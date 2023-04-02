Тур: 1. Стадион: Platinumcars Arena.
1:1
Конец матча
0'
38' Желтая карточкаВикман Адам
45' Желтая карточкаСтенссон Даниэль
0:1
45' ГолАлсанати Андре
48' Желтая карточкаЛунд Марко
50' Желтая карточкаСисей Йеспер
1:1
65' ГолЛинн Виктор
69' Желтая карточкаАлсанати Андре
90'+8
Ход матча
38'
45'
45'
0:1
48'
50'
65'
1:1
69'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
8 Удары в створ 6
-
7 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
310 Количество передач 429
-
43 Владение мячом, % 57
20
Daniel
Eid
19
Линн
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Daniel EidЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Линн ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Каллей ЯхьяЗащитник
- Защитник
-
23 Сема МайчПолузащитник
-
21 Сисей ЙесперПолузащитник
- Нападающий
-
45 Робак ЭмильНападающий
-
-
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Хейер МелкерПолузащитник
-
18 Викман АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Эзкан Эмиль
-
-
31 Malcolm Jeng
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
История личных встреч
Норрчёпинг
Сириус
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
85.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед
15 матчей
40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
60%
6.7%
5 побед 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
0.88
1.57
Среднее время на гол
102
57
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.43
0.88
Среднее время на гол
63
102
Всего голов
17
18
Голов в среднем за матч
1.13
1.2
Тотал матчей
2.5
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
79
75
Результаты последних матчей
Норрчёпинг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Норрчёпинг - Броммапойкарна 1:2 Норрчёпинг - Эстерсунд 0:0 Хеккен - Норрчёпинг 3:0 Гётеборг - Норрчёпинг 0:4
Норрчёпинг - Утсиктенс 3:3 ГАИС - Норрчёпинг 0:1 Норрчёпинг - Виборг 1:2 Норрчёпинг - Силькеборг 2:3 Норрчёпинг - Вестерос 0:2 Норрчёпинг - Мотала 1:0 Хеккен - Норрчёпинг 3:3 Норрчёпинг - Юргорден 0:1 Вернаму - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Хельсинборг 2:0 Сириус - Норрчёпинг 2:0 Норрчёпинг - Мьельбю 2:2 Сундсвалль - Норрчёпинг 1:3 Норрчёпинг - Кальмар 2:2 Мальмё - Норрчёпинг 2:1 Норрчёпинг - Хаммарбю 4:1
Сириус
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сириус - Эребру 2:2 АИК - Сириус 0:0 Сириус - Браге 2:3 Мьельбю - Сириус 3:2
Сириус - Далкурд 4:0 Оскаршамнс АИК - Сириус 1:4 Сириус - Юргорден 0:1 Ольборг - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Сириус 2:1 АИК - Сириус 2:2 Сириус - Варберг БоИС 2:3 Сундсвалль - Сириус 2:3 Сириус - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Сириус 1:1 Сириус - Норрчёпинг 2:0 Дегерфорс - Сириус 0:0 Сириус - АИК 1:1 Эльфсборг - Сириус 3:0 Сириус - Вернаму 2:3 Сириус - Юргорден 0:1