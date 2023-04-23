Тур: 4. Стадион: Теле2 Арена. Зрители: 22529
0'
1:0
6' ГолФиннделл Хампус
28' Желтая карточкаЭрикссон Себастьян
37' Желтая карточкаКарлен Адам
58' Желтая карточкаХауснер Себастиан
90' Красная карточкаТрондсен Андерс
90'+11
Ход матча
6'
37'
90'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 1
-
6 Угловые 7
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
424 Количество передач 515
-
45 Владение мячом, % 55
30
Вайо
Томми
11
Берг
Оливер
- Основной состав
-
30 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Берг ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 Амброз ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Lucas Kahed
-
27 Alai Ghasem
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alexander Tengryd
История личных встреч
Юргорден
Гётеборг
19 матчей
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 9 побед
34 матча
41.2%
29.4%
29.4%
14 побед 10 ничьих 10 побед
Первый тайм
29.4%
44.1%
26.5%
10 побед 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
38.2%
35.3%
26.5%
13 побед 12 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
24
Голов в среднем за матч
1.47
1.26
Среднее время на гол
61
71
Всего голов
27
12
Голов в среднем за матч
1.42
0.8
Среднее время на гол
63
112
Всего голов
49
36
Голов в среднем за матч
1.44
1.06
Тотал матчей
2.5
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
62
85
Бомбардиры внутри турнира
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Финнделл Хампус
|3
|0.75
|Викхейм Густав
|1
|0.25
|Андерссон Элиас
|0
|0
|Берг Оливер
|0
|0
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шуллер Расмус
|3
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|0
|1
|Андерссон Элиас
|1
|0
|Финнделл Хампус
|1
|0
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трондсен Андерс
|1
|1
|Карлен Адам
|2
|0
|Свенссон Густаф
|1
|0
|Эрикссон Себастьян
|1
|0
|Хауснер Себастиан
|1
|0
|Alai Ghasem
|1
|0
Результаты матчей
Юргорден
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Гётеборг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
Юргорден
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Гётеборг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
0
0
Юргорден
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Гётеборг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Юргорден
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хальмстад - Юргорден 2:0 Сириус - Юргорден 0:0 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 Гефле - Юргорден 0:0
Хеккен - Юргорден 3:0 Юргорден - Лех 0:3 Юргорден - Мальмё 2:2 Лех - Юргорден 2:0 Юргорден - Броммапойкарна 2:1 Эребру - Юргорден 1:2 Юргорден - Ландскруна 6:1 Юргорден - Вернаму 1:4 Сириус - Юргорден 0:1 Лас-Пальмас - Юргорден 1:3 Сирианска Эскильстуна - Юргорден 1:5 Броммапойкарна - Юргорден 1:1 Юргорден - Мьельбю 0:1 Юргорден - Шемрок Роверс 1:0 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:1 Мольде - Юргорден 2:3
Гётеборг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Гётеборг - Мальмё 0:1 Кальмар - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Вернаму 0:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1
Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Гётеборг - Мариехамн 1:1 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 0:4 ГАИС - Гётеборг 2:1 Гётеборг - Утсиктенс 3:2 Гётеборг - Виборг 0:3 Тромсё - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 4:1 Вернаму - Гётеборг 1:4 Гётеборг - Хеккен 0:4 Гётеборг - АИК 1:0 Дегерфорс - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Мальмё 2:1 Сундсвалль - Гётеборг 3:2 Гётеборг - Эльфсборг 1:3
Результаты матчей
Юргорден
Гётеборг
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
2 раза 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
4 раза 100%
Тоталы голов в матче
Юргорден
Гётеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|3.
|2:0
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|4.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|13.
|0:2
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|14.
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|15.
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
|16.
|4
|0
|0
|4
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|2:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|0:2
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|0:2
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
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|Мальмё
|Телин Исаак
|4
|Хеккен
|Траоре Бени
|4
|Эльфсборг
|Бернхардссон Александер
|3 (1)
|ИФК Норрчепинг
|Сигурдссон Арнор
|3
|Юргорден
|Финнделл Хампус
|3
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|3
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|3
|Дегерфорс
|Павлович Дамьян
|3
|Гётеборг
|Трондсен Андерс
|1 1
|АИК
|Папаяннопулос Сотирис
|2