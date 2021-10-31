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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Гурник Ленчна
0:0
Конец матча

Стадион:
Ракув
0'
5' Желтая карточка
Нивулис Анджей
45' Желтая карточка
Рыманяк Бартош
0:0
45' Не забитый пенальти
Тудор Фран
47' Желтая карточка
Гарсия Алекс
56' Желтая карточка
Мак Михал
75' Желтая карточка
Полетанович Марко
80' Желтая карточка
Szymon Drewniak
88' Желтая карточка
Bartosz Spiaczka
90'+5
33
Гостомски
Мацей
20
Рыманяк
Бартош
2
Tomasz
Midzierski
5
Kamil
Pajnowski
3
Leandro
VIII
17
Lukasz
Szramowski
6
Гол
Януш
27
Мак
Михал
88
Гарсия
Алекс
22
Serhij
Krykun
18
Bartosz
Spiaczka
1
Ковачевич
Владан
6
Нивулис
Анджей
2
Петрашек
Томаш
3
Рундич
Милан
7
Тудор
Фран
20
Полетанович
Марко
88
Гвилия
Валериане
23
Кун
Патрик
8
Лидерман
Бен
11
Иви
Лопес
21
Гутковский
Владислав
Гурник Ленчна
4-2-3-1
Ракув
3-4-2-1

История личных встреч

Гурник Ленчна
Ракув

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПД
2:1
ПД
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Ленчна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bartosz Spiaczka 6 (1) 0.46
Гаска Дамиан 1 0.08
Przemyslaw Banaszak 1 0.08
Вендрыховски Марцел 1 0.08
Мак Михал 0 0
Рыманяк Бартош 0 0
Гарсия Алекс 0 0
Leandro VIII 0 0
Орловски Мацей 0 0
Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иви Лопес 7 (3) 0.58
Гутковский Владислав 4 0.33
Цебуля Марчин 3 (1) 0.25
Мусёлик Себастьян 2 0.17
Вдовяк Матеуш 2 0.17
Тудор Фран 1 0.08
Нивулис Анджей 1 0.08
Рундич Милан 1 0.08
Петрашек Томаш 1 0.08
Длугош Виктор 1 0.08
Кун Патрик 0 0
Гедеш Алешандре 0 0
Стургеон Фабиу 0 0

Карточки

Гурник Ленчна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гол Януш 4 1
Bartosz Spiaczka 5 0
Рыманяк Бартош 4 0
Мак Михал 3 0
Szymon Drewniak 2 0
Kamil Pajnowski 2 0
Serhij Krykun 2 0
Tomasz Midzierski 1 0
Tomasz Tymosiak 1 0
Калинковски Бартоломей 1 0
Гаска Дамиан 1 0
Гарсия Алекс 1 0
Вендрыховски Марцел 1 0
Щесняк Криспин 1 0
Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папаниколау Яннис 3 1
Нивулис Анджей 3 0
Петрашек Томаш 3 0
Тудор Фран 3 0
Стургеон Фабиу 1 1
Полетанович Марко 2 0
Цебуля Марчин 2 0
Гутковский Владислав 2 0
Вдовяк Матеуш 2 0
Гедеш Алешандре 1 0
Рундич Милан 1 0
Иви Лопес 1 0
Мусёлик Себастьян 1 0
Арак Якуб 1 0
Сапала Игор 1 0
Кортни-Перкинс Джордан 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
14
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
40%
1
7%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
40%
5
36%
61-75
1
20%
3
21%
76-90

Пропущено

16
10
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
13%
1
10%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
2
13%
4
40%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
4
25%
3
30%
61-75
2
13%
1
10%
76-90

Забито

6
9
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
17%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
67%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
17%
2
22%
76-90

Пропущено

13
7
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
15%
1
14%
1-15
4
31%
1
14%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
2
29%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
2
15%
1
14%
76-90

Забито

11
23
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 7
6 Не забивали 2
1
9%
2
9%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
6
55%
2
9%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
2
18%
6
26%
61-75
2
18%
5
22%
76-90

Пропущено

29
17
13 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
4
14%
2
12%
1-15
6
21%
2
12%
16-30
3
10%
4
24%
31-45
7
24%
2
12%
46-60
5
17%
5
29%
29%
61-75
4
14%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Ленчна
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Пяст 1:1 Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1 Гурник Польковице - Гурник Ленчна 1:2
Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4 Легия - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2 Сталь Мелец - Гурник Ленчна 2:0 Гурник Ленчна - Висла Краков 1:3 Шлёнск - Гурник Ленчна 0:0 Гурник Ленчна - Варта Познань 0:4 Заглембе Любин - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Краковия 1:1 ЛКС Лодзь - Гурник Ленчна 0:1 Тыхы - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Сандецья 3:0 Заглембе Сосновец - Гурник Ленчна 0:1 Гурник Ленчна - Стомиль Ольштын 1:1 ЛКС Лодзь - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Одра Ополе 1:1
Ракув
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
ККС 1925 Калиш - Ракув 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Шлёнск - Ракув 1:2 Ракув - Варта Познань 3:0
Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Легия - Ракув 2:3 Сталь Жешув - Ракув 2:4 Сталь Мелец - Ракув 0:3 Ракув - Лех 2:2 Висла Плоцк - Ракув 1:1 Гент - Ракув 3:0 Ракув - Гент 1:0 Рубин - Ракув 0:1 Висла Краков - Ракув 1:2 Ракув - Рубин 0:0 Ягеллония - Ракув 3:0 Ракув - Судува 0:0 Пяст - Ракув 2:3 Судува - Ракув 0:0 Легия - Ракув 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 13 8 4 1 27 - 7 28
2. Лехия Гданьск 13 7 5 1 23 - 10 26
3. Ракув 12 7 4 1 24 - 16 25
4. Погонь Щецин 12 6 4 2 20 - 10 22
5. Шлёнск 13 5 5 3 23 - 18 20
6. Радомьяк Радом 13 4 7 2 17 - 13 19
7. Пяст 13 5 3 5 21 - 19 18
8. Сталь Мелец 13 4 5 4 15 - 18 17
9. Краковия 13 4 5 4 20 - 21 17
10. Ягеллония 13 4 5 4 16 - 19 17
11. Заглембе Любин 12 5 2 5 14 - 18 17
12. Висла Плоцк 13 5 1 7 21 - 21 16
13. Гурник Забже 12 4 3 5 14 - 16 15
14. Висла Краков 13 4 2 7 14 - 23 14
15. Брук-Бет Термалица 12 2 4 6 16 - 21 10
16. Легия 10 3 0 7 11 - 17 9
17. Варта Познань 13 1 5 7 8 - 17 8
18. Гурник Ленчна 13 1 4 8 10 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 7 5 2 0 18 - 2 17
2. Висла Плоцк 6 5 1 0 12 - 1 16
3. Погонь Щецин 6 5 1 0 16 - 4 16
4. Лехия Гданьск 6 4 2 0 11 - 4 14
5. Сталь Мелец 7 4 1 2 9 - 8 13
6. Ягеллония 8 3 4 1 12 - 9 13
7. Радомьяк Радом 6 3 3 0 10 - 5 12
8. Заглембе Любин 6 3 1 2 9 - 7 10
9. Пяст 7 3 1 3 14 - 13 10
10. Гурник Забже 7 3 1 3 7 - 7 10
11. Шлёнск 6 2 3 1 8 - 6 9
12. Ракув 4 2 2 0 10 - 6 8
13. Краковия 6 2 2 2 11 - 10 8
14. Брук-Бет Термалица 7 2 2 3 12 - 14 8
15. Висла Краков 6 2 1 3 7 - 10 7
16. Легия 4 2 0 2 6 - 5 6
17. Гурник Ленчна 7 1 3 3 6 - 15 6
18. Варта Познань 7 0 4 3 2 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 8 5 2 1 14 - 10 17
2. Лехия Гданьск 7 3 3 1 12 - 6 12
3. Лех 6 3 2 1 9 - 5 11
4. Шлёнск 7 3 2 2 15 - 12 11
5. Краковия 7 2 3 2 9 - 11 9
6. Пяст 6 2 2 2 7 - 6 8
7. Висла Краков 7 2 1 4 7 - 13 7
8. Заглембе Любин 6 2 1 3 5 - 11 7
9. Радомьяк Радом 7 1 4 2 7 - 8 7
10. Погонь Щецин 6 1 3 2 4 - 6 6
11. Гурник Забже 5 1 2 2 7 - 9 5
12. Сталь Мелец 6 0 4 2 6 - 10 4
13. Ягеллония 5 1 1 3 4 - 10 4
14. Варта Познань 6 1 1 4 6 - 9 4
15. Легия 6 1 0 5 5 - 12 3
16. Брук-Бет Термалица 5 0 2 3 4 - 7 2
17. Гурник Ленчна 6 0 1 5 4 - 15 1
18. Висла Плоцк 7 0 0 7 9 - 20 0
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    49'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Тудор Фран пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    46'
    Рыманяк Бартош получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    5'
    Нивулис Анджей получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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