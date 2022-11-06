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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Зрители: 17580
Айнтрахт Бр
0:1
Конец матча
Гройтер Фюрт
0'
33' Желтая карточка
Кристиансен Макс
0:1
41' Гол
Зиб Арминдо
56' Желтая карточка
Лаубербах Лион
90' Желтая карточка
Кауфманн Фабио
90' Желтая карточка
Абиама Диксон
90'+4

Ход матча

24'
Хеннинг Брайан
Уджа Энтони
 
33'
 
Кристиансен Макс
41'
0:1
Зиб Арминдо
56'
Лаубербах Лион
 
67'
Мультауп Маурице
Маркс Ян-Хендрик
 
67'
Кауфманн Фабио
Лаубербах Лион
 
69'
 
Абиама Диксон
Зиб Арминдо
69'
 
Тильман Тимоти
Рашль Тобиас
78'
 
Аста Симон
Майерхёфер Марко
84'
Шульц Михаэль
Краусе Робин
 
87'
 
Юнг Гидеон
Ахе Рагнар
90'
Кауфманн Фабио
 
90'
 
Абиама Диксон

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 4
  • 3 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
16
Фейзич
Ясмин
15
Де
Медина
Натан
18
Бенкович
Филип
23
Виб
Данило
26
Маркс
Ян-Хендрик
4
Николау
Яннис
19
Донкор
Антон
39
Краусе
Робин
21
Эндо
Кейта
20
Лаубербах
Лион
14
Уджа
Энтони
1
Линде
Андреас
22
Гризбек
Себастьян
4
Михальски
Дамян
5
Хаддади
Уссама
18
Майерхёфер
Марко
24
Йон
Марко
13
Кристиансен
Макс
20
Рашль
Тобиас
10
Хргота
Бранимир
39
Ахе
Рагнар
30
Зиб
Арминдо
Айнтрахт Бр
3-3-2-2
Гройтер Фюрт
3-4-1-2

История личных встреч

Айнтрахт Бр
Гройтер Фюрт

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

13 матчей

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

Б2
3:0
Б2
0:3
Б2
2:1
Б2
3:0
Б2
0:0
Б2
1:0
Б2
3:0
Б2
0:1
Б2
1:2
Б2
2:2
Б2
0:0
Б2
1:3
К
0:0

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

0.86
1

Среднее время на гол

105
90

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.67
0.86

Среднее время на гол

54
105

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

1.23
0.92

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

73
97

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уджа Энтони 5 0.33
Ферай Иммануэль 4 0.27
Кауфманн Фабио 2 0.13
Донкор Антон 2 0.13
Краусе Робин 1 0.07
Хеннинг Брайан 1 0.07
Лаубербах Лион 1 0.07
Николау Яннис 0 0
Ихорст Лук 0 0
Виб Данило 0 0
Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 6 (1) 0.4
Михальски Дамян 3 0.2
Грин Джулиан 2 0.13
Ахе Рагнар 2 0.13
Зиб Арминдо 2 0.13
Аста Симон 1 0.07
Тильман Тимоти 1 0.07
Пюлюлю Афимико 1 0.07
Рашль Тобиас 1 0.07
Кристиансен Макс 0 0
Йон Марко 0 0

Карточки

Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Краусе Робин 5 0
Маркс Ян-Хендрик 4 0
Ферай Иммануэль 4 0
Николау Яннис 3 0
Хеннинг Брайан 3 0
Уджа Энтони 2 0
Шульц Михаэль 2 0
Де Медина Натан 2 0
Кауфманн Фабио 2 0
Донкор Антон 2 0
Philipp Strompf 2 0
Фейзич Ясмин 1 0
Бенкович Филип 1 0
Киевски Нико 1 0
Эндо Кейта 1 0
Лаубербах Лион 1 0
Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гризбек Себастьян 4 0
Аста Симон 4 0
Хаддади Уссама 3 0
Ахе Рагнар 3 0
Рашль Тобиас 3 0
Хргота Бранимир 2 0
Кристиансен Макс 2 0
Йон Марко 2 0
Абиама Диксон 2 0
Зиб Арминдо 2 0
Oualid Mhamdi 2 0
Дуджак Джереми 1 0
Грин Джулиан 1 0
Иттер Джанлука 1 0
Пюлюлю Афимико 1 0
Шаффран Леон 1 0
Фобассам Оливер 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Гройтер Фюрт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

2
7
Айнтрахт Бр
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Гройтер Фюрт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
3

Волевые поражения

5
10
Айнтрахт Бр
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Гройтер Фюрт
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

13
3

Волевые поражения

7
17

Голы по времени матча

Забито

10
8
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
4
50%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
3
30%
1
13%
61-75
2
20%
2
25%
76-90

Пропущено

10
13
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
10%
2
15%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
3
23%
31-45
1
10%
2
15%
46-60
4
40%
3
23%
61-75
2
20%
3
23%
76-90

Забито

7
11
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
1
14%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
3
43%
5
45%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
1
14%
1
9%
76-90

Пропущено

14
13
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
7%
1
8%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
5
38%
46-60
4
29%
1
8%
61-75
4
29%
4
31%
76-90

Забито

17
19
4 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 1
2
12%
1
5%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
12%
5
26%
31-45
5
29%
29%
6
32%
46-60
5
29%
29%
2
11%
61-75
3
18%
3
16%
76-90

Пропущено

24
26
7 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
2
8%
3
12%
1-15
2
8%
2
8%
16-30
3
13%
3
12%
31-45
3
13%
7
27%
46-60
8
33%
4
15%
61-75
6
25%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Бр
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Зандхаузен - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 0:0 Айнтрахт Бр - Вольфсбург 1:2 Магдебург - Айнтрахт Бр 0:2
Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 1:1 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:1 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 1:1 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 4:2 Арминия - Айнтрахт Бр 4:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 2:2 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Дармштадт 0:1 Айнтрахт Бр - Герта 4:4 Хайденхайм - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:2 Рот-Вайсс Эссен - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Бр - Эсперанж 0:1 Айнтрахт Бр - Фрайбург-2 1:0
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Гройтер Фюрт - Арминия 1:0 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Ганза 2:2 Ян - Гройтер Фюрт 2:2
Гройтер Фюрт - Зандхаузен 1:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 2:1 Магдебург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 2:2 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 1:3 Фортуна - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 1:1 Штуттгартер Киккерс - Гройтер Фюрт 2:0 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:2 Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Ингольштадт 3:1 Пардубице - Гройтер Фюрт 0:1 Базель - Гройтер Фюрт 3:2 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
Гройтер Фюрт

Точный счет

0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
2:2
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
4 раза 50%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:2
5 раз 33%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
8 раз 53%
2
6 раз 40%
0
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Бр
Гройтер Фюрт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
4
4
1
7
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
14
1
6
9
1.5
6
9
1
14
2.5
1
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт 15 9 5 1 25 - 14 32
2. Гамбург 15 10 1 4 25 - 16 31
3. Хайденхайм 15 7 6 2 24 - 13 27
4. Фортуна 15 8 2 5 25 - 16 26
5. Падерборн 15 8 2 5 34 - 18 26
6. Ганновер 96 15 7 3 5 22 - 17 24
7. Кайзерслаутерн 15 5 8 2 25 - 22 23
8. Хольштайн Киль 15 6 5 4 29 - 27 23
9. Ян 15 5 3 7 15 - 24 18
10. Айнтрахт Бр 15 4 5 6 17 - 24 17
11. Магдебург 15 5 2 8 19 - 29 17
12. Карлсруэ 15 5 2 8 22 - 24 17
13. Ганза 15 5 2 8 15 - 22 17
14. Зандхаузен 15 4 4 7 16 - 21 16
15. Гройтер Фюрт 15 3 7 5 20 - 25 16
16. Санкт-Паули 15 3 6 6 19 - 21 15
17. Нюрнберг 15 4 3 8 13 - 23 15
18. Арминия 15 3 2 10 18 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 8 6 0 2 26 - 9 18
2. Дармштадт 8 5 3 0 14 - 5 18
3. Хайденхайм 7 5 2 0 16 - 6 17
4. Фортуна 7 5 1 1 16 - 6 16
5. Ганновер 96 7 4 2 1 10 - 6 14
6. Санкт-Паули 7 3 4 0 13 - 6 13
7. Гамбург 8 4 1 3 11 - 8 13
8. Ян 8 3 3 2 8 - 12 12
9. Хольштайн Киль 7 3 2 2 13 - 9 11
10. Зандхаузен 7 3 2 2 9 - 8 11
11. Гройтер Фюрт 8 2 5 1 12 - 12 11
12. Айнтрахт Бр 8 3 2 3 10 - 10 11
13. Карлсруэ 8 3 1 4 12 - 13 10
14. Кайзерслаутерн 8 2 4 2 12 - 14 10
15. Арминия 7 3 0 4 13 - 13 9
16. Ганза 8 3 0 5 7 - 10 9
17. Нюрнберг 7 2 1 4 6 - 10 7
18. Магдебург 7 2 1 4 6 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 7 6 0 1 14 - 8 18
2. Дармштадт 7 4 2 1 11 - 9 14
3. Кайзерслаутерн 7 3 4 0 13 - 8 13
4. Хольштайн Киль 8 3 3 2 16 - 18 12
5. Хайденхайм 8 2 4 2 8 - 7 10
6. Ганновер 96 8 3 1 4 12 - 11 10
7. Фортуна 8 3 1 4 9 - 10 10
8. Магдебург 8 3 1 4 13 - 17 10
9. Падерборн 7 2 2 3 8 - 9 8
10. Ганза 7 2 2 3 8 - 12 8
11. Нюрнберг 8 2 2 4 7 - 13 8
12. Карлсруэ 7 2 1 4 10 - 11 7
13. Ян 7 2 0 5 7 - 12 6
14. Айнтрахт Бр 7 1 3 3 7 - 14 6
15. Зандхаузен 8 1 2 5 7 - 13 5
16. Гройтер Фюрт 7 1 2 4 8 - 13 5
17. Арминия 8 0 2 6 5 - 14 2
18. Санкт-Паули 8 0 2 6 6 - 15 2
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 10 (2)
Гамбург Глацель Роберт 9 (1)
Падерборн Пирингер Марвин 7 (5)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 7 (2)
Арминия Хак Робин 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 7
Дармштадт Холланд Фабиан 6
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 6
Ганза Лукас Фрёде 6
Ян Гимбер Бенедикт 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Зиб Арминдо бьет в цель!
  • Желтая карточка
    33'
    Кристиансен Макс получил желтую карточку от судьи
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