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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Зиберт Даниэль
Боруссия Д
 
Позже
Кёльн
Прогнозы 98
Боруссия Д 96.9% (95)
X 3.1% (3)
Кёльн 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боруссия Д
Ничья
Кёльн
1.50
6.10
7.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кобель
Грегор
17
Вольф
Мариус
25
Зюле
Никлас
4
Шлоттербек
Нико
26
Рюэрсон
Юлиан
22
Беллингем
Джуд
6
Эзкан
Салих
13
Геррейру
Рафаэл
21
Мален
Дониэлл
9
Аллер
Себастьян
11
Ройс
Марко
20
Швебе
Марвин
2
Шмиц
Бенно
4
Хюберс
Тимо
24
Шабо
Юлиан
14
Хектор
Йонас
28
Схири
Эльес
6
Мартель
Эрик
37
Майна
Линтон
7
Любичич
Деян
11
Кайнц
Флориан
27
Зельке
Дейви
Боруссия Д
4-3-3
Кёльн
4-2-3-1

История личных встреч

Боруссия Д
Кёльн

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

24 матча

54.2%
25%
20.8%
13 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

41.7%
37.5%
20.8%
10 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

45.8%
37.5%
16.7%
11 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

Б
3:2
Б
1:1
Б
2:0
Б
2:2
Б
1:2
Б
5:1
Б
1:3
Б
2:3
Б
5:0
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:2
Б
2:1
Б
0:0
Б
2:1
ТМС
1:0
Б
1:6
Б
5:0
Б
1:0
Б
1:2
Б
2:3
Б
1:0
Б
3:1
Б
0:1

Голы

Всего голов

25
26

Голов в среднем за матч

2.27
2

Среднее время на гол

39
45

Всего голов

19
6

Голов в среднем за матч

1.46
0.55

Среднее время на гол

61
165

Всего голов

44
32

Голов в среднем за матч

1.83
1.33

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

49
67

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брандт Юлиан 8 0.33
Мукоко Юссуфа 6 0.25
Рейна Джованни 5 (1) 0.21
Шлоттербек Нико 4 0.17
Беллингем Джуд 4 0.17
Ройс Марко 4 (1) 0.17
Адейеми Карим 3 0.13
Байно-Гиттенс Джейми 3 0.13
Геррейру Рафаэл 2 0.08
Модест Антони 2 0.08
Зюле Никлас 1 0.04
Аллер Себастьян 1 0.04
Джан Эмре 1 0.04
Вольф Мариус 1 0.04
Мален Дониэлл 1 0.04
Рюэрсон Юлиан 1 0.04
Эзкан Салих 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кайнц Флориан 5 (2) 0.21
Схири Эльес 5 0.21
Тиггес Штеффен 5 0.21
Гусенбашич Денис 3 0.13
Любичич Деян 3 0.13
Майна Линтон 2 0.08
Адамян Саркис 1 0.04
Тилманн Ян 1 0.04
Шмиц Бенно 1 0.04
Хюберс Тимо 1 0.04
Дитц Флориан 1 0.04
Килиан Лука 1 0.04
Хектор Йонас 0 0
Шабо Юлиан 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эзкан Салих 6 0
Беллингем Джуд 6 0
Джан Эмре 5 0
Адейеми Карим 5 0
Хуммельс Матс 4 0
Модест Антони 4 0
Геррейру Рафаэл 3 0
Шлоттербек Нико 3 0
Ройс Марко 2 0
Мёнье Тома 2 0
Брандт Юлиан 2 0
Рюэрсон Юлиан 2 0
Азар Торган 1 0
Зюле Никлас 1 0
Вольф Мариус 1 0
Рейна Джованни 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Килиан Лука 3 2
Хюберс Тимо 5 0
Кайнц Флориан 3 1
Дуда Ондрей 4 0
Шмиц Бенно 4 0
Схири Эльес 4 0
Шиндлер Кингсли 3 0
Адамян Саркис 3 0
Мартель Эрик 3 0
Стеффен Баумгарт 2 0
Ут Марк 2 0
Хектор Йонас 2 0
Шабо Юлиан 2 0
Тилманн Ян 2 0
Гусенбашич Денис 2 0
Педерсен Кристиан 1 0
Дитц Флориан 1 0
Любичич Деян 1 0
Сольдо Никола 1 0

Результаты матчей

Боруссия Д
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Кёльн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

4
7
Боруссия Д
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Кёльн
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

15
6

Волевые поражения

14
20
Боруссия Д
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (12)
25% (6)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
25% (6)
29% (7)
Кёльн
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
38% (9)
46% (11)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

21
9

Волевые поражения

18
27

Голы по времени матча

Забито

30
10
16 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 2
13 Не забивали 18
5
17%
2
20%
1-15
5
17%
1
10%
16-30
6
20%
3
30%
31-45
3
10%
0
0%
46-60
4
13%
0
0%
61-75
7
23%
4
40%
76-90

Пропущено

11
25
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 15
1 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
0
0%
4
16%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
4
36%
5
20%
31-45
2
18%
5
20%
46-60
1
9%
5
20%
61-75
4
36%
5
20%
76-90

Забито

17
22
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
1
6%
3
14%
1-15
2
12%
4
18%
16-30
6
35%
1
5%
31-45
2
12%
6
27%
46-60
1
6%
4
18%
61-75
5
29%
29%
4
18%
76-90

Пропущено

21
13
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
5
24%
3
23%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
2
10%
3
23%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
1
5%
4
31%
61-75
4
19%
3
23%
76-90

Забито

47
32
25 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 18
17 Забивали первыми 8
3 Не забивали 10
6
13%
5
16%
1-15
7
15%
5
16%
16-30
12
26%
4
13%
31-45
5
11%
6
19%
46-60
5
11%
4
13%
61-75
12
26%
8
25%
76-90

Пропущено

32
38
15 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 17
5
16%
7
18%
1-15
4
13%
1
3%
16-30
6
19%
8
21%
31-45
7
22%
5
13%
46-60
2
6%
9
24%
61-75
8
25%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Шальке 04 - Боруссия Д 2:2 Челси - Боруссия Д 2:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 Хоффенхайм - Боруссия Д 0:1
Боруссия Д - Герта 4:1 Боруссия Д - Челси 1:0 Вердер - Боруссия Д 0:2 Бохум - Боруссия Д 1:2 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Байер Л - Боруссия Д 0:2 Майнц - Боруссия Д 1:2 Боруссия Д - Аугсбург 4:3 Боруссия Д - Базель 6:0 Боруссия Д - Фортуна 5:1 Боруссия Д - Фиорентина 0:2 Рапид Бухарест - Боруссия Д 1:2 Джохор Дарул Такзим - Боруссия Д 1:4 Лайон Сити Сейлорс - Боруссия Д 2:7 Боруссия М - Боруссия Д 4:2 Вольфсбург - Боруссия Д 2:0
Кёльн
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Кёльн - Бохум 0:2 Унион Берлин - Кёльн 0:0 Кёльн - Вольфсбург 0:2 Штутгарт - Кёльн 3:0
Кёльн - Айнтрахт Фр 3:0 Кёльн - РБ Лейпциг 0:0 Шальке 04 - Кёльн 0:0 Бавария - Кёльн 1:1 Кёльн - Вердер 7:1 Кёльн - Ломмель 5:0 Кёльн - Гамбург 4:0 Кёльн - Меппен 1:0 Кёльн - Штутгарт 2:4 Герта - Кёльн 2:0 Кёльн - Байер Л 1:2 Фрайбург - Кёльн 2:0 Кёльн - Ницца 2:2 Кёльн - Хоффенхайм 1:1 Словацко - Кёльн 0:1 Майнц - Кёльн 5:0

Результаты матчей

Боруссия Д
Кёльн

Точный счет

1:0
3 раза 27%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
2 раза 18%
5
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
5 раз 42%
3
4 раза 33%
1
2 раза 17%
7
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
7 раз 54%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 42%
1
5 раз 21%
0
3 раза 13%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
2 раза 8%
0
11 раз 46%
1
5 раз 21%
3
4 раза 17%
2
2 раза 8%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Боруссия Д
Кёльн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
1.5
Больше Меньше
5
7
5
6
2.5
5
7
4
7
3.5
1
11
2
9
4.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
6
6
8
5
1.5
3
9
1
12
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
3
0.5
Больше Меньше
13
11
16
8
1.5
8
16
6
18
2.5
6
18
4
20
3.5
2
22
2
22
4.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 24 15 7 2 71 - 25 52
2.
Боруссия Д
 Заявка 24 16 2 6 49 - 30 50
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 24 13 6 5 49 - 29 45
4.
Унион Берлин
 Заявка 24 13 6 5 36 - 28 45
5.
Фрайбург
 Заявка 24 13 6 5 37 - 33 45
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 24 11 7 6 46 - 34 40
7.
Майнц
 Заявка 24 10 6 8 39 - 35 36
8.
Вольфсбург
 Заявка 24 9 8 7 43 - 32 35
9.
Байер Л
 Заявка 24 10 4 10 43 - 39 34
10.
Боруссия М
 Заявка 25 8 7 10 40 - 44 31
11.
Вердер
 Заявка 25 9 4 12 39 - 48 31
12.
Аугсбург
 Заявка 24 8 3 13 31 - 44 27
13.
Кёльн
 Заявка 24 6 9 9 32 - 38 27
14.
Бохум
 Заявка 24 7 1 16 26 - 56 22
15.
Герта
 Заявка 24 5 6 13 29 - 45 21
16.
Штутгарт
 Заявка 24 4 8 12 29 - 41 20
17.
Шальке 04
 Заявка 24 4 8 12 20 - 44 20
18.
Хоффенхайм
 Заявка 24 5 4 15 30 - 44 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 9 2 1 28 - 10 29
2.
Боруссия Д
 Заявка 11 9 1 1 30 - 11 28
3.
Бавария
 Заявка 12 8 4 0 39 - 11 28
4.
Фрайбург
 Заявка 12 8 3 1 21 - 10 27
5.
Унион Берлин
 Заявка 11 7 4 0 19 - 8 25
6.
Боруссия М
 Заявка 13 7 3 3 27 - 17 24
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 12 7 2 3 27 - 14 23
8.
Майнц
 Заявка 12 5 4 3 22 - 14 19
9.
Кёльн
 Заявка 12 5 3 4 21 - 14 18
10.
Байер Л
 Заявка 12 5 2 5 25 - 17 17
11.
Вольфсбург
 Заявка 12 4 5 3 26 - 20 17
12.
Герта
 Заявка 13 4 5 4 19 - 20 17
13.
Аугсбург
 Заявка 12 5 2 5 12 - 16 17
14.
Бохум
 Заявка 11 5 1 5 17 - 21 16
15.
Вердер
 Заявка 13 5 1 7 22 - 21 16
16.
Штутгарт
 Заявка 12 4 3 5 16 - 15 15
17.
Шальке 04
 Заявка 13 3 4 6 14 - 28 13
18.
Хоффенхайм
 Заявка 12 3 2 7 15 - 22 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 12 7 3 2 32 - 14 24
2.
Боруссия Д
 Заявка 13 7 1 5 19 - 19 22
3.
Унион Берлин
 Заявка 13 6 2 5 17 - 20 20
4.
Вольфсбург
 Заявка 12 5 3 4 17 - 12 18
5.
Фрайбург
 Заявка 12 5 3 4 16 - 23 18
6.
Байер Л
 Заявка 12 5 2 5 18 - 22 17
7.
Майнц
 Заявка 12 5 2 5 17 - 21 17
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 12 4 5 3 19 - 20 17
9.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 4 4 4 21 - 19 16
10.
Вердер
 Заявка 12 4 3 5 17 - 27 15
11.
Аугсбург
 Заявка 12 3 1 8 19 - 28 10
12.
Кёльн
 Заявка 12 1 6 5 11 - 24 9
13.
Хоффенхайм
 Заявка 12 2 2 8 15 - 22 8
14.
Шальке 04
 Заявка 11 1 4 6 6 - 16 7
15.
Боруссия М
 Заявка 12 1 4 7 13 - 27 7
16.
Бохум
 Заявка 13 2 0 11 9 - 35 6
17.
Штутгарт
 Заявка 12 0 5 7 13 - 26 5
18.
Герта
 Заявка 11 1 1 9 10 - 25 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 15 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 12 (4)
Боруссия М Тюрам Маркус 12 (3)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12 (1)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 11 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 9
Байер Л Инкапье Пьеро 2 7
Аугсбург Бериша Мергим 1 8
Боруссия М Коне Куадио 9
Хоффенхайм Фогт Кевин 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Кёльн от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 марта 2023, осталось 8 часов 5 минут.

    Главный судья: Зиберт Даниэль

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    • Прогнозы 98
    Боруссия Д 96.9% (95)
    X 3.1% (3)
    Кёльн 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия Д
    Ничья
    Кёльн
    1.50
    6.10
    7.00
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боруссия Д - Кёльн

    Исход игры
    Боруссия Д
    97.2% (104)
    Ничья
    2.8% (3)
    Кёльн
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (50)
    Меньше
    50% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    45% (45)
    Нет
    55% (55)
    Популярный счёт
    2:0 Боруссия Д
    40.2% (43)
    2:1 Боруссия Д
    22.4% (24)
    3:1 Боруссия Д
    11.2% (12)
    1:0 Боруссия Д
    5.6% (6)
    3:0 Боруссия Д
    5.6% (6)
    3:2 Боруссия Д
    3.7% (4)
    4:1 Боруссия Д
    2.8% (3)
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