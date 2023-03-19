Тур: 18. Стадион: Inhulets Stadium.
1:2
Конец матча
0'
0:1
2' ПенальтиGuy Hadida
20' Желтая карточкаСалюк Владимир
27' Желтая карточкаКозак Александр
30' Желтая карточкаКухарук Андрей
0:2
40' ГолАлефиренко Даниил
42' Желтая карточкаАлефиренко Даниил
52' Желтая карточкаКлименко Владислав
64' Желтая карточкаДемченко Александр
1:2
83' ГолГоловкин Иван
90' Желтая карточкаНепогодов Дмитрий
90'+10
Ход матча
2'
0:1
20'
27'
30'
40'
0:2
83'
1:2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ситало АртёмНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Sergiy Kovalets
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Guy HadidaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Белый МаксимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Юсов ДмитрийНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Григорчук Роман
История личных встреч
Ингулец
Черноморец Од
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
1.67
Среднее время на гол
0
54
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
0.67
0
Среднее время на гол
135
0
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.5
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
180
72
Бомбардиры внутри турнира
Ингулец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Козак Александр
|3
|0.18
|Одарюк Владимир
|3
|0.18
|Artem Smolyakov
|2
|0.12
|Ситало Артём
|2
|0.12
|Марусич Максим
|2
|0.12
|Клименко Владислав
|1
|0.06
|Запорожец Евгений
|1
|0.06
|Кучеренко Александр
|1
|0.06
|Головкин Иван
|1
|0.06
|Кравчук Даниил
|1
|0.06
|Сакив Тарас
|0
|0
|Нагиев Дмитрий
|0
|0
|Козыренко Юрий
|0
|0
|Viktor Bliznichenko
|0
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алефиренко Даниил
|3
|0.17
|Юсов Дмитрий
|2
|0.11
|Брагару Максим
|2
|0.11
|Guy Hadida
|1 (1)
|0.06
|Путря Илья
|1 (1)
|0.06
|Селин Евгений
|1
|0.06
|Бобко Иван
|1
|0.06
|Бадибанга Зигей
|1
|0.06
|Ермаков Виталий
|1
|0.06
|Манджрекар Джеймс
|1
|0.06
|Войтиховский Максим
|1
|0.06
|Гладкий Александр
|1 (1)
|0.06
|Кравченко Сергей
|0
|0
|Политыло Сергей
|0
|0
|Наумец Владислав
|0
|0
|Luka Gucek
|0
|0
Карточки
Ингулец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ченбай Сергей
|4
|0
|Клименко Владислав
|4
|0
|Artem Smolyakov
|2
|1
|Одарюк Владимир
|3
|0
|Козак Александр
|3
|0
|Кучеренко Александр
|3
|0
|Сакив Тарас
|3
|0
|Кухарук Андрей
|3
|0
|Запорожец Евгений
|3
|0
|Ковалёв Максим
|2
|0
|Марусич Максим
|2
|0
|Oleksiy Palamarchuk
|2
|0
|Viktor Bliznichenko
|2
|0
|Бартулович Младен
|1
|0
|Близниченко Андрей
|1
|0
|Коробенко Андрей
|1
|0
|Кучер Даниил
|1
|0
|Ситало Артём
|1
|0
|Сидоренко Владислав
|1
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манджрекар Джеймс
|4
|2
|Салюк Владимир
|5
|0
|Непогодов Дмитрий
|3
|1
|Кравченко Сергей
|2
|1
|Путря Илья
|3
|0
|Брагару Максим
|3
|0
|Гладкий Александр
|2
|0
|Бадибанга Зигей
|2
|0
|Фили Реалдо
|2
|0
|Селин Евгений
|1
|0
|Кубемба Кевин
|1
|0
|Юсов Дмитрий
|1
|0
|Белый Максим
|1
|0
|Кузык Орест
|1
|0
|Наумец Владислав
|1
|0
|Алефиренко Даниил
|1
|0
Результаты матчей
Ингулец
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
0% (0)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Черноморец Од
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
4
5
Ингулец
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Черноморец Од
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
11
Волевые поражения
6
4
Ингулец
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Черноморец Од
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
61% (11)
33% (6)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
13
Волевые поражения
10
9
Голы по времени матча
Забито
9
11
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 11
1
11%
4
36%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
2
18%
76-90
Пропущено
10
10
7 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
1
10%
3
30%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Забито
8
5
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
1
13%
2
40%
76-90
Пропущено
11
13
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
5
38%
16-30
2
18%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
5
45%
1
8%
61-75
2
18%
3
23%
76-90
Забито
17
16
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 8
3 Не забивали 7
2
12%
5
31%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
4
24%
2
13%
31-45
2
12%
1
6%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
4
24%
4
25%
76-90
Пропущено
21
23
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
2
10%
0
0%
1-15
3
14%
6
26%
16-30
6
29%
3
13%
31-45
2
10%
3
13%
46-60
6
29%
4
17%
61-75
2
10%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Ингулец
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ингулец - Металлист 2:1 Динамо Киев - Ингулец 0:2 Ингулец - Вишиста Краков 1:2 Аксу - Ингулец 2:2
Ингулец - Петрокуб 2:3 Ингулец - Македония Джёрче Петров 1:0 Подбескидзе - Ингулец 0:1 Берое - Ингулец 1:1 Ингулец - Верес 1:0 Ингулец - Львов 1:0 Ингулец - Динамо Киев 1:2 Металлист-1925 - Ингулец 2:1 Ингулец - Заря 1:0 Шахтёр Донецк - Ингулец 3:0 Кривбасс - Ингулец 2:1 Днепр-1 - Ингулец 2:2 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Ингулец - Ворскла 0:1 Ингулец - Минай 1:2 Черноморец Од - Ингулец 1:1
Черноморец Од
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Черноморец Од - Металлист-1925 1:1 Верес - Черноморец Од 1:3 Черноморец Од - Нива Винница 4:2 Черноморец Од - Турон 4:2
Черноморец Од - Шахтёр Караганда 2:1 Черноморец Од - Малишева 0:1 Черноморец Од - Локомотив Ташкент 1:3 Черноморец Од - Нови Пазар 0:2 Черноморец Од - Спартак Варна 1:1 Рух Львов - Черноморец Од 2:2 Черноморец Од - Кривбасс 0:1 Черноморец Од - Металлист 0:0 Черноморец Од - Львов 2:0 Минай - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - Динамо Киев 0:3 Днепр-1 - Черноморец Од 1:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Заря 0:4 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Александрия 1:2
Результаты матчей
Ингулец
Черноморец Од
Точный счет
1:2
4 раза 44%
1:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
7 раз 78%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:2
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
11 раз 65%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ингулец
Черноморец Од
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
45
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
72
26
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
117
314
414
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|12 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (1)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|8
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|8
|Шахтёр Донецк
|Мудрик Михаил
|7 (6)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 7
|Минай
|Горин Олег
|8
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 6
|Львов
|Грисьо Максим
|2 4
|Черноморец Од
|Манджрекар Джеймс
|2 4