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  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион: Зрители: 4777
Олесунн
1:1
Конец матча
Одд
0'
3' Желтая карточка
Хаген Стеффен
29' Желтая карточка
Фельман Давид
1:0
32' Гол
Эбийе Мозес
1:1
36' Гол
Евтович Милан
76' Желтая карточка
Бьортуфт Один Лурас
78' Желтая карточка
Бармен Кристоффер
86' Желтая карточка
Рууд Эспен
90'+6

Ход матча

3'
 
Хаген Стеффен
29'
Фельман Давид
 
32'
Эбийе Мозес
(Хауген Фредрик)
1:0
36'
1:1
Евтович Милан
(Валлем Конрад)
63'
Kristoffer Oedemarksbakken
Эбийе Мозес
 
63'
Лима Эриксон
Хауген Фредрик
 
63'
 
Диоманде Адама
Ингебритсен Микаэль
76'
 
Бьортуфт Один Лурас
78'
Бармен Кристоффер
 
79'
Кителано Йон
Simen Rafn
 
86'
 
Рууд Эспен
88'
Torbjoern Kallevaag
Чанаджия Дарио
 

Статистика матча

  • 17 Удары по воротам 10
  • 4 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
1
Грютебуст
Стен
25
Шербечич
Бесим
5
Фельман
Давид
30
Андерсен
Александр
2
Голубович
Петар
33
Simen
Rafn
8
Хауген
Фредрик
10
Бармен
Кристоффер
27
Чанаджия
Дарио
21
Эбийе
Мозес
11
Нордли
Симен
Болькан
12
Вальштед
Леопольд
4
Бьортуфт
Один
Лурас
17
Овусу
Соломон
21
Хаген
Стеффен
2
Рууд
Эспен
11
Ролантссон
Гилли
14
Валлем
Конрад
7
Йоргенсен
Филип
16
Хофф
Вебьёрн
15
Ингебритсен
Микаэль
8
Евтович
Милан
Олесунн
3-5-2
Одд
3-5-2

История личных встреч

Олесунн
Одд

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

10 матчей

30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

Т
2:3
Т
0:3
Т
3:2
Т
3:2
Т
5:1
ТМК
1:3
Т
1:0
Т
4:1
Т
1:3
Т
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеуген Сигурд 7 0.35
Дубвик Исак 3 0.15
Нордли Симен Болькан 2 0.1
Kristoffer Oedemarksbakken 2 0.1
Бармен Кристоффер 2 0.1
Чанаджия Дарио 1 0.05
Лима Эриксон 1 0.05
Torbjoern Kallevaag 1 0.05
Эбийе Мозес 1 0.05
Солнёрдал Оскар 1 0.05
Хауген Фредрик 0 0
Simen Rafn 0 0
Фельман Давид 0 0
Сегберг Эрленд 0 0
Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Евтович Милан 7 (1) 0.35
Леуритсен Тобиас 6 0.3
Рууд Эспен 3 (1) 0.15
Йоргенсен Филип 2 0.1
Валлем Конрад 1 0.05
Ингебритсен Микаэль 1 0.05
Abel William Stensrud 1 0.05
Баккай Йосеф Бриан 0 0
Бьортуфт Один Лурас 0 0

Карточки

Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чанаджия Дарио 5 0
Шербечич Бесим 5 0
Голубович Петар 4 0
Simen Rafn 3 0
Torbjoern Kallevaag 3 0
Лима Эриксон 3 0
Бармен Кристоффер 2 0
Фельман Давид 2 0
Хеуген Сигурд 2 0
Хауген Фредрик 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Солнёрдал Оскар 1 0
Nikolai Soeyset Hopland 1 0
Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьортуфт Один Лурас 3 2
Рууд Эспен 4 0
Хаген Стеффен 2 1
Евтович Милан 3 0
Китолано Джошуа 3 0
Валлем Конрад 3 0
Аас Сайвер 3 0
Месик Иван 2 0
Йоргенсен Филип 2 0
Леквен Магнус 1 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Хофф Вебьёрн 1 0
Кителано Йон 1 0
Вальштед Леопольд 1 0
Овусу Соломон 1 0
Abel William Stensrud 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
2
29%
16-30
3
27%
1
14%
31-45
2
18%
3
43%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

12
16
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
8%
3
19%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
3
25%
5
31%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
5
42%
1
6%
76-90

Забито

10
15
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 12
1
10%
3
20%
1-15
2
20%
2
13%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
4
27%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
2
20%
3
20%
76-90

Пропущено

18
17
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
3
17%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
3
17%
1
6%
31-45
2
11%
5
29%
29%
46-60
6
33%
2
12%
61-75
4
22%
4
24%
76-90

Забито

21
22
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
7 Не забивали 7
1
5%
3
14%
1-15
3
14%
4
18%
16-30
6
29%
1
5%
31-45
4
19%
7
32%
46-60
2
10%
4
18%
61-75
5
24%
3
14%
76-90

Пропущено

30
33
11 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
4
13%
5
15%
1-15
1
3%
5
15%
16-30
6
20%
6
18%
31-45
3
10%
7
21%
46-60
7
23%
5
15%
61-75
9
30%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Олесунн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Русенборг - Олесунн 2:1 Олесунн - Хёугесунн 1:2 Волеренга - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 1:2
Олесунн - Русенборг 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Хёдд - Олесунн 0:3 Олесунн - Волеренга 2:2 Русенборг - Олесунн 2:0 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Олесунн - Дьерв 2:1 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2 Фьора - Олесунн 0:3 Олесунн - Мольде 0:2 Хам-Кам - Олесунн 0:0 Лиллестрём - Олесунн 2:0 Одд - Олесунн 2:3
Одд
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Одд - Сарпсборг-08 1:0 Дьерв - Одд 2:3 Будё-Глимт - Одд 7:0 Одд - Русенборг 2:3
Кристиансунд - Одд 2:2 Одд - Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет - Одд 0:0 Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Одд 0:1 Флеккерёй - Одд 2:3 Одд - Мольде 1:2 Одд - КФУМ 0:0 Хам-Кам - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Дьерв - Одд 0:1 Хей - Одд 1:6 Одд - Хёугесунн 0:4 Мольде - Одд 3:0 Сарпсборг-08 - Одд 1:0 Фредрикстад - Одд 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 20 15 3 2 43 - 18 48
2. Будё-Глимт 20 12 5 3 52 - 22 41
3. Лиллестрём 20 12 5 3 36 - 17 41
4. Русенборг 1:2 20 10 7 3 39 - 25 37
5. Волеренга 20 10 3 7 33 - 28 33
6. Стрёмсгодсет 19 8 5 6 32 - 28 29
7. Викинг 19 8 5 6 33 - 27 29
8. Одд 20 7 3 10 21 - 34 24
9. Тромсё 2:1 19 5 9 5 25 - 31 24
10. Хам-Кам 20 4 11 5 24 - 24 23
11. Хёугесунн 20 6 4 10 29 - 32 22
12. Олесунн 20 5 7 8 21 - 30 22
13. Саннефьёрд 20 6 4 10 33 - 44 22
14. Сарпсборг-08 20 6 1 13 33 - 40 19
15. Дьерв 20 4 2 14 14 - 46 14
16. Кристиансунд 19 1 4 14 16 - 38 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 11 8 1 2 27 - 11 25
2. Лиллестрём 10 7 2 1 18 - 4 23
3. Русенборг 1:2 9 7 2 0 20 - 8 23
4. Будё-Глимт 10 5 5 0 31 - 10 20
5. Стрёмсгодсет 10 6 2 2 23 - 14 20
6. Волеренга 9 6 1 2 16 - 9 19
7. Викинг 10 5 3 2 17 - 8 18
8. Тромсё 2:1 9 5 3 1 16 - 12 18
9. Хам-Кам 11 3 5 3 12 - 11 14
10. Хёугесунн 10 4 2 4 17 - 16 14
11. Олесунн 10 3 4 3 11 - 12 13
12. Дьерв 11 4 1 6 9 - 18 13
13. Одд 10 4 0 6 14 - 18 12
14. Сарпсборг-08 10 3 1 6 14 - 17 10
15. Саннефьёрд 10 1 4 5 17 - 25 7
16. Кристиансунд 8 0 3 5 10 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 9 7 2 0 16 - 7 23
2. Будё-Глимт 10 7 0 3 21 - 12 21
3. Лиллестрём 10 5 3 2 18 - 13 18
4. Саннефьёрд 10 5 0 5 16 - 19 15
5. Русенборг 1:2 11 3 5 3 19 - 17 14
6. Волеренга 11 4 2 5 17 - 19 14
7. Одд 10 3 3 4 7 - 16 12
8. Викинг 9 3 2 4 16 - 19 11
9. Хам-Кам 9 1 6 2 12 - 13 9
10. Стрёмсгодсет 9 2 3 4 9 - 14 9
11. Олесунн 10 2 3 5 10 - 18 9
12. Сарпсборг-08 10 3 0 7 19 - 23 9
13. Хёугесунн 10 2 2 6 12 - 16 8
14. Тромсё 2:1 10 0 6 4 9 - 19 6
15. Кристиансунд 11 1 1 9 6 - 19 4
16. Дьерв 9 0 1 8 5 - 28 1
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  • — Вылет в Первый дивизион
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Евтович Милан бьет в цель!
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Эбийе Мозес бьет в цель!
  • Желтая карточка
    29'
    Фельман Давид получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    3'
    Хаген Стеффен получил желтую карточку от судьи
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    Где смотреть матч Олесунн 1:1 Одд онлайн

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