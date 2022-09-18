Тур: 9 Стадион: Шпортпарк Ронхоф Томас Зоммер Зрители: 8530
2:1
Конец матча
0'
1:0
42' ГолМихальски Дамян
44' Желтая карточкаАхе Рагнар
48' Желтая карточкаШалленберг Рон
1:1
49' ГолСрбени Деннис
68' Желтая карточкаГрин Джулиан
69' Желтая карточкаОбермайр Рафаэль
2:1
73' ГолХргота Бранимир
79' Желтая карточкаХргота Бранимир
82' Желтая карточкаГризбек Себастьян
82' Желтая карточкаПирингер Марвин
90' Желтая карточкаШаффран Леон
90' Желтая карточкаХут Янник
90'+6
Ход матча
42'
1:0
44'
48'
49'
1:1
68'
69'
73'
79'
82'
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 11
-
4 Удары в створ 5
-
5 Угловые 4
-
4 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 13
-
5 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
33 Владение мячом, % 67
25
Шаффран
Леон
24
Йон
Марко
37
Грин
Джулиан
39
Ахе
Рагнар
21
Хут
Янник
10
Юстван
Юлиан
- Основной состав
-
25 Шаффран ЛеонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Йон МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Ахе РагнарНападающий
- Запасные игроки
-
41 Шульц ЛассеВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Зиб АрминдоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Шнайдер Марк
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Юстван ЮлианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Карльс ЙонасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Офори КелвинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
История личных встреч
Гройтер Фюрт
Падерборн
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
10 побед 4 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
17 матчей
47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|4 (1)
|0.44
|Михальски Дамян
|2
|0.22
|Грин Джулиан
|1
|0.11
|Ахе Рагнар
|1
|0.11
|Тильман Тимоти
|1
|0.11
|Пюлюлю Афимико
|1
|0.11
|Рашль Тобиас
|1
|0.11
|Аста Симон
|0
|0
|Кристиансен Макс
|0
|0
|Йон Марко
|0
|0
|Зиб Арминдо
|0
|0
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Платте Феликс
|6
|0.67
|Пирингер Марвин
|5
|0.56
|Sirlord Conteh
|2
|0.22
|Юстван Юлиан
|2
|0.22
|Србени Деннис
|2
|0.22
|Муслия Флоран
|2 (2)
|0.22
|Лайпертц Роберт
|2
|0.22
|Обермайр Рафаэль
|1
|0.11
|Шалленберг Рон
|1
|0.11
|Marcel Hoffmeier
|1
|0.11
|Карльс Йонас
|0
|0
Карточки
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гризбек Себастьян
|3
|0
|Ахе Рагнар
|3
|0
|Хргота Бранимир
|2
|0
|Хаддади Уссама
|2
|0
|Аста Симон
|2
|0
|Oualid Mhamdi
|2
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Грин Джулиан
|1
|0
|Кристиансен Макс
|1
|0
|Иттер Джанлука
|1
|0
|Пюлюлю Афимико
|1
|0
|Шаффран Леон
|1
|0
|Йон Марко
|1
|0
|Рашль Тобиас
|1
|0
|Абиама Диксон
|1
|0
|Зиб Арминдо
|1
|0
|Фобассам Оливер
|1
|0
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хут Янник
|2
|0
|Юстван Юлиан
|2
|0
|Шалленберг Рон
|2
|0
|Пирингер Марвин
|2
|0
|Хюнемайер Уве
|1
|0
|Шустер Марко
|1
|0
|Србени Деннис
|1
|0
|Tobias Mueller
|1
|0
|Карльс Йонас
|1
|0
|Обермайр Рафаэль
|1
|0
|Marcel Hoffmeier
|1
|0
|Хеуэр Яннис
|1
|0
|Рор Максимилиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
3
43%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
40%
76-90
Пропущено
10
6
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
3
30%
2
33%
76-90
Забито
4
19
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
2
50%
1
5%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
2
50%
4
21%
76-90
Пропущено
8
5
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
13%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
11
24
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
1
9%
2
8%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
3
27%
2
8%
31-45
3
27%
5
21%
46-60
1
9%
5
21%
61-75
3
27%
6
25%
76-90
Пропущено
18
11
4 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
1
6%
3
27%
1-15
2
11%
2
18%
16-30
1
6%
3
27%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
3
17%
1
9%
61-75
6
33%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Магдебург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 2:2 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 1:3
Фортуна - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 1:1 Штуттгарт Киккерс - Гройтер Фюрт 2:0 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:2 Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Ингольштадт 3:1 Пардубице - Гройтер Фюрт 0:1 Базель - Гройтер Фюрт 3:2 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Боруссия Д 1:3 Унион Берлин - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Байер Л 1:4 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 0:0 Гройтер Фюрт - Боруссия М 0:2 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 0:0
Падерборн
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Падерборн - Ян 3:0 Падерборн - Магдебург 1:0 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Падерборн - Хольштайн Киль 7:2
Кайзерслаутерн - Падерборн 0:1 Падерборн - Ганновер 96 4:2 Айнхайт Вернигероде - Падерборн 0:10 Падерборн - Антальяспор 1:0 Фортуна - Падерборн 2:1 Падерборн - Карлсруэ 5:0 Падерборн - Оснабрюк 2:0 Падерборн - Бохум 2:0 Падерборн - Аякс 5:2 Галлешер - Падерборн 1:3 Падерборн - Ферль 2:2 Дармштадт - Падерборн 3:0 Падерборн - Зандхаузен 2:0 Ганза - Падерборн 0:0 Падерборн - Ганновер 96 3:0 Ингольштадт - Падерборн 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|9
|7
|0
|2
|14 - 5
|21
|2.
|Падерборн
|9
|6
|1
|2
|25 - 10
|19
|3.
|Дармштадт
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|4.
|Ганновер 96
|9
|5
|2
|2
|17 - 12
|17
|5.
|Хайденхайм
|9
|4
|4
|1
|14 - 7
|16
|6.
|Фортуна
|9
|4
|2
|3
|16 - 12
|14
|7.
|Кайзерслаутерн
|9
|3
|5
|1
|18 - 15
|14
|8.
|Хольштайн Киль
|9
|3
|3
|3
|16 - 19
|12
|9.
|Ганза
|9
|4
|0
|5
|9 - 13
|12
|10.
|Карлсруэ
|9
|3
|2
|4
|15 - 14
|11
|11.
|Ян
|9
|3
|2
|4
|7 - 14
|11
|12.
|Санкт-Паули
|9
|2
|4
|3
|14 - 15
|10
|13.
|Нюрнберг
|9
|3
|1
|5
|9 - 15
|10
|14.
|Зандхаузен
|9
|2
|2
|5
|10 - 13
|8
|15.
|Арминия
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|16.
|Айнтрахт Бр
|9
|2
|2
|5
|10 - 19
|8
|17.
|Гройтер Фюрт
|9
|1
|4
|4
|12 - 17
|7
|18.
|Магдебург
|9
|2
|1
|6
|12 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|5
|5
|0
|0
|20 - 4
|15
|2.
|Дармштадт
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|3.
|Фортуна
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|4.
|Ганза
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|5.
|Гамбург
|5
|3
|0
|2
|5 - 3
|9
|6.
|Кайзерслаутерн
|5
|2
|2
|1
|11 - 10
|8
|7.
|Хайденхайм
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|8.
|Ян
|5
|2
|2
|1
|4 - 6
|8
|9.
|Санкт-Паули
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|10.
|Ганновер 96
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|11.
|Хольштайн Киль
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|12.
|Айнтрахт Бр
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|13.
|Карлсруэ
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|14.
|Зандхаузен
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|15.
|Нюрнберг
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|16.
|Арминия
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|17.
|Гройтер Фюрт
|5
|1
|3
|1
|8 - 9
|6
|18.
|Магдебург
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|4
|4
|0
|0
|9 - 2
|12
|2.
|Ганновер 96
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|3.
|Хайденхайм
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|4.
|Дармштадт
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|5.
|Кайзерслаутерн
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|6.
|Хольштайн Киль
|5
|1
|2
|2
|8 - 14
|5
|7.
|Падерборн
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|8.
|Фортуна
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|9.
|Нюрнберг
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|10.
|Магдебург
|5
|1
|1
|3
|8 - 13
|4
|11.
|Карлсруэ
|5
|1
|1
|3
|8 - 9
|4
|12.
|Ян
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|13.
|Ганза
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|14.
|Арминия
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|15.
|Санкт-Паули
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|16.
|Зандхаузен
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|17.
|Гройтер Фюрт
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|18.
|Айнтрахт Бр
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
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- — Вылет в Бундеслигу 3
|Падерборн
|Платте Феликс
|6 (3)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|6 (1)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|6 (3)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|5 (2)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|5 (2)
|Магдебург
|Лоуренс Джеймс
|2 2
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|5
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|5
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|5
|Ганновер 96
|Крайнц Лука
|4