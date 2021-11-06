Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
4:0
Конец матча
Стадион: Stade Joseph Marien Зрители: 8081
1:0
29' ГолDeniz Undav
2:0
34' ГолНиукоп Барт
3:0
39' ГолDeniz Undav
53' Желтая карточкаЗедадка Карим
4:0
78' Гол в свои воротаКайембе Йорис
21
Пирар
Люка
25
Марк
Дамьен
17
Теума
Тедди
18
Митома
Каору
16
Коффи
Херве
- Основной состав
-
21 Пирар ЛюкаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Марк ДамьенПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Теума ТеддиПолузащитник
-
18 Митома КаоруПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Tibo Herbots
-
-
-
24 Ilyes Ziani
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
27 Фалл МамадуЗащитник
-
30 Жийе ГийомПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Edward Still
Ход матча
29'
1:0
34'
2:0
39'
3:0
53'
78'
4:0
86'
История личных встреч
Унион Сент-Жиллуаз
Шарлеруа
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
5 матчей
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Deniz Undav
|10 (1)
|0.71
|Ванзейр Данте
|9
|0.64
|Митома Каору
|3
|0.21
|Casper Nielsen2
|2
|0.14
|Теума Тедди
|2 (1)
|0.14
|Loic Lapoussin
|2
|0.14
|Senne Lynen
|1
|0.07
|Ниукоп Барт
|1
|0.07
|Амани Жан
|1
|0.07
|Matthew Sorinola
|1
|0.07
|Багер Йонас
|0
|0
Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Николсон Шамар
|8
|0.57
|Голизадех Али
|4
|0.29
|Мориока Риота
|3
|0.21
|Anass Zaroury
|3
|0.21
|Кайембе Йорис
|1
|0.07
|Adem Zorgane
|1
|0.07
|Бедья Крис
|1
|0.07
|Фалл Мамаду
|1
|0.07
|Ван Клеемпут Жюль
|1
|0.07
|Jackson Tchatchoua
|0
|0
|Беншаиб Амин
|0
|0
|Martin Wasinski
|0
|0
Карточки
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Siebe van der Heyden
|4
|0
|Ниукоп Барт
|3
|0
|Ismael Kandouss
|3
|0
|Амани Жан
|1
|1
|Авенатти Фелипе
|2
|0
|Бёрджесс Кристиан
|2
|0
|Deniz Undav
|2
|0
|Теума Тедди
|2
|0
|Loic Lapoussin
|2
|0
|Matthew Sorinola
|2
|0
|Casper Nielsen2
|2
|0
|Багер Йонас
|0
|1
|Марк Дамьен
|1
|0
|Франсуа Гийом
|1
|0
|Ванзейр Данте
|1
|0
|Митома Каору
|1
|0
Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голизадех Али
|3
|1
|Jackson Tchatchoua
|4
|0
|Мориока Риота
|2
|0
|Кнежевич Стефан
|2
|0
|Кайембе Йорис
|2
|0
|Зедадка Карим
|2
|0
|Ван Клеемпут Жюль
|1
|0
|Коффи Херве
|1
|0
|Андреу Стелиос
|1
|0
|Martin Wasinski
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
14
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
1
6%
5
36%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
4
25%
3
21%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
3
19%
3
21%
76-90
Пропущено
7
11
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
29%
5
45%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
4
57%
2
18%
76-90
Забито
16
12
7 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
4
25%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
3
19%
4
33%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
7
58%
76-90
Пропущено
7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
40%
76-90
Забито
32
26
14 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 8
1 Не забивали 3
5
16%
5
19%
1-15
4
13%
2
8%
16-30
5
16%
1
4%
31-45
7
22%
7
27%
46-60
4
13%
1
4%
61-75
7
22%
10
38%
76-90
Пропущено
14
16
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
21%
6
38%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
6
43%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Гент - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2
Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 2:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 4:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Ланс - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Дейнзе 6:2 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Хейст - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Темпо Оверейсе - Унион Сент-Жиллуаз 0:5
Шарлеруа
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Шарлеруа - Дендер 2:2 ЮРСЛ Визе - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Эйпен 3:0 Шарлеруа - Ломмель 0:0
Шарлеруа - Ла-Лувьер Сентр 2:1 Серен Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Генк 2:0 Дессель - Шарлеруа 1:1 Кортрейк - Шарлеруа 2:2 Шарлеруа - Мехелен 0:2 Хейст - Шарлеруа 1:1 Шарлеруа - Брюгге 0:1 Гент - Шарлеруа 2:3 Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 5:2 Зульте-Варегем - Шарлеруа 2:2 Шарлеруа - Шарлеруа 0:2 Шарлеруа - Антверпен 1:1 АХ Лёвен - Шарлеруа 1:1 Шарлеруа - Синт-Трейден 0:0 Остенде - Шарлеруа 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|14
|10
|1
|3
|33 - 13
|31
|2.
|Брюгге
|13
|7
|5
|1
|23 - 15
|26
|3.
|Антверпен
|13
|7
|3
|3
|23 - 16
|24
|4.
|Мехелен
|14
|7
|2
|5
|25 - 24
|23
|5.
|Шарлеруа
|14
|6
|5
|3
|25 - 18
|23
|6.
|Андерлехт
|13
|5
|6
|2
|27 - 18
|21
|7.
|Эйпен
|14
|6
|3
|5
|24 - 21
|21
|8.
|Генк
|13
|6
|2
|5
|27 - 22
|20
|9.
|Кортрейк
|14
|5
|5
|4
|17 - 16
|20
|10.
|Синт-Трейден
|14
|5
|3
|6
|15 - 20
|18
|11.
|Остенде
|14
|5
|2
|7
|18 - 25
|17
|12.
|Гент
|13
|5
|2
|6
|21 - 15
|17
|13.
|АХ Лёвен
|14
|3
|8
|3
|18 - 22
|17
|14.
|Стандард
|13
|4
|4
|5
|14 - 21
|16
|15.
|Зульте-Варегем
|14
|3
|5
|6
|22 - 33
|14
|16.
|Серен Юнайтед
|13
|4
|0
|9
|16 - 27
|12
|17.
|Серкль Брюгге
|13
|2
|3
|8
|14 - 20
|9
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|14
|1
|3
|10
|13 - 29
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|5
|0
|2
|17 - 6
|15
|2.
|Гент
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|3.
|Мехелен
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|4.
|АХ Лёвен
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|5.
|Брюгге
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|6.
|Андерлехт
|7
|3
|3
|1
|19 - 11
|12
|7.
|Кортрейк
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|8.
|Антверпен
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|9.
|Шарлеруа
|7
|3
|2
|2
|11 - 6
|11
|10.
|Остенде
|7
|3
|1
|3
|10 - 13
|10
|11.
|Генк
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|12.
|Серен Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|11 - 9
|9
|13.
|Эйпен
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|14.
|Стандард
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|15.
|Зульте-Варегем
|7
|1
|2
|4
|11 - 21
|5
|16.
|Синт-Трейден
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|7
|1
|0
|6
|3 - 11
|3
|18.
|Серкль Брюгге
|7
|0
|2
|5
|4 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|5
|1
|1
|16 - 7
|16
|2.
|Брюгге
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|3.
|Антверпен
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|4.
|Эйпен
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|5.
|Синт-Трейден
|7
|4
|1
|2
|7 - 7
|13
|6.
|Шарлеруа
|7
|3
|3
|1
|14 - 12
|12
|7.
|Генк
|7
|3
|1
|3
|15 - 14
|10
|8.
|Мехелен
|7
|3
|1
|3
|11 - 14
|10
|9.
|Стандард
|6
|3
|1
|2
|6 - 9
|10
|10.
|Андерлехт
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|11.
|Зульте-Варегем
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|12.
|Кортрейк
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|13.
|Остенде
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|14.
|Серкль Брюгге
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|15.
|АХ Лёвен
|7
|0
|5
|2
|8 - 14
|5
|16.
|Гент
|6
|1
|1
|4
|5 - 6
|4
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|7
|0
|3
|4
|10 - 18
|3
|18.
|Серен Юнайтед
|7
|1
|0
|6
|5 - 18
|3