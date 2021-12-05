Польша: Экстракласса 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски
8' Желтая карточкаХанка Серджу
13' Желтая карточкаЛима Лукас
1:0
19' ГолВан Амерсфоорт Пелле
34' Желтая карточкаСиплак Михал
36' Желтая карточкаЛусюш Сильвестер
39' Желтая карточкаВетеска Матеуш
90' Желтая карточкаВан Амерсфоорт Пелле
90' Желтая карточкаЖозуэ Филипе
24
Югас
Якуб
33
Пестка
Камил
38
Мишор
Якуб
26
Пищек
Филип
99
Слиш
Бартош
27
Жозуэ
Филипе
11
Эмрели
Махир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Югас ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Пестка КамилПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Мишор ЯкубПолузащитник
-
26 Пищек ФилипНападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
-
18 Роша ЛуишЗащитник
- Полузащитник
-
11 Ракочи МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
20 Karol Knap
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Эмрели МахирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
60 Rui Gomes IV
-
Главный тренер: Marek Golebiewski
Ход матча
8'
13'
19'
34'
36'
39'
90'
История личных встреч
Краковия
Легия
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
116.7%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
2 победы 6 ничьих 0 побед
24 матча
12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа
Первый тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 17 побед
30 матчей
10%
20%
70%
3 победы 6 ничьих 21 победа
Первый тайм
13.3%
46.7%
40%
4 победы 14 ничьих 12 побед
Второй тайм
6.7%
36.7%
56.6%
2 победы 11 ничьих 17 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Амерсфоорт Пелле
|8 (1)
|0.47
|Ханка Серджу
|2
|0.12
|Какабадзе Отар
|2
|0.12
|Пищек Филип
|2
|0.12
|Родин Матай
|2
|0.12
|Альварес Маркос
|1
|0.06
|Мишор Якуб
|1
|0.06
|Рыпэ Корнел
|1
|0.06
|Хебо Матиас
|1
|0.06
|Ракочи Михал
|1
|0.06
|Сиплак Михал
|0
|0
|Лосаж Флорьян
|0
|0
|Роша Луиш
|0
|0
|Пестка Камил
|0
|0
|Karol Knap
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мучи Эрнест
|4
|0.27
|Ветеска Матеуш
|2
|0.13
|Эмрели Махир
|2
|0.13
|Пекхарт Томаш
|2 (1)
|0.13
|Лопеш Рафаэл
|1
|0.07
|Навроцкий Майк
|1
|0.07
|Йоханссон Маттиас
|1
|0.07
|Харатин Игорь
|1
|0.07
|Жозуэ Филипе
|0
|0
|Младенович Филип
|0
|0
|Лима Лукас II
|0
|0
|Холовня Матеуш
|0
|0
Карточки
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосаж Флорьян
|5
|0
|Ван Амерсфоорт Пелле
|4
|0
|Родин Матай
|4
|0
|Сиплак Михал
|3
|0
|Ханка Серджу
|3
|0
|Лусюш Сильвестер
|3
|0
|Рыпэ Корнел
|2
|0
|Альварес Маркос
|2
|0
|Грошшо Лукаш
|2
|0
|Югас Якуб
|2
|0
|Какабадзе Отар
|1
|0
|Пищек Филип
|1
|0
|Балай Филип
|1
|0
|Пестка Камил
|1
|0
|Зауха Патрик
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
|Karol Knap
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енджейчик Артур
|6
|0
|Слиш Бартош
|5
|0
|Младенович Филип
|3
|1
|Жозуэ Филипе
|2
|1
|Ветеска Матеуш
|3
|0
|Харатин Игорь
|3
|0
|Лима Лукас II
|3
|0
|Навроцкий Майк
|3
|0
|Мартинш Андре
|2
|0
|Лопеш Рафаэл
|2
|0
|Пекхарт Томаш
|2
|0
|Боруц Артур
|1
|0
|Абу-Ханна Джоэл
|1
|0
|Рибейру Юри
|1
|0
|Эмрели Махир
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
7
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
1
9%
3
43%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
4
36%
2
29%
76-90
Пропущено
11
15
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
2
18%
2
13%
1-15
3
27%
1
7%
16-30
2
18%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
3
27%
5
33%
76-90
Забито
9
7
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
1
11%
3
43%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
2
22%
1
14%
76-90
Пропущено
15
11
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
2
13%
1
9%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
3
20%
4
36%
31-45
4
27%
4
36%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
27%
1
9%
76-90
Забито
20
14
4 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
1
5%
0
0%
1-15
1
5%
3
21%
16-30
2
10%
4
29%
31-45
4
20%
3
21%
46-60
6
30%
1
7%
61-75
6
30%
3
21%
76-90
Пропущено
26
26
13 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 11
4
15%
3
12%
1-15
4
15%
2
8%
16-30
5
19%
7
27%
31-45
4
15%
7
27%
46-60
2
8%
1
4%
61-75
7
27%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Краковия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Висла Плоцк - Краковия 2:1 Краковия - Ракув 1:0 Висла Краков - Краковия 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2
Заглембе Любин - Краковия 1:1 Краковия - Варта Познань 2:0 Краковия - Сталь Мелец 3:3 Пяст - Краковия 2:4 ЛКС Лодзь - Краковия 0:0 Погонь Щецин - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 2:2 Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2 Краковия - Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск - Краковия 3:0 Лех - Краковия 2:0 Краковия - Шлёнск 1:2 Гурник Ленчна - Краковия 1:1 Штурм - Краковия 0:1 Краковия - Локомотив Москва 2:2 Краковия - Варта Познань 0:1
Легия
(20 матчей)
40%
60%
8 побед 0 ничьих 12 поражений
Мотор Люблин - Легия 1:2 Легия - Ягеллония 1:0 Лестер - Легия 3:1 Гурник Забже - Легия 3:2
Легия - Сталь Мелец 1:3 Легия - Наполи 1:4 Легия - Погонь Щецин 0:2 Свит Сколвин - Легия 0:1 Пяст - Легия 4:1 Наполи - Легия 3:0 Легия - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Легия 3:1 Легия - Лестер 1:0 Легия - Ракув 2:3 Вигры Сувалки - Легия 1:3 Легия - Гурник Ленчна 3:1 Спартак Москва - Легия 0:1 Шлёнск - Легия 1:0 Висла Краков - Легия 1:0 Легия - Славия Прага 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|17
|11
|5
|1
|34 - 10
|38
|2.
|Погонь Щецин
|17
|10
|5
|2
|32 - 13
|35
|3.
|Лехия Гданьск
|17
|9
|6
|2
|32 - 20
|33
|4.
|Ракув
|16
|8
|5
|3
|29 - 20
|29
|5.
|Радомьяк Радом
|16
|7
|7
|2
|21 - 13
|28
|6.
|Гурник Забже
|16
|7
|3
|6
|22 - 21
|24
|7.
|Шлёнск
|17
|6
|6
|5
|29 - 26
|24
|8.
|Сталь Мелец
|17
|6
|6
|5
|24 - 25
|24
|9.
|Висла Плоцк
|17
|7
|2
|8
|27 - 26
|23
|10.
|Краковия
|17
|6
|5
|6
|23 - 24
|23
|11.
|Пяст
|16
|6
|3
|7
|23 - 22
|21
|12.
|Ягеллония
|17
|5
|6
|6
|22 - 25
|21
|13.
|Висла Краков
|16
|5
|2
|9
|16 - 27
|17
|14.
|Заглембе Любин
|16
|5
|2
|9
|17 - 29
|17
|15.
|Легия
|15
|4
|0
|11
|15 - 26
|12
|16.
|Гурник Ленчна
|17
|2
|6
|9
|15 - 35
|12
|17.
|Брук-Бет Термалица
|16
|2
|6
|8
|20 - 28
|12
|18.
|Варта Познань
|16
|2
|5
|9
|10 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|9
|7
|2
|0
|21 - 2
|23
|2.
|Погонь Щецин
|8
|7
|1
|0
|23 - 6
|22
|3.
|Лехия Гданьск
|8
|6
|2
|0
|16 - 6
|20
|4.
|Висла Плоцк
|8
|6
|2
|0
|15 - 3
|20
|5.
|Сталь Мелец
|9
|5
|2
|2
|14 - 12
|17
|6.
|Гурник Забже
|9
|5
|1
|3
|13 - 10
|16
|7.
|Ягеллония
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|8.
|Радомьяк Радом
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|9.
|Краковия
|8
|4
|2
|2
|13 - 10
|14
|10.
|Шлёнск
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|11.
|Пяст
|9
|4
|1
|4
|16 - 15
|13
|12.
|Ракув
|6
|3
|3
|0
|14 - 6
|12
|13.
|Висла Краков
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|14.
|Заглембе Любин
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|15.
|Легия
|7
|3
|0
|4
|8 - 10
|9
|16.
|Брук-Бет Термалица
|9
|2
|3
|4
|14 - 18
|9
|17.
|Гурник Ленчна
|9
|1
|4
|4
|8 - 18
|7
|18.
|Варта Познань
|8
|0
|4
|4
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|10
|5
|2
|3
|15 - 14
|17
|2.
|Лех
|8
|4
|3
|1
|13 - 8
|15
|3.
|Погонь Щецин
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|4.
|Радомьяк Радом
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Лехия Гданьск
|9
|3
|4
|2
|16 - 14
|13
|6.
|Шлёнск
|9
|3
|2
|4
|17 - 17
|11
|7.
|Краковия
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|8.
|Пяст
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|9.
|Гурник Забже
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|10.
|Заглембе Любин
|8
|2
|1
|5
|6 - 17
|7
|11.
|Варта Познань
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|12.
|Сталь Мелец
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|13.
|Висла Краков
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|14.
|Гурник Ленчна
|8
|1
|2
|5
|7 - 17
|5
|15.
|Ягеллония
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|16.
|Брук-Бет Термалица
|7
|0
|3
|4
|6 - 10
|3
|17.
|Легия
|8
|1
|0
|7
|7 - 16
|3
|18.
|Висла Плоцк
|9
|1
|0
|8
|12 - 23
|3