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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023
Тур: 30. Стадион: . Зрители: 24327
АИК
3:1
Конец матча
Вернаму
0'
14' Желтая карточка
Берг Виктор
1:0
17' Гол
Питтас Яннис
2:0
19' Гол
Питтас Яннис
3:0
31' Гол
Питтас Яннис
40' Желтая карточка
Энгвалль Густав
3:1
56' Гол
Энгвалль Густав
85' Желтая карточка
Милошевич Александер
90'+5
15
Нордфельдт
Кристоффер
17
Тюкосен
Мадс
16
Хансен
Беньямин
5
Милошевич
Александер
25
Оума
Эрик
32
Модесто
Руй
8
Целина
Берсант
7
Салетрос
Антон
45
Taha
Ayari
9
Фараж
Омар
28
Питтас
Яннис
1
Рашид
Джонатан
5
Ларссон
Виктор
25
Эрикссон
Виктор
24
Грозданич
Эмин
3
Берг
Виктор
8
Адеми
Альбион
9
Йоханссон
Оскар
6
Hampus
Naesstroem
14
Энгвалль
Густав
10
Зелькович
Айдин
22
Терн
Симон
АИК
4-4-2
Вернаму
4-4-2

История личных встреч

АИК
Вернаму

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

А
1:0
А
2:2
А
2:3

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
54

Бомбардиры внутри турнира

АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питтас Яннис 9 (2) 0.3
Модесто Руй 6 0.2
Тюкосен Мадс 3 0.1
Фараж Омар 3 (1) 0.1
Магаши Абдуссалам 2 0.07
Alexander Fesshaie Beraki 2 0.07
Салетрос Антон 1 0.03
Хуссейн Билаль 1 0.03
Оума Эрик 1 0.03
Милошевич Александер 1 0.03
Гвидетти Йон 1 0.03
Папаяннопулос Сотирис 1 0.03
Taha Ayari 1 0.03
Целина Берсант 0 0
Халити Йетмир 0 0
Беширович Дино 0 0
Victor Andersson 0 0
Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энгвалль Густав 11 0.37
Зелькович Айдин 7 (1) 0.23
Йоханссон Оскар 5 (1) 0.17
Адеми Альбион 3 0.1
Бастос Марко 3 (1) 0.1
Hampus Naesstroem 2 0.07
Терн Симон 1 0.03
Берг Виктор 1 0.03
Albin Lohikangas 1 0.03
Бечирович Эдвин 1 0.03
Ларссон Виктор 0 0

Карточки

АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуссейн Билаль 7 0
Милошевич Александер 6 0
Оума Эрик 4 1
Бьорнстрем Аксель 4 1
Папаяннопулос Сотирис 4 0
Тюкосен Мадс 4 0
Кейта Абубакар 3 0
Халити Йетмир 3 0
Модесто Руй 3 0
Нордфельдт Кристоффер 2 0
Салетрос Антон 2 0
Целина Берсант 2 0
Фараж Омар 2 0
Alexander Fesshaie Beraki 2 0
Дурмаз Джимми 1 0
Питтас Яннис 1 0
Беширович Дино 1 0
Тиль Венсан 1 0
Магаши Абдуссалам 1 0
Тихи Робин 1 0
Taha Ayari 1 0
Abdihakin Ali 1 0
Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрикссон Виктор 5 0
Ларссон Виктор 5 0
Грозданич Эмин 3 1
Зелькович Айдин 4 0
Оливейра Вендерсон 4 0
Энгвалль Густав 3 0
Hampus Naesstroem 3 0
Evaldo Neto 1 1
Берг Виктор 2 0
Frank Junior Adjei 2 0
Терн Симон 1 0
Винст Фредди 1 0
Рашид Джонатан 1 0
Бастос Марко 1 0
Адеми Альбион 1 0
Albin Lohikangas 1 0

Результаты матчей

АИК
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Вернаму
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

8
6
АИК
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Вернаму
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

21
10

Упущенные победы

8
11
АИК
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (12)
43% (13)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
33% (10)
20% (6)
Вернаму
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (9)
47% (14)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
23% (7)
30% (9)

Сухие победы

9
10

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

23
15

Упущенные победы

16
17

Голы по времени матча

Забито

20
23
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
0
0%
2
9%
1-15
4
20%
7
30%
16-30
6
30%
2
9%
31-45
4
20%
3
13%
46-60
1
5%
3
13%
61-75
5
25%
6
26%
76-90

Пропущено

15
22
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
3
20%
3
14%
1-15
3
20%
3
14%
16-30
2
13%
6
27%
31-45
3
20%
3
14%
46-60
3
20%
4
18%
61-75
1
7%
3
14%
76-90

Забито

14
13
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
20 Не забивали 22
3
21%
2
15%
1-15
3
21%
2
15%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
2
14%
3
23%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
2
14%
2
15%
76-90

Пропущено

23
13
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
5
22%
0
0%
1-15
3
13%
4
31%
16-30
3
13%
1
8%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
4
17%
3
23%
61-75
5
22%
5
38%
76-90

Забито

34
36
19 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 13
8 Не забивали 11
3
9%
4
11%
1-15
7
21%
9
25%
16-30
9
26%
3
8%
31-45
6
18%
6
17%
46-60
2
6%
6
17%
61-75
7
21%
8
22%
76-90

Пропущено

38
35
19 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 21
8
21%
3
9%
1-15
6
16%
7
20%
16-30
5
13%
7
20%
31-45
6
16%
3
9%
46-60
7
18%
7
20%
61-75
6
16%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

АИК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гётеборг - АИК 1:1 АИК - Хальмстад 1:1 Эльфсборг - АИК 3:0 АИК - Мьельбю 1:0
Хеккен - АИК 2:0 АИК - Юргорден 2:0 АИК - Дегерфорс 2:0 Хаммарбю - АИК 4:2 АИК - Варберг БоИС 3:0 ИФК Норрчепинг - АИК 3:1 Далкурд - АИК 0:3 АИК - Броммапойкарна 2:2 Кальмар - АИК 1:1 Сириус - АИК 0:1 АИК - Мальмё 0:0 Варберг БоИС - АИК 1:2 АИК - Хеккен 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 АИК - Эльфсборг 1:2
Вернаму
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Вернаму - Хаммарбю 0:0 Кальмар - Вернаму 1:3 Вернаму - Гётеборг 3:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 2:1
Мьельбю - Вернаму 2:3 Вернаму - Сириус 0:1 Юргорден - Вернаму 1:2 Вернаму - Эльфсборг 1:0 Вернаму - Хальмстад 0:0 Берга - Вернаму 1:2 Варберг БоИС - Вернаму 0:3 Вернаму - Дегерфорс 0:1 Броммапойкарна - Вернаму 0:2 Мальмё - Вернаму 3:1 Вернаму - Хеккен 1:0 Хальмстад - Вернаму 2:2 Вернаму - Юргорден 1:2 Дегерфорс - Вернаму 0:2 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Вернаму - Мальмё 1:3

Результаты матчей

АИК
Вернаму

Точный счет

2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
5 раз 33%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%

Точный счет

1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:1
6 раз 20%
3:1
5 раз 17%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 40%
0
8 раз 27%
2
8 раз 27%
3
2 раза 7%
1
10 раз 33%
0
9 раз 30%
2
6 раз 20%
3
5 раз 17%

Тоталы голов в матче

АИК
Вернаму

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
8
7
7
8
1.5
3
12
2
13
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
13
2
3
12
1.5
8
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
8
0.5
Больше Меньше
21
9
10
20
1.5
11
19
2
28
2.5
5
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 1:0 30 20 4 6 62 - 27 64
2.
Эльфсборг
 0:1 30 20 4 6 59 - 26 64
3.
Хеккен
 30 18 3 9 69 - 39 57
4.
Юргорден
 30 15 5 10 41 - 36 50
5.
Вернаму
 30 14 3 13 37 - 34 45
6.
Кальмар
 30 13 6 11 35 - 40 45
7.
Хаммарбю
 30 11 11 8 41 - 39 44
8.
Сириус
 30 12 6 12 51 - 44 42
9.
ИФК Норрчепинг
 30 12 5 13 45 - 45 41
10.
Мьельбю
 30 12 5 13 32 - 34 41
11.
АИК
 30 9 9 12 34 - 38 36
12.
Хальмстад
 30 9 9 12 30 - 44 36
13.
Гётеборг
 30 8 10 12 33 - 37 34
14.
Броммапойкарна
 30 10 3 17 40 - 53 33
15.
Дегерфорс
 30 7 5 18 30 - 62 26
16.
Варберг БоИС
 30 3 6 21 26 - 67 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 15 14 0 1 49 - 18 42
2.
Мальмё
 1:0 15 11 3 1 38 - 11 36
3.
Эльфсборг
 0:1 15 10 3 2 33 - 13 33
4.
Юргорден
 15 10 2 3 25 - 15 32
5.
Хаммарбю
 15 8 5 2 29 - 21 29
6.
Кальмар
 15 8 3 4 18 - 18 27
7.
АИК
 15 6 6 3 21 - 14 24
8.
ИФК Норрчепинг
 15 7 2 6 21 - 19 23
9.
Сириус
 15 7 1 7 31 - 23 22
10.
Вернаму
 15 6 2 7 13 - 13 20
11.
Хальмстад
 15 5 5 5 14 - 17 20
12.
Гётеборг
 15 5 4 6 20 - 14 19
13.
Броммапойкарна
 15 5 2 8 18 - 23 17
14.
Дегерфорс
 15 5 2 8 18 - 24 17
15.
Мьельбю
 15 4 3 8 15 - 19 15
16.
Варберг БоИС
 15 1 4 10 10 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 0:1 15 10 1 4 26 - 13 31
2.
Мальмё
 1:0 15 9 1 5 24 - 16 28
3.
Мьельбю
 15 8 2 5 17 - 15 26
4.
Вернаму
 15 8 1 6 24 - 21 25
5.
Сириус
 15 5 5 5 20 - 21 20
6.
ИФК Норрчепинг
 15 5 3 7 24 - 26 18
7.
Кальмар
 15 5 3 7 17 - 22 18
8.
Юргорден
 15 5 3 7 16 - 21 18
9.
Броммапойкарна
 15 5 1 9 22 - 30 16
10.
Хальмстад
 15 4 4 7 16 - 27 16
11.
Хеккен
 15 4 3 8 20 - 21 15
12.
Хаммарбю
 15 3 6 6 12 - 18 15
13.
Гётеборг
 15 3 6 6 13 - 23 15
14.
АИК
 15 3 3 9 13 - 24 12
15.
Дегерфорс
 15 2 3 10 12 - 38 9
16.
Варберг БоИС
 15 2 2 11 16 - 37 8
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 16 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 11 (7)
Мальмё Нанаси Себастьян 11 (6)
Вернаму Энгвалль Густав 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 9
Сириус Стенссон Даниэль 1 9
Юргорден Шуллер Расмус 9
ИФК Норрчепинг Эрикссон Антон 9
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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