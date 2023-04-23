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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 4. Стадион: . Зрители: 22529
Юргорден
1:0
Конец матча
Гётеборг
0'
1:0
6' Гол
Финнделл Хампус
28' Желтая карточка
Эрикссон Себастьян
37' Желтая карточка
Карлен Адам
58' Желтая карточка
Хауснер Себастиан
90' Красная карточка
Трондсен Андерс
90'+11

Ход матча

6'
Финнделл Хампус
(Андерссон Элиас)
1:0
28'
 
Эрикссон Себастьян
37'
 
Карлен Адам
58'
 
Хауснер Себастиан
63'
Радетинац Харис
Викхейм Густав
 
68'
 
Марковик Эман
Норлин Густаф
73'
 
Трондсен Андерс
Эрикссон Себастьян
74'
Асоро Йоэль
Фаллениус Оскар
 
88'
 
Linus Carlstrand
Саломонссон Эмиль
90'
Lucas Bergvall
Финнделл Хампус
 
90'
Сабович Бесард
Берг Оливер
 
90'
 
Трондсен Андерс

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 424 Количество передач 515
  • 45 Владение мячом, % 55
30
Вайо
Томми
2
Юханссон
Петр
17
Грасия
Карлос
3
Даниэльссон
Маркус
8
Андерссон
Элиас
11
Берг
Оливер
13
Финнделл
Хампус
7
Эрикссон
Магнус
15
Фаллениус
Оскар
16
Эдвардсен
Виктор
23
Викхейм
Густав
12
Бенедиктссон
Адам-Инги
2
Саломонссон
Эмиль
15
Хауснер
Себастиан
3
Johan
Bangsbo
17
Вендт
Оскар
7
Эрикссон
Себастьян
21
Карлен
Адам
5
Ольссон
Себастьян
8
Хаген
Элиас
14
Норлин
Густаф
9
Берг
Маркус
Юргорден
4-3-3
Гётеборг
4-2-3-1

История личных встреч

Юргорден
Гётеборг

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 9 побед

34 матча

41.2%
29.4%
29.4%
14 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

29.4%
44.1%
26.5%
10 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

38.2%
35.3%
26.5%
13 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

А
3:0
А
1:1
А
3:0
А
0:0
А
2:2
А
1:2
А
0:1
А
2:1
А
2:0
ТМК
1:2
А
1:3
А
1:3
А
1:0
А
3:1
А
2:1
ТМК
1:1
А
2:2
А
0:0
А
2:1
А
0:0
А
2:1
А
0:0
КШ
1:1
А
1:0
А
2:3
А
1:2
А
0:4
ШК
1:0
А
2:0
А
1:1
А
0:0
А
6:0
А
3:1
А
1:2

Голы

Всего голов

22
24

Голов в среднем за матч

1.47
1.26

Среднее время на гол

61
71

Всего голов

27
12

Голов в среднем за матч

1.42
0.8

Среднее время на гол

63
112

Всего голов

49
36

Голов в среднем за матч

1.44
1.06

Тотал матчей

2.5
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

62
85

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финнделл Хампус 3 0.75
Викхейм Густав 1 0.25
Андерссон Элиас 0 0
Берг Оливер 0 0
Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 3 0
Зеттерстрем Якоб Видель 0 1
Андерссон Элиас 1 0
Финнделл Хампус 1 0
Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трондсен Андерс 1 1
Карлен Адам 2 0
Свенссон Густаф 1 0
Эрикссон Себастьян 1 0
Хауснер Себастиан 1 0
Alai Ghasem 1 0

Результаты матчей

Юргорден
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Гётеборг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Юргорден
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Гётеборг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

0
0
Юргорден
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Гётеборг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хальмстад - Юргорден 2:0 Сириус - Юргорден 0:0 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 Гефле - Юргорден 0:0
Хеккен - Юргорден 3:0 Юргорден - Лех 0:3 Юргорден - Мальмё 2:2 Лех - Юргорден 2:0 Юргорден - Броммапойкарна 2:1 Эребру - Юргорден 1:2 Юргорден - Ландскруна 6:1 Юргорден - Вернаму 1:4 Сириус - Юргорден 0:1 Лас-Пальмас - Юргорден 1:3 Сирианска Эскильстуна - Юргорден 1:5 Броммапойкарна - Юргорден 1:1 Юргорден - Мьельбю 0:1 Юргорден - Шемрок Роверс 1:0 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:1 Мольде - Юргорден 2:3
Гётеборг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Гётеборг - Мальмё 0:1 Кальмар - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Вернаму 0:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1
Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Гётеборг - Мариехамн 1:1 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 0:4 ГАИС - Гётеборг 2:1 Гётеборг - Утсиктенс 3:2 Гётеборг - Виборг 0:3 Тромсё - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 4:1 Вернаму - Гётеборг 1:4 Гётеборг - Хеккен 0:4 Гётеборг - АИК 1:0 Дегерфорс - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Мальмё 2:1 Сундсвалль - Гётеборг 3:2 Гётеборг - Эльфсборг 1:3

Результаты матчей

Юргорден
Гётеборг

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
4 раза 100%

Тоталы голов в матче

Юргорден
Гётеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3 3 0 0 4 - 1 9
2.
Кальмар
 4 3 0 1 7 - 2 9
3.
Хеккен
 2:0 4 3 0 1 8 - 4 9
4.
ИФК Норрчепинг
 3 2 1 0 6 - 2 7
5.
Мьельбю
 3 2 1 0 5 - 2 7
6.
Эльфсборг
 4 2 1 1 7 - 3 7
7.
Юргорден
 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Хаммарбю
 4 2 0 2 6 - 6 6
9.
Хальмстад
 4 2 0 2 5 - 6 6
10.
Вернаму
 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
АИК
 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
Дегерфорс
 4 1 0 3 5 - 8 3
13.
Сириус
 0:2 4 0 3 1 2 - 4 3
14.
Варберг БоИС
 4 0 3 1 3 - 5 3
15.
Броммапойкарна
 3 0 0 3 2 - 10 0
16.
Гётеборг
 4 0 0 4 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хаммарбю
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Кальмар
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Хальмстад
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Юргорден
 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Мьельбю
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
ИФК Норрчепинг
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Мальмё
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Эльфсборг
 2 1 0 1 5 - 2 3
9.
Дегерфорс
 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Хеккен
 2:0 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
АИК
 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Варберг БоИС
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Сириус
 0:2 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Вернаму
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Броммапойкарна
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Гётеборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 2:0 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Мальмё
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Эльфсборг
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
ИФК Норрчепинг
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Мьельбю
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Кальмар
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Вернаму
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Сириус
 0:2 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Варберг БоИС
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Юргорден
 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
АИК
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Гётеборг
 2 0 0 2 0 - 3 0
13.
Дегерфорс
 2 0 0 2 1 - 5 0
14.
Хаммарбю
 2 0 0 2 1 - 5 0
15.
Хальмстад
 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Броммапойкарна
 2 0 0 2 1 - 8 0
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 4
Хеккен Траоре Бени 4
Эльфсборг Бернхардссон Александер 3 (1)
ИФК Норрчепинг Сигурдссон Арнор 3
Юргорден Финнделл Хампус 3
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 3
Сириус Стенссон Даниэль 3
Дегерфорс Павлович Дамьян 3
Гётеборг Трондсен Андерс 1 1
АИК Папаяннопулос Сотирис 2
Весь список
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