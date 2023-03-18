Тур: 25. Стадион: Сигнал Идуна Парк. Главный судья: Зиберт Даниэль
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
17
Вольф
Мариус
25
Зюле
Никлас
11
Ройс
Марко
20
Швебе
Марвин
24
Шабо
Юлиан
14
Хектор
Йонас
28
Схири
Эльес
37
Майна
Линтон
27
Зельке
Дейви
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Вольф МариусЗащитник
-
25 Зюле НикласЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Ройс МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
Главный тренер: Терзич Эдин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
20 Швебе МарвинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
-
14 Хектор ЙонасЗащитник
-
28 Схири ЭльесПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Майна ЛинтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Зельке ДейвиНападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Боруссия Д
Кёльн
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
24 матча
54.2%
25%
20.8%
13 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
41.7%
37.5%
20.8%
10 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
45.8%
37.5%
16.7%
11 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
25
26
Голов в среднем за матч
2.27
2
Среднее время на гол
39
45
Всего голов
19
6
Голов в среднем за матч
1.46
0.55
Среднее время на гол
61
165
Всего голов
44
32
Голов в среднем за матч
1.83
1.33
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
49
67
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брандт Юлиан
|8
|0.33
|Мукоко Юссуфа
|6
|0.25
|Рейна Джованни
|5 (1)
|0.21
|Шлоттербек Нико
|4
|0.17
|Беллингем Джуд
|4
|0.17
|Ройс Марко
|4 (1)
|0.17
|Адейеми Карим
|3
|0.13
|Байно-Гиттенс Джейми
|3
|0.13
|Геррейру Рафаэл
|2
|0.08
|Модест Антони
|2
|0.08
|Зюле Никлас
|1
|0.04
|Аллер Себастьян
|1
|0.04
|Джан Эмре
|1
|0.04
|Вольф Мариус
|1
|0.04
|Мален Дониэлл
|1
|0.04
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0.04
|Эзкан Салих
|0
|0
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кайнц Флориан
|5 (2)
|0.21
|Схири Эльес
|5
|0.21
|Тиггес Штеффен
|5
|0.21
|Гусенбашич Денис
|3
|0.13
|Любичич Деян
|3
|0.13
|Майна Линтон
|2
|0.08
|Адамян Саркис
|1
|0.04
|Тилманн Ян
|1
|0.04
|Шмиц Бенно
|1
|0.04
|Хюберс Тимо
|1
|0.04
|Дитц Флориан
|1
|0.04
|Килиан Лука
|1
|0.04
|Хектор Йонас
|0
|0
|Шабо Юлиан
|0
|0
Карточки
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эзкан Салих
|6
|0
|Беллингем Джуд
|6
|0
|Джан Эмре
|5
|0
|Адейеми Карим
|5
|0
|Хуммельс Матс
|4
|0
|Модест Антони
|4
|0
|Геррейру Рафаэл
|3
|0
|Шлоттербек Нико
|3
|0
|Ройс Марко
|2
|0
|Мёнье Тома
|2
|0
|Брандт Юлиан
|2
|0
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0
|Азар Торган
|1
|0
|Зюле Никлас
|1
|0
|Вольф Мариус
|1
|0
|Рейна Джованни
|1
|0
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Килиан Лука
|3
|2
|Хюберс Тимо
|5
|0
|Кайнц Флориан
|3
|1
|Дуда Ондрей
|4
|0
|Шмиц Бенно
|4
|0
|Схири Эльес
|4
|0
|Шиндлер Кингсли
|3
|0
|Адамян Саркис
|3
|0
|Мартель Эрик
|3
|0
|Стеффен Баумгарт
|2
|0
|Ут Марк
|2
|0
|Хектор Йонас
|2
|0
|Шабо Юлиан
|2
|0
|Тилманн Ян
|2
|0
|Гусенбашич Денис
|2
|0
|Педерсен Кристиан
|1
|0
|Дитц Флориан
|1
|0
|Любичич Деян
|1
|0
|Сольдо Никола
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия Д
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Кёльн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
4
7
Боруссия Д
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Кёльн
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
15
6
Волевые поражения
14
20
Боруссия Д
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (12)
25% (6)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
25% (6)
29% (7)
Кёльн
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
38% (9)
46% (11)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
21
9
Волевые поражения
18
27
Голы по времени матча
Забито
30
10
16 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 2
13 Не забивали 18
5
17%
2
20%
1-15
5
17%
1
10%
16-30
6
20%
3
30%
31-45
3
10%
0
0%
46-60
4
13%
0
0%
61-75
7
23%
4
40%
76-90
Пропущено
11
25
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 15
1 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
0
0%
4
16%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
4
36%
5
20%
31-45
2
18%
5
20%
46-60
1
9%
5
20%
61-75
4
36%
5
20%
76-90
Забито
17
22
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
1
6%
3
14%
1-15
2
12%
4
18%
16-30
6
35%
1
5%
31-45
2
12%
6
27%
46-60
1
6%
4
18%
61-75
5
29%
29%
4
18%
76-90
Пропущено
21
13
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
5
24%
3
23%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
2
10%
3
23%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
1
5%
4
31%
61-75
4
19%
3
23%
76-90
Забито
47
32
25 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 18
17 Забивали первыми 8
3 Не забивали 10
6
13%
5
16%
1-15
7
15%
5
16%
16-30
12
26%
4
13%
31-45
5
11%
6
19%
46-60
5
11%
4
13%
61-75
12
26%
8
25%
76-90
Пропущено
32
38
15 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 17
5
16%
7
18%
1-15
4
13%
1
3%
16-30
6
19%
8
21%
31-45
7
22%
5
13%
46-60
2
6%
9
24%
61-75
8
25%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Шальке 04 - Боруссия Д 2:2 Челси - Боруссия Д 2:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 Хоффенхайм - Боруссия Д 0:1
Боруссия Д - Герта 4:1 Боруссия Д - Челси 1:0 Вердер - Боруссия Д 0:2 Бохум - Боруссия Д 1:2 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Байер Л - Боруссия Д 0:2 Майнц - Боруссия Д 1:2 Боруссия Д - Аугсбург 4:3 Боруссия Д - Базель 6:0 Боруссия Д - Фортуна 5:1 Боруссия Д - Фиорентина 0:2 Рапид Бухарест - Боруссия Д 1:2 Джохор Дарул Такзим - Боруссия Д 1:4 Лайон Сити Сейлорс - Боруссия Д 2:7 Боруссия М - Боруссия Д 4:2 Вольфсбург - Боруссия Д 2:0
Кёльн
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Кёльн - Бохум 0:2 Унион Берлин - Кёльн 0:0 Кёльн - Вольфсбург 0:2 Штутгарт - Кёльн 3:0
Кёльн - Айнтрахт Фр 3:0 Кёльн - РБ Лейпциг 0:0 Шальке 04 - Кёльн 0:0 Бавария - Кёльн 1:1 Кёльн - Вердер 7:1 Кёльн - Ломмель 5:0 Кёльн - Гамбург 4:0 Кёльн - Меппен 1:0 Кёльн - Штутгарт 2:4 Герта - Кёльн 2:0 Кёльн - Байер Л 1:2 Фрайбург - Кёльн 2:0 Кёльн - Ницца 2:2 Кёльн - Хоффенхайм 1:1 Словацко - Кёльн 0:1 Майнц - Кёльн 5:0
Результаты матчей
Боруссия Д
Кёльн
Точный счет
1:0
3 раза 27%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
2 раза 18%
5
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
5 раз 42%
3
4 раза 33%
1
2 раза 17%
7
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
7 раз 54%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 42%
1
5 раз 21%
0
3 раза 13%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
2 раза 8%
0
11 раз 46%
1
5 раз 21%
3
4 раза 17%
2
2 раза 8%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Боруссия Д
Кёльн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
57
56
57
47
111
29
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
66
85
39
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
213
Больше Меньше
1311
168
816
618
618
420
222
222
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|15
|7
|2
|71 - 25
|52
|2.
|Заявка
|24
|16
|2
|6
|49 - 30
|50
|3.
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|49 - 29
|45
|4.
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|36 - 28
|45
|5.
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|37 - 33
|45
|6.
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|46 - 34
|40
|7.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|39 - 35
|36
|8.
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|43 - 32
|35
|9.
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|43 - 39
|34
|10.
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|40 - 44
|31
|11.
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|39 - 48
|31
|12.
|Заявка
|24
|8
|3
|13
|31 - 44
|27
|13.
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|32 - 38
|27
|14.
|Заявка
|24
|7
|1
|16
|26 - 56
|22
|15.
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|29 - 45
|21
|16.
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|29 - 41
|20
|17.
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|20 - 44
|20
|18.
|Заявка
|24
|5
|4
|15
|30 - 44
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|28 - 10
|29
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|30 - 11
|28
|3.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|39 - 11
|28
|4.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 10
|27
|5.
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|19 - 8
|25
|6.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 17
|24
|7.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|27 - 14
|23
|8.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|22 - 14
|19
|9.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 14
|18
|10.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|25 - 17
|17
|11.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|26 - 20
|17
|12.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 20
|17
|13.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|12 - 16
|17
|14.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 21
|16
|15.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|22 - 21
|16
|16.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 15
|15
|17.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 28
|13
|18.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|15 - 22
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|32 - 14
|24
|2.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|19 - 19
|22
|3.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 20
|20
|4.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 12
|18
|5.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 23
|18
|6.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 22
|17
|7.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|17 - 21
|17
|8.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|19 - 20
|17
|9.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 19
|16
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 27
|15
|11.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|19 - 28
|10
|12.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|11 - 24
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 22
|8
|14.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 16
|7
|15.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|13 - 27
|7
|16.
|Заявка
|13
|2
|0
|11
|9 - 35
|6
|17.
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|13 - 26
|5
|18.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|10 - 25
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|15 (5)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|12 (4)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|12 (3)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|12 (1)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|11 (10)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 9
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 7
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 8
|Боруссия М
|Коне Куадио
|9
|Хоффенхайм
|Фогт Кевин
|8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Боруссия Д - Кёльн
Исход игры
Боруссия Д
97.2% (104)
Ничья
2.8% (3)
Кёльн
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50% (50)
Меньше
50% (50)
Обе команды забьют
Да
45% (45)
Нет
55% (55)
Популярный счёт
2:0 Боруссия Д
40.2% (43)
2:1 Боруссия Д
22.4% (24)
3:1 Боруссия Д
11.2% (12)
1:0 Боруссия Д
5.6% (6)
3:0 Боруссия Д
5.6% (6)
3:2 Боруссия Д
3.7% (4)
4:1 Боруссия Д
2.8% (3)
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