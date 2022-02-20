Греция: Суперлига 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
1:0
69' ГолМанталос Петрос
72' Желтая карточкаХаджсафи Эсхан
77' Желтая карточкаЭррамуспе Родриго
2:0
88' ГолАнсарифард Карим
Ход матча
69'
1:0
72'
88'
2:0
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 2
-
7 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 13
-
50 Владение мячом, % 50
12
Рота
Лазарос
17
Цубер
Стивен
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Цубер СтивенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Йевтич ДаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Argirios Giannikis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Переа ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
28 Leonid Mina
-
Главный тренер: Iraklis Metaxas
История личных встреч
АЕК
ПАС Янина
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
14 матчей
57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Араужо Серхио
|10
|0.43
|Цубер Стивен
|7 (1)
|0.3
|Ансарифард Карим
|4
|0.17
|Манталос Петрос
|3 (1)
|0.13
|Гарсия Леви
|3
|0.13
|Амрабат Нордин
|3 (1)
|0.13
|Враньеш Огнен
|3
|0.13
|Шимански Дамиан
|1
|0.04
|Шахов Евгений
|1
|0.04
|Ле Таллек Дамьен
|1
|0.04
|Цавелас Георгиос
|1
|0.04
|Хаджсафи Эсхан
|1
|0.04
|Митоглу Герасимос
|1
|0.04
|Мохаммади Милад
|0
|0
|Мишлен Клеман
|0
|0
|Танкович Муамер
|0
|0
|Рота Лазарос
|0
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|6
|0.25
|Эррамуспе Родриго
|6 (6)
|0.25
|Морейра Ахмад Мендес
|2
|0.08
|Милинчану Николай
|2
|0.08
|Каргас Яннис
|2
|0.08
|Шнайдер Ян-Марк
|2
|0.08
|Гардавски Михаэль
|1
|0.04
|Пеерсман Марвин
|1
|0.04
|Салиакас Манолис
|1
|0.04
|Бренер Фабрисио
|1
|0.04
|Домингес Хуан
|1
|0.04
|Конде Педро
|1
|0.04
|Leonid Mina
|0
|0
Карточки
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Враньеш Огнен
|7
|0
|Симоэш Андре
|7
|0
|Ле Таллек Дамьен
|6
|0
|Ансарифард Карим
|5
|0
|Шимански Дамиан
|5
|0
|Манталос Петрос
|4
|0
|Цавелас Георгиос
|4
|0
|Рота Лазарос
|4
|0
|Амрабат Нордин
|3
|0
|Мохаммади Милад
|1
|1
|Шахов Евгений
|2
|0
|Хаджсафи Эсхан
|2
|0
|Гарсия Леви
|0
|1
|Митоглу Герасимос
|0
|1
|Араужо Серхио
|1
|0
|Танкович Муамер
|1
|0
|Сварнас Стратос
|1
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррамуспе Родриго
|6
|0
|Карахалиос Зисис
|5
|0
|Переа Хуан
|5
|0
|Домингес Хуан
|4
|0
|Гардавски Михаэль
|4
|0
|Каргас Яннис
|4
|0
|Салиакас Манолис
|3
|0
|Бренер Фабрисио
|3
|0
|Пеерсман Марвин
|2
|0
|Лодыгин Юрий
|2
|0
|Станко Калеб
|2
|0
|Шнайдер Ян-Марк
|2
|0
|Лолис Александрос
|2
|0
|Конде Педро
|1
|0
|Морейра Ахмад Мендес
|1
|0
|Vasilios Soulis
|1
|0
|Louis Poznanski
|1
|0
|Лиасос Ангелос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
11
9 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
12 Не забивали 18
4
20%
1
9%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
2
10%
1
9%
31-45
1
5%
3
27%
46-60
6
30%
2
18%
61-75
4
20%
4
36%
76-90
Пропущено
10
10
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
10%
3
30%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
3
30%
2
20%
76-90
Забито
19
16
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
4
21%
4
25%
1-15
4
21%
2
13%
16-30
3
16%
3
19%
31-45
1
5%
3
19%
46-60
1
5%
1
6%
61-75
6
32%
3
19%
76-90
Пропущено
13
14
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
1
8%
4
29%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
23%
3
21%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
7
54%
3
21%
76-90
Забито
39
27
20 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 10
3 Не забивали 7
8
21%
5
19%
1-15
7
18%
2
7%
16-30
5
13%
4
15%
31-45
2
5%
6
22%
46-60
7
18%
3
11%
61-75
10
26%
7
26%
76-90
Пропущено
23
24
8 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 14
2
9%
7
29%
29%
1-15
2
9%
1
4%
16-30
4
17%
4
17%
31-45
2
9%
3
13%
46-60
3
13%
4
17%
61-75
10
43%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Олимпиакос - АЕК 1:0 АЕК - ПАОК 1:2 АЕК - Аполлон Смирнис 3:0 Арис Салоники - АЕК 2:1
АЕК - Волос 1:2 Атромитос - АЕК 0:2 ПАОК - АЕК 0:0 АЕК - Панетоликос 1:2 Ламия - АЕК 0:2 Кифисия - АЕК 1:1 АЕК - ОФИ 1:2 Ионикос - АЕК 0:1 Астерас - АЕК 0:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 АЕК - Кифисия 4:0 ПАС Янина - АЕК 1:2 АЕК - Олимпиакос 2:3 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 АЕК - Арис Салоники 2:1 Волос - АЕК 1:3
ПАС Янина
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ПАС Янина - Арис Салоники 2:0 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Астерас - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 2:0
Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Атромитос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАС Янина - Волос 3:2 Ламия - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - АЕК 1:2 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 ПАС Янина - Панетоликос 3:0 ПАС Янина - Астерас 1:1 Лариса - ПАС Янина 1:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|23
|18
|5
|0
|39 - 11
|59
|2.
|ПАОК
|23
|15
|3
|5
|46 - 22
|48
|3.
|АЕК
|23
|13
|3
|7
|39 - 23
|42
|4.
|Панатинаикос
|24
|11
|3
|10
|36 - 21
|36
|5.
|ПАС Янина
|24
|10
|6
|8
|27 - 24
|36
|6.
|Арис Салоники
|23
|10
|6
|7
|21 - 20
|36
|7.
|ОФИ
|24
|8
|10
|6
|31 - 30
|34
|8.
|Астерас
|22
|9
|5
|8
|23 - 20
|32
|9.
|Панетоликос
|24
|8
|4
|12
|25 - 38
|28
|10.
|Волос
|23
|8
|4
|11
|34 - 40
|28
|11.
|Ионикос
|23
|5
|7
|11
|20 - 31
|22
|12.
|Ламия
|23
|4
|6
|13
|19 - 32
|18
|13.
|Атромитос
|22
|4
|5
|13
|23 - 41
|17
|14.
|Аполлон Смирнис
|23
|2
|7
|14
|9 - 39
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|11
|9
|2
|0
|17 - 4
|29
|2.
|ПАОК
|12
|8
|2
|2
|24 - 12
|26
|3.
|Панатинаикос
|12
|8
|2
|2
|24 - 6
|26
|4.
|Астерас
|12
|7
|1
|4
|16 - 10
|22
|5.
|АЕК
|11
|7
|0
|4
|20 - 10
|21
|6.
|ПАС Янина
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|7.
|Арис Салоники
|11
|5
|4
|2
|10 - 9
|19
|8.
|ОФИ
|12
|4
|5
|3
|18 - 19
|17
|9.
|Волос
|12
|5
|1
|6
|15 - 18
|16
|10.
|Панетоликос
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|14
|11.
|Атромитос
|11
|4
|2
|5
|16 - 17
|14
|12.
|Ионикос
|11
|3
|4
|4
|9 - 12
|13
|13.
|Аполлон Смирнис
|12
|1
|6
|5
|4 - 14
|9
|14.
|Ламия
|11
|2
|3
|6
|13 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|12
|9
|3
|0
|22 - 7
|30
|2.
|ПАОК
|11
|7
|1
|3
|22 - 10
|22
|3.
|АЕК
|12
|6
|3
|3
|19 - 13
|21
|4.
|Арис Салоники
|12
|5
|2
|5
|11 - 11
|17
|5.
|ОФИ
|12
|4
|5
|3
|13 - 11
|17
|6.
|ПАС Янина
|12
|4
|3
|5
|10 - 11
|15
|7.
|Панетоликос
|12
|4
|2
|6
|14 - 23
|14
|8.
|Волос
|11
|3
|3
|5
|19 - 22
|12
|9.
|Астерас
|10
|2
|4
|4
|7 - 10
|10
|10.
|Панатинаикос
|12
|3
|1
|8
|12 - 15
|10
|11.
|Ламия
|12
|2
|3
|7
|6 - 13
|9
|12.
|Ионикос
|12
|2
|3
|7
|11 - 19
|9
|13.
|Аполлон Смирнис
|11
|1
|1
|9
|5 - 25
|4
|14.
|Атромитос
|11
|0
|3
|8
|7 - 24
|3