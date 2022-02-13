Германия: Бундеслига 2 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Ауди-Шпортпарк
13' Желтая карточкаКеллер Томас
63' Желтая карточкаСуку Себио
66' Желтая карточкаРохль Мерлин
66' Желтая карточкаДикмайер Деннис
68' Желтая карточкаСарпей Ханс
72' Вторая желтая карточкаСарпей Ханс
90' Желтая карточкаСтоянович Деян
Ход матча
13'
63'
66'
66'
68'
72'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 4
-
2 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 17
-
55 Владение мячом, % 45
16
Муслиу
Визар
18
Сарпей
Ханс
27
Келлер
Томас
34
Рохль
Мерлин
26
Пик
Флориан
26
Бахманн
Яник
28
Трибулл
Том
17
Ценга
Эрик
11
Берко
Эрих
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Муслиу ВизарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Сарпей ХансПолузащитник
-
27 Келлер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Рохль МерлинПолузащитник
-
26 Пик ФлорианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ruediger Rehm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Бахманн ЯникПолузащитник
-
28 Трибулл ТомПолузащитник
-
17 Ценга ЭрикПолузащитник
-
11 Берко ЭрихПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Диаките УмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Зикер АрнеПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Шварц Алоис
История личных встреч
Ингольштадт
Зандхаузен
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
14 матчей
35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ингольштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бильбия Филип
|4
|0.18
|Кая Фатих
|3 (1)
|0.14
|Кутшке Штефан
|2
|0.09
|Эккерт Айенса Деннис
|1
|0.05
|Гаус Марсель
|1
|0.05
|Рохль Мерлин
|1
|0.05
|Антонич Нико
|1
|0.05
|Пик Флориан
|1
|0.05
|Сулеймани Вальмир
|1
|0.05
|Гебауэр Кристиан
|1
|0.05
|Келлер Томас
|1
|0.05
|Маркс Ян-Хендрик
|0
|0
Зандхаузен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теструт Паскаль
|7 (1)
|0.32
|Суку Себио
|3 (1)
|0.14
|Хён Иммануэль
|3
|0.14
|Эшвайн Александер
|2
|0.09
|Бахманн Яник
|2
|0.09
|Жиров Александр
|1
|0.05
|Зикер Арне
|1
|0.05
|Кейта-Рюэль Даниэль
|1
|0.05
|Рицмайер Марсель
|1
|0.05
|Кинсомби Кристиан
|1
|0.05
|Айдини Басхким
|1
|0.05
|Дикмайер Деннис
|0
|0
|Бенсоп Чарлисон
|0
|0
|Ценга Эрик
|0
|0
|Диаките Умар
|0
|0
|Окороджи Чима
|0
|0
|Конте Кристиан
|0
|0
Карточки
Ингольштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прайссингер Рико
|7
|0
|Сарпей Ханс
|3
|1
|Кутшке Штефан
|4
|0
|Линсмайер Денис
|4
|0
|Келлер Томас
|4
|0
|Рохль Мерлин
|4
|0
|Франке Доминик
|3
|0
|Эккерт Айенса Деннис
|3
|0
|Байстер Максимилиан
|2
|0
|Гаус Марсель
|2
|0
|Рёзелер Нильс
|2
|0
|Антонич Нико
|2
|0
|Хоукинс Джален
|2
|0
|Стоянович Деян
|1
|0
|Курцвег Петер
|1
|0
|Пик Флориан
|1
|0
|Кая Фатих
|1
|0
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0
Зандхаузен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рицмайер Марсель
|6
|1
|Дикмайер Деннис
|6
|0
|Ценга Эрик
|5
|0
|Суку Себио
|5
|0
|Айдини Басхким
|5
|0
|Эшвайн Александер
|4
|0
|Хён Иммануэль
|4
|0
|Диаките Умар
|2
|1
|Бенсоп Чарлисон
|3
|0
|Теструт Паскаль
|2
|0
|Древес Патрик
|2
|0
|Жиров Александр
|2
|0
|Бахманн Яник
|2
|0
|Уахим Анас
|2
|0
|Трибулл Том
|1
|0
|Берко Эрих
|1
|0
|Окороджи Чима
|1
|0
|Ренен Николай
|1
|0
|Кейта-Рюэль Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
16
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 7
16 Не забивали 12
1
14%
1
6%
1-15
2
29%
2
13%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
2
29%
3
19%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
2
29%
4
25%
76-90
Пропущено
17
18
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
4
24%
2
11%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
3
18%
1
6%
31-45
2
12%
2
11%
46-60
5
29%
29%
4
22%
61-75
1
6%
8
44%
76-90
Забито
12
8
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
15 Не забивали 16
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
3
25%
1
13%
46-60
2
17%
2
25%
61-75
2
17%
2
25%
76-90
Пропущено
25
21
10 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
1
4%
5
24%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
6
24%
4
19%
31-45
5
20%
5
24%
46-60
7
28%
2
10%
61-75
3
12%
5
24%
76-90
Забито
19
24
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
9 Не забивали 6
2
11%
1
4%
1-15
3
16%
4
17%
16-30
3
16%
2
8%
31-45
5
26%
4
17%
46-60
2
11%
7
29%
29%
61-75
4
21%
6
25%
76-90
Пропущено
42
39
19 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 17
5
12%
7
18%
1-15
5
12%
1
3%
16-30
9
21%
5
13%
31-45
7
17%
7
18%
46-60
12
29%
6
15%
61-75
4
10%
13
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ингольштадт
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Нюрнберг - Ингольштадт 0:5 Ингольштадт - Дармштадт 0:2 Хайденхайм - Ингольштадт 2:1 Ингольштадт - Динамо Дрезден 3:0
Ингольштадт - Ганновер 96 1:2 Ганза - Ингольштадт 1:1 Гамбург - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Карлсруэ 1:1 Падерборн - Ингольштадт 2:1 Ингольштадт - Ян 0:3 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:7 Шальке 04 - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Фортуна 1:2 Санкт-Паули - Ингольштадт 4:1 Ингольштадт - Вердер 0:3 Зандхаузен - Ингольштадт 0:2 Ингольштадт - Нюрнберг 0:0
Зандхаузен
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Карлсруэ - Зандхаузен 0:2 Зандхаузен - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Зандхаузен - Ян 0:3 Базель - Зандхаузен 3:1
Фортуна - Зандхаузен 0:1 Хольштайн Киль - Зандхаузен 2:2 Зандхаузен - Падерборн 1:1 Шальке 04 - Зандхаузен 5:2 Санкт-Паули - Зандхаузен 3:1 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Динамо Дрезден - Зандхаузен 0:1 Зандхаузен - Вердер 2:2 Ганза - Зандхаузен 1:1 Штуттгарт - Зандхаузен 1:4 Зандхаузен - Дармштадт 1:6 Ганновер 96 - Зандхаузен 1:2 Зандхаузен - Хайденхайм 1:3 Гамбург - Зандхаузен 2:1 Зандхаузен - Ингольштадт 0:2 Эрцгебирге Ауэ - Зандхаузен 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|45 - 31
|41
|2.
|Вердер
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|43 - 30
|41
|3.
|Гамбург
|Заявка
|22
|10
|10
|2
|41 - 20
|40
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|47 - 29
|40
|5.
|Хайденхайм
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|28 - 28
|37
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|43 - 27
|37
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|30 - 32
|33
|8.
|Падерборн
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|38 - 28
|32
|9.
|Ян
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|42 - 35
|31
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|30 - 34
|31
|11.
|Карлсруэ
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|38 - 35
|29
|12.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|22 - 30
|25
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|18 - 32
|25
|14.
|Зандхаузен
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|24 - 39
|24
|15.
|Ганза
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|26 - 35
|24
|16.
|Фортуна
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|25 - 31
|23
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|22
|3
|6
|13
|19 - 42
|15
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|22
|3
|5
|14
|20 - 41
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|28 - 9
|26
|2.
|Гамбург
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|24 - 11
|24
|3.
|Хайденхайм
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 10
|24
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 16
|20
|5.
|Карлсруэ
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|24 - 18
|19
|6.
|Дармштадт
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|23 - 13
|19
|7.
|Вердер
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 10
|18
|8.
|Нюрнберг
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 14
|17
|9.
|Ян
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|27 - 22
|17
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 16
|17
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 11
|16
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|8 - 13
|13
|13.
|Падерборн
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 18
|10
|14.
|Фортуна
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 16
|10
|15.
|Ганза
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 17
|9
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 23
|8
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 20
|23
|2.
|Падерборн
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|23 - 10
|22
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|24 - 16
|21
|4.
|Зандхаузен
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 18
|18
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 11
|17
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 18
|16
|7.
|Гамбург
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 9
|16
|8.
|Санкт-Паули
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 22
|15
|9.
|Ганза
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|10.
|Ян
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 13
|14
|11.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 18
|14
|12.
|Хайденхайм
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 18
|13
|13.
|Фортуна
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 15
|13
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 19
|12
|15.
|Карлсруэ
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 17
|10
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 19
|9
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 19
|7
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|12 - 25
|7