Тур: 29. Стадион: Гамла Уллеви. Зрители: 17116
0'
25' Желтая карточкаОльссон Себастьян
1:0
30' Гол в свои воротаПапаяннопулос Сотирис
51' Желтая карточкаTaha Ayari
60' Желтая карточкаПапаяннопулос Сотирис
60' Желтая карточкаНорлин Густаф
61' Желтая карточкаТюкосен Мадс
63' Желтая карточкаМуколли Арбнор
1:1
67' ГолTaha Ayari
69' Желтая карточкаОума Эрик
90'+27
Ход матча
30'
51'
60'
61'
63'
67'
1:1
69'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 4
-
3 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
36 Владение мячом, % 64
Прогноз на матч от Liveresult
17
Вендт
Оскар
21
Карлен
Адам
17
Тюкосен
Мадс
25
Оума
Эрик
32
Модесто
Руй
45
Taha
Ayari
28
Питтас
Яннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
28 Lucas Kahed
-
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Оума ЭрикЗащитник
-
32 Модесто РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Taha AyariПолузащитник
- Нападающий
-
28 Питтас ЯннисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
История личных встреч
Гётеборг
АИК
16 матчей
100%
16 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
12.5%
12.5%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
19 матчей
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 9 побед
35 матчей
45.7%
11.4%
42.9%
16 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
34.3%
31.4%
34.3%
12 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
34.3%
40%
25.7%
12 побед 14 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
18
Голов в среднем за матч
1.73
0.9
Среднее время на гол
51
100
Всего голов
29
10
Голов в среднем за матч
1.45
0.67
Среднее время на гол
62
135
Всего голов
55
28
Голов в среднем за матч
1.57
0.8
Тотал матчей
2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
15
Больше 43%
Меньше 57%
20
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
57
112
Бомбардиры внутри турнира
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берг Маркус
|7 (1)
|0.24
|Муколли Арбнор
|6 (2)
|0.21
|Ольссон Себастьян
|4
|0.14
|Карлен Адам
|3
|0.1
|Саломонссон Эмиль
|2
|0.07
|Норлин Густаф
|2 (1)
|0.07
|Thomas Santos
|1
|0.03
|Хаген Элиас
|1
|0.03
|Вендт Оскар
|1
|0.03
|Свенссон Густаф
|1
|0.03
|Хауснер Себастиан
|1
|0.03
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Модесто Руй
|6
|0.21
|Питтас Яннис
|6 (2)
|0.21
|Тюкосен Мадс
|3
|0.1
|Фараж Омар
|3 (1)
|0.1
|Магаши Абдуссалам
|2
|0.07
|Alexander Fesshaie Beraki
|2
|0.07
|Салетрос Антон
|1
|0.03
|Хуссейн Билаль
|1
|0.03
|Оума Эрик
|1
|0.03
|Милошевич Александер
|1
|0.03
|Гвидетти Йон
|1
|0.03
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0.03
|Taha Ayari
|1
|0.03
|Халити Йетмир
|0
|0
|Целина Берсант
|0
|0
|Беширович Дино
|0
|0
|Victor Andersson
|0
|0
Карточки
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлен Адам
|7
|0
|Свенссон Густаф
|5
|0
|Тордарсон Колбейнн
|5
|0
|Трондсен Андерс
|1
|2
|Эрикссон Себастьян
|3
|0
|Хауснер Себастиан
|3
|0
|Норлин Густаф
|3
|0
|Ольссон Себастьян
|2
|0
|Сельмани Астрит
|2
|0
|Hussein Carneil
|2
|0
|Гасем Алай
|2
|0
|Берг Маркус
|1
|0
|Вендт Оскар
|1
|0
|Саломонссон Эмиль
|1
|0
|Абдуллахи Сулейман
|1
|0
|Дальберг Понтус
|1
|0
|Хаген Элиас
|1
|0
|Муколли Арбнор
|1
|0
|Lucas Kahed
|1
|0
|Карлстранд Линус
|1
|0
|Salaou Hachimou
|1
|0
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуссейн Билаль
|7
|0
|Оума Эрик
|4
|1
|Бьорнстрем Аксель
|4
|1
|Милошевич Александер
|5
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|4
|0
|Тюкосен Мадс
|4
|0
|Кейта Абубакар
|3
|0
|Халити Йетмир
|3
|0
|Модесто Руй
|3
|0
|Нордфельдт Кристоффер
|2
|0
|Салетрос Антон
|2
|0
|Целина Берсант
|2
|0
|Фараж Омар
|2
|0
|Alexander Fesshaie Beraki
|2
|0
|Дурмаз Джимми
|1
|0
|Питтас Яннис
|1
|0
|Беширович Дино
|1
|0
|Тиль Венсан
|1
|0
|Магаши Абдуссалам
|1
|0
|Тихи Робин
|1
|0
|Taha Ayari
|1
|0
|Abdihakin Ali
|1
|0
Результаты матчей
Гётеборг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
АИК
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
5
9
Гётеборг
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
АИК
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
15
7
Упущенные победы
10
15
Гётеборг
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (8)
48% (14)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
31% (9)
28% (8)
АИК
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
17% (5)
45% (13)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
34% (10)
48% (14)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
18
8
Упущенные победы
15
24
Голы по времени матча
Забито
20
14
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 7
20 Не забивали 19
2
10%
3
21%
1-15
3
15%
3
21%
16-30
4
20%
3
21%
31-45
2
10%
2
14%
46-60
3
15%
1
7%
61-75
6
30%
2
14%
76-90
Пропущено
14
23
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
0
0%
5
22%
1-15
3
21%
3
13%
16-30
2
14%
3
13%
31-45
4
29%
3
13%
46-60
2
14%
4
17%
61-75
3
21%
5
22%
76-90
Забито
12
17
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
21 Не забивали 18
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
2
12%
16-30
2
17%
5
29%
29%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
3
25%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
21
14
6 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
2
10%
3
21%
1-15
1
5%
3
21%
16-30
3
14%
2
14%
31-45
8
38%
2
14%
46-60
3
14%
3
21%
61-75
4
19%
1
7%
76-90
Забито
32
31
16 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 13
12 Не забивали 8
5
16%
3
10%
1-15
5
16%
5
16%
16-30
6
19%
8
26%
31-45
2
6%
6
19%
46-60
5
16%
2
6%
61-75
9
28%
7
23%
76-90
Пропущено
35
37
11 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 19
2
6%
8
22%
1-15
4
11%
6
16%
16-30
5
14%
5
14%
31-45
12
34%
5
14%
46-60
5
14%
7
19%
61-75
7
20%
6
16%
76-90
Результаты последних матчей
Гётеборг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гётеборг - Эльфсборг 1:2 Вернаму - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Сириус 0:1 Хаммарбю - Гётеборг 1:1
Мьельбю - Гётеборг 0:1 Гётеборг - Броммапойкарна 1:0 Мальмё - Гётеборг 2:2 Гётеборг - Хеккен 4:2 ИК Зенит - Гётеборг 0:2 Дегерфорс - Гётеборг 1:2 Гётеборг - Юргорден 2:1 ИФК Норрчепинг - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Кальмар 2:0 Гётеборг - Хальмстад 0:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Хальмстад - Гётеборг 0:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Сириус - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1
АИК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
АИК - Хальмстад 1:1 Эльфсборг - АИК 3:0 АИК - Мьельбю 1:0 Хеккен - АИК 2:0
АИК - Юргорден 2:0 АИК - Дегерфорс 2:0 Хаммарбю - АИК 4:2 АИК - Варберг БоИС 3:0 ИФК Норрчепинг - АИК 3:1 Далкурд - АИК 0:3 АИК - Броммапойкарна 2:2 Кальмар - АИК 1:1 Сириус - АИК 0:1 АИК - Мальмё 0:0 Варберг БоИС - АИК 1:2 АИК - Хеккен 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 АИК - Эльфсборг 1:2 АИК - Кальмар 1:1
Результаты матчей
Гётеборг
АИК
Точный счет
0:1
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
Точный счет
0:1
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 38%
1
11 раз 38%
2
5 раз 17%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
12 раз 41%
0
8 раз 28%
2
8 раз 28%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Гётеборг
АИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
113
411
68
213
113
213
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
105
311
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1811
Больше Меньше
218
722
920
227
128
227
128
128
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|15 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|11 (7)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|11 (6)
|Сириус
|Перссон Хоаким
|10 (4)
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 9
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 8
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|9
|ИФК Норрчепинг
|Эрикссон Антон
|9
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|9