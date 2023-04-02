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  3. Швеция: Аллсвенскан
Тур: 1. Стадион: .
Норрчёпинг
1:1
Конец матча
Сириус
0'
38' Желтая карточка
Викман Адам
45' Желтая карточка
Стенссон Даниэль
0:1
45' Гол
Алсанати Андре
48' Желтая карточка
Лунд Марко
50' Желтая карточка
Сисей Йеспер
1:1
65' Гол
Линн Виктор
69' Желтая карточка
Алсанати Андре
90'+8

Ход матча

26'
Сисей Йеспер
Ортмарк Якоб
 
38'
 
Викман Адам
45'
 
Стенссон Даниэль
45'
0:1
Алсанати Андре
(Перссон Хоаким)
46'
Эрикссон Антон
Гуннарссон Никлас
 
48'
Лунд Марко
 
50'
Сисей Йеспер
 
62'
 
Коструп Магнус
Мэтьюз Ташрик
62'
 
Роше Джейми
Викман Адам
65'
Линн Виктор
(Нюман Кристоффер)
1:1
69'
 
Алсанати Андре
70'
Гудьонсен Андри
Хаммерсхёй-Мистрати Вито
 
70'
Каллей Яхья
Marcus Baggesen
 
73'
 
Да Грака Кристофер
Вельчерлинг-Перссон Якоб
89'
 
Aron Bjarnason I
Алсанати Андре
90'
Сема Майч
Линн Виктор
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 7
  • 8 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 310 Количество передач 429
  • 43 Владение мячом, % 57
1
Янссон
Оскар
20
Daniel
Eid
4
Лунд
Марко
2
Гуннарссон
Никлас
3
Marcus
Baggesen
7
Ортмарк
Якоб
9
Траустасон
Арнор
19
Линн
Виктор
10
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
8
Сигурдссон
Арнор
5
Нюман
Кристоффер
30
Тоннандер
Якоб
13
Вельчерлинг-Перссон
Якоб
6
Матисен
Маркус
2
Нвадике
Патрик
21
Видгрен
Деннис
19
Хейер
Мелкер
18
Викман
Адам
8
Стенссон
Даниэль
22
Алсанати
Андре
20
Перссон
Хоаким
7
Мэтьюз
Ташрик
Норрчёпинг
4-2-3-1
Сириус
4-3-3

История личных встреч

Норрчёпинг
Сириус

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
85.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед

15 матчей

40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
60%
6.7%
5 побед 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед

История матчей

А
2:0
А
0:1
А
2:4
А
1:1
А
1:2
А
4:2
А
0:2
А
0:1
А
1:1
А
1:0
А
0:1
А
0:2
С
3:0
С
1:1
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

0.88
1.57

Среднее время на гол

102
57

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.43
0.88

Среднее время на гол

63
102

Всего голов

17
18

Голов в среднем за матч

1.13
1.2

Тотал матчей

2.5
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

79
75

Результаты последних матчей

Норрчёпинг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Норрчёпинг - Броммапойкарна 1:2 Норрчёпинг - Эстерсунд 0:0 Хеккен - Норрчёпинг 3:0 Гётеборг - Норрчёпинг 0:4
Норрчёпинг - Утсиктенс 3:3 ГАИС - Норрчёпинг 0:1 Норрчёпинг - Виборг 1:2 Норрчёпинг - Силькеборг 2:3 Норрчёпинг - Вестерос 0:2 Норрчёпинг - Мотала 1:0 Хеккен - Норрчёпинг 3:3 Норрчёпинг - Юргорден 0:1 Вернаму - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Хельсинборг 2:0 Сириус - Норрчёпинг 2:0 Норрчёпинг - Мьельбю 2:2 Сундсвалль - Норрчёпинг 1:3 Норрчёпинг - Кальмар 2:2 Мальмё - Норрчёпинг 2:1 Норрчёпинг - Хаммарбю 4:1
Сириус
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сириус - Эребру 2:2 АИК - Сириус 0:0 Сириус - Браге 2:3 Мьельбю - Сириус 3:2
Сириус - Далкурд 4:0 Оскаршамнс АИК - Сириус 1:4 Сириус - Юргорден 0:1 Ольборг - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Сириус 2:1 АИК - Сириус 2:2 Сириус - Варберг БоИС 2:3 Сундсвалль - Сириус 2:3 Сириус - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Сириус 1:1 Сириус - Норрчёпинг 2:0 Дегерфорс - Сириус 0:0 Сириус - АИК 1:1 Эльфсборг - Сириус 3:0 Сириус - Вернаму 2:3 Сириус - Юргорден 0:1
  • Описание гола
    65'
    Г О О О О Л - Виктор Линд бьет в цель!
  • 62'
    Викман Адам уходит с поля. Jamie Roche выходит вместо него
  • 62'
    Мэтьюз Ташрик уходит с поля. Коструп Магнус выходит вместо него
  • Желтая карточка
    50'
    Сисей Йеспер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    48'
    Лунд Марко получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Гуннарссон Никлас уходит с поля. Anton Eriksson выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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