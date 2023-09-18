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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 23. Стадион: . Зрители: 5102
ИФК Норрчепинг
0:2
Конец матча
Мьельбю
0'
0:1
47' Гол
Leo Walta
73' Желтая карточка
Лунд Марко
0:2
85' Гол
Leo Walta
90' Желтая карточка
Gudmundur Nokkvason
90'+8

Ход матча

43'
 
Эйле Ноа
Петтерссон Том
47'
0:1
Leo Walta
(Штоль Адам)
66'
Kevin Jansson
Бьёрк Карл
 
73'
Лунд Марко
 
76'
Сема Майч
Сисей Йеспер
 
76'
Сигюргейрссон Исак
Линн Виктор
 
77'
 
Моро Мамудо
Лёфквист Дэвид
83'
Скуласон Ари
Толинссон Йеспер
 
83'
Робак Эмиль
Daniel Eid
 
85'
0:2
Leo Walta
(Фенгер Макс)
89'
 
Йоханссон Александр
Elliot Stroud
89'
 
Бергстрем Якоб
Leo Walta
89'
 
Gudmundur Nokkvason
Фенгер Макс
90'
 
Gudmundur Nokkvason

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
1
Янссон
Оскар
20
Daniel
Eid
2
Толинссон
Йеспер
4
Лунд
Марко
3
Marcus
Baggesen
9
Траустасон
Арнор
21
Сисей
Йеспер
15
Бьёрк
Карл
10
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
19
Линн
Виктор
5
Нюман
Кристоффер
1
Тернквист
Ноэль
26
Викстрём
Расмус
5
Рослер
Колин
24
Петтерссон
Том
11
Штоль
Адам
3
Брорссон
Арвид
22
Густавссон
Йеспер
4
Leo
Walta
17
Elliot
Stroud
9
Фенгер
Макс
12
Лёфквист
Дэвид
ИФК Норрчепинг
4-2-3-1
Мьельбю
3-5-2

История личных встреч

ИФК Норрчепинг
Мьельбю

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

18 матчей

38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

А
1:2
А
2:2
А
1:1
А
2:2
А
0:1
А
2:0
А
1:1
А
3:1
А
1:1
А
3:2
А
1:2
КШ
2:0
А
2:1
А
2:0
А
0:0
А
0:3
С
1:0
С
0:1

Голы

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.5
0.88

Среднее время на гол

60
102

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

1.13
1.3

Среднее время на гол

80
69

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.33
1.11

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

67
81

Бомбардиры внутри турнира

ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траустасон Арнор 8 (1) 0.35
Нюман Кристоффер 7 0.3
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 5 0.22
Сигурдссон Арнор 5 0.22
Линн Виктор 5 0.22
Лунд Марко 2 0.09
Хазени Кристоффер 1 0.04
Сема Майч 1 0.04
Шабани Лаорент 1 0.04
Marcus Baggesen 0 0
Daniel Eid 0 0
Эрикссон Антон 0 0
Сигюргейрссон Исак 0 0
Сисей Йеспер 0 0
Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фенгер Макс 5 0.22
Лёфквист Дэвид 4 (2) 0.17
Штоль Адам 2 0.09
Йоханссон Херман 2 0.09
Брорссон Арвид 2 0.09
Leo Walta 2 0.09
Йоханссон Александр 2 (1) 0.09
Петтерссон Том 1 0.04
Кричак Иван 1 0.04
Рослер Колин 1 0.04
Бергстрем Якоб 1 0.04
Seedy Jagne 1 0.04
Густафссон Виктор 0 0
Эйле Ноа 0 0
Моро Мамудо 0 0
Перссон Ноа 0 0
Otto Rosengren 0 0

Карточки

ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисей Йеспер 8 0
Лунд Марко 5 1
Эрикссон Антон 6 0
Траустасон Арнор 5 0
Ортмарк Якоб 4 0
Нюман Кристоффер 3 0
Сигурдссон Арнор 3 0
Скуласон Ари 1 0
Гуннарссон Никлас 1 0
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0
Daniel Eid 1 0
Шабани Лаорент 1 0
Робак Эмиль 1 0
Каллей Яхья 1 0
Линн Виктор 1 0
Marcus Baggesen 1 0
Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйле Ноа 6 0
Кричак Иван 5 0
Йоханссон Херман 5 0
Густавссон Йеспер 4 0
Брорссон Арвид 2 0
Йоханссон Александр 2 0
Seedy Jagne 2 0
Фенгер Макс 2 0
Тернквист Ноэль 2 0
Elliot Stroud 2 0
Otto Rosengren 2 0
Лёфквист Дэвид 1 0
Штоль Адам 1 0
Викстрём Расмус 1 0
Густафссон Виктор 1 0
Бергстрем Якоб 1 0
Карлиус Людвиг 1 0
Gudmundur Nokkvason 1 0

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)
Мьельбю
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

7
0
ИФК Норрчепинг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Мьельбю
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
9

Упущенные победы

16
9
ИФК Норрчепинг
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
13% (3)
43% (10)
Мьельбю
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)

Сухие победы

4
9

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

11
12

Упущенные победы

23
9

Голы по времени матча

Забито

19
14
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 16
2
11%
2
14%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
4
21%
4
29%
31-45
3
16%
3
21%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
5
26%
3
21%
76-90

Пропущено

12
12
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
17%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
4
33%
31-45
4
33%
3
25%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
4
33%
2
17%
76-90

Забито

20
10
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
1
5%
2
20%
1-15
4
20%
1
10%
16-30
4
20%
4
40%
31-45
3
15%
1
10%
46-60
3
15%
1
10%
61-75
5
25%
1
10%
76-90

Пропущено

16
12
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
4
25%
1
8%
1-15
3
19%
2
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
19%
3
25%
46-60
1
6%
4
33%
61-75
5
31%
2
17%
76-90

Забито

39
24
17 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 11
4 Не забивали 10
3
8%
4
17%
1-15
6
15%
3
13%
16-30
8
21%
8
33%
31-45
6
15%
4
17%
46-60
6
15%
1
4%
61-75
10
26%
4
17%
76-90

Пропущено

28
24
10 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 13
6
21%
3
13%
1-15
3
11%
2
8%
16-30
1
4%
4
17%
31-45
7
25%
6
25%
46-60
2
7%
5
21%
61-75
9
32%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:2 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 3:2 Лакста - ИФК Норрчепинг 0:6 ИФК Норрчепинг - АИК 3:1
Хальмстад - ИФК Норрчепинг 1:3 ИФК Норрчепинг - Гётеборг 3:0 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Дегерфорс 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1
Мьельбю
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Кальмар - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Хаммарбю 0:3 Олимпик Линденген - Мьельбю 0:1 Эльфсборг - Мьельбю 2:0
Мьельбю - Мальмё 1:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Мьельбю - Юргорден 0:1 Сириус - Мьельбю 2:3 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Кальмар 1:1 Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Хеккен - Мьельбю 3:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Хальмстад 0:2 Юргорден - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хеккен 1:4 Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 Мьельбю - АИК 0:0

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
Мьельбю

Точный счет

0:2
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

0:2
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:1
4 раза 17%
2:0
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
7 раз 30%
1
7 раз 30%
3
5 раз 22%
0
4 раза 17%
0
10 раз 43%
1
5 раз 22%
2
5 раз 22%
3
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

ИФК Норрчепинг
Мьельбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
6
5
5
7
1.5
3
8
2
10
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
7
5
7
4
1.5
5
7
3
8
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
4
0.5
Больше Меньше
13
10
12
11
1.5
8
15
5
18
2.5
3
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 23 15 4 4 49 - 20 49
2.
Эльфсборг
 23 15 3 5 46 - 21 48
3.
Хеккен
 23 15 2 6 55 - 29 47
4.
Юргорден
 23 12 4 7 34 - 27 40
5.
Хаммарбю
 23 10 5 8 33 - 32 35
6.
ИФК Норрчепинг
 23 10 4 9 36 - 31 34
7.
Мьельбю
 23 10 4 9 24 - 24 34
8.
Кальмар
 23 9 6 8 27 - 31 33
9.
Вернаму
 23 10 2 11 25 - 25 32
10.
Хальмстад
 23 8 5 10 23 - 38 29
11.
Броммапойкарна
 23 8 2 13 30 - 39 26
12.
Гётеборг
 23 6 8 9 26 - 28 26
13.
АИК
 23 6 7 10 26 - 30 25
14.
Дегерфорс
 23 7 2 14 22 - 49 23
15.
Сириус
 23 6 5 12 35 - 36 23
16.
Варберг БоИС
 23 3 5 15 20 - 51 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 12 11 0 1 39 - 15 33
2.
Юргорден
 12 9 1 2 22 - 11 28
3.
Мальмё
 12 8 3 1 30 - 10 27
4.
Эльфсборг
 12 8 2 2 26 - 10 26
5.
Хаммарбю
 11 8 1 2 22 - 14 25
6.
Кальмар
 11 5 3 3 13 - 14 18
7.
Гётеборг
 12 5 3 4 18 - 10 18
8.
ИФК Норрчепинг
 12 5 2 5 16 - 15 17
9.
Дегерфорс
 12 5 2 5 15 - 17 17
10.
Хальмстад
 11 4 3 4 10 - 15 15
11.
АИК
 11 3 5 3 14 - 12 14
12.
Броммапойкарна
 11 4 1 6 13 - 15 13
13.
Вернаму
 11 4 1 6 8 - 10 13
14.
Сириус
 12 4 1 7 23 - 19 13
15.
Мьельбю
 11 3 3 5 10 - 12 12
16.
Варберг БоИС
 11 1 3 7 8 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 11 7 1 3 20 - 11 22
2.
Мальмё
 11 7 1 3 19 - 10 22
3.
Мьельбю
 12 7 1 4 14 - 12 22
4.
Вернаму
 12 6 1 5 17 - 15 19
5.
ИФК Норрчепинг
 11 5 2 4 20 - 16 17
6.
Кальмар
 12 4 3 5 14 - 17 15
7.
Хеккен
 11 4 2 5 16 - 14 14
8.
Хальмстад
 12 4 2 6 13 - 23 14
9.
Броммапойкарна
 12 4 1 7 17 - 24 13
10.
Юргорден
 11 3 3 5 12 - 16 12
11.
АИК
 12 3 2 7 12 - 18 11
12.
Сириус
 11 2 4 5 12 - 17 10
13.
Хаммарбю
 12 2 4 6 11 - 18 10
14.
Гётеборг
 11 1 5 5 8 - 18 8
15.
Варберг БоИС
 12 2 2 8 12 - 26 8
16.
Дегерфорс
 11 2 0 9 7 - 32 6
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 13 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 9 (6)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (6)
Хаммарбю Джуканович Виктор 9
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 8
Варберг БоИС Транберг Робин 1 6
Сириус Стенссон Даниэль 1 6
Хаммарбю Странд Симон 1 6
Юргорден Шуллер Расмус 7
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Петтерссон Том уходит с поля. Эйле Ноа выходит вместо него
    • Судья начинает матч
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