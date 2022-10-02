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Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Зрители: 17408 Главный судья: Квятковски Томаш
Видзев Лодзь
0:0
Конец матча
Ракув
0'
2' Желтая карточка
Арсенич Зоран
16' Желтая карточка
Новак Бартош
90'+5
26
Равас
Генрих
95
Стемпиньски
Мариуш
5
Шота
Серафин
33
Кройцриглер
Мартин
23
Зелиньски
Павел
22
Dominik
Kun
25
Ганоушек
Марек
7
Милош
Мато
29
Зьявиньски
Лукаш
9
Санчез
Джорди
10
Летневски
Юлиуш
1
Ковачевич
Владан
7
Тудор
Фран
24
Арсенич
Зоран
4
Сварнас
Стратос
71
Длугош
Виктор
66
Папаниколау
Яннис
30
Кочергин
Владислав
23
Кун
Патрик
27
Новак
Бартош
99
Пясецки
Фабиан
11
Иви
Лопес
Видзев Лодзь
3-4-3
Ракув
3-4-3

История личных встреч

Видзев Лодзь
Ракув

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павловски Бартоломей 4 (1) 0.36
Санчез Джорди 3 0.27
Dominik Kun 2 0.18
Липски Патрик 2 0.18
Данеляк Кароль 1 0.09
Сыпек Якуб 1 0.09
Ганоушек Марек 1 (1) 0.09
Нунеш Фабиу 0 0
Зелиньски Павел 0 0
Летневски Юлиуш 0 0
Ernest Terpilowski 0 0
Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новак Бартош 4 0.4
Пясецки Фабиан 4 0.4
Иви Лопес 3 (2) 0.3
Вдовяк Матеуш 2 0.2
Сварнас Стратос 1 0.1
Гутковский Владислав 1 0.1
Кочергин Владислав 1 0.1
Сореску Деян 1 0.1
Тудор Фран 0 0
Чиж Шимон 0 0

Карточки

Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dominik Kun 2 0
Санчез Джорди 2 0
Жиро Матеуш 2 0
Шота Серафин 2 0
Ганоушек Марек 1 0
Хансен Кристоффер 1 0
Кройцриглер Мартин 1 0
Павловски Бартоломей 1 0
Чорбаджийски Божидар 1 0
Летневски Юлиуш 1 0
Шеху Юлиан 1 0
Сыпек Якуб 1 0
Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арсенич Зоран 4 0
Раковитан Богдан 4 0
Тудор Фран 3 0
Кун Патрик 2 0
Новак Бартош 2 0
Иви Лопес 2 0
Сварнас Стратос 2 0
Пясецки Фабиан 2 0
Вдовяк Матеуш 1 0
Берггрен Густав 1 0
Сореску Деян 1 0
Папаниколау Яннис 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
3
43%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

7
13
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
7 Не забивали 4
0
0%
2
15%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
14%
4
31%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
4
57%
4
31%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
2
50%
2
40%
76-90

Забито

14
17
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
3
21%
3
18%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
3
21%
5
29%
29%
46-60
2
14%
2
12%
61-75
5
36%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

10
10
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
10%
1
10%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
3
30%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
4
40%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Видзев Лодзь
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:3 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Лех - Видзев Лодзь 2:0 ККС 1925 Калиш - Видзев Лодзь 5:5
Видзев Лодзь - Висла Плоцк 2:1 Варта Познань - Видзев Лодзь 0:1 Видзев Лодзь - Легия 1:2 Шлёнск - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Лехия Гданьск 2:3 Ягеллония - Видзев Лодзь 0:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Сталь Жешув 6:2 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 1:0 Видзев Лодзь - Сандецья 1:3 Видзев Лодзь - Тыхы 1:1 Видзев Лодзь - Подбескидзе 2:1 Медзь - Видзев Лодзь 1:0 Видзев Лодзь - ЦВКС Ресовия 1:4 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 1:2
Ракув
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Ракув - Гурник Забже 6:0 Ракув - Радомьяк Радом 3:0 Ракув - Легия 4:0 Краковия - Ракув 3:0
Ракув - Погонь Щецин 1:0 Шлёнск - Ракув 1:4 Славия Прага - Ракув 2:0 Ракув - Славия Прага 2:1 Ракув - Ягеллония 2:2 Ракув - Спартак Трнава 1:0 Гурник Забже - Ракув 1:0 Спартак Трнава - Ракув 0:2 Ракув - Сталь Мелец 3:2 Астана - Ракув 0:1 Ракув - Астана 5:0 Ракув - Варта Познань 1:0 Лех - Ракув 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3 Ракув - Хойничанка Хойнице 5:1 Ракув - Лехия Гданьск 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 11 6 3 2 18 - 12 21
2. Легия 11 6 3 2 14 - 13 21
3. Ракув 10 6 2 2 18 - 9 20
4. Висла Плоцк 11 6 2 3 22 - 12 20
5. Видзев Лодзь 11 5 2 4 14 - 10 17
6. Краковия 11 5 2 4 14 - 9 17
7. Ягеллония 11 4 4 3 19 - 13 16
8. Сталь Мелец 11 5 1 5 14 - 17 16
9. Заглембе Любин 11 4 4 3 11 - 13 16
10. Лех 10 4 3 3 11 - 9 15
11. Радомьяк Радом 11 4 2 5 11 - 15 14
12. Гурник Забже 10 3 4 3 16 - 16 13
13. Шлёнск 10 3 4 3 9 - 13 13
14. Пяст 10 3 2 5 11 - 12 11
15. Варта Познань 10 3 2 5 8 - 12 11
16. Корона Кельце 11 3 2 6 13 - 17 11
17. Медзь 10 1 2 7 11 - 20 5
18. Лехия Гданьск 10 1 2 7 9 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Погонь Щецин 6 4 2 0 12 - 6 14
3. Висла Плоцк 5 4 1 0 11 - 3 13
4. Легия 5 4 1 0 10 - 4 13
5. Ягеллония 6 4 0 2 13 - 6 12
6. Краковия 6 3 1 2 9 - 4 10
7. Шлёнск 5 2 2 1 6 - 7 8
8. Сталь Мелец 5 2 1 2 5 - 5 7
9. Лех 6 2 1 3 4 - 6 7
10. Пяст 4 2 1 1 7 - 3 7
11. Видзев Лодзь 5 2 1 2 7 - 6 7
12. Радомьяк Радом 6 2 1 3 7 - 9 7
13. Заглембе Любин 5 1 3 1 4 - 4 6
14. Гурник Забже 6 1 2 3 8 - 12 5
15. Корона Кельце 5 1 1 3 6 - 7 4
16. Медзь 5 1 1 3 5 - 8 4
17. Лехия Гданьск 4 0 2 2 2 - 6 2
18. Варта Познань 5 0 1 4 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Видзев Лодзь 6 3 1 2 7 - 4 10
2. Заглембе Любин 6 3 1 2 7 - 9 10
3. Варта Познань 5 3 1 1 5 - 2 10
4. Сталь Мелец 6 3 0 3 9 - 12 9
5. Лех 4 2 2 0 7 - 3 8
6. Гурник Забже 4 2 2 0 8 - 4 8
7. Легия 6 2 2 2 4 - 9 8
8. Висла Плоцк 6 2 1 3 11 - 9 7
9. Погонь Щецин 5 2 1 2 6 - 6 7
10. Краковия 5 2 1 2 5 - 5 7
11. Корона Кельце 6 2 1 3 7 - 10 7
12. Радомьяк Радом 5 2 1 2 4 - 6 7
13. Шлёнск 5 1 2 2 3 - 6 5
14. Ягеллония 5 0 4 1 6 - 7 4
15. Ракув 4 1 1 2 4 - 5 4
16. Пяст 6 1 1 4 4 - 9 4
17. Лехия Гданьск 6 1 0 5 7 - 15 3
18. Медзь 5 0 1 4 6 - 12 1
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Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 8 (2)
Ягеллония Имас Хесус 7 (1)
Ягеллония Гуаль Марк 8 (3)
Висла Плоцк Вольски Рафал 6 (3)
Гурник Забже Новак Бартош 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 7
Легия Енджейчик Артур 1 5
Ягеллония Цэру Богдан 5
Лехия Гданьск Налепа Михал 5
Радомьяк Радом Машаду Луиш 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    16'
    Новак Бартош получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    2'
    Арсенич Зоран получил желтую карточку от судьи
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