Тур: 30. Стадион: Френдс Арена. Зрители: 24327
0'
14' Желтая карточкаБерг Виктор
1:0
17' ГолПиттас Яннис
2:0
19' ГолПиттас Яннис
3:0
31' ГолПиттас Яннис
40' Желтая карточкаЭнгвалль Густав
3:1
56' ГолЭнгвалль Густав
85' Желтая карточкаМилошевич Александер
90'+5
Ход матча
14'
17'
1:0
19'
2:0
31'
3:0
40'
56'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 5
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
17
Тюкосен
Мадс
25
Оума
Эрик
32
Модесто
Руй
45
Taha
Ayari
28
Питтас
Яннис
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Оума ЭрикЗащитник
-
32 Модесто РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Taha AyariПолузащитник
- Нападающий
-
28 Питтас ЯннисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Терн СимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Хасич ЭминЗащитник
- Защитник
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бастос МаркоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
История личных встреч
АИК
Вернаму
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.67
1.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
54
Бомбардиры внутри турнира
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|9 (2)
|0.3
|Модесто Руй
|6
|0.2
|Тюкосен Мадс
|3
|0.1
|Фараж Омар
|3 (1)
|0.1
|Магаши Абдуссалам
|2
|0.07
|Alexander Fesshaie Beraki
|2
|0.07
|Салетрос Антон
|1
|0.03
|Хуссейн Билаль
|1
|0.03
|Оума Эрик
|1
|0.03
|Милошевич Александер
|1
|0.03
|Гвидетти Йон
|1
|0.03
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0.03
|Taha Ayari
|1
|0.03
|Целина Берсант
|0
|0
|Халити Йетмир
|0
|0
|Беширович Дино
|0
|0
|Victor Andersson
|0
|0
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энгвалль Густав
|11
|0.37
|Зелькович Айдин
|7 (1)
|0.23
|Йоханссон Оскар
|5 (1)
|0.17
|Адеми Альбион
|3
|0.1
|Бастос Марко
|3 (1)
|0.1
|Hampus Naesstroem
|2
|0.07
|Терн Симон
|1
|0.03
|Берг Виктор
|1
|0.03
|Albin Lohikangas
|1
|0.03
|Бечирович Эдвин
|1
|0.03
|Ларссон Виктор
|0
|0
Карточки
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуссейн Билаль
|7
|0
|Милошевич Александер
|6
|0
|Оума Эрик
|4
|1
|Бьорнстрем Аксель
|4
|1
|Папаяннопулос Сотирис
|4
|0
|Тюкосен Мадс
|4
|0
|Кейта Абубакар
|3
|0
|Халити Йетмир
|3
|0
|Модесто Руй
|3
|0
|Нордфельдт Кристоффер
|2
|0
|Салетрос Антон
|2
|0
|Целина Берсант
|2
|0
|Фараж Омар
|2
|0
|Alexander Fesshaie Beraki
|2
|0
|Дурмаз Джимми
|1
|0
|Питтас Яннис
|1
|0
|Беширович Дино
|1
|0
|Тиль Венсан
|1
|0
|Магаши Абдуссалам
|1
|0
|Тихи Робин
|1
|0
|Taha Ayari
|1
|0
|Abdihakin Ali
|1
|0
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрикссон Виктор
|5
|0
|Ларссон Виктор
|5
|0
|Грозданич Эмин
|3
|1
|Зелькович Айдин
|4
|0
|Оливейра Вендерсон
|4
|0
|Энгвалль Густав
|3
|0
|Hampus Naesstroem
|3
|0
|Evaldo Neto
|1
|1
|Берг Виктор
|2
|0
|Frank Junior Adjei
|2
|0
|Терн Симон
|1
|0
|Винст Фредди
|1
|0
|Рашид Джонатан
|1
|0
|Бастос Марко
|1
|0
|Адеми Альбион
|1
|0
|Albin Lohikangas
|1
|0
Результаты матчей
АИК
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Вернаму
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
8
6
АИК
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Вернаму
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
21
10
Упущенные победы
8
11
АИК
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (12)
43% (13)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
33% (10)
20% (6)
Вернаму
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (9)
47% (14)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
23% (7)
30% (9)
Сухие победы
9
10
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
23
15
Упущенные победы
16
17
Голы по времени матча
Забито
20
23
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
0
0%
2
9%
1-15
4
20%
7
30%
16-30
6
30%
2
9%
31-45
4
20%
3
13%
46-60
1
5%
3
13%
61-75
5
25%
6
26%
76-90
Пропущено
15
22
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
3
20%
3
14%
1-15
3
20%
3
14%
16-30
2
13%
6
27%
31-45
3
20%
3
14%
46-60
3
20%
4
18%
61-75
1
7%
3
14%
76-90
Забито
14
13
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
20 Не забивали 22
3
21%
2
15%
1-15
3
21%
2
15%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
2
14%
3
23%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
2
14%
2
15%
76-90
Пропущено
23
13
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
5
22%
0
0%
1-15
3
13%
4
31%
16-30
3
13%
1
8%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
4
17%
3
23%
61-75
5
22%
5
38%
76-90
Забито
34
36
19 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 13
8 Не забивали 11
3
9%
4
11%
1-15
7
21%
9
25%
16-30
9
26%
3
8%
31-45
6
18%
6
17%
46-60
2
6%
6
17%
61-75
7
21%
8
22%
76-90
Пропущено
38
35
19 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 21
8
21%
3
9%
1-15
6
16%
7
20%
16-30
5
13%
7
20%
31-45
6
16%
3
9%
46-60
7
18%
7
20%
61-75
6
16%
8
23%
76-90
Результаты последних матчей
АИК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гётеборг - АИК 1:1 АИК - Хальмстад 1:1 Эльфсборг - АИК 3:0 АИК - Мьельбю 1:0
Хеккен - АИК 2:0 АИК - Юргорден 2:0 АИК - Дегерфорс 2:0 Хаммарбю - АИК 4:2 АИК - Варберг БоИС 3:0 ИФК Норрчепинг - АИК 3:1 Далкурд - АИК 0:3 АИК - Броммапойкарна 2:2 Кальмар - АИК 1:1 Сириус - АИК 0:1 АИК - Мальмё 0:0 Варберг БоИС - АИК 1:2 АИК - Хеккен 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 АИК - Эльфсборг 1:2
Вернаму
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Вернаму - Хаммарбю 0:0 Кальмар - Вернаму 1:3 Вернаму - Гётеборг 3:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 2:1
Мьельбю - Вернаму 2:3 Вернаму - Сириус 0:1 Юргорден - Вернаму 1:2 Вернаму - Эльфсборг 1:0 Вернаму - Хальмстад 0:0 Берга - Вернаму 1:2 Варберг БоИС - Вернаму 0:3 Вернаму - Дегерфорс 0:1 Броммапойкарна - Вернаму 0:2 Мальмё - Вернаму 3:1 Вернаму - Хеккен 1:0 Хальмстад - Вернаму 2:2 Вернаму - Юргорден 1:2 Дегерфорс - Вернаму 0:2 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Вернаму - Мальмё 1:3
Результаты матчей
АИК
Вернаму
Точный счет
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
5 раз 33%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
Точный счет
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:1
6 раз 20%
3:1
5 раз 17%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 40%
0
8 раз 27%
2
8 раз 27%
3
2 раза 7%
1
10 раз 33%
0
9 раз 30%
2
6 раз 20%
3
5 раз 17%
Тоталы голов в матче
АИК
Вернаму
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
87
78
312
213
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
132
312
87
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
228
Больше Меньше
219
1020
1119
228
525
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|30
|20
|4
|6
|62 - 27
|64
|2.
|0:1
|30
|20
|4
|6
|59 - 26
|64
|3.
|30
|18
|3
|9
|69 - 39
|57
|4.
|30
|15
|5
|10
|41 - 36
|50
|5.
|30
|14
|3
|13
|37 - 34
|45
|6.
|30
|13
|6
|11
|35 - 40
|45
|7.
|30
|11
|11
|8
|41 - 39
|44
|8.
|30
|12
|6
|12
|51 - 44
|42
|9.
|30
|12
|5
|13
|45 - 45
|41
|10.
|30
|12
|5
|13
|32 - 34
|41
|11.
|30
|9
|9
|12
|34 - 38
|36
|12.
|30
|9
|9
|12
|30 - 44
|36
|13.
|30
|8
|10
|12
|33 - 37
|34
|14.
|30
|10
|3
|17
|40 - 53
|33
|15.
|30
|7
|5
|18
|30 - 62
|26
|16.
|30
|3
|6
|21
|26 - 67
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|14
|0
|1
|49 - 18
|42
|2.
|1:0
|15
|11
|3
|1
|38 - 11
|36
|3.
|0:1
|15
|10
|3
|2
|33 - 13
|33
|4.
|15
|10
|2
|3
|25 - 15
|32
|5.
|15
|8
|5
|2
|29 - 21
|29
|6.
|15
|8
|3
|4
|18 - 18
|27
|7.
|15
|6
|6
|3
|21 - 14
|24
|8.
|15
|7
|2
|6
|21 - 19
|23
|9.
|15
|7
|1
|7
|31 - 23
|22
|10.
|15
|6
|2
|7
|13 - 13
|20
|11.
|15
|5
|5
|5
|14 - 17
|20
|12.
|15
|5
|4
|6
|20 - 14
|19
|13.
|15
|5
|2
|8
|18 - 23
|17
|14.
|15
|5
|2
|8
|18 - 24
|17
|15.
|15
|4
|3
|8
|15 - 19
|15
|16.
|15
|1
|4
|10
|10 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|15
|10
|1
|4
|26 - 13
|31
|2.
|1:0
|15
|9
|1
|5
|24 - 16
|28
|3.
|15
|8
|2
|5
|17 - 15
|26
|4.
|15
|8
|1
|6
|24 - 21
|25
|5.
|15
|5
|5
|5
|20 - 21
|20
|6.
|15
|5
|3
|7
|24 - 26
|18
|7.
|15
|5
|3
|7
|17 - 22
|18
|8.
|15
|5
|3
|7
|16 - 21
|18
|9.
|15
|5
|1
|9
|22 - 30
|16
|10.
|15
|4
|4
|7
|16 - 27
|16
|11.
|15
|4
|3
|8
|20 - 21
|15
|12.
|15
|3
|6
|6
|12 - 18
|15
|13.
|15
|3
|6
|6
|13 - 23
|15
|14.
|15
|3
|3
|9
|13 - 24
|12
|15.
|15
|2
|3
|10
|12 - 38
|9
|16.
|15
|2
|2
|11
|16 - 37
|8
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|16 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|11 (7)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|11 (6)
|Вернаму
|Энгвалль Густав
|11 (4)
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 9
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 9
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|9
|ИФК Норрчепинг
|Эрикссон Антон
|9
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|9