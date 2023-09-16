Тур: 23. Стадион: Теле2 Арена. Зрители: 15685
0'
0:1
5' ГолЗелькович Айдин
1:1
46' ГолФиннделл Хампус
48' Желтая карточкаФаллениус Оскар
1:2
69' ГолЗелькович Айдин
85' Желтая карточкаФиннделл Хампус
86' Желтая карточкаВайо Томми
88' Желтая карточкаШуллер Расмус
88' Желтая карточкаТерн Симон
90' Желтая карточкаРашид Джонатан
90' Желтая карточкаГрасия Карлос
90'+9
Ход матча
5'
0:1
46'
1:1
48'
69'
1:2
85'
86'
88'
88'
88'
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 3
-
7 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 7
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
26
Samuel
Dahl
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Samuel DahlЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вайо ТоммиВратарь
-
16 Кайб РамиЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Терн СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Бастос МаркоНападающий
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
История личных встреч
Юргорден
Вернаму
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.5
2
Среднее время на гол
180
45
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.75
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
51
60
Бомбардиры внутри турнира
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даниэльссон Маркус
|4 (1)
|0.17
|Финнделл Хампус
|4
|0.17
|Берг Оливер
|3 (3)
|0.13
|Радетинац Харис
|3
|0.13
|Викхейм Густав
|3
|0.13
|Асоро Йоэль
|3
|0.13
|Гурбанлы Муса
|2
|0.09
|Эдвардсен Виктор
|2
|0.09
|Эрикссон Магнус
|1
|0.04
|Шуллер Расмус
|1
|0.04
|Фаллениус Оскар
|1
|0.04
|Сабович Бесард
|1
|0.04
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0.04
|Миллескуг Ноэль
|1
|0.04
|Андерссон Элиас
|0
|0
|Юханссон Петр
|0
|0
|Samuel Dahl
|0
|0
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энгвалль Густав
|7
|0.3
|Йоханссон Оскар
|3
|0.13
|Бастос Марко
|3 (1)
|0.13
|Зелькович Айдин
|3
|0.13
|Адеми Альбион
|2
|0.09
|Терн Симон
|1
|0.04
|Hampus Naesstroem
|1
|0.04
|Берг Виктор
|1
|0.04
|Albin Lohikangas
|1
|0.04
|Бечирович Эдвин
|1
|0.04
Карточки
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шуллер Расмус
|7
|0
|Финнделл Хампус
|5
|0
|Радетинац Харис
|3
|0
|Сабович Бесард
|3
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|1
|1
|Андерссон Элиас
|2
|0
|Юханссон Петр
|2
|0
|Даниэльссон Маркус
|2
|0
|Фаллениус Оскар
|2
|0
|Лёфгрен Йеспер
|2
|0
|Эрикссон Магнус
|1
|0
|Вайо Томми
|1
|0
|Эдвардсен Виктор
|1
|0
|Асоро Йоэль
|1
|0
|Грасия Карлос
|1
|0
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зелькович Айдин
|3
|0
|Эрикссон Виктор
|3
|0
|Ларссон Виктор
|3
|0
|Hampus Naesstroem
|3
|0
|Evaldo Neto
|1
|1
|Грозданич Эмин
|2
|0
|Оливейра Вендерсон
|2
|0
|Frank Junior Adjei
|2
|0
|Терн Симон
|1
|0
|Винст Фредди
|1
|0
|Энгвалль Густав
|1
|0
|Рашид Джонатан
|1
|0
|Бастос Марко
|1
|0
|Адеми Альбион
|1
|0
|Albin Lohikangas
|1
|0
|Берг Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Юргорден
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Вернаму
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
2
5
Юргорден
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Вернаму
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
15
9
Упущенные победы
5
6
Юргорден
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (9)
35% (8)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
35% (8)
17% (4)
Вернаму
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (6)
52% (12)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
26% (6)
30% (7)
Сухие победы
7
9
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
19
11
Упущенные победы
7
11
Голы по времени матча
Забито
20
16
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
12 Не забивали 15
4
20%
1
6%
1-15
3
15%
6
38%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
6
30%
1
6%
46-60
2
10%
1
6%
61-75
3
15%
5
31%
76-90
Пропущено
13
16
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
15%
2
13%
1-15
3
23%
1
6%
16-30
4
31%
4
25%
31-45
1
8%
3
19%
46-60
3
23%
3
19%
61-75
0
0%
3
19%
76-90
Забито
10
8
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
0
0%
2
25%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
30%
1
13%
61-75
3
30%
1
13%
76-90
Пропущено
18
10
5 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
2
11%
2
20%
16-30
2
11%
1
10%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
3
17%
3
30%
61-75
6
33%
4
40%
76-90
Забито
30
24
13 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 12
4 Не забивали 9
4
13%
3
13%
1-15
5
17%
8
33%
16-30
4
13%
3
13%
31-45
6
20%
2
8%
46-60
5
17%
2
8%
61-75
6
20%
6
25%
76-90
Пропущено
31
26
14 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
3
10%
2
8%
1-15
5
16%
3
12%
16-30
6
19%
5
19%
31-45
5
16%
3
12%
46-60
6
19%
6
23%
61-75
6
19%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Юргорден
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:2 Юргорден - Дегерфорс 4:1 Сандвикен - Юргорден 1:5 Мальмё - Юргорден 0:0
Гётеборг - Юргорден 2:1 Люцерн - Юргорден 1:1 Мьельбю - Юргорден 0:1 Юргорден - Люцерн 1:2 Юргорден - Эльфсборг 0:4 Юргорден - Мальмё 2:0 Вернаму - Юргорден 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Хеккен - Юргорден 0:1 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Юргорден - Хеккен 1:0 Юргорден - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Юргорден - Кальмар 3:1
Вернаму
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Вернаму - Эльфсборг 1:0 Вернаму - Хальмстад 0:0 Берга - Вернаму 1:2 Варберг БоИС - Вернаму 0:3
Вернаму - Дегерфорс 0:1 Броммапойкарна - Вернаму 0:2 Мальмё - Вернаму 3:1 Вернаму - Хеккен 1:0 Хальмстад - Вернаму 2:2 Вернаму - Юргорден 1:2 Дегерфорс - Вернаму 0:2 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Вернаму - Мальмё 1:3 Сириус - Вернаму 2:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2 Вернаму - Кальмар 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хеккен - Вернаму 3:1
Результаты матчей
Юргорден
Вернаму
Точный счет
1:0
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
4 раза 36%
1:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:1
2 раза 18%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
0:2
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:0
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
0:1
5 раз 22%
0:2
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 39%
2
6 раз 26%
0
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
1
9 раз 39%
0
7 раз 30%
2
5 раз 22%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Юргорден
Вернаму
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
65
75
110
39
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
102
38
66
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
194
Больше Меньше
167
1013
716
419
221
122
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|9 (6)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (5)
|ИФК Норрчепинг
|Траустасон Арнор
|8 (1)
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|8
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 6
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 6
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 6
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|7