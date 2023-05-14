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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 8. Стадион: . Зрители: 26442
Хаммарбю
4:3
Конец матча
Юргорден
0'
24' Желтая карточка
Теки Тесфальдет
1:0
34' Пенальти
Бесара Нахир
2:0
45' Гол
Nathaniel Adjei
2:1
49' Гол в свои ворота
Куртулус Эдвин
3:1
56' Гол
Миккельсен Эугуст
59' Желтая карточка
Странд Симон
3:2
63' Гол
Радетинац Харис
79' Желтая карточка
Хаммар Фредрик
79' Желтая карточка
Пинас Шакилль
79' Желтая карточка
Радетинац Харис
4:2
84' Пенальти
Бесара Нахир
84' Желтая карточка
Бесара Нахир
4:3
88' Пенальти
Даниэльссон Маркус
90' Желтая карточка
Довин Оливер
90'+6
1
Довин
Оливер
32
Nathaniel
Adjei
4
Куртулус
Эдвин
13
Фенгер
Мадс
30
Пинас
Шакилль
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
5
Теки
Тесфальдет
17
Миккельсен
Эугуст
9
Налич
Ади
7
Джуканович
Виктор
30
Вайо
Томми
2
Юханссон
Петр
4
Лёфгрен
Йеспер
3
Даниэльссон
Маркус
8
Андерссон
Элиас
11
Берг
Оливер
13
Финнделл
Хампус
7
Эрикссон
Магнус
16
Эдвардсен
Виктор
10
Асоро
Йоэль
23
Викхейм
Густав
Хаммарбю
4-3-3
Юргорден
4-3-3

История личных встреч

Хаммарбю
Юргорден

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.8%
11.8%
29.4%
10 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 7 побед

23 матча

60.9%
21.7%
17.4%
14 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

43.5%
34.8%
21.7%
10 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

43.5%
26.1%
30.4%
10 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

А
0:0
А
1:0
А
4:1
А
2:2
К
0:1
А
1:1
А
1:2
А
1:2
А
2:1
К
0:0
А
1:3
А
1:2
А
1:1
А
3:1
А
4:2
А
1:3
К
1:3
А
2:2
А
2:1
А
0:1
А
3:1
А
3:0
А
0:2

Голы

Всего голов

21
20

Голов в среднем за матч

2.1
1.54

Среднее время на гол

42
58

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1
1.2

Среднее время на гол

90
75

Всего голов

34
32

Голов в среднем за матч

1.48
1.39

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

60
64

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесара Нахир 3 (2) 0.38
Джуканович Виктор 3 0.38
Налич Ади 1 0.13
Теки Тесфальдет 1 0.13
Нильссон Джоэл 1 0.13
Миккельсен Эугуст 1 0.13
Nathaniel Adjei 1 0.13
Садику Лорет 0 0
Странд Симон 0 0
Пинас Шакилль 0 0
Саиди Абдельрахман 0 0
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финнделл Хампус 3 0.38
Викхейм Густав 2 0.25
Асоро Йоэль 2 0.25
Даниэльссон Маркус 1 (1) 0.13
Радетинац Харис 1 0.13
Сабович Бесард 1 0.13
Эрикссон Магнус 0 0
Берг Оливер 0 0
Андерссон Элиас 0 0

Карточки

Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Странд Симон 2 1
Пинас Шакилль 2 0
Фенгер Мадс 1 0
Бесара Нахир 1 0
Теки Тесфальдет 1 0
Хаммар Фредрик 1 0
Миккельсен Эугуст 1 0
Куртулус Эдвин 1 0
Довин Оливер 1 0
Джуканович Виктор 1 0
Nathaniel Adjei 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 3 0
Финнделл Хампус 2 0
Зеттерстрем Якоб Видель 0 1
Радетинац Харис 1 0
Андерссон Элиас 1 0
Юханссон Петр 1 0
Эдвардсен Виктор 1 0

Результаты матчей

Хаммарбю
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Юргорден
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
4
Хаммарбю
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Юргорден
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
0

Волевые поражения

0
6
Хаммарбю
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Юргорден
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

15
0

Волевые поражения

0
10

Голы по времени матча

Забито

9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
50%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
1
11%
1
25%
76-90

Пропущено

4
13
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
15%
16-30
1
25%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
25%
2
15%
61-75
1
25%
4
31%
76-90

Забито

3
6
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
67%
2
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

11
3
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
1
33%
31-45
2
18%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

12
10
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
1
10%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
2
17%
3
30%
31-45
6
50%
2
20%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
1
8%
1
10%
76-90

Пропущено

15
16
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
5
33%
3
19%
31-45
2
13%
4
25%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
3
20%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Хаммарбю
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хаммарбю - Мьельбю 0:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Мальмё - Хаммарбю 4:2 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0
АИК - Хаммарбю 2:0 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Хаммарбю - Хонка 2:2 Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Стабек - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Даллас 0:1 Хаммарбю - Бранн 3:5 Хаммарбю - Чонбук Хендай Моторс 2:2 Сиэтл Саундерс - Хаммарбю 2:3 Хаммарбю - Сандвикен Берген 4:3 Антекера - Хаммарбю 1:2 Торремолинос - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Линенсе 1:1 Хельсинборг - Хаммарбю 0:2
Юргорден
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Юргорден - Кальмар 3:1 Хеккен - Юргорден 4:1 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Юргорден - Гётеборг 1:0
Хальмстад - Юргорден 2:0 Сириус - Юргорден 0:0 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 Гефле - Юргорден 0:0 Хеккен - Юргорден 3:0 Юргорден - Лех 0:3 Юргорден - Мальмё 2:2 Лех - Юргорден 2:0 Юргорден - Вернаму 1:4 Сириус - Юргорден 0:1 Лас-Пальмас - Юргорден 1:3 Сирианска Эскильстуна - Юргорден 1:5 Броммапойкарна - Юргорден 1:1 Юргорден - Мьельбю 0:1 Юргорден - Шемрок Роверс 1:0 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:1

Результаты матчей

Хаммарбю
Юргорден

Точный счет

0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
3:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
3:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:0
3 раза 38%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
3
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Хаммарбю
Юргорден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
2
1
2
2
2.5
2
1
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
3
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
3
5
2
6
2.5
3
5
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 0:0 8 7 1 0 20 - 4 22
2.
Эльфсборг
 8 6 1 1 20 - 7 19
3.
Хеккен
 8 6 0 2 23 - 9 18
4.
ИФК Норрчепинг
 8 5 2 1 14 - 7 17
5.
Кальмар
 0:0 8 3 3 2 10 - 7 12
6.
Мьельбю
 8 3 3 2 8 - 5 12
7.
Броммапойкарна
 0:0 8 3 2 3 7 - 10 11
8.
Юргорден
 8 3 1 4 12 - 14 10
9.
Хаммарбю
 8 3 1 4 12 - 15 10
10.
Хальмстад
 0:0 8 3 1 4 7 - 14 10
11.
Вернаму
 8 3 0 5 7 - 10 9
12.
Дегерфорс
 8 2 0 6 8 - 23 6
13.
Гётеборг
 7 1 2 4 7 - 6 5
14.
АИК
 7 1 2 4 4 - 9 5
15.
Сириус
 8 0 5 3 8 - 15 5
16.
Варберг БоИС
 8 0 4 4 5 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 0:0 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Хеккен
 5 4 0 1 17 - 7 12
3.
Хаммарбю
 4 3 1 0 9 - 4 10
4.
Хальмстад
 0:0 5 3 1 1 5 - 3 10
5.
Юргорден
 3 3 0 0 7 - 2 9
6.
Эльфсборг
 4 3 0 1 13 - 3 9
7.
Кальмар
 0:0 4 2 2 0 6 - 2 8
8.
Мьельбю
 5 2 2 1 7 - 3 8
9.
ИФК Норрчепинг
 3 2 1 0 5 - 2 7
10.
Вернаму
 4 2 0 2 4 - 3 6
11.
Дегерфорс
 4 2 0 2 6 - 6 6
12.
Броммапойкарна
 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
13.
АИК
 3 1 1 1 2 - 3 4
14.
Гётеборг
 4 1 1 2 7 - 3 4
15.
Варберг БоИС
 5 0 3 2 2 - 10 3
16.
Сириус
 3 0 1 2 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 0:0 4 3 1 0 9 - 1 10
2.
Эльфсборг
 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
ИФК Норрчепинг
 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Броммапойкарна
 0:0 5 2 1 2 4 - 8 7
5.
Хеккен
 3 2 0 1 6 - 2 6
6.
Мьельбю
 3 1 1 1 1 - 2 4
7.
Кальмар
 0:0 4 1 1 2 4 - 5 4
8.
Сириус
 5 0 4 1 4 - 7 4
9.
Вернаму
 4 1 0 3 3 - 7 3
10.
Гётеборг
 3 0 1 2 0 - 3 1
11.
Варберг БоИС
 3 0 1 2 3 - 7 1
12.
АИК
 4 0 1 3 2 - 6 1
13.
Юргорден
 5 0 1 4 5 - 12 1
14.
Хальмстад
 0:0 3 0 0 3 2 - 11 0
15.
Хаммарбю
 4 0 0 4 3 - 11 0
16.
Дегерфорс
 4 0 0 4 2 - 17 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 8 (1)
Мальмё Телин Исаак 8
Эльфсборг Ондрейка Якоб 6 (5)
ИФК Норрчепинг Нюман Кристоффер 5 (1)
Кальмар Mileta Rajovic 5
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Топ нарушителей
Хаммарбю Странд Симон 1 2
Хальмстад Gabriel Wallentin 1 2
Юргорден Шуллер Расмус 3
Сириус Стенссон Даниэль 3
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 3
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Бесара Нахир сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      49'
      Г О О О О Л - Nathaniel Adjei бьет в цель!
    • Описание гола
      34'
      Г О О О О Л - Бесара Нахир из команды Хаммарбю забивает с точки!
    Где смотреть матч Хаммарбю 4:3 Юргорден онлайн

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