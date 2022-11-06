Тур: 15. Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг). Зрители: 17580
0:1
Конец матча
0'
33' Желтая карточкаКристиансен Макс
0:1
41' ГолЗиб Арминдо
56' Желтая карточкаЛаубербах Лион
90' Желтая карточкаКауфманн Фабио
90' Желтая карточкаАбиама Диксон
90'+4
Ход матча
33'
41'
0:1
56'
87'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 2
-
5 Угловые 4
-
3 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
16
Фейзич
Ясмин
23
Виб
Данило
19
Донкор
Антон
39
Краусе
Робин
21
Эндо
Кейта
14
Уджа
Энтони
24
Йон
Марко
20
Рашль
Тобиас
39
Ахе
Рагнар
30
Зиб
Арминдо
- Основной состав
-
16 Фейзич ЯсминВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Виб ДанилоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Донкор АнтонЗащитник
-
39 Краусе РобинПолузащитник
-
21 Эндо КейтаПолузащитник
- Нападающий
-
14 Уджа ЭнтониНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Киевски НикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Michael Schiele
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Йон МаркоЗащитник
- Полузащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Ахе РагнарНападающий
-
30 Зиб АрминдоНападающий
- Запасные игроки
-
25 Шаффран ЛеонВратарь
- Защитник
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
История личных встреч
Айнтрахт Бр
Гройтер Фюрт
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
13 матчей
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
0.86
1
Среднее время на гол
105
90
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.67
0.86
Среднее время на гол
54
105
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
1.23
0.92
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
73
97
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уджа Энтони
|5
|0.33
|Ферай Иммануэль
|4
|0.27
|Кауфманн Фабио
|2
|0.13
|Донкор Антон
|2
|0.13
|Краусе Робин
|1
|0.07
|Хеннинг Брайан
|1
|0.07
|Лаубербах Лион
|1
|0.07
|Николау Яннис
|0
|0
|Ихорст Лук
|0
|0
|Виб Данило
|0
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|6 (1)
|0.4
|Михальски Дамян
|3
|0.2
|Грин Джулиан
|2
|0.13
|Ахе Рагнар
|2
|0.13
|Зиб Арминдо
|2
|0.13
|Аста Симон
|1
|0.07
|Тильман Тимоти
|1
|0.07
|Пюлюлю Афимико
|1
|0.07
|Рашль Тобиас
|1
|0.07
|Кристиансен Макс
|0
|0
|Йон Марко
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Краусе Робин
|5
|0
|Маркс Ян-Хендрик
|4
|0
|Ферай Иммануэль
|4
|0
|Николау Яннис
|3
|0
|Хеннинг Брайан
|3
|0
|Уджа Энтони
|2
|0
|Шульц Михаэль
|2
|0
|Де Медина Натан
|2
|0
|Кауфманн Фабио
|2
|0
|Донкор Антон
|2
|0
|Philipp Strompf
|2
|0
|Фейзич Ясмин
|1
|0
|Бенкович Филип
|1
|0
|Киевски Нико
|1
|0
|Эндо Кейта
|1
|0
|Лаубербах Лион
|1
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гризбек Себастьян
|4
|0
|Аста Симон
|4
|0
|Хаддади Уссама
|3
|0
|Ахе Рагнар
|3
|0
|Рашль Тобиас
|3
|0
|Хргота Бранимир
|2
|0
|Кристиансен Макс
|2
|0
|Йон Марко
|2
|0
|Абиама Диксон
|2
|0
|Зиб Арминдо
|2
|0
|Oualid Mhamdi
|2
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Грин Джулиан
|1
|0
|Иттер Джанлука
|1
|0
|Пюлюлю Афимико
|1
|0
|Шаффран Леон
|1
|0
|Фобассам Оливер
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Гройтер Фюрт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
2
7
Айнтрахт Бр
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Гройтер Фюрт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
3
Волевые поражения
5
10
Айнтрахт Бр
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Гройтер Фюрт
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
13
3
Волевые поражения
7
17
Голы по времени матча
Забито
10
8
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
4
50%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
3
30%
1
13%
61-75
2
20%
2
25%
76-90
Пропущено
10
13
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
10%
2
15%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
3
23%
31-45
1
10%
2
15%
46-60
4
40%
3
23%
61-75
2
20%
3
23%
76-90
Забито
7
11
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
1
14%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
3
43%
5
45%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
1
14%
1
9%
76-90
Пропущено
14
13
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
7%
1
8%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
5
38%
46-60
4
29%
1
8%
61-75
4
29%
4
31%
76-90
Забито
17
19
4 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 1
2
12%
1
5%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
12%
5
26%
31-45
5
29%
29%
6
32%
46-60
5
29%
29%
2
11%
61-75
3
18%
3
16%
76-90
Пропущено
24
26
7 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
2
8%
3
12%
1-15
2
8%
2
8%
16-30
3
13%
3
12%
31-45
3
13%
7
27%
46-60
8
33%
4
15%
61-75
6
25%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Зандхаузен - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 0:0 Айнтрахт Бр - Вольфсбург 1:2 Магдебург - Айнтрахт Бр 0:2
Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 1:1 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:1 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 1:1 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 4:2 Арминия - Айнтрахт Бр 4:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 2:2 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Дармштадт 0:1 Айнтрахт Бр - Герта 4:4 Хайденхайм - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:2 Рот-Вайсс Эссен - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Бр - Эсперанж 0:1 Айнтрахт Бр - Фрайбург-2 1:0
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Гройтер Фюрт - Арминия 1:0 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Ганза 2:2 Ян - Гройтер Фюрт 2:2
Гройтер Фюрт - Зандхаузен 1:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 2:1 Магдебург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 2:2 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 1:3 Фортуна - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 1:1 Штуттгартер Киккерс - Гройтер Фюрт 2:0 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:2 Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Ингольштадт 3:1 Пардубице - Гройтер Фюрт 0:1 Базель - Гройтер Фюрт 3:2 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
Гройтер Фюрт
Точный счет
0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
2:2
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
4 раза 50%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:2
5 раз 33%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
8 раз 53%
2
6 раз 40%
0
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Бр
Гройтер Фюрт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
44
44
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
141
69
69
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|15
|9
|5
|1
|25 - 14
|32
|2.
|Гамбург
|15
|10
|1
|4
|25 - 16
|31
|3.
|Хайденхайм
|15
|7
|6
|2
|24 - 13
|27
|4.
|Фортуна
|15
|8
|2
|5
|25 - 16
|26
|5.
|Падерборн
|15
|8
|2
|5
|34 - 18
|26
|6.
|Ганновер 96
|15
|7
|3
|5
|22 - 17
|24
|7.
|Кайзерслаутерн
|15
|5
|8
|2
|25 - 22
|23
|8.
|Хольштайн Киль
|15
|6
|5
|4
|29 - 27
|23
|9.
|Ян
|15
|5
|3
|7
|15 - 24
|18
|10.
|Айнтрахт Бр
|15
|4
|5
|6
|17 - 24
|17
|11.
|Магдебург
|15
|5
|2
|8
|19 - 29
|17
|12.
|Карлсруэ
|15
|5
|2
|8
|22 - 24
|17
|13.
|Ганза
|15
|5
|2
|8
|15 - 22
|17
|14.
|Зандхаузен
|15
|4
|4
|7
|16 - 21
|16
|15.
|Гройтер Фюрт
|15
|3
|7
|5
|20 - 25
|16
|16.
|Санкт-Паули
|15
|3
|6
|6
|19 - 21
|15
|17.
|Нюрнберг
|15
|4
|3
|8
|13 - 23
|15
|18.
|Арминия
|15
|3
|2
|10
|18 - 27
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|8
|6
|0
|2
|26 - 9
|18
|2.
|Дармштадт
|8
|5
|3
|0
|14 - 5
|18
|3.
|Хайденхайм
|7
|5
|2
|0
|16 - 6
|17
|4.
|Фортуна
|7
|5
|1
|1
|16 - 6
|16
|5.
|Ганновер 96
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|6.
|Санкт-Паули
|7
|3
|4
|0
|13 - 6
|13
|7.
|Гамбург
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|8.
|Ян
|8
|3
|3
|2
|8 - 12
|12
|9.
|Хольштайн Киль
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|10.
|Зандхаузен
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|11.
|Гройтер Фюрт
|8
|2
|5
|1
|12 - 12
|11
|12.
|Айнтрахт Бр
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|13.
|Карлсруэ
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|14.
|Кайзерслаутерн
|8
|2
|4
|2
|12 - 14
|10
|15.
|Арминия
|7
|3
|0
|4
|13 - 13
|9
|16.
|Ганза
|8
|3
|0
|5
|7 - 10
|9
|17.
|Нюрнберг
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|18.
|Магдебург
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|7
|6
|0
|1
|14 - 8
|18
|2.
|Дармштадт
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|3.
|Кайзерслаутерн
|7
|3
|4
|0
|13 - 8
|13
|4.
|Хольштайн Киль
|8
|3
|3
|2
|16 - 18
|12
|5.
|Хайденхайм
|8
|2
|4
|2
|8 - 7
|10
|6.
|Ганновер 96
|8
|3
|1
|4
|12 - 11
|10
|7.
|Фортуна
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|8.
|Магдебург
|8
|3
|1
|4
|13 - 17
|10
|9.
|Падерборн
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|10.
|Ганза
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|11.
|Нюрнберг
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|12.
|Карлсруэ
|7
|2
|1
|4
|10 - 11
|7
|13.
|Ян
|7
|2
|0
|5
|7 - 12
|6
|14.
|Айнтрахт Бр
|7
|1
|3
|3
|7 - 14
|6
|15.
|Зандхаузен
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|16.
|Гройтер Фюрт
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|17.
|Арминия
|8
|0
|2
|6
|5 - 14
|2
|18.
|Санкт-Паули
|8
|0
|2
|6
|6 - 15
|2
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|10 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|9 (1)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|7 (5)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|7 (2)
|Арминия
|Хак Робин
|7 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|7
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|6
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|6
|Ганза
|Лукас Фрёде
|6
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|6