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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 18. Стадион: .
Ингулец
1:2
Конец матча
Черноморец Од
0'
0:1
2' Пенальти
Guy Hadida
20' Желтая карточка
Салюк Владимир
27' Желтая карточка
Козак Александр
30' Желтая карточка
Кухарук Андрей
0:2
40' Гол
Алефиренко Даниил
42' Желтая карточка
Алефиренко Даниил
52' Желтая карточка
Клименко Владислав
64' Желтая карточка
Демченко Александр
1:2
83' Гол
Головкин Иван
90' Желтая карточка
Непогодов Дмитрий
90'+10
12
Oleksiy
Palamarchuk
23
Кучеренко
Александр
55
Ковалёв
Максим
29
Artem
Smolyakov
33
Нагиев
Дмитрий
91
Мельничук
Максим
19
Одарюк
Владимир
88
Кухарук
Андрей
8
Клименко
Владислав
10
Козак
Александр
9
Марусич
Максим
12
Непогодов
Дмитрий
39
Бадибанга
Зигей
79
Салюк
Владимир
5
Luka
Gucek
9
Путря
Илья
23
Васильев
Александр
Андреевич
18
Демченко
Александр
10
Guy
Hadida
7
Кузык
Орест
45
Брагару
Максим
19
Алефиренко
Даниил
Ингулец
Черноморец Од

История личных встреч

Ингулец
Черноморец Од

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПД
0:0
ПД
0:3

Голы

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
1.67

Среднее время на гол

0
54

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

0.67
0

Среднее время на гол

135
0

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.5
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

180
72

Бомбардиры внутри турнира

Ингулец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Козак Александр 3 0.18
Одарюк Владимир 3 0.18
Artem Smolyakov 2 0.12
Ситало Артём 2 0.12
Марусич Максим 2 0.12
Клименко Владислав 1 0.06
Запорожец Евгений 1 0.06
Кучеренко Александр 1 0.06
Головкин Иван 1 0.06
Кравчук Даниил 1 0.06
Сакив Тарас 0 0
Нагиев Дмитрий 0 0
Козыренко Юрий 0 0
Viktor Bliznichenko 0 0
Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алефиренко Даниил 3 0.17
Юсов Дмитрий 2 0.11
Брагару Максим 2 0.11
Guy Hadida 1 (1) 0.06
Путря Илья 1 (1) 0.06
Селин Евгений 1 0.06
Бобко Иван 1 0.06
Бадибанга Зигей 1 0.06
Ермаков Виталий 1 0.06
Манджрекар Джеймс 1 0.06
Войтиховский Максим 1 0.06
Гладкий Александр 1 (1) 0.06
Кравченко Сергей 0 0
Политыло Сергей 0 0
Наумец Владислав 0 0
Luka Gucek 0 0

Карточки

Ингулец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ченбай Сергей 4 0
Клименко Владислав 4 0
Artem Smolyakov 2 1
Одарюк Владимир 3 0
Козак Александр 3 0
Кучеренко Александр 3 0
Сакив Тарас 3 0
Кухарук Андрей 3 0
Запорожец Евгений 3 0
Ковалёв Максим 2 0
Марусич Максим 2 0
Oleksiy Palamarchuk 2 0
Viktor Bliznichenko 2 0
Бартулович Младен 1 0
Близниченко Андрей 1 0
Коробенко Андрей 1 0
Кучер Даниил 1 0
Ситало Артём 1 0
Сидоренко Владислав 1 0
Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манджрекар Джеймс 4 2
Салюк Владимир 5 0
Непогодов Дмитрий 3 1
Кравченко Сергей 2 1
Путря Илья 3 0
Брагару Максим 3 0
Гладкий Александр 2 0
Бадибанга Зигей 2 0
Фили Реалдо 2 0
Селин Евгений 1 0
Кубемба Кевин 1 0
Юсов Дмитрий 1 0
Белый Максим 1 0
Кузык Орест 1 0
Наумец Владислав 1 0
Алефиренко Даниил 1 0

Результаты матчей

Ингулец
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
0% (0)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Черноморец Од
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

4
5
Ингулец
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Черноморец Од
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
11

Волевые поражения

6
4
Ингулец
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Черноморец Од
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
61% (11)
33% (6)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
13

Волевые поражения

10
9

Голы по времени матча

Забито

9
11
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 11
1
11%
4
36%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
2
18%
76-90

Пропущено

10
10
7 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
1
10%
3
30%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
1
13%
2
40%
76-90

Пропущено

11
13
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
5
38%
16-30
2
18%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
5
45%
1
8%
61-75
2
18%
3
23%
76-90

Забито

17
16
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 8
3 Не забивали 7
2
12%
5
31%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
4
24%
2
13%
31-45
2
12%
1
6%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
4
24%
4
25%
76-90

Пропущено

21
23
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
2
10%
0
0%
1-15
3
14%
6
26%
16-30
6
29%
3
13%
31-45
2
10%
3
13%
46-60
6
29%
4
17%
61-75
2
10%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Ингулец
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ингулец - Металлист 2:1 Динамо Киев - Ингулец 0:2 Ингулец - Вишиста Краков 1:2 Аксу - Ингулец 2:2
Ингулец - Петрокуб 2:3 Ингулец - Македония Джёрче Петров 1:0 Подбескидзе - Ингулец 0:1 Берое - Ингулец 1:1 Ингулец - Верес 1:0 Ингулец - Львов 1:0 Ингулец - Динамо Киев 1:2 Металлист-1925 - Ингулец 2:1 Ингулец - Заря 1:0 Шахтёр Донецк - Ингулец 3:0 Кривбасс - Ингулец 2:1 Днепр-1 - Ингулец 2:2 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Ингулец - Ворскла 0:1 Ингулец - Минай 1:2 Черноморец Од - Ингулец 1:1
Черноморец Од
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Черноморец Од - Металлист-1925 1:1 Верес - Черноморец Од 1:3 Черноморец Од - Нива Винница 4:2 Черноморец Од - Турон 4:2
Черноморец Од - Шахтёр Караганда 2:1 Черноморец Од - Малишева 0:1 Черноморец Од - Локомотив Ташкент 1:3 Черноморец Од - Нови Пазар 0:2 Черноморец Од - Спартак Варна 1:1 Рух Львов - Черноморец Од 2:2 Черноморец Од - Кривбасс 0:1 Черноморец Од - Металлист 0:0 Черноморец Од - Львов 2:0 Минай - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - Динамо Киев 0:3 Днепр-1 - Черноморец Од 1:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Заря 0:4 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Александрия 1:2

Результаты матчей

Ингулец
Черноморец Од

Точный счет

1:2
4 раза 44%
1:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
7 раз 78%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:2
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
11 раз 65%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ингулец
Черноморец Од

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
5
1
8
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
2
2
6
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
11
7
3
14
1.5
4
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 17 13 3 1 45 - 12 42
2.
Днепр-1
 17 12 3 2 34 - 13 39
3.
Заря
 18 11 4 3 39 - 25 37
4.
Динамо Киев
 18 10 3 5 25 - 16 33
5.
Александрия
 17 7 7 3 29 - 25 28
6.
Колос Ковалёвка
 18 6 5 7 15 - 20 23
7.
Кривбасс
 18 6 4 8 14 - 21 22
8.
Металлист-1925
 18 4 9 5 17 - 28 21
9.
Ворскла
 18 5 5 8 22 - 25 20
10.
Ингулец
 17 5 4 8 17 - 21 19
11.
Верес
 18 5 3 10 20 - 26 18
12.
Черноморец Од
 18 4 6 8 16 - 23 18
13.
Минай
 18 4 6 8 13 - 21 18
14.
Рух Львов
 17 4 5 8 19 - 26 17
15.
Металлист
 18 4 5 9 17 - 27 17
16.
Львов
 17 3 4 10 13 - 26 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 10 7 3 0 21 - 8 24
2.
Днепр-1
 8 6 1 1 16 - 5 19
3.
Заря
 8 5 3 0 21 - 12 18
4.
Александрия
 9 5 3 1 20 - 13 18
5.
Динамо Киев
 11 5 3 3 14 - 9 18
6.
Колос Ковалёвка
 9 4 2 3 9 - 7 14
7.
Кривбасс
 9 4 2 3 6 - 8 14
8.
Ворскла
 9 3 3 3 9 - 8 12
9.
Ингулец
 9 4 0 5 9 - 10 12
10.
Металлист-1925
 9 3 2 4 10 - 20 11
11.
Рух Львов
 9 2 3 4 12 - 13 9
12.
Львов
 8 2 2 4 9 - 14 8
13.
Минай
 8 1 3 4 5 - 10 6
14.
Металлист
 8 1 3 4 6 - 13 6
15.
Черноморец Од
 9 1 3 5 5 - 13 6
16.
Верес
 8 0 2 6 6 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 9 6 2 1 18 - 8 20
2.
Заря
 10 6 1 3 18 - 13 19
3.
Шахтёр Донецк
 7 6 0 1 24 - 4 18
4.
Верес
 10 5 1 4 14 - 12 16
5.
Динамо Киев
 7 5 0 2 11 - 7 15
6.
Черноморец Од
 9 3 3 3 11 - 10 12
7.
Минай
 10 3 3 4 8 - 11 12
8.
Металлист
 10 3 2 5 11 - 14 11
9.
Александрия
 8 2 4 2 9 - 12 10
10.
Металлист-1925
 9 1 7 1 7 - 8 10
11.
Колос Ковалёвка
 9 2 3 4 6 - 13 9
12.
Ворскла
 9 2 2 5 13 - 17 8
13.
Кривбасс
 9 2 2 5 8 - 13 8
14.
Рух Львов
 8 2 2 4 7 - 13 8
15.
Ингулец
 8 1 4 3 8 - 11 7
16.
Львов
 9 1 2 6 4 - 12 5
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Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 12 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (1)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 8
Ворскла Сулейманов Таулан 8
Шахтёр Донецк Мудрик Михаил 7 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 7
Минай Горин Олег 8
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 6
Львов Грисьо Максим 2 4
Черноморец Од Манджрекар Джеймс 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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