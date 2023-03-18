Тур: 20. Стадион: Арена Химки.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Химки
Ростов
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
0.75
Среднее время на гол
135
120
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.25
0.67
Среднее время на гол
72
135
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1
0.71
Тотал матчей
2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
90
126
Бомбардиры внутри турнира
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Долгов Александр
|4
|0.21
|Магомедов Бутта
|4 (1)
|0.21
|Руденко Александр Александрович
|3
|0.16
|Кухарчук Илья
|2
|0.11
|Мирзов Резиуан
|2
|0.11
|Ломовицкий Александр
|1
|0.05
|Гильерме Маркос
|1
|0.05
|Садыгов Илья
|1 (1)
|0.05
|Глушаков Денис
|0
|0
|Гулиев Аяз
|0
|0
|Бикел Жаниу
|0
|0
|Боженов Кирилл
|0
|0
|Кобесов Давид
|0
|0
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Комличенко Николай
|9 (1)
|0.47
|Полоз Дмитрий
|8 (6)
|0.42
|Глебов Данил
|4
|0.21
|Уткин Даниил
|3
|0.16
|Осипенко Максим
|3 (2)
|0.16
|Сильянов Александр
|2
|0.11
|Миронов Алексей
|1
|0.05
|Байрамян Хорен
|1
|0.05
|Щетинин Кирилл
|1
|0.05
|Мельников Степан
|1
|0.05
|Лангович Андрей
|1
|0.05
|Тугарев Роман
|1 (1)
|0.05
|Комаров Иван
|0
|0
Карточки
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мирзов Резиуан
|4
|0
|Ломовицкий Александр
|4
|0
|Волков Захар
|4
|0
|Идову Брайн Оладапо
|3
|0
|Магомедов Бутта
|3
|0
|Руденко Александр Александрович
|3
|0
|Долгов Александр
|3
|0
|Боженов Кирилл
|3
|0
|Казанцев Данил
|1
|1
|Глушаков Денис
|2
|0
|Тихий Дмитрий
|2
|0
|Гулиев Аяз
|2
|0
|Чёрный Артур
|2
|0
|Садыгов Илья
|2
|0
|Гбане Мори
|2
|0
|Никитин Алексей
|1
|0
|Чежия Ираклий
|1
|0
|Данилкин Егор
|1
|0
|Камышев Илья
|1
|0
|Филин Александр
|1
|0
|Хубулов Владимир
|1
|0
|Мелентиевич Стефан
|1
|0
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миронов Алексей
|5
|0
|Полоз Дмитрий
|4
|0
|Комличенко Николай
|4
|0
|Прохин Данила
|2
|1
|Мелёхин Виктор
|2
|1
|Чернов Евгений
|3
|0
|Голенков Егор
|3
|0
|Уткин Даниил
|3
|0
|Песьяков Сергей
|2
|0
|Байрамян Хорен
|2
|0
|Тугарев Роман
|2
|0
|Глебов Данил
|2
|0
|Осипенко Максим
|1
|0
|Щетинин Кирилл
|1
|0
|Сильянов Александр
|1
|0
|Лангович Андрей
|1
|0
Результаты матчей
Химки
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Ростов
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
5
Волевые поражения
3
5
Химки
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
80% (8)
20% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Ростов
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
28
5
Волевые поражения
4
18
Химки
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Ростов
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
28
10
Волевые поражения
7
23
Голы по времени матча
Забито
8
15
0 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
13%
3
20%
46-60
3
38%
4
27%
61-75
4
50%
3
20%
76-90
Пропущено
11
12
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
2
18%
2
17%
1-15
2
18%
2
17%
16-30
4
36%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
3
27%
4
33%
76-90
Забито
10
20
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
1
10%
1
5%
1-15
2
20%
2
10%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
1
10%
5
25%
46-60
3
30%
4
20%
61-75
3
30%
5
25%
76-90
Пропущено
30
15
17 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
5
17%
2
13%
1-15
4
13%
2
13%
16-30
8
27%
3
20%
31-45
2
7%
1
7%
46-60
3
10%
5
33%
61-75
8
27%
2
13%
76-90
Забито
18
35
3 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 24
5 Забивали первыми 10
7 Не забивали 1
1
6%
3
9%
1-15
2
11%
3
9%
16-30
0
0%
5
14%
31-45
2
11%
8
23%
46-60
6
33%
8
23%
61-75
7
39%
8
23%
76-90
Пропущено
41
27
25 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 16
7
17%
4
15%
1-15
6
15%
4
15%
16-30
12
29%
29%
4
15%
31-45
2
5%
1
4%
46-60
3
7%
8
30%
30%
61-75
11
27%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Химки
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Зенит - Химки 3:2 Факел - Химки 1:1 Химки - Сочи 0:2 Химки - Оренбург 2:5
Химки - Астана 0:3 Химки - Кайсар 2:2 Динамо Москва - Химки 4:2 Химки - Мактаарал 2:3 Ахмат - Химки 1:0 Волга Ульяновск - Химки 1:3 Химки - Пюник 2:0 Химки - Велес Москва 1:2 Войводина - Химки 0:0 Краснодар - Химки 4:1 Химки - Пари НН 1:1 Химки - Сочи 0:2 Химки - Оренбург 2:0 Динамо Москва - Химки 6:1 Спартак Москва - Химки 5:0 Локомотив Москва - Химки 1:0
Ростов
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Пари НН - Ростов 0:1 Ростов - Пари НН 2:1 Ростов - Локомотив Москва 1:3 Урал - Ростов 2:1
Ростов - Урал 1:1 Арарат-Армения - Ростов 0:3 Ростов - Краснодар 0:4 Сочи - Ростов 3:0 Ростов - Спартак Москва 0:0 Ростов - Джохор Дарул Такзим 2:0 Ростов - Бунёдкор 4:0 Ростов - Ахмат 3:0 Оренбург - Ростов 4:2 Крылья Советов - Ростов 1:3 Ростов - Динамо Москва 2:1 Ахмат - Ростов 1:2 Факел - Ростов 1:1 Динамо Москва - Ростов 3:1 Ростов - Урал 1:2 Ростов - Краснодар 3:2
Результаты матчей
Химки
Ростов
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:1
4 раза 36%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
3:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
2:1
4 раза 21%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
0
6 раз 32%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
2
7 раз 37%
1
7 раз 37%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
0
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Химки
Ростов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
101
27
74
18
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
28
44
19
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
181
415
118
217
415
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|53 - 9
|48
|2.
|0:1 Заявка
|20
|12
|4
|4
|45 - 23
|40
|3.
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|35 - 27
|38
|4.
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|34 - 20
|32
|5.
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|35 - 24
|32
|6.
|1:0 Заявка
|20
|10
|1
|9
|39 - 40
|31
|7.
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|30 - 29
|29
|8.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|36 - 32
|29
|9.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|29 - 36
|28
|10.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|24 - 30
|25
|11.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|20 - 30
|20
|12.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|23 - 34
|19
|13.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|24 - 35
|19
|14.
|Заявка
|19
|1
|11
|7
|24 - 37
|14
|15.
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|19 - 40
|13
|16.
|Заявка
|19
|1
|4
|14
|9 - 33
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|37 - 6
|27
|2.
|1:0 Заявка
|10
|8
|1
|1
|27 - 11
|25
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 8
|23
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 15
|23
|5.
|0:1 Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 9
|22
|6.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 12
|21
|7.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|24 - 8
|20
|8.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 15
|17
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|10.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 16
|13
|11.
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|14 - 15
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|14 - 20
|8
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|14 - 17
|6
|16.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|16 - 3
|21
|2.
|0:1 Заявка
|11
|5
|3
|3
|20 - 14
|18
|3.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|18 - 17
|15
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 12
|15
|5.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 18
|13
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 17
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 14
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 21
|11
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 16
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 24
|7
|13.
|1:0 Заявка
|10
|2
|0
|8
|12 - 29
|6
|14.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|11 - 29
|4
|15.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|10 - 22
|4
|16.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|5 - 16
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|16 (6)
|Зенит
|Малком Филипе
|16 (5)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|11 (1)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|10 (1)
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 5
|Ахмат
|Швец Антон
|8
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 6
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Химки - Ростов
Исход игры
Химки
15.4% (12)
Ничья
12.8% (10)
Ростов
71.8% (56)
Тотал 2.5
Больше
61.64% (45)
Меньше
38.36% (28)
Обе команды забьют
Да
69.86% (51)
Нет
30.14% (22)
Популярный счёт
1:2 Ростов
38.5% (30)
0:1 Ростов
20.5% (16)
2:1 Химки
10.3% (8)
1:1 Ничья
9% (7)
1:3 Ростов
2.6% (2)
2:2 Ничья
2.6% (2)
0:2 Ростов
2.6% (2)
1:0 Химки
2.6% (2)
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