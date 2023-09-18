Тур: 23. Стадион: Platinumcars Arena. Зрители: 5102
0:2
Конец матча
0'
0:1
47' ГолLeo Walta
73' Желтая карточкаЛунд Марко
0:2
85' ГолLeo Walta
90' Желтая карточкаGudmundur Nokkvason
90'+8
Ход матча
47'
0:1
73'
85'
0:2
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 4
-
4 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
20
Daniel
Eid
21
Сисей
Йеспер
15
Бьёрк
Карл
19
Линн
Виктор
11
Штоль
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Daniel EidЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Сисей ЙесперПолузащитник
-
15 Бьёрк КарлПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Линн ВикторПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
18 Скуласон АриПолузащитник
-
45 Робак ЭмильНападающий
-
23 Сема МайчНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Штоль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Эйле НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Моро МамудоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
История личных встреч
ИФК Норрчепинг
Мьельбю
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
18 матчей
38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.5
0.88
Среднее время на гол
60
102
Всего голов
9
13
Голов в среднем за матч
1.13
1.3
Среднее время на гол
80
69
Всего голов
24
20
Голов в среднем за матч
1.33
1.11
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
67
81
Бомбардиры внутри турнира
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траустасон Арнор
|8 (1)
|0.35
|Нюман Кристоффер
|7
|0.3
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|5
|0.22
|Сигурдссон Арнор
|5
|0.22
|Линн Виктор
|5
|0.22
|Лунд Марко
|2
|0.09
|Хазени Кристоффер
|1
|0.04
|Сема Майч
|1
|0.04
|Шабани Лаорент
|1
|0.04
|Marcus Baggesen
|0
|0
|Daniel Eid
|0
|0
|Эрикссон Антон
|0
|0
|Сигюргейрссон Исак
|0
|0
|Сисей Йеспер
|0
|0
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фенгер Макс
|5
|0.22
|Лёфквист Дэвид
|4 (2)
|0.17
|Штоль Адам
|2
|0.09
|Йоханссон Херман
|2
|0.09
|Брорссон Арвид
|2
|0.09
|Leo Walta
|2
|0.09
|Йоханссон Александр
|2 (1)
|0.09
|Петтерссон Том
|1
|0.04
|Кричак Иван
|1
|0.04
|Рослер Колин
|1
|0.04
|Бергстрем Якоб
|1
|0.04
|Seedy Jagne
|1
|0.04
|Густафссон Виктор
|0
|0
|Эйле Ноа
|0
|0
|Моро Мамудо
|0
|0
|Перссон Ноа
|0
|0
|Otto Rosengren
|0
|0
Карточки
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сисей Йеспер
|8
|0
|Лунд Марко
|5
|1
|Эрикссон Антон
|6
|0
|Траустасон Арнор
|5
|0
|Ортмарк Якоб
|4
|0
|Нюман Кристоффер
|3
|0
|Сигурдссон Арнор
|3
|0
|Скуласон Ари
|1
|0
|Гуннарссон Никлас
|1
|0
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|1
|0
|Daniel Eid
|1
|0
|Шабани Лаорент
|1
|0
|Робак Эмиль
|1
|0
|Каллей Яхья
|1
|0
|Линн Виктор
|1
|0
|Marcus Baggesen
|1
|0
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эйле Ноа
|6
|0
|Кричак Иван
|5
|0
|Йоханссон Херман
|5
|0
|Густавссон Йеспер
|4
|0
|Брорссон Арвид
|2
|0
|Йоханссон Александр
|2
|0
|Seedy Jagne
|2
|0
|Фенгер Макс
|2
|0
|Тернквист Ноэль
|2
|0
|Elliot Stroud
|2
|0
|Otto Rosengren
|2
|0
|Лёфквист Дэвид
|1
|0
|Штоль Адам
|1
|0
|Викстрём Расмус
|1
|0
|Густафссон Виктор
|1
|0
|Бергстрем Якоб
|1
|0
|Карлиус Людвиг
|1
|0
|Gudmundur Nokkvason
|1
|0
Результаты матчей
ИФК Норрчепинг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)
Мьельбю
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
7
0
ИФК Норрчепинг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Мьельбю
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
10
9
Упущенные победы
16
9
ИФК Норрчепинг
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
13% (3)
43% (10)
Мьельбю
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
Сухие победы
4
9
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
11
12
Упущенные победы
23
9
Голы по времени матча
Забито
19
14
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 16
2
11%
2
14%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
4
21%
4
29%
31-45
3
16%
3
21%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
5
26%
3
21%
76-90
Пропущено
12
12
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
17%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
4
33%
31-45
4
33%
3
25%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
4
33%
2
17%
76-90
Забито
20
10
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
1
5%
2
20%
1-15
4
20%
1
10%
16-30
4
20%
4
40%
31-45
3
15%
1
10%
46-60
3
15%
1
10%
61-75
5
25%
1
10%
76-90
Пропущено
16
12
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
4
25%
1
8%
1-15
3
19%
2
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
19%
3
25%
46-60
1
6%
4
33%
61-75
5
31%
2
17%
76-90
Забито
39
24
17 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 11
4 Не забивали 10
3
8%
4
17%
1-15
6
15%
3
13%
16-30
8
21%
8
33%
31-45
6
15%
4
17%
46-60
6
15%
1
4%
61-75
10
26%
4
17%
76-90
Пропущено
28
24
10 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 13
6
21%
3
13%
1-15
3
11%
2
8%
16-30
1
4%
4
17%
31-45
7
25%
6
25%
46-60
2
7%
5
21%
61-75
9
32%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:2 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 3:2 Лакста - ИФК Норрчепинг 0:6 ИФК Норрчепинг - АИК 3:1
Хальмстад - ИФК Норрчепинг 1:3 ИФК Норрчепинг - Гётеборг 3:0 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Дегерфорс 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1
Мьельбю
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Кальмар - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Хаммарбю 0:3 Олимпик Линденген - Мьельбю 0:1 Эльфсборг - Мьельбю 2:0
Мьельбю - Мальмё 1:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Мьельбю - Юргорден 0:1 Сириус - Мьельбю 2:3 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Кальмар 1:1 Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Хеккен - Мьельбю 3:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Хальмстад 0:2 Юргорден - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хеккен 1:4 Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 Мьельбю - АИК 0:0
Результаты матчей
ИФК Норрчепинг
Мьельбю
Точный счет
0:2
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
0:2
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:1
4 раза 17%
2:0
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
7 раз 30%
1
7 раз 30%
3
5 раз 22%
0
4 раза 17%
0
10 раз 43%
1
5 раз 22%
2
5 раз 22%
3
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
ИФК Норрчепинг
Мьельбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
65
57
38
210
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
75
74
57
38
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
194
Больше Меньше
1310
1211
815
518
320
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|9 (6)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (6)
|Хаммарбю
|Джуканович Виктор
|9
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|8
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 6
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 6
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 6
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|7