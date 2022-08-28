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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион:
Шлёнск
1:4
Конец матча
Ракув
0'
9' Желтая карточка
Ольсен Патрик
0:1
14' Гол
Пясецки Фабиан
19' Желтая карточка
Арсенич Зоран
0:2
47' Гол
Кочергин Владислав
54' Желтая карточка
Сварнас Стратос
1:2
58' Пенальти
Экспозито Эрик
1:3
64' Гол
Новак Бартош
72' Желтая карточка
Ястржембски Деннис
73' Желтая карточка
Раковитан Богдан
1:4
80' Гол
Вдовяк Матеуш
89' Желтая карточка
Хиек Хавьер
90'+5
1
Шромник
Михал
19
Янасик
Патрик
34
Поправа
Конрад
6
Гретарссон
Даниэль
23
Гарсия
Виктор
III
8
Ольсен
Патрик
17
Шварц
Петр
24
Самец-Талар
Пётр
33
Лыщаш
Адриан
7
Замора
Джон
9
Экспозито
Эрик
1
Ковачевич
Владан
25
Раковитан
Богдан
24
Арсенич
Зоран
4
Сварнас
Стратос
7
Тудор
Фран
55
Чиж
Шимон
66
Папаниколау
Яннис
23
Кун
Патрик
27
Новак
Бартош
99
Пясецки
Фабиан
30
Кочергин
Владислав
Шлёнск
4-2-3-1
Ракув
3-4-3

История личных встреч

Шлёнск
Ракув

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

История матчей

Э
1:1
Э
1:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Шлёнск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шварц Петр 1 0.14
Экспозито Эрик 1 (1) 0.14
Гретарссон Даниэль 1 0.14
Лыщаш Адриан 1 0.14
Замора Джон 1 0.14
Ястржембски Деннис 1 0.14
Гарсия Виктор III 0 0
Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новак Бартош 2 0.4
Пясецки Фабиан 2 0.4
Вдовяк Матеуш 1 0.2
Гутковский Владислав 1 0.2
Кочергин Владислав 1 0.2
Сореску Деян 1 0.2
Иви Лопес 1 (1) 0.2
Тудор Фран 0 0
Чиж Шимон 0 0

Карточки

Шлёнск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольсен Патрик 4 0
Ястржембски Деннис 2 0
Шромник Михал 1 0
Гарсия Виктор III 1 0
Кинтана Кайе 1 0
Гретарссон Даниэль 1 0
Экспозито Эрик 1 0
Янасик Патрик 1 0
Замора Джон 1 0
Самец-Талар Пётр 1 0
Хиек Хавьер 1 0
Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раковитан Богдан 3 0
Тудор Фран 2 0
Арсенич Зоран 2 0
Иви Лопес 1 0
Вдовяк Матеуш 1 0
Сварнас Стратос 1 0
Пясецки Фабиан 1 0
Сореску Деян 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
17%
3
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

9
7
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
22%
1
14%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
2
22%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Шлёнск
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Шлёнск - Краковия 1:1 Лех - Шлёнск 0:1 Шлёнск - Видзев Лодзь 0:0 Корона Кельце - Шлёнск 3:1
Шлёнск - Погонь Щецин 2:1 Заглембе Любин - Шлёнск 0:0 Горица - Шлёнск 1:1 Залаэгерсег - Шлёнск 2:3 Радомлье - Шлёнск 1:2 Раднички Ниш - Шлёнск 1:3 Чукарички - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Гурник Забже 3:4 Сталь Мелец - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Погонь Щецин 1:1 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:4 Шлёнск - Висла Краков 1:1 Ракув - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Лех 0:1 Висла Плоцк - Шлёнск 1:2
Ракув
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Славия Прага - Ракув 2:0 Ракув - Славия Прага 2:1 Ракув - Ягеллония 2:2 Ракув - Спартак Трнава 1:0
Гурник Забже - Ракув 1:0 Спартак Трнава - Ракув 0:2 Ракув - Сталь Мелец 3:2 Астана - Ракув 0:1 Ракув - Астана 5:0 Ракув - Варта Познань 1:0 Лех - Ракув 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3 Ракув - Хойничанка Хойнице 5:1 Ракув - Лехия Гданьск 3:0 Заглембе Любин - Ракув 1:0 Ракув - Краковия 1:1 Лех - Ракув 1:3 Ракув - Гурник Ленчна 2:1 Погонь Щецин - Ракув 1:2 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 7 5 1 1 19 - 7 16
2. Легия 7 4 2 1 10 - 7 14
3. Погонь Щецин 6 4 1 1 11 - 6 13
4. Радомьяк Радом 7 3 2 2 9 - 9 11
5. Ракув 5 3 1 1 10 - 6 10
6. Краковия 7 3 1 3 8 - 6 10
7. Видзев Лодзь 7 3 1 3 9 - 8 10
8. Корона Кельце 7 3 1 3 8 - 7 10
9. Сталь Мелец 7 3 1 3 10 - 10 10
10. Варта Познань 7 3 0 4 6 - 9 9
11. Шлёнск 7 2 3 2 6 - 9 9
12. Ягеллония 7 2 2 3 8 - 9 8
13. Гурник Забже 6 2 2 2 8 - 8 8
14. Заглембе Любин 7 2 2 3 3 - 7 8
15. Пяст 0:0 6 2 1 3 5 - 5 7
16. Медзь 6 1 1 4 6 - 11 4
17. Лехия Гданьск 5 1 0 4 5 - 12 3
18. Лех 0:0 5 0 2 3 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 4 3 1 0 8 - 3 10
2. Висла Плоцк 3 3 0 0 9 - 2 9
3. Легия 3 2 1 0 6 - 2 7
4. Ракув 3 2 1 0 6 - 4 7
5. Краковия 4 2 0 2 5 - 3 6
6. Ягеллония 4 2 0 2 5 - 5 6
7. Шлёнск 4 1 2 1 4 - 6 5
8. Сталь Мелец 3 1 1 1 3 - 2 4
9. Корона Кельце 3 1 1 1 4 - 3 4
10. Гурник Забже 4 1 1 2 3 - 6 4
11. Радомьяк Радом 4 1 1 2 5 - 7 4
12. Пяст 0:0 2 1 0 1 4 - 1 3
13. Медзь 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Видзев Лодзь 3 1 0 2 5 - 6 3
15. Заглембе Любин 3 0 2 1 1 - 2 2
16. Лех 0:0 4 0 1 3 1 - 6 1
17. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Варта Познань 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Варта Познань 4 3 0 1 5 - 2 9
2. Радомьяк Радом 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Видзев Лодзь 4 2 1 1 4 - 2 7
4. Висла Плоцк 4 2 1 1 10 - 5 7
5. Легия 4 2 1 1 4 - 5 7
6. Корона Кельце 4 2 0 2 4 - 4 6
7. Сталь Мелец 4 2 0 2 7 - 8 6
8. Заглембе Любин 4 2 0 2 2 - 5 6
9. Пяст 0:0 4 1 1 2 1 - 4 4
10. Краковия 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Гурник Забже 2 1 1 0 5 - 2 4
12. Шлёнск 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Ракув 2 1 0 1 4 - 2 3
14. Погонь Щецин 2 1 0 1 3 - 3 3
15. Лехия Гданьск 4 1 0 3 5 - 11 3
16. Ягеллония 3 0 2 1 3 - 4 2
17. Лех 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
18. Медзь 3 0 1 2 3 - 7 1
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      19'
      Арсенич Зоран получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      14'
      Г О О О О Л - Пясецки Фабиан бьет в цель!
    • Желтая карточка
      9'
      Ольсен Патрик получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      4'
      ГОООООЛ Ракув забивает
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Шлёнск 1:4 Ракув онлайн

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