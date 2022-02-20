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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
АЕК
2:0
Конец матча

Стадион:
ПАС Янина
0'
1:0
69' Гол
Манталос Петрос
72' Желтая карточка
Хаджсафи Эсхан
77' Желтая карточка
Эррамуспе Родриго
2:0
88' Гол
Ансарифард Карим
90'+4
1
Цидотас
Панайотис
12
Рота
Лазарос
21
Враньеш
Огнен
31
Цавелас
Георгиос
26
Хаджсафи
Эсхан
4
Шимански
Дамиан
28
Шахов
Евгений
7
Амрабат
Нордин
9
Гарсия
Леви
10
Ансарифард
Карим
17
Цубер
Стивен
1
Лодыгин
Юрий
2
Салиакас
Манолис
24
Ойкономопулос
Антониос
15
Эррамуспе
Родриго
12
Louis
Poznanski
4
Пантелакис
Эпаминондас
5
Карахалиос
Зисис
27
Станко
Калеб
80
Лиасос
Ангелос
10
Домингес
Хуан
11
Переа
Хуан
АЕК
4-3-3
ПАС Янина
4-4-2

История личных встреч

АЕК
ПАС Янина

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

14 матчей

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

С
1:2
С
0:2
С
0:1
С
0:4
С
2:0
С
3:1
С
0:0
С
1:1
С
1:1
С
0:2
С
3:1
С
2:0
С
2:1
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Араужо Серхио 10 0.43
Цубер Стивен 7 (1) 0.3
Ансарифард Карим 4 0.17
Манталос Петрос 3 (1) 0.13
Гарсия Леви 3 0.13
Амрабат Нордин 3 (1) 0.13
Враньеш Огнен 3 0.13
Шимански Дамиан 1 0.04
Шахов Евгений 1 0.04
Ле Таллек Дамьен 1 0.04
Цавелас Георгиос 1 0.04
Хаджсафи Эсхан 1 0.04
Митоглу Герасимос 1 0.04
Мохаммади Милад 0 0
Мишлен Клеман 0 0
Танкович Муамер 0 0
Рота Лазарос 0 0
ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 6 0.25
Эррамуспе Родриго 6 (6) 0.25
Морейра Ахмад Мендес 2 0.08
Милинчану Николай 2 0.08
Каргас Яннис 2 0.08
Шнайдер Ян-Марк 2 0.08
Гардавски Михаэль 1 0.04
Пеерсман Марвин 1 0.04
Салиакас Манолис 1 0.04
Бренер Фабрисио 1 0.04
Домингес Хуан 1 0.04
Конде Педро 1 0.04
Leonid Mina 0 0

Карточки

АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Враньеш Огнен 7 0
Симоэш Андре 7 0
Ле Таллек Дамьен 6 0
Ансарифард Карим 5 0
Шимански Дамиан 5 0
Манталос Петрос 4 0
Цавелас Георгиос 4 0
Рота Лазарос 4 0
Амрабат Нордин 3 0
Мохаммади Милад 1 1
Шахов Евгений 2 0
Хаджсафи Эсхан 2 0
Гарсия Леви 0 1
Митоглу Герасимос 0 1
Араужо Серхио 1 0
Танкович Муамер 1 0
Сварнас Стратос 1 0
ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррамуспе Родриго 6 0
Карахалиос Зисис 5 0
Переа Хуан 5 0
Домингес Хуан 4 0
Гардавски Михаэль 4 0
Каргас Яннис 4 0
Салиакас Манолис 3 0
Бренер Фабрисио 3 0
Пеерсман Марвин 2 0
Лодыгин Юрий 2 0
Станко Калеб 2 0
Шнайдер Ян-Марк 2 0
Лолис Александрос 2 0
Конде Педро 1 0
Морейра Ахмад Мендес 1 0
Vasilios Soulis 1 0
Louis Poznanski 1 0
Лиасос Ангелос 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
11
9 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
12 Не забивали 18
4
20%
1
9%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
2
10%
1
9%
31-45
1
5%
3
27%
46-60
6
30%
2
18%
61-75
4
20%
4
36%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
10%
3
30%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
3
30%
2
20%
76-90

Забито

19
16
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
4
21%
4
25%
1-15
4
21%
2
13%
16-30
3
16%
3
19%
31-45
1
5%
3
19%
46-60
1
5%
1
6%
61-75
6
32%
3
19%
76-90

Пропущено

13
14
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
1
8%
4
29%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
23%
3
21%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
7
54%
3
21%
76-90

Забито

39
27
20 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 10
3 Не забивали 7
8
21%
5
19%
1-15
7
18%
2
7%
16-30
5
13%
4
15%
31-45
2
5%
6
22%
46-60
7
18%
3
11%
61-75
10
26%
7
26%
76-90

Пропущено

23
24
8 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 14
2
9%
7
29%
29%
1-15
2
9%
1
4%
16-30
4
17%
4
17%
31-45
2
9%
3
13%
46-60
3
13%
4
17%
61-75
10
43%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Олимпиакос - АЕК 1:0 АЕК - ПАОК 1:2 АЕК - Аполлон Смирнис 3:0 Арис Салоники - АЕК 2:1
АЕК - Волос 1:2 Атромитос - АЕК 0:2 ПАОК - АЕК 0:0 АЕК - Панетоликос 1:2 Ламия - АЕК 0:2 Кифисия - АЕК 1:1 АЕК - ОФИ 1:2 Ионикос - АЕК 0:1 Астерас - АЕК 0:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 АЕК - Кифисия 4:0 ПАС Янина - АЕК 1:2 АЕК - Олимпиакос 2:3 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 АЕК - Арис Салоники 2:1 Волос - АЕК 1:3
ПАС Янина
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ПАС Янина - Арис Салоники 2:0 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Астерас - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 2:0
Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Атромитос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАС Янина - Волос 3:2 Ламия - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - АЕК 1:2 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 ПАС Янина - Панетоликос 3:0 ПАС Янина - Астерас 1:1 Лариса - ПАС Янина 1:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 23 18 5 0 39 - 11 59
2. ПАОК 23 15 3 5 46 - 22 48
3. АЕК 23 13 3 7 39 - 23 42
4. Панатинаикос 24 11 3 10 36 - 21 36
5. ПАС Янина 24 10 6 8 27 - 24 36
6. Арис Салоники 23 10 6 7 21 - 20 36
7. ОФИ 24 8 10 6 31 - 30 34
8. Астерас 22 9 5 8 23 - 20 32
9. Панетоликос 24 8 4 12 25 - 38 28
10. Волос 23 8 4 11 34 - 40 28
11. Ионикос 23 5 7 11 20 - 31 22
12. Ламия 23 4 6 13 19 - 32 18
13. Атромитос 22 4 5 13 23 - 41 17
14. Аполлон Смирнис 23 2 7 14 9 - 39 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 11 9 2 0 17 - 4 29
2. ПАОК 12 8 2 2 24 - 12 26
3. Панатинаикос 12 8 2 2 24 - 6 26
4. Астерас 12 7 1 4 16 - 10 22
5. АЕК 11 7 0 4 20 - 10 21
6. ПАС Янина 12 6 3 3 17 - 13 21
7. Арис Салоники 11 5 4 2 10 - 9 19
8. ОФИ 12 4 5 3 18 - 19 17
9. Волос 12 5 1 6 15 - 18 16
10. Панетоликос 12 4 2 6 11 - 15 14
11. Атромитос 11 4 2 5 16 - 17 14
12. Ионикос 11 3 4 4 9 - 12 13
13. Аполлон Смирнис 12 1 6 5 4 - 14 9
14. Ламия 11 2 3 6 13 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 12 9 3 0 22 - 7 30
2. ПАОК 11 7 1 3 22 - 10 22
3. АЕК 12 6 3 3 19 - 13 21
4. Арис Салоники 12 5 2 5 11 - 11 17
5. ОФИ 12 4 5 3 13 - 11 17
6. ПАС Янина 12 4 3 5 10 - 11 15
7. Панетоликос 12 4 2 6 14 - 23 14
8. Волос 11 3 3 5 19 - 22 12
9. Астерас 10 2 4 4 7 - 10 10
10. Панатинаикос 12 3 1 8 12 - 15 10
11. Ламия 12 2 3 7 6 - 13 9
12. Ионикос 12 2 3 7 11 - 19 9
13. Аполлон Смирнис 11 1 1 9 5 - 25 4
14. Атромитос 11 0 3 8 7 - 24 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч АЕК 2:0 ПАС Янина онлайн


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