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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 23. Стадион: . Зрители: 15685
Юргорден
1:2
Конец матча
Вернаму
0'
0:1
5' Гол
Зелькович Айдин
1:1
46' Гол
Финнделл Хампус
48' Желтая карточка
Фаллениус Оскар
1:2
69' Гол
Зелькович Айдин
85' Желтая карточка
Финнделл Хампус
86' Желтая карточка
Вайо Томми
88' Желтая карточка
Шуллер Расмус
88' Желтая карточка
Терн Симон
90' Желтая карточка
Рашид Джонатан
90' Желтая карточка
Грасия Карлос
90'+9

Ход матча

5'
0:1
Зелькович Айдин
(Адеми Альбион)
46'
Финнделл Хампус
(Samuel Dahl)
1:1
48'
Фаллениус Оскар
 
59'
 
Энгвалль Густав
Frank Junior Adjei
69'
1:2
Зелькович Айдин
70'
Lucas Bergvall
Сабович Бесард
 
70'
Антонио Владимиро
Викхейм Густав
 
78'
 
Kenan Bilalovic
Адеми Альбион
78'
 
Винст Фредди
Зелькович Айдин
81'
Миллескуг Ноэль
Фаллениус Оскар
 
85'
Финнделл Хампус
 
86'
Вайо Томми
 
88'
Шуллер Расмус
 
88'
 
Терн Симон
88'
Кайб Рами
Samuel Dahl
 
90'
 
Рашид Джонатан
90'
Грасия Карлос
 
90'
 
Albin Lohikangas
Берг Виктор

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 7
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
17
Грасия
Карлос
6
Шуллер
Расмус
26
Samuel
Dahl
13
Финнделл
Хампус
14
Сабович
Бесард
7
Эрикссон
Магнус
15
Фаллениус
Оскар
22
Гурбанлы
Муса
23
Викхейм
Густав
1
Рашид
Джонатан
5
Ларссон
Виктор
25
Эрикссон
Виктор
24
Грозданич
Эмин
3
Берг
Виктор
8
Адеми
Альбион
28
Frank
Junior
Adjei
18
Оливейра
Вендерсон
22
Терн
Симон
9
Йоханссон
Оскар
10
Зелькович
Айдин
Юргорден
4-3-3
Вернаму
4-4-2

История личных встреч

Юргорден
Вернаму

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

А
1:2
ТМК
1:4
А
0:0
А
5:0

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
2

Среднее время на гол

180
45

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.75
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

51
60

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даниэльссон Маркус 4 (1) 0.17
Финнделл Хампус 4 0.17
Берг Оливер 3 (3) 0.13
Радетинац Харис 3 0.13
Викхейм Густав 3 0.13
Асоро Йоэль 3 0.13
Гурбанлы Муса 2 0.09
Эдвардсен Виктор 2 0.09
Эрикссон Магнус 1 0.04
Шуллер Расмус 1 0.04
Фаллениус Оскар 1 0.04
Сабович Бесард 1 0.04
Лёфгрен Йеспер 1 0.04
Миллескуг Ноэль 1 0.04
Андерссон Элиас 0 0
Юханссон Петр 0 0
Samuel Dahl 0 0
Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энгвалль Густав 7 0.3
Йоханссон Оскар 3 0.13
Бастос Марко 3 (1) 0.13
Зелькович Айдин 3 0.13
Адеми Альбион 2 0.09
Терн Симон 1 0.04
Hampus Naesstroem 1 0.04
Берг Виктор 1 0.04
Albin Lohikangas 1 0.04
Бечирович Эдвин 1 0.04

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 7 0
Финнделл Хампус 5 0
Радетинац Харис 3 0
Сабович Бесард 3 0
Зеттерстрем Якоб Видель 1 1
Андерссон Элиас 2 0
Юханссон Петр 2 0
Даниэльссон Маркус 2 0
Фаллениус Оскар 2 0
Лёфгрен Йеспер 2 0
Эрикссон Магнус 1 0
Вайо Томми 1 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Асоро Йоэль 1 0
Грасия Карлос 1 0
Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зелькович Айдин 3 0
Эрикссон Виктор 3 0
Ларссон Виктор 3 0
Hampus Naesstroem 3 0
Evaldo Neto 1 1
Грозданич Эмин 2 0
Оливейра Вендерсон 2 0
Frank Junior Adjei 2 0
Терн Симон 1 0
Винст Фредди 1 0
Энгвалль Густав 1 0
Рашид Джонатан 1 0
Бастос Марко 1 0
Адеми Альбион 1 0
Albin Lohikangas 1 0
Берг Виктор 1 0

Результаты матчей

Юргорден
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Вернаму
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

2
5
Юргорден
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Вернаму
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

15
9

Упущенные победы

5
6
Юргорден
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (9)
35% (8)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
35% (8)
17% (4)
Вернаму
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (6)
52% (12)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
26% (6)
30% (7)

Сухие победы

7
9

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

19
11

Упущенные победы

7
11

Голы по времени матча

Забито

20
16
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
12 Не забивали 15
4
20%
1
6%
1-15
3
15%
6
38%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
6
30%
1
6%
46-60
2
10%
1
6%
61-75
3
15%
5
31%
76-90

Пропущено

13
16
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
15%
2
13%
1-15
3
23%
1
6%
16-30
4
31%
4
25%
31-45
1
8%
3
19%
46-60
3
23%
3
19%
61-75
0
0%
3
19%
76-90

Забито

10
8
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
0
0%
2
25%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
30%
1
13%
61-75
3
30%
1
13%
76-90

Пропущено

18
10
5 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
2
11%
2
20%
16-30
2
11%
1
10%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
3
17%
3
30%
61-75
6
33%
4
40%
76-90

Забито

30
24
13 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 12
4 Не забивали 9
4
13%
3
13%
1-15
5
17%
8
33%
16-30
4
13%
3
13%
31-45
6
20%
2
8%
46-60
5
17%
2
8%
61-75
6
20%
6
25%
76-90

Пропущено

31
26
14 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
3
10%
2
8%
1-15
5
16%
3
12%
16-30
6
19%
5
19%
31-45
5
16%
3
12%
46-60
6
19%
6
23%
61-75
6
19%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:2 Юргорден - Дегерфорс 4:1 Сандвикен - Юргорден 1:5 Мальмё - Юргорден 0:0
Гётеборг - Юргорден 2:1 Люцерн - Юргорден 1:1 Мьельбю - Юргорден 0:1 Юргорден - Люцерн 1:2 Юргорден - Эльфсборг 0:4 Юргорден - Мальмё 2:0 Вернаму - Юргорден 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Хеккен - Юргорден 0:1 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Юргорден - Хеккен 1:0 Юргорден - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Юргорден - Кальмар 3:1
Вернаму
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Вернаму - Эльфсборг 1:0 Вернаму - Хальмстад 0:0 Берга - Вернаму 1:2 Варберг БоИС - Вернаму 0:3
Вернаму - Дегерфорс 0:1 Броммапойкарна - Вернаму 0:2 Мальмё - Вернаму 3:1 Вернаму - Хеккен 1:0 Хальмстад - Вернаму 2:2 Вернаму - Юргорден 1:2 Дегерфорс - Вернаму 0:2 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Вернаму - Мальмё 1:3 Сириус - Вернаму 2:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2 Вернаму - Кальмар 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хеккен - Вернаму 3:1

Результаты матчей

Юргорден
Вернаму

Точный счет

1:0
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
4 раза 36%
1:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:1
2 раза 18%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
0:2
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:0
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
0:1
5 раз 22%
0:2
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 39%
2
6 раз 26%
0
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
1
9 раз 39%
0
7 раз 30%
2
5 раз 22%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Юргорден
Вернаму

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
6
5
7
5
1.5
1
10
3
9
2.5
1
10
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
10
2
3
8
1.5
6
6
1
10
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
4
0.5
Больше Меньше
16
7
10
13
1.5
7
16
4
19
2.5
2
21
1
22
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 22 15 3 4 46 - 18 48
2.
Мальмё
 22 14 4 4 46 - 19 46
3.
Хеккен
 22 14 2 6 52 - 27 44
4.
Юргорден
 23 12 4 7 34 - 27 40
5.
Хаммарбю
 22 10 5 7 32 - 29 35
6.
ИФК Норрчепинг
 22 10 4 8 36 - 29 34
7.
Вернаму
 23 10 2 11 25 - 25 32
8.
Мьельбю
 22 9 4 9 22 - 24 31
9.
Кальмар
 22 8 6 8 24 - 31 30
10.
Хальмстад
 22 8 5 9 21 - 35 29
11.
Броммапойкарна
 23 8 2 13 30 - 39 26
12.
Гётеборг
 23 6 8 9 26 - 28 26
13.
Дегерфорс
 22 7 2 13 22 - 47 23
14.
Сириус
 23 6 5 12 35 - 36 23
15.
АИК
 22 5 7 10 24 - 30 22
16.
Варберг БоИС
 23 3 5 15 20 - 51 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 11 10 0 1 36 - 13 30
2.
Юргорден
 12 9 1 2 22 - 11 28
3.
Мальмё
 12 8 3 1 30 - 10 27
4.
Эльфсборг
 11 8 2 1 26 - 7 26
5.
Хаммарбю
 10 8 1 1 21 - 11 25
6.
Кальмар
 11 5 3 3 13 - 14 18
7.
Гётеборг
 12 5 3 4 18 - 10 18
8.
ИФК Норрчепинг
 11 5 2 4 16 - 13 17
9.
Дегерфорс
 12 5 2 5 15 - 17 17
10.
Хальмстад
 11 4 3 4 10 - 15 15
11.
Броммапойкарна
 11 4 1 6 13 - 15 13
12.
Вернаму
 11 4 1 6 8 - 10 13
13.
Сириус
 12 4 1 7 23 - 19 13
14.
Мьельбю
 11 3 3 5 10 - 12 12
15.
АИК
 10 2 5 3 12 - 12 11
16.
Варберг БоИС
 11 1 3 7 8 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 11 7 1 3 20 - 11 22
2.
Мальмё
 10 6 1 3 16 - 9 19
3.
Мьельбю
 11 6 1 4 12 - 12 19
4.
Вернаму
 12 6 1 5 17 - 15 19
5.
ИФК Норрчепинг
 11 5 2 4 20 - 16 17
6.
Хеккен
 11 4 2 5 16 - 14 14
7.
Хальмстад
 11 4 2 5 11 - 20 14
8.
Броммапойкарна
 12 4 1 7 17 - 24 13
9.
Юргорден
 11 3 3 5 12 - 16 12
10.
Кальмар
 11 3 3 5 11 - 17 12
11.
АИК
 12 3 2 7 12 - 18 11
12.
Сириус
 11 2 4 5 12 - 17 10
13.
Хаммарбю
 12 2 4 6 11 - 18 10
14.
Гётеборг
 11 1 5 5 8 - 18 8
15.
Варберг БоИС
 12 2 2 8 12 - 26 8
16.
Дегерфорс
 10 2 0 8 7 - 30 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 13 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 9 (6)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (5)
ИФК Норрчепинг Траустасон Арнор 8 (1)
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Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 8
Варберг БоИС Транберг Робин 1 6
Сириус Стенссон Даниэль 1 6
Хаммарбю Странд Симон 1 6
Юргорден Шуллер Расмус 7
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 5'
      Адеми Альбион сделал результативную передачу.
    • 5'
      Г О О О О Л - Зелькович Айдин бьет в цель!
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