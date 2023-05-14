Тур: 8. Стадион: Теле2 Арена. Зрители: 26442
0'
24' Желтая карточкаТеки Тесфальдет
1:0
34' ПенальтиБесара Нахир
2:0
45' ГолNathaniel Adjei
2:1
49' Гол в свои воротаКуртулус Эдвин
3:1
56' ГолМиккельсен Эугуст
59' Желтая карточкаСтранд Симон
3:2
63' ГолРадетинац Харис
79' Желтая карточкаХаммар Фредрик
79' Желтая карточкаПинас Шакилль
79' Желтая карточкаРадетинац Харис
4:2
84' ПенальтиБесара Нахир
84' Желтая карточкаБесара Нахир
4:3
88' ПенальтиДаниэльссон Маркус
90' Желтая карточкаДовин Оливер
90'+6
Ход матча
24'
34'
1:0
45'
2:0
49'
2:1
56'
59'
63'
68'
79'
79'
79'
84'
4:2
84'
88'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 5
-
1 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 11
-
6 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
13
Фенгер
Мадс
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
30
Вайо
Томми
11
Берг
Оливер
10
Асоро
Йоэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
-
18 Садику ЛоретПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Странд СимонЗащитник
-
15 Вагич ПавлеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Jusef Erabi
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
- Основной состав
-
30 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Берг ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
История личных встреч
Хаммарбю
Юргорден
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.8%
11.8%
29.4%
10 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 7 побед
23 матча
60.9%
21.7%
17.4%
14 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
43.5%
34.8%
21.7%
10 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
43.5%
26.1%
30.4%
10 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
20
Голов в среднем за матч
2.1
1.54
Среднее время на гол
42
58
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1
1.2
Среднее время на гол
90
75
Всего голов
34
32
Голов в среднем за матч
1.48
1.39
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
60
64
Бомбардиры внутри турнира
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бесара Нахир
|3 (2)
|0.38
|Джуканович Виктор
|3
|0.38
|Налич Ади
|1
|0.13
|Теки Тесфальдет
|1
|0.13
|Нильссон Джоэл
|1
|0.13
|Миккельсен Эугуст
|1
|0.13
|Nathaniel Adjei
|1
|0.13
|Садику Лорет
|0
|0
|Странд Симон
|0
|0
|Пинас Шакилль
|0
|0
|Саиди Абдельрахман
|0
|0
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Финнделл Хампус
|3
|0.38
|Викхейм Густав
|2
|0.25
|Асоро Йоэль
|2
|0.25
|Даниэльссон Маркус
|1 (1)
|0.13
|Радетинац Харис
|1
|0.13
|Сабович Бесард
|1
|0.13
|Эрикссон Магнус
|0
|0
|Берг Оливер
|0
|0
|Андерссон Элиас
|0
|0
Карточки
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Странд Симон
|2
|1
|Пинас Шакилль
|2
|0
|Фенгер Мадс
|1
|0
|Бесара Нахир
|1
|0
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Хаммар Фредрик
|1
|0
|Миккельсен Эугуст
|1
|0
|Куртулус Эдвин
|1
|0
|Довин Оливер
|1
|0
|Джуканович Виктор
|1
|0
|Nathaniel Adjei
|1
|0
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шуллер Расмус
|3
|0
|Финнделл Хампус
|2
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|0
|1
|Радетинац Харис
|1
|0
|Андерссон Элиас
|1
|0
|Юханссон Петр
|1
|0
|Эдвардсен Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Хаммарбю
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Юргорден
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
0
4
Хаммарбю
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Юргорден
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
0
Волевые поражения
0
6
Хаммарбю
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Юргорден
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
15
0
Волевые поражения
0
10
Голы по времени матча
Забито
9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
50%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
1
11%
1
25%
76-90
Пропущено
4
13
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
15%
16-30
1
25%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
25%
2
15%
61-75
1
25%
4
31%
76-90
Забито
3
6
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
67%
2
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
11
3
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
1
33%
31-45
2
18%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
12
10
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
1
10%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
2
17%
3
30%
31-45
6
50%
2
20%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
1
8%
1
10%
76-90
Пропущено
15
16
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
5
33%
3
19%
31-45
2
13%
4
25%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
3
20%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Хаммарбю
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хаммарбю - Мьельбю 0:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Мальмё - Хаммарбю 4:2 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0
АИК - Хаммарбю 2:0 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Хаммарбю - Хонка 2:2 Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Стабек - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Даллас 0:1 Хаммарбю - Бранн 3:5 Хаммарбю - Чонбук Хендай Моторс 2:2 Сиэтл Саундерс - Хаммарбю 2:3 Хаммарбю - Сандвикен Берген 4:3 Антекера - Хаммарбю 1:2 Торремолинос - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Линенсе 1:1 Хельсинборг - Хаммарбю 0:2
Юргорден
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Юргорден - Кальмар 3:1 Хеккен - Юргорден 4:1 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Юргорден - Гётеборг 1:0
Хальмстад - Юргорден 2:0 Сириус - Юргорден 0:0 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 Гефле - Юргорден 0:0 Хеккен - Юргорден 3:0 Юргорден - Лех 0:3 Юргорден - Мальмё 2:2 Лех - Юргорден 2:0 Юргорден - Вернаму 1:4 Сириус - Юргорден 0:1 Лас-Пальмас - Юргорден 1:3 Сирианска Эскильстуна - Юргорден 1:5 Броммапойкарна - Юргорден 1:1 Юргорден - Мьельбю 0:1 Юргорден - Шемрок Роверс 1:0 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:1
Результаты матчей
Хаммарбю
Юргорден
Точный счет
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
3:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 50%
3:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:0
3 раза 38%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
3
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Хаммарбю
Юргорден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
21
22
21
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
44
35
26
35
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|7
|1
|0
|20 - 4
|22
|2.
|8
|6
|1
|1
|20 - 7
|19
|3.
|8
|6
|0
|2
|23 - 9
|18
|4.
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|5.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|10 - 7
|12
|6.
|8
|3
|3
|2
|8 - 5
|12
|7.
|0:0
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|8.
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|9.
|8
|3
|1
|4
|12 - 15
|10
|10.
|0:0
|8
|3
|1
|4
|7 - 14
|10
|11.
|8
|3
|0
|5
|7 - 10
|9
|12.
|8
|2
|0
|6
|8 - 23
|6
|13.
|7
|1
|2
|4
|7 - 6
|5
|14.
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|15.
|8
|0
|5
|3
|8 - 15
|5
|16.
|8
|0
|4
|4
|5 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|5
|4
|0
|1
|17 - 7
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|5.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|6.
|4
|3
|0
|1
|13 - 3
|9
|7.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|8.
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|9.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|10.
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|11.
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|12.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|13.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|14.
|4
|1
|1
|2
|7 - 3
|4
|15.
|5
|0
|3
|2
|2 - 10
|3
|16.
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|2.
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 8
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|6.
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|7.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|8.
|5
|0
|4
|1
|4 - 7
|4
|9.
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|10.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|12.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|13.
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|14.
|0:0
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|15.
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
|16.
|4
|0
|0
|4
|2 - 17
|0
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|Хеккен
|Траоре Бени
|8 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|8
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|6 (5)
|ИФК Норрчепинг
|Нюман Кристоффер
|5 (1)
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|5
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 2
|Хальмстад
|Gabriel Wallentin
|1 2
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|3
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|3
|ИФК Норрчепинг
|Лунд Марко
|3