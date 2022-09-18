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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 9 Стадион: Зрители: 8530
Гройтер Фюрт
2:1
Конец матча
Падерборн
0'
1:0
42' Гол
Михальски Дамян
44' Желтая карточка
Ахе Рагнар
48' Желтая карточка
Шалленберг Рон
1:1
49' Гол
Србени Деннис
68' Желтая карточка
Грин Джулиан
69' Желтая карточка
Обермайр Рафаэль
2:1
73' Гол
Хргота Бранимир
79' Желтая карточка
Хргота Бранимир
82' Желтая карточка
Гризбек Себастьян
82' Желтая карточка
Пирингер Марвин
90' Желтая карточка
Шаффран Леон
90' Желтая карточка
Хут Янник
90'+6
25
Шаффран
Леон
2
Аста
Симон
4
Михальски
Дамян
5
Хаддади
Уссама
24
Йон
Марко
22
Гризбек
Себастьян
13
Кристиансен
Макс
37
Грин
Джулиан
10
Хргота
Бранимир
11
Абиама
Диксон
39
Ахе
Рагнар
21
Хут
Янник
33
Marcel
Hoffmeier
31
Рор
Максимилиан
6
Шустер
Марко
13
Лайпертц
Роберт
23
Обермайр
Рафаэль
30
Муслия
Флоран
8
Шалленберг
Рон
10
Юстван
Юлиан
36
Платте
Феликс
9
Пирингер
Марвин
Гройтер Фюрт
4-3-1-2
Падерборн
3-5-2

История личных встреч

Гройтер Фюрт
Падерборн

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
10 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

17 матчей

47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

Б2
2:4
Б2
1:1
Б2
6:0
Б2
2:2
Б2
1:1
Б2
3:0
Б2
2:2
Б2
3:0
Б2
5:1
К
4:0
Б2
0:1
Б2
2:0
Б2
0:4
Б2
1:1
Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 4 (1) 0.44
Михальски Дамян 2 0.22
Грин Джулиан 1 0.11
Ахе Рагнар 1 0.11
Тильман Тимоти 1 0.11
Пюлюлю Афимико 1 0.11
Рашль Тобиас 1 0.11
Аста Симон 0 0
Кристиансен Макс 0 0
Йон Марко 0 0
Зиб Арминдо 0 0
Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Платте Феликс 6 0.67
Пирингер Марвин 5 0.56
Sirlord Conteh 2 0.22
Юстван Юлиан 2 0.22
Србени Деннис 2 0.22
Муслия Флоран 2 (2) 0.22
Лайпертц Роберт 2 0.22
Обермайр Рафаэль 1 0.11
Шалленберг Рон 1 0.11
Marcel Hoffmeier 1 0.11
Карльс Йонас 0 0

Карточки

Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гризбек Себастьян 3 0
Ахе Рагнар 3 0
Хргота Бранимир 2 0
Хаддади Уссама 2 0
Аста Симон 2 0
Oualid Mhamdi 2 0
Дуджак Джереми 1 0
Грин Джулиан 1 0
Кристиансен Макс 1 0
Иттер Джанлука 1 0
Пюлюлю Афимико 1 0
Шаффран Леон 1 0
Йон Марко 1 0
Рашль Тобиас 1 0
Абиама Диксон 1 0
Зиб Арминдо 1 0
Фобассам Оливер 1 0
Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хут Янник 2 0
Юстван Юлиан 2 0
Шалленберг Рон 2 0
Пирингер Марвин 2 0
Хюнемайер Уве 1 0
Шустер Марко 1 0
Србени Деннис 1 0
Tobias Mueller 1 0
Карльс Йонас 1 0
Обермайр Рафаэль 1 0
Marcel Hoffmeier 1 0
Хеуэр Яннис 1 0
Рор Максимилиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
3
43%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
40%
76-90

Пропущено

10
6
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
3
30%
2
33%
76-90

Забито

4
19
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
2
50%
1
5%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
2
50%
4
21%
76-90

Пропущено

8
5
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
13%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

11
24
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
1
9%
2
8%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
3
27%
2
8%
31-45
3
27%
5
21%
46-60
1
9%
5
21%
61-75
3
27%
6
25%
76-90

Пропущено

18
11
4 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
1
6%
3
27%
1-15
2
11%
2
18%
16-30
1
6%
3
27%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
3
17%
1
9%
61-75
6
33%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Гройтер Фюрт
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Магдебург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 2:2 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 1:3
Фортуна - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 1:1 Штуттгарт Киккерс - Гройтер Фюрт 2:0 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:2 Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Ингольштадт 3:1 Пардубице - Гройтер Фюрт 0:1 Базель - Гройтер Фюрт 3:2 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Боруссия Д 1:3 Унион Берлин - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Байер Л 1:4 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 0:0 Гройтер Фюрт - Боруссия М 0:2 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 0:0
Падерборн
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Падерборн - Ян 3:0 Падерборн - Магдебург 1:0 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Падерборн - Хольштайн Киль 7:2
Кайзерслаутерн - Падерборн 0:1 Падерборн - Ганновер 96 4:2 Айнхайт Вернигероде - Падерборн 0:10 Падерборн - Антальяспор 1:0 Фортуна - Падерборн 2:1 Падерборн - Карлсруэ 5:0 Падерборн - Оснабрюк 2:0 Падерборн - Бохум 2:0 Падерборн - Аякс 5:2 Галлешер - Падерборн 1:3 Падерборн - Ферль 2:2 Дармштадт - Падерборн 3:0 Падерборн - Зандхаузен 2:0 Ганза - Падерборн 0:0 Падерборн - Ганновер 96 3:0 Ингольштадт - Падерборн 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 9 7 0 2 14 - 5 21
2. Падерборн 9 6 1 2 25 - 10 19
3. Дармштадт 9 5 3 1 17 - 10 18
4. Ганновер 96 9 5 2 2 17 - 12 17
5. Хайденхайм 9 4 4 1 14 - 7 16
6. Фортуна 9 4 2 3 16 - 12 14
7. Кайзерслаутерн 9 3 5 1 18 - 15 14
8. Хольштайн Киль 9 3 3 3 16 - 19 12
9. Ганза 9 4 0 5 9 - 13 12
10. Карлсруэ 9 3 2 4 15 - 14 11
11. Ян 9 3 2 4 7 - 14 11
12. Санкт-Паули 9 2 4 3 14 - 15 10
13. Нюрнберг 9 3 1 5 9 - 15 10
14. Зандхаузен 9 2 2 5 10 - 13 8
15. Арминия 9 2 2 5 12 - 15 8
16. Айнтрахт Бр 9 2 2 5 10 - 19 8
17. Гройтер Фюрт 9 1 4 4 12 - 17 7
18. Магдебург 9 2 1 6 12 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 5 5 0 0 20 - 4 15
2. Дармштадт 5 3 2 0 11 - 4 11
3. Фортуна 4 3 1 0 11 - 4 10
4. Ганза 5 3 0 2 7 - 4 9
5. Гамбург 5 3 0 2 5 - 3 9
6. Кайзерслаутерн 5 2 2 1 11 - 10 8
7. Хайденхайм 4 2 2 0 8 - 4 8
8. Ян 5 2 2 1 4 - 6 8
9. Санкт-Паули 4 2 2 0 9 - 5 8
10. Ганновер 96 4 2 2 0 6 - 4 8
11. Хольштайн Киль 4 2 1 1 8 - 5 7
12. Айнтрахт Бр 5 2 1 2 8 - 8 7
13. Карлсруэ 4 2 1 1 7 - 5 7
14. Зандхаузен 5 2 1 2 6 - 6 7
15. Нюрнберг 4 2 0 2 3 - 5 6
16. Арминия 4 2 0 2 8 - 8 6
17. Гройтер Фюрт 5 1 3 1 8 - 9 6
18. Магдебург 4 1 0 3 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 4 4 0 0 9 - 2 12
2. Ганновер 96 5 3 0 2 11 - 8 9
3. Хайденхайм 5 2 2 1 6 - 3 8
4. Дармштадт 4 2 1 1 6 - 6 7
5. Кайзерслаутерн 4 1 3 0 7 - 5 6
6. Хольштайн Киль 5 1 2 2 8 - 14 5
7. Падерборн 4 1 1 2 5 - 6 4
8. Фортуна 5 1 1 3 5 - 8 4
9. Нюрнберг 5 1 1 3 6 - 10 4
10. Магдебург 5 1 1 3 8 - 13 4
11. Карлсруэ 5 1 1 3 8 - 9 4
12. Ян 4 1 0 3 3 - 8 3
13. Ганза 4 1 0 3 2 - 9 3
14. Арминия 5 0 2 3 4 - 7 2
15. Санкт-Паули 5 0 2 3 5 - 10 2
16. Зандхаузен 4 0 1 3 4 - 7 1
17. Гройтер Фюрт 4 0 1 3 4 - 8 1
18. Айнтрахт Бр 4 0 1 3 2 - 11 1
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Топ бомбардиров
Падерборн Платте Феликс 6 (3)
Гамбург Глацель Роберт 6 (1)
Фортуна Ковнацки Давид 6 (3)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 5 (2)
Падерборн Пирингер Марвин 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Магдебург Лоуренс Джеймс 2 2
Дармштадт Холланд Фабиан 5
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 5
Ян Гимбер Бенедикт 5
Ганновер 96 Крайнц Лука 4
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      44'
      Ахе Рагнар получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      42'
      Г О О О О Л - Михальски Дамян бьет в цель!
    • 29'
      Платте Феликс уходит с поля. Србени Деннис выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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