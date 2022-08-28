Стадион: Колор Лайн Зрители: 4777
0'
3' Желтая карточкаХаген Стеффен
29' Желтая карточкаФельман Давид
1:0
32' ГолЭбийе Мозес
1:1
36' ГолЕвтович Милан
76' Желтая карточкаБьортуфт Один Лурас
78' Желтая карточкаБармен Кристоффер
86' Желтая карточкаРууд Эспен
90'+6
Ход матча
29'
32'
1:0
36'
1:1
86'
Статистика матча
-
17 Удары по воротам 10
-
4 Удары в створ 4
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
33
Simen
Rafn
21
Эбийе
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Simen RafnЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Эбийе МозесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Мое ЕппеЗащитник
-
16 Кителано ЙонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Lars Arne Nilsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Хофф ВебьёрнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
История личных встреч
Олесунн
Одд
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
10 матчей
30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеуген Сигурд
|7
|0.35
|Дубвик Исак
|3
|0.15
|Нордли Симен Болькан
|2
|0.1
|Kristoffer Oedemarksbakken
|2
|0.1
|Бармен Кристоффер
|2
|0.1
|Чанаджия Дарио
|1
|0.05
|Лима Эриксон
|1
|0.05
|Torbjoern Kallevaag
|1
|0.05
|Эбийе Мозес
|1
|0.05
|Солнёрдал Оскар
|1
|0.05
|Хауген Фредрик
|0
|0
|Simen Rafn
|0
|0
|Фельман Давид
|0
|0
|Сегберг Эрленд
|0
|0
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Евтович Милан
|7 (1)
|0.35
|Леуритсен Тобиас
|6
|0.3
|Рууд Эспен
|3 (1)
|0.15
|Йоргенсен Филип
|2
|0.1
|Валлем Конрад
|1
|0.05
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0.05
|Abel William Stensrud
|1
|0.05
|Баккай Йосеф Бриан
|0
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|0
|0
Карточки
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чанаджия Дарио
|5
|0
|Шербечич Бесим
|5
|0
|Голубович Петар
|4
|0
|Simen Rafn
|3
|0
|Torbjoern Kallevaag
|3
|0
|Лима Эриксон
|3
|0
|Бармен Кристоффер
|2
|0
|Фельман Давид
|2
|0
|Хеуген Сигурд
|2
|0
|Хауген Фредрик
|1
|0
|Нордли Симен Болькан
|1
|0
|Солнёрдал Оскар
|1
|0
|Nikolai Soeyset Hopland
|1
|0
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьортуфт Один Лурас
|3
|2
|Рууд Эспен
|4
|0
|Хаген Стеффен
|2
|1
|Евтович Милан
|3
|0
|Китолано Джошуа
|3
|0
|Валлем Конрад
|3
|0
|Аас Сайвер
|3
|0
|Месик Иван
|2
|0
|Йоргенсен Филип
|2
|0
|Леквен Магнус
|1
|0
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0
|Хофф Вебьёрн
|1
|0
|Кителано Йон
|1
|0
|Вальштед Леопольд
|1
|0
|Овусу Соломон
|1
|0
|Abel William Stensrud
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
2
29%
16-30
3
27%
1
14%
31-45
2
18%
3
43%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
12
16
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
8%
3
19%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
3
25%
5
31%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
5
42%
1
6%
76-90
Забито
10
15
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 12
1
10%
3
20%
1-15
2
20%
2
13%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
4
27%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
2
20%
3
20%
76-90
Пропущено
18
17
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
3
17%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
3
17%
1
6%
31-45
2
11%
5
29%
29%
46-60
6
33%
2
12%
61-75
4
22%
4
24%
76-90
Забито
21
22
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
7 Не забивали 7
1
5%
3
14%
1-15
3
14%
4
18%
16-30
6
29%
1
5%
31-45
4
19%
7
32%
46-60
2
10%
4
18%
61-75
5
24%
3
14%
76-90
Пропущено
30
33
11 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
4
13%
5
15%
1-15
1
3%
5
15%
16-30
6
20%
6
18%
31-45
3
10%
7
21%
46-60
7
23%
5
15%
61-75
9
30%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Олесунн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Русенборг - Олесунн 2:1 Олесунн - Хёугесунн 1:2 Волеренга - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 1:2
Олесунн - Русенборг 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Хёдд - Олесунн 0:3 Олесунн - Волеренга 2:2 Русенборг - Олесунн 2:0 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Олесунн - Дьерв 2:1 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2 Фьора - Олесунн 0:3 Олесунн - Мольде 0:2 Хам-Кам - Олесунн 0:0 Лиллестрём - Олесунн 2:0 Одд - Олесунн 2:3
Одд
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Одд - Сарпсборг-08 1:0 Дьерв - Одд 2:3 Будё-Глимт - Одд 7:0 Одд - Русенборг 2:3
Кристиансунд - Одд 2:2 Одд - Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет - Одд 0:0 Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Одд 0:1 Флеккерёй - Одд 2:3 Одд - Мольде 1:2 Одд - КФУМ 0:0 Хам-Кам - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Дьерв - Одд 0:1 Хей - Одд 1:6 Одд - Хёугесунн 0:4 Мольде - Одд 3:0 Сарпсборг-08 - Одд 1:0 Фредрикстад - Одд 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|20
|15
|3
|2
|43 - 18
|48
|2.
|Будё-Глимт
|20
|12
|5
|3
|52 - 22
|41
|3.
|Лиллестрём
|20
|12
|5
|3
|36 - 17
|41
|4.
|Русенборг
|1:2
|20
|10
|7
|3
|39 - 25
|37
|5.
|Волеренга
|20
|10
|3
|7
|33 - 28
|33
|6.
|Стрёмсгодсет
|19
|8
|5
|6
|32 - 28
|29
|7.
|Викинг
|19
|8
|5
|6
|33 - 27
|29
|8.
|Одд
|20
|7
|3
|10
|21 - 34
|24
|9.
|Тромсё
|2:1
|19
|5
|9
|5
|25 - 31
|24
|10.
|Хам-Кам
|20
|4
|11
|5
|24 - 24
|23
|11.
|Хёугесунн
|20
|6
|4
|10
|29 - 32
|22
|12.
|Олесунн
|20
|5
|7
|8
|21 - 30
|22
|13.
|Саннефьёрд
|20
|6
|4
|10
|33 - 44
|22
|14.
|Сарпсборг-08
|20
|6
|1
|13
|33 - 40
|19
|15.
|Дьерв
|20
|4
|2
|14
|14 - 46
|14
|16.
|Кристиансунд
|19
|1
|4
|14
|16 - 38
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|11
|8
|1
|2
|27 - 11
|25
|2.
|Лиллестрём
|10
|7
|2
|1
|18 - 4
|23
|3.
|Русенборг
|1:2
|9
|7
|2
|0
|20 - 8
|23
|4.
|Будё-Глимт
|10
|5
|5
|0
|31 - 10
|20
|5.
|Стрёмсгодсет
|10
|6
|2
|2
|23 - 14
|20
|6.
|Волеренга
|9
|6
|1
|2
|16 - 9
|19
|7.
|Викинг
|10
|5
|3
|2
|17 - 8
|18
|8.
|Тромсё
|2:1
|9
|5
|3
|1
|16 - 12
|18
|9.
|Хам-Кам
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|10.
|Хёугесунн
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|11.
|Олесунн
|10
|3
|4
|3
|11 - 12
|13
|12.
|Дьерв
|11
|4
|1
|6
|9 - 18
|13
|13.
|Одд
|10
|4
|0
|6
|14 - 18
|12
|14.
|Сарпсборг-08
|10
|3
|1
|6
|14 - 17
|10
|15.
|Саннефьёрд
|10
|1
|4
|5
|17 - 25
|7
|16.
|Кристиансунд
|8
|0
|3
|5
|10 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|9
|7
|2
|0
|16 - 7
|23
|2.
|Будё-Глимт
|10
|7
|0
|3
|21 - 12
|21
|3.
|Лиллестрём
|10
|5
|3
|2
|18 - 13
|18
|4.
|Саннефьёрд
|10
|5
|0
|5
|16 - 19
|15
|5.
|Русенборг
|1:2
|11
|3
|5
|3
|19 - 17
|14
|6.
|Волеренга
|11
|4
|2
|5
|17 - 19
|14
|7.
|Одд
|10
|3
|3
|4
|7 - 16
|12
|8.
|Викинг
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|9.
|Хам-Кам
|9
|1
|6
|2
|12 - 13
|9
|10.
|Стрёмсгодсет
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|11.
|Олесунн
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|12.
|Сарпсборг-08
|10
|3
|0
|7
|19 - 23
|9
|13.
|Хёугесунн
|10
|2
|2
|6
|12 - 16
|8
|14.
|Тромсё
|2:1
|10
|0
|6
|4
|9 - 19
|6
|15.
|Кристиансунд
|11
|1
|1
|9
|6 - 19
|4
|16.
|Дьерв
|9
|0
|1
|8
|5 - 28
|1
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