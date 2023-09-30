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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023
Тур: 25. Стадион: .
ИФК Норрчепинг
1:0
Конец матча
Кальмар
0'
7' Желтая карточка
Траустасон Арнор
1:0
36' Гол
Линн Виктор
90'+6

Ход матча

7'
Траустасон Арнор
 
36'
Линн Виктор
(Daniel Eid)
1:0
60'
 
Юлятупа Саку
Нетабай Нахом Гирмай
60'
 
Ромариньо Перейра
Хальберг Мелькер
69'
Бьёрк Карл
Линн Виктор
 
69'
Marcus Baggesen
Каллей Яхья
 
76'
 
Шамун Ноа
Тренсков Якоб
77'
Скуласон Ари
Траустасон Арнор
 
77'
Сема Майч
Хаммерсхёй-Мистрати Вито
 
88'
 
Линдаль Аксель
Карлссон Йохан

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
1
Янссон
Оскар
24
Эрикссон
Антон
4
Лунд
Марко
2
Толинссон
Йеспер
20
Daniel
Eid
25
Kevin
Jansson
21
Сисей
Йеспер
14
Каллей
Яхья
19
Линн
Виктор
10
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
9
Траустасон
Арнор
30
Киндберг
Якоб
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
3
Олафссон
Давид-Кристьян
13
Карлссон
Йохан
23
Гояни
Роберт
5
Хальберг
Мелькер
22
Нетабай
Нахом
Гирмай
11
Скрабб
Симон
21
Хуммет
Денис
20
Тренсков
Якоб
ИФК Норрчепинг
3-4-3
Кальмар
3-4-3

История личных встреч

ИФК Норрчепинг
Кальмар

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
29.4%
13 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед

31 матч

45.2%
22.6%
32.2%
14 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

29%
38.7%
32.3%
9 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

41.9%
25.8%
32.3%
13 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

А
2:1
А
2:2
А
1:2
А
1:0
А
1:2
А
0:2
А
2:1
А
1:0
А
2:2
А
1:2
ТМК
2:4
А
3:1
ТМК
1:1
А
1:1
А
2:0
А
0:1
А
4:1
А
1:2
А
2:1
А
0:0
А
2:0
А
0:1
А
2:2
А
0:2
А
2:1
А
5:0
А
1:2
ШК
0:2
ТМС
1:1
А
6:0
А
1:3

Голы

Всего голов

22
22

Голов в среднем за матч

1.47
1.38

Среднее время на гол

61
65

Всего голов

27
18

Голов в среднем за матч

1.69
1.2

Среднее время на гол

53
75

Всего голов

49
40

Голов в среднем за матч

1.58
1.29

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

56
69

Бомбардиры внутри турнира

ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траустасон Арнор 8 (1) 0.32
Нюман Кристоффер 7 0.28
Линн Виктор 6 0.24
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 5 0.2
Сигурдссон Арнор 5 0.2
Лунд Марко 2 0.08
Сигюргейрссон Исак 1 0.04
Хазени Кристоффер 1 0.04
Сема Майч 1 0.04
Бьёрк Карл 1 0.04
Шабани Лаорент 1 0.04
Daniel Eid 0 0
Marcus Baggesen 0 0
Эрикссон Антон 0 0
Сисей Йеспер 0 0
Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Райович Милета 7 0.28
Хуммет Денис 7 0.28
Скрабб Симон 5 (1) 0.2
Шамун Ноа 3 0.12
Саетра Ларс 3 0.12
Нетабай Нахом Гирмай 2 0.08
Ромариньо Перейра 0 0
Йенсен Кевин 0 0
Карлссон Йохан 0 0
Хальберг Мелькер 0 0
Линдаль Аксель 0 0
Густафссон Карл 0 0

Карточки

ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисей Йеспер 8 0
Эрикссон Антон 7 0
Лунд Марко 5 1
Траустасон Арнор 6 0
Ортмарк Якоб 4 0
Нюман Кристоффер 3 0
Сигурдссон Арнор 3 0
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 2 0
Daniel Eid 2 0
Скуласон Ари 1 0
Гуннарссон Никлас 1 0
Шабани Лаорент 1 0
Робак Эмиль 1 0
Каллей Яхья 1 0
Линн Виктор 1 0
Marcus Baggesen 1 0
Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридрих Рикардо 3 2
Гояни Роберт 3 1
Саетра Ларс 4 0
Ромариньо Перейра 3 0
Хуммет Денис 3 0
Нетабай Нахом Гирмай 3 0
Шамун Ноа 3 0
Скрабб Симон 2 0
Олафссон Давид-Кристьян 2 0
Шёстедт Расмус 2 0
Мотарархебжафарпур Араш 2 0
Хальберг Мелькер 1 0
Йенсен Кевин 1 0
Райович Милета 1 0
Янссон Рони 1 0

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Кальмар
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

7
6
ИФК Норрчепинг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Кальмар
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

18
13
ИФК Норрчепинг
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
16% (4)
40% (10)
Кальмар
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
20% (5)
36% (9)
44% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
52% (13)
28% (7)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

11
11

Упущенные победы

25
19

Голы по времени матча

Забито

20
15
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
2
10%
4
27%
1-15
2
10%
3
20%
16-30
5
25%
3
20%
31-45
3
15%
1
7%
46-60
3
15%
3
20%
61-75
5
25%
1
7%
76-90

Пропущено

12
17
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
2
17%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
4
33%
3
18%
46-60
1
8%
3
18%
61-75
4
33%
2
12%
76-90

Забито

22
15
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 8
15 Не забивали 15
1
5%
5
33%
1-15
6
27%
1
7%
16-30
4
18%
3
20%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
5
23%
6
40%
76-90

Пропущено

18
12
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
4
22%
1
8%
1-15
3
17%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
4
22%
4
33%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
6
33%
2
17%
76-90

Забито

42
30
20 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 14
4 Не забивали 6
3
7%
9
30%
1-15
8
19%
4
13%
16-30
9
21%
6
20%
31-45
6
14%
1
3%
46-60
6
14%
3
10%
61-75
10
24%
7
23%
76-90

Пропущено

30
29
10 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 18
6
20%
3
10%
1-15
3
10%
6
21%
16-30
1
3%
5
17%
31-45
8
27%
7
24%
46-60
2
7%
4
14%
61-75
10
33%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 0:2 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:2 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 3:2
Лакста - ИФК Норрчепинг 0:6 ИФК Норрчепинг - АИК 3:1 Хальмстад - ИФК Норрчепинг 1:3 ИФК Норрчепинг - Гётеборг 3:0 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Дегерфорс 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2
Кальмар
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Кальмар - Хеккен 1:0 Эльфсборг - Кальмар 0:3 Кальмар - Мьельбю 0:2 Броммапойкарна - Кальмар 2:3
Твоокер - Кальмар 1:2 Кальмар - Хаммарбю 0:0 Сириус - Кальмар 3:0 Кальмар - АИК 1:1 Пюник - Кальмар 2:1 Гётеборг - Кальмар 2:0 Кальмар - Пюник 1:2 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Эльфсборг 0:4 Мьельбю - Кальмар 1:1 Хальмстад - Кальмар 0:3 Кальмар - Дегерфорс 2:1 АИК - Кальмар 1:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 Вернаму - Кальмар 0:1

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
Кальмар

Точный счет

0:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%

Точный счет

1:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
3 раза 23%

Точный счет

0:2
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:0
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 32%
1
8 раз 32%
3
5 раз 20%
0
4 раза 16%
1
9 раз 36%
0
8 раз 32%
2
5 раз 20%
3
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

ИФК Норрчепинг
Кальмар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
3
5
8
1.5
5
7
2
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
5
8
4
1.5
3
10
3
9
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
4
0.5
Больше Меньше
17
8
13
12
1.5
8
17
5
20
2.5
3
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 24 16 4 4 51 - 21 52
2.
Эльфсборг
 24 16 3 5 47 - 21 51
3.
Хеккен
 24 15 2 7 55 - 30 47
4.
Юргорден
 25 13 4 8 35 - 29 43
5.
Хаммарбю
 24 11 5 8 34 - 32 38
6.
ИФК Норрчепинг
 25 11 5 9 39 - 33 38
7.
Кальмар
 25 10 6 9 28 - 32 36
8.
Мьельбю
 24 10 4 10 24 - 25 34
9.
Вернаму
 24 10 2 12 25 - 26 32
10.
Гётеборг
 24 7 8 9 27 - 28 29
11.
Хальмстад
 25 8 5 12 23 - 40 29
12.
АИК
 24 7 7 10 28 - 30 28
13.
Броммапойкарна
 24 8 3 13 32 - 41 27
14.
Сириус
 24 7 5 12 36 - 36 26
15.
Дегерфорс
 24 7 2 15 23 - 51 23
16.
Варберг БоИС
 24 3 5 16 20 - 52 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 12 11 0 1 39 - 15 33
2.
Юргорден
 13 10 1 2 23 - 11 31
3.
Мальмё
 12 8 3 1 30 - 10 27
4.
Эльфсборг
 12 8 2 2 26 - 10 26
5.
Хаммарбю
 11 8 1 2 22 - 14 25
6.
Кальмар
 12 6 3 3 14 - 14 21
7.
ИФК Норрчепинг
 13 6 2 5 17 - 15 20
8.
Гётеборг
 12 5 3 4 18 - 10 18
9.
АИК
 12 4 5 3 16 - 12 17
10.
Дегерфорс
 13 5 2 6 16 - 19 17
11.
Хальмстад
 12 4 3 5 10 - 16 15
12.
Броммапойкарна
 12 4 2 6 15 - 17 14
13.
Сириус
 12 4 1 7 23 - 19 13
14.
Вернаму
 12 4 1 7 8 - 11 13
15.
Мьельбю
 12 3 3 6 10 - 13 12
16.
Варберг БоИС
 12 1 3 8 8 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 12 8 1 3 21 - 11 25
2.
Мальмё
 12 8 1 3 21 - 11 25
3.
Мьельбю
 12 7 1 4 14 - 12 22
4.
Вернаму
 12 6 1 5 17 - 15 19
5.
ИФК Норрчепинг
 12 5 3 4 22 - 18 18
6.
Кальмар
 13 4 3 6 14 - 18 15
7.
Хеккен
 12 4 2 6 16 - 15 14
8.
Хальмстад
 13 4 2 7 13 - 24 14
9.
Броммапойкарна
 12 4 1 7 17 - 24 13
10.
Сириус
 12 3 4 5 13 - 17 13
11.
Хаммарбю
 13 3 4 6 12 - 18 13
12.
Юргорден
 12 3 3 6 12 - 18 12
13.
АИК
 12 3 2 7 12 - 18 11
14.
Гётеборг
 12 2 5 5 9 - 18 11
15.
Варберг БоИС
 12 2 2 8 12 - 26 8
16.
Дегерфорс
 11 2 0 9 7 - 32 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 13 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 9 (6)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (6)
Хаммарбю Джуканович Виктор 9
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 7
Сириус Стенссон Даниэль 1 7
Юргорден Шуллер Расмус 8
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 8
Хаммарбю Странд Симон 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Daniel Eid сделал результативную передачу.
  • 36'
    Г О О О О Л - Линн Виктор бьет в цель!
  • 7'
    Траустасон Арнор получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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