Тур: 25. Стадион: Platinumcars Arena.
1:0
Конец матча
Ход матча
36'
1:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 4
-
3 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
20
Daniel
Eid
21
Сисей
Йеспер
14
Каллей
Яхья
19
Линн
Виктор
39
Саетра
Ларс
23
Гояни
Роберт
11
Скрабб
Симон
21
Хуммет
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Daniel EidПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Сисей ЙесперПолузащитник
-
14 Каллей ЯхьяПолузащитник
-
19 Линн ВикторНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Скуласон АриПолузащитник
- Нападающий
-
15 Бьёрк КарлНападающий
-
23 Сема МайчНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Гояни РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Скрабб СимонНападающий
-
21 Хуммет ДенисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Янссон РониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Шамун НоаНападающий
-
19 Юлятупа СакуНападающий
-
-
Главный тренер: Йенсен Хенрик
История личных встреч
ИФК Норрчепинг
Кальмар
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.5%
29.4%
13 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед
31 матч
45.2%
22.6%
32.2%
14 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
29%
38.7%
32.3%
9 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
41.9%
25.8%
32.3%
13 побед 8 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
22
Голов в среднем за матч
1.47
1.38
Среднее время на гол
61
65
Всего голов
27
18
Голов в среднем за матч
1.69
1.2
Среднее время на гол
53
75
Всего голов
49
40
Голов в среднем за матч
1.58
1.29
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
56
69
Бомбардиры внутри турнира
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траустасон Арнор
|8 (1)
|0.32
|Нюман Кристоффер
|7
|0.28
|Линн Виктор
|6
|0.24
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|5
|0.2
|Сигурдссон Арнор
|5
|0.2
|Лунд Марко
|2
|0.08
|Сигюргейрссон Исак
|1
|0.04
|Хазени Кристоффер
|1
|0.04
|Сема Майч
|1
|0.04
|Бьёрк Карл
|1
|0.04
|Шабани Лаорент
|1
|0.04
|Daniel Eid
|0
|0
|Marcus Baggesen
|0
|0
|Эрикссон Антон
|0
|0
|Сисей Йеспер
|0
|0
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Райович Милета
|7
|0.28
|Хуммет Денис
|7
|0.28
|Скрабб Симон
|5 (1)
|0.2
|Шамун Ноа
|3
|0.12
|Саетра Ларс
|3
|0.12
|Нетабай Нахом Гирмай
|2
|0.08
|Ромариньо Перейра
|0
|0
|Йенсен Кевин
|0
|0
|Карлссон Йохан
|0
|0
|Хальберг Мелькер
|0
|0
|Линдаль Аксель
|0
|0
|Густафссон Карл
|0
|0
Карточки
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сисей Йеспер
|8
|0
|Эрикссон Антон
|7
|0
|Лунд Марко
|5
|1
|Траустасон Арнор
|6
|0
|Ортмарк Якоб
|4
|0
|Нюман Кристоффер
|3
|0
|Сигурдссон Арнор
|3
|0
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|2
|0
|Daniel Eid
|2
|0
|Скуласон Ари
|1
|0
|Гуннарссон Никлас
|1
|0
|Шабани Лаорент
|1
|0
|Робак Эмиль
|1
|0
|Каллей Яхья
|1
|0
|Линн Виктор
|1
|0
|Marcus Baggesen
|1
|0
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридрих Рикардо
|3
|2
|Гояни Роберт
|3
|1
|Саетра Ларс
|4
|0
|Ромариньо Перейра
|3
|0
|Хуммет Денис
|3
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|3
|0
|Шамун Ноа
|3
|0
|Скрабб Симон
|2
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|2
|0
|Шёстедт Расмус
|2
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|2
|0
|Хальберг Мелькер
|1
|0
|Йенсен Кевин
|1
|0
|Райович Милета
|1
|0
|Янссон Рони
|1
|0
Результаты матчей
ИФК Норрчепинг
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Кальмар
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
7
6
ИФК Норрчепинг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Кальмар
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
18
13
ИФК Норрчепинг
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
16% (4)
40% (10)
Кальмар
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
20% (5)
36% (9)
44% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
52% (13)
28% (7)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
11
11
Упущенные победы
25
19
Голы по времени матча
Забито
20
15
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
2
10%
4
27%
1-15
2
10%
3
20%
16-30
5
25%
3
20%
31-45
3
15%
1
7%
46-60
3
15%
3
20%
61-75
5
25%
1
7%
76-90
Пропущено
12
17
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
2
17%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
4
33%
3
18%
46-60
1
8%
3
18%
61-75
4
33%
2
12%
76-90
Забито
22
15
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 8
15 Не забивали 15
1
5%
5
33%
1-15
6
27%
1
7%
16-30
4
18%
3
20%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
5
23%
6
40%
76-90
Пропущено
18
12
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
4
22%
1
8%
1-15
3
17%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
4
22%
4
33%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
6
33%
2
17%
76-90
Забито
42
30
20 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 14
4 Не забивали 6
3
7%
9
30%
1-15
8
19%
4
13%
16-30
9
21%
6
20%
31-45
6
14%
1
3%
46-60
6
14%
3
10%
61-75
10
24%
7
23%
76-90
Пропущено
30
29
10 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 18
6
20%
3
10%
1-15
3
10%
6
21%
16-30
1
3%
5
17%
31-45
8
27%
7
24%
46-60
2
7%
4
14%
61-75
10
33%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 0:2 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:2 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 3:2
Лакста - ИФК Норрчепинг 0:6 ИФК Норрчепинг - АИК 3:1 Хальмстад - ИФК Норрчепинг 1:3 ИФК Норрчепинг - Гётеборг 3:0 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Дегерфорс 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2
Кальмар
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Кальмар - Хеккен 1:0 Эльфсборг - Кальмар 0:3 Кальмар - Мьельбю 0:2 Броммапойкарна - Кальмар 2:3
Твоокер - Кальмар 1:2 Кальмар - Хаммарбю 0:0 Сириус - Кальмар 3:0 Кальмар - АИК 1:1 Пюник - Кальмар 2:1 Гётеборг - Кальмар 2:0 Кальмар - Пюник 1:2 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Эльфсборг 0:4 Мьельбю - Кальмар 1:1 Хальмстад - Кальмар 0:3 Кальмар - Дегерфорс 2:1 АИК - Кальмар 1:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 Вернаму - Кальмар 0:1
Результаты матчей
ИФК Норрчепинг
Кальмар
Точный счет
0:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
Точный счет
1:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
3 раза 23%
Точный счет
0:2
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:0
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 32%
1
8 раз 32%
3
5 раз 20%
0
4 раза 16%
1
9 раз 36%
0
8 раз 32%
2
5 раз 20%
3
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
ИФК Норрчепинг
Кальмар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
93
58
57
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
85
84
310
39
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
214
Больше Меньше
178
1312
817
520
322
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- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|9 (6)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (6)
|Хаммарбю
|Джуканович Виктор
|9
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 7
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 7
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|8
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|8
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 6