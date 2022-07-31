Стадион: Stadion Florian Krygier
1:0
Конец матча
0'
1:0
8' ГолАлмквист Понтус
75' Желтая карточкаНене III
78' Желтая карточкаКовальчик Себастьян
90' Желтая карточкаФорнальчик Мариуш
90' Желтая карточкаГуаль Марк
90' Желтая карточкаСтипица Данте
90'+7
Ход матча
8'
1:0
75'
90'
90'
23
Цех
Бенедикт
10
Захович
Лука
25
Цэру
Богдан
11
Имас
Хесус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
97 Мата ЛуишЗащитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Имас ХесусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
-
28 Гуаль МаркНападающий
-
10 Черных ФёдорНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Maciej Stolarczyk
История личных встреч
Погонь Щецин
Ягеллония
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
26 матчей
34.6%
26.9%
38.5%
9 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
19.2%
50%
30.8%
5 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
26.9%
46.2%
26.9%
7 побед 12 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бичахчян Ваан
|2
|0.67
|Захович Лука
|1
|0.33
|Алмквист Понтус
|1
|0.33
|Дабровски Дамьян
|0
|0
|Форнальчик Мариуш
|0
|0
Ягеллония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateusz Kowalski
|1
|0.33
|Имас Хесус
|1
|0.33
|Гуаль Марк
|0
|0
|Andrzej Trubeha
|0
|0
Карточки
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цех Бенедикт
|1
|0
|Дрыгас Камил
|1
|0
|Кухарчик Михал
|1
|0
|Стипица Данте
|1
|0
|Малец Мариуш
|1
|0
|Бичахчян Ваан
|1
|0
|Ковальчик Себастьян
|1
|0
|Форнальчик Мариуш
|1
|0
Ягеллония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуаль Марк
|2
|0
|Пржикрыл Томаш
|1
|0
|Поспишил Мартин
|1
|0
|Цэру Богдан
|1
|0
|Имас Хесус
|1
|0
|Нене III
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Погонь Щецин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Шлёнск - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1
КР Рейкьявик - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - КР Рейкьявик 4:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Брук-Бет Термалица 2:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:0 Шлёнск - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Легия 3:1 Погонь Щецин - Ракув 1:2 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Висла Плоцк 1:2 Гурник Ленчна - Погонь Щецин 0:4 Погонь Щецин - Висла Краков 4:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Погонь Щецин - Лех 0:3 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1
Ягеллония
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ягеллония - Видзев Лодзь 0:2 Ягеллония - Пяст 2:0 Гурник Ленчна - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Легия 2:2
Висла Краков - Ягеллония 0:0 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Пяст - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Заглембе Любин 2:1 Лех - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Висла Плоцк 0:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Варта Познань 1:1 Ягеллония - Краковия 0:0 Гурник Забже - Ягеллония 1:2 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Вайле 1:1 Ракув - Ягеллония 5:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|Краковия
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|3.
|Ракув
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Погонь Щецин
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|Шлёнск
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Сталь Мелец
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|7.
|Легия
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|Заглембе Любин
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|9.
|Гурник Забже
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|Видзев Лодзь
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|Ягеллония
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|12.
|Варта Познань
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|13.
|Радомьяк Радом
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|14.
|Медзь
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Корона Кельце
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Пяст
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Лех
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краковия
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Ракув
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Погонь Щецин
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Висла Плоцк
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Шлёнск
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Ягеллония
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Корона Кельце
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Радомьяк Радом
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|10.
|Сталь Мелец
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заглембе Любин
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Видзев Лодзь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Лехия Гданьск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Варта Познань
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|15.
|Медзь
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Гурник Забже
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Лех
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Краковия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Гурник Забже
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Сталь Мелец
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|5.
|Видзев Лодзь
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Варта Познань
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Заглембе Любин
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|8.
|Радомьяк Радом
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Шлёнск
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Медзь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Легия
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Лех
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Погонь Щецин
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Ягеллония
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Корона Кельце
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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