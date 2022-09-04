Стадион: Stadio M. Druso
2:1
Конец матча
0'
0:1
23' ГолИонице Артур
1:1
35' ПенальтиРовер Маттео
45' Желтая карточкаSimone Davi
45' Желтая карточкаПомпетти Марко
2:1
63' ПенальтиРовер Маттео
66' Желтая карточкаБеруатто Пьетро
75' Желтая карточкаМарин Мариус
80' Желтая карточкаКарретта Мирко
90'+4
Ход матча
23'
0:1
35'
1:1
45'
45'
63'
2:1
66'
75'
80'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 9
-
6 Удары в створ 1
-
7 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
19 Нарушения правил 23
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
31 Владение мячом, % 69
24
Simone
Davi
18
Ровер
Маттео
44
Рус
Адриан
16
Надь
Адам
23
Ионице
Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Simone DaviПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Ровер МаттеоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Рус АдрианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
-
23 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Декич ВладанВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маран Роландо
Бомбардиры внутри турнира
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ровер Маттео
|2 (2)
|0.5
|Raphael Odogwu
|1
|0.25
|Карретта Мирко
|0
|0
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моруцан Олимпиу
|1 (1)
|0.25
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.25
|Ионице Артур
|1
|0.25
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0.25
|Канестрелли Симоне
|1
|0.25
|Сибилли Джузеппе
|1
|0.25
|Де Витис Алессандро
|0
|0
|Надь Адам
|0
|0
Карточки
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marco Curto
|1
|1
|Помпетти Марко
|2
|0
|Карретта Мирко
|1
|0
|Raphael Odogwu
|1
|0
|Giovanni Zaro
|1
|0
|Маццокки Симоне
|1
|0
|Simone Davi
|1
|0
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калабрези Артуро
|1
|1
|Марин Мариус
|2
|0
|Надь Адам
|1
|0
|Туре Идрисса
|1
|0
|Канестрелли Симоне
|1
|0
|Беруатто Пьетро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
3
43%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
3
38%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
38%
2
25%
61-75
1
13%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Зюйдтироль
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Реджина - Зюйдтироль 4:0 Зюйдтироль - Венеция 1:2 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:3
Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Бари - Зюйдтироль 1:2 Триестина - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Падова 0:0 Фиоренцуола - Зюйдтироль 0:4 Зюйдтироль - Лечче 1:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Сереньо 1:0 Зюйдтироль - Про Сесто 2:0 Ювентус (до 23 лет) - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Мантуя 1:0 Пьяченца - Зюйдтироль 1:0 Тренто - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Про Патрия 0:0 Джиана Эрминио - Зюйдтироль 0:2
Пиза
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Пиза - Дженоа 0:1 Пиза - Комо 2:2 Читтаделла - Пиза 4:3 Пиза - Брешия 1:4
Пиза - Палермо 5:0 Пиза - Монца 3:4 Монца - Пиза 2:1 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Пиза 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2 Пиза - Козенца 1:1 Лечче - Пиза 2:0 Пиза - Комо 3:1 Перуджа - Пиза 1:1 Пиза - Брешия 0:0 Беневенто - Пиза 5:1 Пиза - Читтаделла 1:0 Асколи - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 3:0 Порденоне - Пиза 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|4
|3
|0
|1
|10 - 2
|9
|2.
|Фрозиноне
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|3.
|Брешия
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|4.
|Дженоа
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|5.
|Асколи
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|6.
|Козенца
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|Беневенто
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|8.
|Кальяри
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|9.
|Бари
|4
|1
|3
|0
|8 - 6
|6
|10.
|Парма
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|11.
|Читтаделла
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|12.
|СПАЛ 2013
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|13.
|Венеция
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Палермо
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|15.
|Тернана
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|16.
|Модена
|4
|1
|0
|3
|5 - 5
|3
|17.
|Зюйдтироль
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|18.
|Комо
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|19.
|Пиза
|4
|0
|1
|3
|6 - 9
|1
|20.
|Перуджа
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|Фрозиноне
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Брешия
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Кальяри
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Асколи
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Парма
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Читтаделла
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|8.
|Тернана
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Козенца
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Модена
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|11.
|Палермо
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|12.
|Зюйдтироль
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|Беневенто
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|СПАЛ 2013
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|15.
|Бари
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|16.
|Дженоа
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|17.
|Комо
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Пиза
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Перуджа
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|20.
|Венеция
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дженоа
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Козенца
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|3.
|Беневенто
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Бари
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Венеция
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Асколи
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Реджина
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Фрозиноне
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Брешия
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|10.
|СПАЛ 2013
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Парма
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Кальяри
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Читтаделла
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Комо
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Палермо
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|Модена
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|Зюйдтироль
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|18.
|Пиза
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|19.
|Перуджа
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|Тернана
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
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