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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 20. Стадион: .
Химки
 
Позже
Ростов
Прогнозы 76
Химки 15.8% (12)
X 13.2% (10)
Ростов 71.1% (54)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Химки
Ничья
Ростов
3.70
3.72
3.45
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Химки
Ростов

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
0.75

Среднее время на гол

135
120

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
0.67

Среднее время на гол

72
135

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1
0.71

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

90
126

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Долгов Александр 4 0.21
Магомедов Бутта 4 (1) 0.21
Руденко Александр Александрович 3 0.16
Кухарчук Илья 2 0.11
Мирзов Резиуан 2 0.11
Ломовицкий Александр 1 0.05
Гильерме Маркос 1 0.05
Садыгов Илья 1 (1) 0.05
Глушаков Денис 0 0
Гулиев Аяз 0 0
Бикел Жаниу 0 0
Боженов Кирилл 0 0
Кобесов Давид 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комличенко Николай 9 (1) 0.47
Полоз Дмитрий 8 (6) 0.42
Глебов Данил 4 0.21
Уткин Даниил 3 0.16
Осипенко Максим 3 (2) 0.16
Сильянов Александр 2 0.11
Миронов Алексей 1 0.05
Байрамян Хорен 1 0.05
Щетинин Кирилл 1 0.05
Мельников Степан 1 0.05
Лангович Андрей 1 0.05
Тугарев Роман 1 (1) 0.05
Комаров Иван 0 0

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мирзов Резиуан 4 0
Ломовицкий Александр 4 0
Волков Захар 4 0
Идову Брайн Оладапо 3 0
Магомедов Бутта 3 0
Руденко Александр Александрович 3 0
Долгов Александр 3 0
Боженов Кирилл 3 0
Казанцев Данил 1 1
Глушаков Денис 2 0
Тихий Дмитрий 2 0
Гулиев Аяз 2 0
Чёрный Артур 2 0
Садыгов Илья 2 0
Гбане Мори 2 0
Никитин Алексей 1 0
Чежия Ираклий 1 0
Данилкин Егор 1 0
Камышев Илья 1 0
Филин Александр 1 0
Хубулов Владимир 1 0
Мелентиевич Стефан 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миронов Алексей 5 0
Полоз Дмитрий 4 0
Комличенко Николай 4 0
Прохин Данила 2 1
Мелёхин Виктор 2 1
Чернов Евгений 3 0
Голенков Егор 3 0
Уткин Даниил 3 0
Песьяков Сергей 2 0
Байрамян Хорен 2 0
Тугарев Роман 2 0
Глебов Данил 2 0
Осипенко Максим 1 0
Щетинин Кирилл 1 0
Сильянов Александр 1 0
Лангович Андрей 1 0

Результаты матчей

Химки
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Ростов
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

3
5
Химки
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
80% (8)
20% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Ростов
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

28
5

Волевые поражения

4
18
Химки
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Ростов
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

28
10

Волевые поражения

7
23

Голы по времени матча

Забито

8
15
0 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
13%
3
20%
46-60
3
38%
4
27%
61-75
4
50%
3
20%
76-90

Пропущено

11
12
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
2
18%
2
17%
1-15
2
18%
2
17%
16-30
4
36%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
3
27%
4
33%
76-90

Забито

10
20
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
1
10%
1
5%
1-15
2
20%
2
10%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
1
10%
5
25%
46-60
3
30%
4
20%
61-75
3
30%
5
25%
76-90

Пропущено

30
15
17 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
5
17%
2
13%
1-15
4
13%
2
13%
16-30
8
27%
3
20%
31-45
2
7%
1
7%
46-60
3
10%
5
33%
61-75
8
27%
2
13%
76-90

Забито

18
35
3 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 24
5 Забивали первыми 10
7 Не забивали 1
1
6%
3
9%
1-15
2
11%
3
9%
16-30
0
0%
5
14%
31-45
2
11%
8
23%
46-60
6
33%
8
23%
61-75
7
39%
8
23%
76-90

Пропущено

41
27
25 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 16
7
17%
4
15%
1-15
6
15%
4
15%
16-30
12
29%
29%
4
15%
31-45
2
5%
1
4%
46-60
3
7%
8
30%
30%
61-75
11
27%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Зенит - Химки 3:2 Факел - Химки 1:1 Химки - Сочи 0:2 Химки - Оренбург 2:5
Химки - Астана 0:3 Химки - Кайсар 2:2 Динамо Москва - Химки 4:2 Химки - Мактаарал 2:3 Ахмат - Химки 1:0 Волга Ульяновск - Химки 1:3 Химки - Пюник 2:0 Химки - Велес Москва 1:2 Войводина - Химки 0:0 Краснодар - Химки 4:1 Химки - Пари НН 1:1 Химки - Сочи 0:2 Химки - Оренбург 2:0 Динамо Москва - Химки 6:1 Спартак Москва - Химки 5:0 Локомотив Москва - Химки 1:0
Ростов
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Пари НН - Ростов 0:1 Ростов - Пари НН 2:1 Ростов - Локомотив Москва 1:3 Урал - Ростов 2:1
Ростов - Урал 1:1 Арарат-Армения - Ростов 0:3 Ростов - Краснодар 0:4 Сочи - Ростов 3:0 Ростов - Спартак Москва 0:0 Ростов - Джохор Дарул Такзим 2:0 Ростов - Бунёдкор 4:0 Ростов - Ахмат 3:0 Оренбург - Ростов 4:2 Крылья Советов - Ростов 1:3 Ростов - Динамо Москва 2:1 Ахмат - Ростов 1:2 Факел - Ростов 1:1 Динамо Москва - Ростов 3:1 Ростов - Урал 1:2 Ростов - Краснодар 3:2

Результаты матчей

Химки
Ростов

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:1
4 раза 36%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

3:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
2:1
4 раза 21%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
0
6 раз 32%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
2
7 раз 37%
1
7 раз 37%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
0
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Химки
Ростов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
10
1
2
7
1.5
7
4
1
8
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
2
8
1.5
4
4
1
9
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
18
1
4
15
1.5
11
8
2
17
2.5
4
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 19 15 3 1 53 - 9 48
2.
Спартак Москва
 0:1 Заявка 20 12 4 4 45 - 23 40
3.
Ростов
 Заявка 19 11 5 3 35 - 27 38
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 19 9 5 5 34 - 20 32
5.
Динамо Москва
 Заявка 19 9 5 5 35 - 24 32
6.
Оренбург
 1:0 Заявка 20 10 1 9 39 - 40 31
7.
Ахмат
 Заявка 19 9 2 8 30 - 29 29
8.
Краснодар
 Заявка 19 8 5 6 36 - 32 29
9.
Сочи
 Заявка 19 8 4 7 29 - 36 28
10.
Урал
 Заявка 19 7 4 8 24 - 30 25
11.
Крылья Советов
 Заявка 19 5 5 9 20 - 30 20
12.
Пари НН
 Заявка 19 5 4 10 23 - 34 19
13.
Локомотив Москва
 Заявка 19 5 4 10 24 - 35 19
14.
Факел
 Заявка 19 1 11 7 24 - 37 14
15.
Химки
 Заявка 19 3 4 12 19 - 40 13
16.
Торпедо Москва
 Заявка 19 1 4 14 9 - 33 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 10 9 0 1 37 - 6 27
2.
Оренбург
 1:0 Заявка 10 8 1 1 27 - 11 25
3.
Динамо Москва
 Заявка 10 7 2 1 20 - 8 23
4.
Ростов
 Заявка 11 7 2 2 20 - 15 23
5.
Спартак Москва
 0:1 Заявка 9 7 1 1 25 - 9 22
6.
Сочи
 Заявка 10 6 3 1 20 - 12 21
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 6 2 1 24 - 8 20
8.
Краснодар
 Заявка 10 5 2 3 20 - 15 17
9.
Ахмат
 Заявка 10 4 2 4 12 - 12 14
10.
Урал
 Заявка 10 4 1 5 12 - 16 13
11.
Факел
 Заявка 9 1 7 1 14 - 15 10
12.
Крылья Советов
 Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
13.
Химки
 Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
14.
Пари НН
 Заявка 9 2 2 5 14 - 20 8
15.
Локомотив Москва
 Заявка 9 1 3 5 14 - 17 6
16.
Торпедо Москва
 Заявка 10 1 1 8 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 6 3 0 16 - 3 21
2.
Спартак Москва
 0:1 Заявка 11 5 3 3 20 - 14 18
3.
Ахмат
 Заявка 9 5 0 4 18 - 17 15
4.
Ростов
 Заявка 8 4 3 1 15 - 12 15
5.
Локомотив Москва
 Заявка 10 4 1 5 10 - 18 13
6.
Краснодар
 Заявка 9 3 3 3 16 - 17 12
7.
Урал
 Заявка 9 3 3 3 12 - 14 12
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 3 3 4 10 - 12 12
9.
Пари НН
 Заявка 10 3 2 5 9 - 14 11
10.
Крылья Советов
 Заявка 11 3 2 6 13 - 21 11
11.
Динамо Москва
 Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
12.
Сочи
 Заявка 9 2 1 6 9 - 24 7
13.
Оренбург
 1:0 Заявка 10 2 0 8 12 - 29 6
14.
Химки
 Заявка 10 1 1 8 11 - 29 4
15.
Факел
 Заявка 10 0 4 6 10 - 22 4
16.
Торпедо Москва
 Заявка 9 0 3 6 5 - 16 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Квинси 16 (6)
Зенит Малком Филипе 16 (5)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 11 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 5
Ахмат Швец Антон 8
Оренбург Сиваков Михаил 1 6
Сочи Мелкадзе Георгий 7
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 марта 2023, осталось 1 день 1 час 32 минуты.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 49% завершится ничьей.
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    2.06 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 76
    Химки 15.8% (12)
    X 13.2% (10)
    Ростов 71.1% (54)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Химки
    Ничья
    Ростов
    3.70
    3.72
    3.45
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Химки - Ростов онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Химки - Ростов

    Исход игры
    Химки
    15.4% (12)
    Ничья
    12.8% (10)
    Ростов
    71.8% (56)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.64% (45)
    Меньше
    38.36% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    69.86% (51)
    Нет
    30.14% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Ростов
    38.5% (30)
    0:1 Ростов
    20.5% (16)
    2:1 Химки
    10.3% (8)
    1:1 Ничья
    9% (7)
    1:3 Ростов
    2.6% (2)
    2:2 Ничья
    2.6% (2)
    0:2 Ростов
    2.6% (2)
    1:0 Химки
    2.6% (2)
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