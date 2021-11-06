  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2021-2022

Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Унион Сент-Жиллуаз
4:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 8081
Шарлеруа
0'
1:0
29' Гол
Deniz Undav
2:0
34' Гол
Ниукоп Барт
3:0
39' Гол
Deniz Undav
53' Желтая карточка
Зедадка Карим
4:0
78' Гол в свои ворота
Кайембе Йорис
90'+1
21
Пирар
Люка
59
Ismael
Kandouss
16
Бёрджесс
Кристиан
44
Siebe
van
der
Heyden
2
Ниукоп
Барт
25
Марк
Дамьен
6
Casper
Nielsen2
17
Теума
Тедди
18
Митома
Каору
13
Ванзейр
Данте
9
Deniz
Undav
16
Коффи
Херве
3
Кнежевич
Стефан
21
Андреу
Стелиос
31
Martin
Wasinski
7
Зедадка
Карим
26
Илаймахаритра
Марко
44
Мориока
Риота
12
Кайембе
Йорис
8
Голизадех
Али
10
Николсон
Шамар
70
Anass
Zaroury
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2
Шарлеруа
3-4-3

История личных встреч

Унион Сент-Жиллуаз
Шарлеруа

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

5 матчей

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

История матчей

ТМК
0:2
ТМС
0:4
ТМК
0:2
ТМК
0:3
ТМК
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Deniz Undav 10 (1) 0.71
Ванзейр Данте 9 0.64
Митома Каору 3 0.21
Casper Nielsen2 2 0.14
Теума Тедди 2 (1) 0.14
Loic Lapoussin 2 0.14
Senne Lynen 1 0.07
Ниукоп Барт 1 0.07
Амани Жан 1 0.07
Matthew Sorinola 1 0.07
Багер Йонас 0 0
Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николсон Шамар 8 0.57
Голизадех Али 4 0.29
Мориока Риота 3 0.21
Anass Zaroury 3 0.21
Кайембе Йорис 1 0.07
Adem Zorgane 1 0.07
Бедья Крис 1 0.07
Фалл Мамаду 1 0.07
Ван Клеемпут Жюль 1 0.07
Jackson Tchatchoua 0 0
Беншаиб Амин 0 0
Martin Wasinski 0 0

Карточки

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Siebe van der Heyden 4 0
Ниукоп Барт 3 0
Ismael Kandouss 3 0
Амани Жан 1 1
Авенатти Фелипе 2 0
Бёрджесс Кристиан 2 0
Deniz Undav 2 0
Теума Тедди 2 0
Loic Lapoussin 2 0
Matthew Sorinola 2 0
Casper Nielsen2 2 0
Багер Йонас 0 1
Марк Дамьен 1 0
Франсуа Гийом 1 0
Ванзейр Данте 1 0
Митома Каору 1 0
Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голизадех Али 3 1
Jackson Tchatchoua 4 0
Мориока Риота 2 0
Кнежевич Стефан 2 0
Кайембе Йорис 2 0
Зедадка Карим 2 0
Ван Клеемпут Жюль 1 0
Коффи Херве 1 0
Андреу Стелиос 1 0
Martin Wasinski 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
14
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
1
6%
5
36%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
4
25%
3
21%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
3
19%
3
21%
76-90

Пропущено

7
11
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
29%
5
45%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
4
57%
2
18%
76-90

Забито

16
12
7 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
4
25%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
3
19%
4
33%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
7
58%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
40%
76-90

Забито

32
26
14 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 8
1 Не забивали 3
5
16%
5
19%
1-15
4
13%
2
8%
16-30
5
16%
1
4%
31-45
7
22%
7
27%
46-60
4
13%
1
4%
61-75
7
22%
10
38%
76-90

Пропущено

14
16
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
21%
6
38%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
6
43%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Гент - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2
Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 2:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 4:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Ланс - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Дейнзе 6:2 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Хейст - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Темпо Оверейсе - Унион Сент-Жиллуаз 0:5
Шарлеруа
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Шарлеруа - Дендер 2:2 ЮРСЛ Визе - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Эйпен 3:0 Шарлеруа - Ломмель 0:0
Шарлеруа - Ла-Лувьер Сентр 2:1 Серен Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Генк 2:0 Дессель - Шарлеруа 1:1 Кортрейк - Шарлеруа 2:2 Шарлеруа - Мехелен 0:2 Хейст - Шарлеруа 1:1 Шарлеруа - Брюгге 0:1 Гент - Шарлеруа 2:3 Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 5:2 Зульте-Варегем - Шарлеруа 2:2 Шарлеруа - Шарлеруа 0:2 Шарлеруа - Антверпен 1:1 АХ Лёвен - Шарлеруа 1:1 Шарлеруа - Синт-Трейден 0:0 Остенде - Шарлеруа 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 14 10 1 3 33 - 13 31
2. Брюгге 13 7 5 1 23 - 15 26
3. Антверпен 13 7 3 3 23 - 16 24
4. Мехелен 14 7 2 5 25 - 24 23
5. Шарлеруа 14 6 5 3 25 - 18 23
6. Андерлехт 13 5 6 2 27 - 18 21
7. Эйпен 14 6 3 5 24 - 21 21
8. Генк 13 6 2 5 27 - 22 20
9. Кортрейк 14 5 5 4 17 - 16 20
10. Синт-Трейден 14 5 3 6 15 - 20 18
11. Остенде 14 5 2 7 18 - 25 17
12. Гент 13 5 2 6 21 - 15 17
13. АХ Лёвен 14 3 8 3 18 - 22 17
14. Стандард 13 4 4 5 14 - 21 16
15. Зульте-Варегем 14 3 5 6 22 - 33 14
16. Серен Юнайтед 13 4 0 9 16 - 27 12
17. Серкль Брюгге 13 2 3 8 14 - 20 9
18. Беерсхот-Вильрейк 14 1 3 10 13 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 7 5 0 2 17 - 6 15
2. Гент 7 4 1 2 16 - 9 13
3. Мехелен 7 4 1 2 14 - 10 13
4. АХ Лёвен 7 3 3 1 10 - 8 12
5. Брюгге 6 3 3 0 12 - 6 12
6. Андерлехт 7 3 3 1 19 - 11 12
7. Кортрейк 7 3 3 1 10 - 7 12
8. Антверпен 6 3 2 1 10 - 7 11
9. Шарлеруа 7 3 2 2 11 - 6 11
10. Остенде 7 3 1 3 10 - 13 10
11. Генк 6 3 1 2 12 - 8 10
12. Серен Юнайтед 6 3 0 3 11 - 9 9
13. Эйпен 7 2 2 3 10 - 11 8
14. Стандард 7 1 3 3 8 - 12 6
15. Зульте-Варегем 7 1 2 4 11 - 21 5
16. Синт-Трейден 7 1 2 4 8 - 13 5
17. Беерсхот-Вильрейк 7 1 0 6 3 - 11 3
18. Серкль Брюгге 7 0 2 5 4 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 7 5 1 1 16 - 7 16
2. Брюгге 7 4 2 1 11 - 9 14
3. Антверпен 7 4 1 2 13 - 9 13
4. Эйпен 7 4 1 2 14 - 10 13
5. Синт-Трейден 7 4 1 2 7 - 7 13
6. Шарлеруа 7 3 3 1 14 - 12 12
7. Генк 7 3 1 3 15 - 14 10
8. Мехелен 7 3 1 3 11 - 14 10
9. Стандард 6 3 1 2 6 - 9 10
10. Андерлехт 6 2 3 1 8 - 7 9
11. Зульте-Варегем 7 2 3 2 11 - 12 9
12. Кортрейк 7 2 2 3 7 - 9 8
13. Остенде 7 2 1 4 8 - 12 7
14. Серкль Брюгге 6 2 1 3 10 - 9 7
15. АХ Лёвен 7 0 5 2 8 - 14 5
16. Гент 6 1 1 4 5 - 6 4
17. Беерсхот-Вильрейк 7 0 3 4 10 - 18 3
18. Серен Юнайтед 7 1 0 6 5 - 18 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Deniz Undav бьет в цель!
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Ниукоп Барт бьет в цель!
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Deniz Undav бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Унион Сент-Жиллуаз 4:0 Шарлеруа онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 