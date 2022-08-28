Стадион: Городской стадион Вроцлава
0'
9' Желтая карточкаОльсен Патрик
0:1
14' ГолПясецки Фабиан
19' Желтая карточкаАрсенич Зоран
0:2
47' ГолКочергин Владислав
54' Желтая карточкаСварнас Стратос
1:2
58' ПенальтиЭкспозито Эрик
1:3
64' ГолНовак Бартош
72' Желтая карточкаЯстржембски Деннис
73' Желтая карточкаРаковитан Богдан
1:4
80' ГолВдовяк Матеуш
89' Желтая карточкаХиек Хавьер
90'+5
Ход матча
14'
0:1
19'
47'
54'
58'
1:2
64'
1:3
73'
80'
1:4
89'
17
Шварц
Петр
33
Лыщаш
Адриан
55
Чиж
Шимон
23
Кун
Патрик
27
Новак
Бартош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кинтана КайеПолузащитник
-
16 Хиек ХавьерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Karol Borys
-
Главный тренер: Джурджевич Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Чиж ШимонПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
-
27 Новак БартошНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Иви ЛопесНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Папшун Марек
История личных встреч
Шлёнск
Ракув
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шлёнск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шварц Петр
|1
|0.14
|Экспозито Эрик
|1 (1)
|0.14
|Гретарссон Даниэль
|1
|0.14
|Лыщаш Адриан
|1
|0.14
|Замора Джон
|1
|0.14
|Ястржембски Деннис
|1
|0.14
|Гарсия Виктор III
|0
|0
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новак Бартош
|2
|0.4
|Пясецки Фабиан
|2
|0.4
|Вдовяк Матеуш
|1
|0.2
|Гутковский Владислав
|1
|0.2
|Кочергин Владислав
|1
|0.2
|Сореску Деян
|1
|0.2
|Иви Лопес
|1 (1)
|0.2
|Тудор Фран
|0
|0
|Чиж Шимон
|0
|0
Карточки
Шлёнск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ольсен Патрик
|4
|0
|Ястржембски Деннис
|2
|0
|Шромник Михал
|1
|0
|Гарсия Виктор III
|1
|0
|Кинтана Кайе
|1
|0
|Гретарссон Даниэль
|1
|0
|Экспозито Эрик
|1
|0
|Янасик Патрик
|1
|0
|Замора Джон
|1
|0
|Самец-Талар Пётр
|1
|0
|Хиек Хавьер
|1
|0
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раковитан Богдан
|3
|0
|Тудор Фран
|2
|0
|Арсенич Зоран
|2
|0
|Иви Лопес
|1
|0
|Вдовяк Матеуш
|1
|0
|Сварнас Стратос
|1
|0
|Пясецки Фабиан
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
17%
3
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
9
7
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
22%
1
14%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
2
22%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Шлёнск
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Шлёнск - Краковия 1:1 Лех - Шлёнск 0:1 Шлёнск - Видзев Лодзь 0:0 Корона Кельце - Шлёнск 3:1
Шлёнск - Погонь Щецин 2:1 Заглембе Любин - Шлёнск 0:0 Горица - Шлёнск 1:1 Залаэгерсег - Шлёнск 2:3 Радомлье - Шлёнск 1:2 Раднички Ниш - Шлёнск 1:3 Чукарички - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Гурник Забже 3:4 Сталь Мелец - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Погонь Щецин 1:1 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:4 Шлёнск - Висла Краков 1:1 Ракув - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Лех 0:1 Висла Плоцк - Шлёнск 1:2
Ракув
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Славия Прага - Ракув 2:0 Ракув - Славия Прага 2:1 Ракув - Ягеллония 2:2 Ракув - Спартак Трнава 1:0
Гурник Забже - Ракув 1:0 Спартак Трнава - Ракув 0:2 Ракув - Сталь Мелец 3:2 Астана - Ракув 0:1 Ракув - Астана 5:0 Ракув - Варта Познань 1:0 Лех - Ракув 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3 Ракув - Хойничанка Хойнице 5:1 Ракув - Лехия Гданьск 3:0 Заглембе Любин - Ракув 1:0 Ракув - Краковия 1:1 Лех - Ракув 1:3 Ракув - Гурник Ленчна 2:1 Погонь Щецин - Ракув 1:2 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|7
|5
|1
|1
|19 - 7
|16
|2.
|Легия
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|3.
|Погонь Щецин
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|4.
|Радомьяк Радом
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|5.
|Ракув
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|6.
|Краковия
|7
|3
|1
|3
|8 - 6
|10
|7.
|Видзев Лодзь
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|8.
|Корона Кельце
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|9.
|Сталь Мелец
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|10.
|Варта Познань
|7
|3
|0
|4
|6 - 9
|9
|11.
|Шлёнск
|7
|2
|3
|2
|6 - 9
|9
|12.
|Ягеллония
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|13.
|Гурник Забже
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|14.
|Заглембе Любин
|7
|2
|2
|3
|3 - 7
|8
|15.
|Пяст
|0:0
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|7
|16.
|Медзь
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|17.
|Лехия Гданьск
|5
|1
|0
|4
|5 - 12
|3
|18.
|Лех
|0:0
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|2.
|Висла Плоцк
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|3.
|Легия
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|Ракув
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|5.
|Краковия
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|6.
|Ягеллония
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|7.
|Шлёнск
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|8.
|Сталь Мелец
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|Корона Кельце
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|Гурник Забже
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|Радомьяк Радом
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Пяст
|0:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|13.
|Медзь
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Видзев Лодзь
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|15.
|Заглембе Любин
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Лех
|0:0
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|17.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Варта Познань
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варта Познань
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|2.
|Радомьяк Радом
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Видзев Лодзь
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|Висла Плоцк
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|5.
|Легия
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|6.
|Корона Кельце
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|7.
|Сталь Мелец
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|8.
|Заглембе Любин
|4
|2
|0
|2
|2 - 5
|6
|9.
|Пяст
|0:0
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|10.
|Краковия
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Гурник Забже
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|12.
|Шлёнск
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|Ракув
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|14.
|Погонь Щецин
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|15.
|Лехия Гданьск
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|16.
|Ягеллония
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|17.
|Лех
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|Медзь
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
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