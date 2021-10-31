Польша: Экстракласса 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Горник
5' Желтая карточкаНивулис Анджей
45' Желтая карточкаРыманяк Бартош
0:0
45' Не забитый пенальтиТудор Фран
47' Желтая карточкаГарсия Алекс
56' Желтая карточкаМак Михал
75' Желтая карточкаПолетанович Марко
80' Желтая карточкаSzymon Drewniak
88' Желтая карточкаBartosz Spiaczka
6
Гол
Януш
27
Мак
Михал
88
Гарсия
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 Гол ЯнушПолузащитник
-
27 Мак МихалПолузащитник
-
88 Гарсия АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Гаска ДамианПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kieres
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Иви ЛопесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Папшун Марек
Ход матча
45'
45'
0:0
47'
56'
80'
88'
История личных встреч
Гурник Ленчна
Ракув
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гурник Ленчна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bartosz Spiaczka
|6 (1)
|0.46
|Гаска Дамиан
|1
|0.08
|Przemyslaw Banaszak
|1
|0.08
|Вендрыховски Марцел
|1
|0.08
|Мак Михал
|0
|0
|Рыманяк Бартош
|0
|0
|Гарсия Алекс
|0
|0
|Leandro VIII
|0
|0
|Орловски Мацей
|0
|0
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иви Лопес
|7 (3)
|0.58
|Гутковский Владислав
|4
|0.33
|Цебуля Марчин
|3 (1)
|0.25
|Мусёлик Себастьян
|2
|0.17
|Вдовяк Матеуш
|2
|0.17
|Тудор Фран
|1
|0.08
|Нивулис Анджей
|1
|0.08
|Рундич Милан
|1
|0.08
|Петрашек Томаш
|1
|0.08
|Длугош Виктор
|1
|0.08
|Кун Патрик
|0
|0
|Гедеш Алешандре
|0
|0
|Стургеон Фабиу
|0
|0
Карточки
Гурник Ленчна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гол Януш
|4
|1
|Bartosz Spiaczka
|5
|0
|Рыманяк Бартош
|4
|0
|Мак Михал
|3
|0
|Szymon Drewniak
|2
|0
|Kamil Pajnowski
|2
|0
|Serhij Krykun
|2
|0
|Tomasz Midzierski
|1
|0
|Tomasz Tymosiak
|1
|0
|Калинковски Бартоломей
|1
|0
|Гаска Дамиан
|1
|0
|Гарсия Алекс
|1
|0
|Вендрыховски Марцел
|1
|0
|Щесняк Криспин
|1
|0
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папаниколау Яннис
|3
|1
|Нивулис Анджей
|3
|0
|Петрашек Томаш
|3
|0
|Тудор Фран
|3
|0
|Стургеон Фабиу
|1
|1
|Полетанович Марко
|2
|0
|Цебуля Марчин
|2
|0
|Гутковский Владислав
|2
|0
|Вдовяк Матеуш
|2
|0
|Гедеш Алешандре
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Иви Лопес
|1
|0
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|Арак Якуб
|1
|0
|Сапала Игор
|1
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
14
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
40%
1
7%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
40%
5
36%
61-75
1
20%
3
21%
76-90
Пропущено
16
10
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
13%
1
10%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
2
13%
4
40%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
4
25%
3
30%
61-75
2
13%
1
10%
76-90
Забито
6
9
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
17%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
67%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
17%
2
22%
76-90
Пропущено
13
7
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
15%
1
14%
1-15
4
31%
1
14%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
2
29%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
2
15%
1
14%
76-90
Забито
11
23
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 7
6 Не забивали 2
1
9%
2
9%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
6
55%
2
9%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
2
18%
6
26%
61-75
2
18%
5
22%
76-90
Пропущено
29
17
13 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
4
14%
2
12%
1-15
6
21%
2
12%
16-30
3
10%
4
24%
31-45
7
24%
2
12%
46-60
5
17%
5
29%
29%
61-75
4
14%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Гурник Ленчна
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Пяст 1:1 Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1 Гурник Польковице - Гурник Ленчна 1:2
Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4 Легия - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2 Сталь Мелец - Гурник Ленчна 2:0 Гурник Ленчна - Висла Краков 1:3 Шлёнск - Гурник Ленчна 0:0 Гурник Ленчна - Варта Познань 0:4 Заглембе Любин - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Краковия 1:1 ЛКС Лодзь - Гурник Ленчна 0:1 Тыхы - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Сандецья 3:0 Заглембе Сосновец - Гурник Ленчна 0:1 Гурник Ленчна - Стомиль Ольштын 1:1 ЛКС Лодзь - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Одра Ополе 1:1
Ракув
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
ККС 1925 Калиш - Ракув 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Шлёнск - Ракув 1:2 Ракув - Варта Познань 3:0
Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Легия - Ракув 2:3 Сталь Жешув - Ракув 2:4 Сталь Мелец - Ракув 0:3 Ракув - Лех 2:2 Висла Плоцк - Ракув 1:1 Гент - Ракув 3:0 Ракув - Гент 1:0 Рубин - Ракув 0:1 Висла Краков - Ракув 1:2 Ракув - Рубин 0:0 Ягеллония - Ракув 3:0 Ракув - Судува 0:0 Пяст - Ракув 2:3 Судува - Ракув 0:0 Легия - Ракув 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|13
|8
|4
|1
|27 - 7
|28
|2.
|Лехия Гданьск
|13
|7
|5
|1
|23 - 10
|26
|3.
|Ракув
|12
|7
|4
|1
|24 - 16
|25
|4.
|Погонь Щецин
|12
|6
|4
|2
|20 - 10
|22
|5.
|Шлёнск
|13
|5
|5
|3
|23 - 18
|20
|6.
|Радомьяк Радом
|13
|4
|7
|2
|17 - 13
|19
|7.
|Пяст
|13
|5
|3
|5
|21 - 19
|18
|8.
|Сталь Мелец
|13
|4
|5
|4
|15 - 18
|17
|9.
|Краковия
|13
|4
|5
|4
|20 - 21
|17
|10.
|Ягеллония
|13
|4
|5
|4
|16 - 19
|17
|11.
|Заглембе Любин
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|12.
|Висла Плоцк
|13
|5
|1
|7
|21 - 21
|16
|13.
|Гурник Забже
|12
|4
|3
|5
|14 - 16
|15
|14.
|Висла Краков
|13
|4
|2
|7
|14 - 23
|14
|15.
|Брук-Бет Термалица
|12
|2
|4
|6
|16 - 21
|10
|16.
|Легия
|10
|3
|0
|7
|11 - 17
|9
|17.
|Варта Познань
|13
|1
|5
|7
|8 - 17
|8
|18.
|Гурник Ленчна
|13
|1
|4
|8
|10 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|7
|5
|2
|0
|18 - 2
|17
|2.
|Висла Плоцк
|6
|5
|1
|0
|12 - 1
|16
|3.
|Погонь Щецин
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|4.
|Лехия Гданьск
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|5.
|Сталь Мелец
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|6.
|Ягеллония
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|7.
|Радомьяк Радом
|6
|3
|3
|0
|10 - 5
|12
|8.
|Заглембе Любин
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|9.
|Пяст
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|10.
|Гурник Забже
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|11.
|Шлёнск
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|12.
|Ракув
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|13.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|11 - 10
|8
|14.
|Брук-Бет Термалица
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|15.
|Висла Краков
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|16.
|Легия
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|17.
|Гурник Ленчна
|7
|1
|3
|3
|6 - 15
|6
|18.
|Варта Познань
|7
|0
|4
|3
|2 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|8
|5
|2
|1
|14 - 10
|17
|2.
|Лехия Гданьск
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|3.
|Лех
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|4.
|Шлёнск
|7
|3
|2
|2
|15 - 12
|11
|5.
|Краковия
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|6.
|Пяст
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|7.
|Висла Краков
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|8.
|Заглембе Любин
|6
|2
|1
|3
|5 - 11
|7
|9.
|Радомьяк Радом
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|10.
|Погонь Щецин
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|11.
|Гурник Забже
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|12.
|Сталь Мелец
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|13.
|Ягеллония
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|14.
|Варта Познань
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|15.
|Легия
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|17.
|Гурник Ленчна
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
|18.
|Висла Плоцк
|7
|0
|0
|7
|9 - 20
|0