхардт Янник 2 0
Мармуш Омар 2 0
Паредес Кевин 2 0
Лакруа Максанс 1 0
Фишер Килиан 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инкапье Пьеро 8 2
Андрих Роберт 7 0
Та Джонатан 6 0
Баккер Митчел 3 1
Тапсоба Эдмон 4 0
Фримпонг Жереми 4 0
Демирбай Керем 3 0
Амири Надим 3 0
Адли Амин 1 1
Алонсо Хаби 2 0
Паласиос Эсекиэль 2 0
Гложек Адам 2 0
Диаби Мусса 2 0
Градецки Лукаш 0 1
Арангис Чарлес 1 0
Азмун Сердар 1 0
Синкгравен Дэйли 1 0
Фосу-Менса Тимоти 1 0
Коссуну Одилон 1 0
Вирц Флориан 1 0

Результаты матчей

Вольфсбург
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Байер Л
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
6

Волевые поражения

15
4
Вольфсбург
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Байер Л
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

10
12

Волевые поражения

15
26
Вольфсбург
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
37% (10)
26% (7)
Байер Л
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (7)
30% (8)
44% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
26% (7)
41% (11)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

12
18

Волевые поражения

30
30

Голы по времени матча

Забито

30
21
16 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
6
20%
1
5%
1-15
3
10%
2
10%
16-30
7
23%
4
19%
31-45
2
7%
6
29%
46-60
1
3%
5
24%
61-75
11
37%
3
14%
76-90

Пропущено

20
22
14 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
4
20%
2
9%
1-15
7
35%
4
18%
16-30
3
15%
3
14%
31-45
1
5%
3
14%
46-60
2
10%
3
14%
61-75
3
15%
7
32%
76-90

Забито

16
32
6 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 9
18 Не забивали 14
2
13%
3
9%
1-15
1
6%
5
16%
16-30
3
19%
5
16%
31-45
4
25%
10
31%
46-60
3
19%
4
13%
61-75
3
19%
5
16%
76-90

Пропущено

16
17
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
1
6%
2
12%
1-15
3
19%
2
12%
16-30
5
31%
3
18%
31-45
2
13%
3
18%
46-60
1
6%
3
18%
61-75
4
25%
4
24%
76-90

Забито

46
53
22 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 33
13 Забивали первыми 14
7 Не забивали 5
8
17%
4
8%
1-15
4
9%
7
13%
16-30
10
22%
9
17%
31-45
6
13%
16
30%
46-60
4
9%
9
17%
61-75
14
30%
8
15%
76-90

Пропущено

36
39
23 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 21
5
14%
4
10%
1-15
10
28%
6
15%
16-30
8
22%
6
15%
31-45
3
8%
6
15%
46-60
3
8%
6
15%
61-75
7
19%
11
28%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбург
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Боруссия М - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Аугсбург 2:2 Штутгарт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Унион Берлин 1:1
Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:2 Кёльн - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:3 Шальке 04 - Вольфсбург 0:0 Вольфсбург - Бавария 2:4 Унион Берлин - Вольфсбург 2:1 Вердер - Вольфсбург 2:1 Герта - Вольфсбург 0:5 Вольфсбург - Фрайбург 6:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 3:2 Брентфорд - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Нордшелланн 1:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Боруссия Д 2:0
Байер Л
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 - Байер Л 0:3 Байер Л - Бавария 2:1
Ференцварош - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 2:3 Байер Л - Ференцварош 2:0 Байер Л - Герта 4:1 Фрайбург - Байер Л 1:1 Монако - Байер Л 2:3 Байер Л - Майнц 2:3 Байер Л - Монако 2:3 Хоффенхайм - Байер Л 1:3 Аугсбург - Байер Л 1:0 Байер Л - Боруссия Д 0:2 Байер Л - Бохум 2:0 Боруссия М - Байер Л 2:3 Байер Л - Копенгаген 1:0 Байер Л - Венеция 2:1 Байер Л - Цюрих 4:1

Результаты матчей

Вольфсбург
Байер Л

Точный счет

2:2
4 раза 31%
2:4
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
2:0
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 54%
0
2 раза 15%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
6 раз 43%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
3
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%

Точный счет

2:0
5 раз 19%
2:2
5 раз 19%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
2:3
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
0:3
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 37%
0
7 раз 26%
1
5 раз 19%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
2
8 раз 30%
0
6 раз 22%
3
6 раз 22%
1
4 раза 15%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Вольфсбург
Байер Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
2
10
3
1.5
10
4
3
10
2.5
4
10
2
11
3.5
3
11
1
12
4.5
1
13
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
9
4
5
9
1.5
7
6
2
12
2.5
5
8
1
13
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
7
0.5
Больше Меньше
21
6
15
12
1.5
17
10
5
22
2.5
9
18
3
24
3.5
3
24
2
25
4.5
1
26
1
26
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 28 17 8 3 78 - 30 59
2.
Боруссия Д
 Заявка 28 18 3 7 62 - 39 57
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 28 15 6 7 53 - 35 51
4.
Унион Берлин
 Заявка 27 15 6 6 42 - 30 51
5.
Фрайбург
 Заявка 27 13 8 6 39 - 36 47
6.
Байер Л
 Заявка 27 13 4 10 51 - 41 43
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 28 11 9 8 49 - 41 42
8.
Майнц
 Заявка 28 11 9 8 46 - 39 42
9.
Вольфсбург
 Заявка 27 10 9 8 46 - 36 39
10.
Боруссия М
 Заявка 28 9 9 10 43 - 45 36
11.
Вердер
 Заявка 27 9 5 13 42 - 52 32
12.
Кёльн
 Заявка 28 7 11 10 37 - 46 32
13.
Хоффенхайм
 Заявка 28 8 5 15 38 - 47 29
14.
Аугсбург
 Заявка 28 8 5 15 37 - 53 29
15.
Бохум
 Заявка 27 8 2 17 30 - 60 26
16.
Штутгарт
 Заявка 28 5 9 14 35 - 50 24
17.
Шальке 04
 Заявка 28 5 9 14 26 - 52 24
18.
Герта
 Заявка 28 5 7 16 33 - 55 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 13 11 1 1 38 - 13 34
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 10 2 2 31 - 15 32
3.
Бавария
 Заявка 14 9 5 0 44 - 14 32
4.
Унион Берлин
 Заявка 13 9 4 0 24 - 8 31
5.
Фрайбург
 Заявка 14 8 4 2 22 - 12 28
6.
Боруссия М
 Заявка 14 8 3 3 29 - 17 27
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
8.
Байер Л
 Заявка 14 7 2 5 30 - 19 23
9.
Майнц
 Заявка 14 5 6 3 25 - 17 21
10.
Кёльн
 Заявка 14 5 5 4 22 - 15 20
11.
Бохум
 Заявка 13 6 1 6 20 - 24 19
12.
Вольфсбург
 Заявка 13 4 6 3 28 - 22 18
13.
Аугсбург
 Заявка 14 5 3 6 14 - 20 18
14.
Герта
 Заявка 14 4 5 5 19 - 21 17
15.
Хоффенхайм
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
16.
Вердер
 Заявка 14 5 1 8 23 - 23 16
17.
Штутгарт
 Заявка 14 4 4 6 19 - 19 16
18.
Шальке 04
 Заявка 15 4 4 7 19 - 33 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 14 8 3 3 34 - 16 27
2.
Боруссия Д
 Заявка 15 7 2 6 24 - 26 23
3.
Вольфсбург
 Заявка 14 6 3 5 18 - 14 21
4.
Майнц
 Заявка 14 6 3 5 21 - 22 21
5.
Байер Л
 Заявка 13 6 2 5 21 - 22 20
6.
Унион Берлин
 Заявка 14 6 2 6 18 - 22 20
7.
Фрайбург
 Заявка 13 5 4 4 17 - 24 19
8.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 4 5 5 20 - 25 17
10.
Вердер
 Заявка 13 4 4 5 19 - 29 16
11.
Хоффенхайм
 Заявка 14 3 3 8 18 - 24 12
12.
Кёльн
 Заявка 14 2 6 6 15 - 31 12
13.
Аугсбург
 Заявка 14 3 2 9 23 - 33 11
14.
Боруссия М
 Заявка 14 1 6 7 14 - 28 9
15.
Шальке 04
 Заявка 13 1 5 7 7 - 19 8
16.
Штутгарт
 Заявка 14 1 5 8 16 - 31 8
17.
Бохум
 Заявка 14 2 1 11 10 - 36 7
18.
Герта
 Заявка 14 1 2 11 14 - 34 5
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 13 (10)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Байер Л Инкапье Пьеро 2 8
Боруссия М Коне Куадио 11
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 10
Аугсбург Бериша Мергим 1 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вольфсбург - Байер Л от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 апреля 2023, осталось 6 часов 18 минут.

    Главный судья: Штегеманн Саша

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    • Прогнозы 112
    Вольфсбург 12.5% (14)
    X 41.1% (46)
    Байер Л 46.4% (52)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вольфсбург
    Ничья
    Байер Л
    2.86
    3.75
    3.65
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вольфсбург - Байер Л

    Исход игры
    Вольфсбург
    12.1% (14)
    Ничья
    40.5% (47)
    Байер Л
    47.4% (55)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.55% (71)
    Меньше
    35.45% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    92.73% (102)
    Нет
    7.27% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Байер Л
    37.9% (44)
    1:1 Ничья
    26.7% (31)
    2:2 Ничья
    10.3% (12)
    2:1 Вольфсбург
    6% (7)
    0:1 Байер Л
    4.3% (5)
    3:2 Вольфсбург
    3.4% (4)
    2:3 Байер Л
    1.7% (2)
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    Вольфсбург
    Байер Л
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