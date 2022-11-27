ЧМ 2022 раздел Новости ЧМ Фрибет 1000+
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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Палермо
0:1
Конец матча
Венеция
0'
37' Желтая карточка
Тессманн Таннер
0:1
65' Гол
Похьянпало Йоэль
0:1
69' Не забитый пенальти
Брунори Маттео
87' Желтая карточка
Новакович Андрия
90'+8

Ход матча

37'
 
Тессманн Таннер
60'
 
Черышев Денис
Чрнигой Домен
65'
0:1
Похьянпало Йоэль
69'
Брунори Маттео
0:1
72'
 
Бузио Джанлука
Черышев Денис
76'
Roberto Floriano
Бро Жереми
 
76'
Солери Эдоардо
Сала Марко
 
79'
 
Новакович Андрия
Похьянпало Йоэль
79'
 
Пьерини Николас
Йонсен Деннис
79'
 
Ульманн Максимилиан
Кандела Антонио
82'
Штулац Лео
Гомес Клаудио
 
82'
Дамьяни Самуэле
Сегре Джакопо
 
87'
 
Новакович Андрия
90'
Деветак Младен
Бетелла Давиде
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Пильячелли
Мирко
37
Матею
Алеш
18
Неделчару
Ионуц
48
Бетелла
Давиде
3
Сала
Марко
8
Сегре
Джакопо
5
Гомес
Клаудио
14
Бро
Жереми
30
Nicolo
Valente
9
Брунори
Маттео
10
Ди
Мариано
Франческо
66
Йоронен
Йессе
2
Висневски
Пшемыслав
23
Чеппители
Лука
32
Чеккарони
Пьетро
27
Кандела
Антонио
7
Дзампано
Франческо
33
Чрнигой
Домен
8
Тессманн
Таннер
38
Андерсен
Магнус
II
17
Йонсен
Деннис
20
Похьянпало
Йоэль
Палермо
4-3-3
Венеция
3-5-2

История личных встреч

Палермо
Венеция

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

СB
1:1
СB
1:1
СB
1:0
СB
1:1
СB
3:0
СB
0:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Среднее время на гол

135
135

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
0.33

Среднее время на гол

54
270

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.17
0.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
180

Бомбардиры внутри турнира

Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 6 (2) 0.43
Элия Сальваторе 3 0.21
Nicolo Valente 2 0.14
Ди Мариано Франческо 1 0.07
Ivan Marconi 1 0.07
Сегре Джакопо 1 0.07
Неделчару Ионуц 0 0
Штулац Лео 0 0
Roberto Floriano 0 0
Матею Алеш 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 3 0.21
Черышев Денис 3 0.21
Кюизанс Микаэль 2 0.14
Чрнигой Домен 1 0.07
Хапс Ридгесиано 1 0.07
Чеккарони Пьетро 1 0.07
Новакович Андрия 1 0.07
Йонсен Деннис 1 0.07
Ульманн Максимилиан 0 0

Карточки

Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivan Marconi 5 1
Бетелла Давиде 3 1
Nicolo Valente 2 1
Неделчару Ионуц 3 0
Матею Алеш 3 0
Сегре Джакопо 2 0
Брунори Маттео 2 0
Элия Сальваторе 2 0
Деветак Младен 2 0
Alessio Buttaro 2 0
Ди Мариано Франческо 1 0
Штулац Лео 1 0
Видо Лука 1 0
Кривелло Роберто 1 0
Roberto Floriano 1 0
Бро Жереми 1 0
Гомес Клаудио 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккарони Пьетро 4 1
Хапс Ридгесиано 5 0
Тессманн Таннер 3 1
Висневски Пшемыслав 4 0
Дзампано Франческо 3 0
Йоронен Йессе 1 1
Чрнигой Домен 2 0
Фьордилино Лука 2 0
Бузио Джанлука 2 0
Свобода Михаэль 2 0
Коннолли Аарон 1 0
Черышев Денис 1 0
Чеппители Лука 1 0
Модоло Марко 1 0
Новакович Андрия 1 0
Пьерини Николас 1 0
Кандела Антонио 1 0

Результаты матчей

Палермо
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Венеция
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

5
2
Палермо
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Венеция
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
13

Волевые поражения

3
1
Палермо
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Венеция
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

9
16

Волевые поражения

8
3

Голы по времени матча

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
1
13%
46-60
2
22%
3
38%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
1
13%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
1
13%
2
25%
76-90

Забито

6
5
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
67%
2
40%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
14
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
2
14%
31-45
3
30%
3
21%
46-60
3
30%
2
14%
61-75
2
20%
7
50%
76-90

Забито

15
13
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
2
13%
1
8%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
6
40%
2
15%
31-45
4
27%
1
8%
46-60
2
13%
5
38%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Пропущено

18
22
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 13
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
1
5%
16-30
2
11%
4
18%
31-45
4
22%
4
18%
46-60
5
28%
4
18%
61-75
3
17%
9
41%
76-90

Результаты последних матчей

Палермо
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Козенца - Палермо 3:2 Палермо - Парма 1:0 Модена - Палермо 0:2 Палермо - Читтаделла 0:0
Палермо - Пиза 3:3 Тернана - Палермо 3:0 Палермо - Зюйдтироль 0:1 Фрозиноне - Палермо 1:0 Палермо - Дженоа 1:0 Реджина - Палермо 3:0 Палермо - Асколи 2:3 Бари - Палермо 1:1 Палермо - Перуджа 2:0 Торино - Палермо 3:0 Палермо - Реджана 3:2 Пиза - Палермо 5:0 Палермо - Падова 1:0 Падова - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Палермо 0:3
Венеция
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Венеция - Реджина 1:2 Комо - Венеция 1:0 Венеция - Асколи 0:2 Брешия - Венеция 1:1
Венеция - Фрозиноне 1:3 Венеция - Бари 1:2 Кальяри - Венеция 1:4 Венеция - Пиза 1:1 СПАЛ - Венеция 2:0 Венеция - Беневенто 0:2 Читтаделла - Венеция 1:1 Зюйдтироль - Венеция 1:2 Венеция - Дженоа 1:2 Венеция - Асколи 2:3 Венеция - Чезена 0:1 Венеция - Кальяри 0:0 Рома - Венеция 1:1 Венеция - Болонья 4:3 Салернитана - Венеция 2:1 Ювентус - Венеция 2:1

Результаты матчей

Палермо
Венеция

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:2
3 раза 43%
0:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%

Точный счет

3:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:2
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Палермо
Венеция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
2
3
5
1.5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
2
2
4
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
10
4
5
9
1.5
2
12
1
13
2.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 14 10 1 3 21 - 9 31
2. Реджина 14 8 2 4 26 - 13 26
3. Брешия 14 6 5 3 18 - 17 23
4. Дженоа 14 6 5 3 16 - 12 23
5. Бари 14 5 7 2 22 - 16 22
6. Тернана 14 6 4 4 18 - 16 22
7. Парма 14 6 4 4 20 - 15 22
8. Зюйдтироль 14 5 6 3 18 - 19 21
9. Асколи 14 5 5 4 18 - 16 20
10. Пиза 14 4 6 4 24 - 20 18
11. Кальяри 14 4 6 4 16 - 17 18
12. Модена 14 5 2 7 19 - 19 17
13. Читтаделла 14 3 7 4 12 - 16 16
14. Беневенто 14 3 6 5 14 - 16 15
15. СПАЛ 14 3 6 5 17 - 18 15
16. Козенца 14 4 3 7 15 - 24 15
17. Палермо 14 4 3 7 14 - 19 15
18. Комо 14 3 5 6 14 - 23 14
19. Венеция 14 3 3 8 14 - 21 12
20. Перуджа 14 3 2 9 10 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 7 6 1 0 12 - 2 19
2. Парма 8 5 1 2 14 - 9 16
3. Реджина 7 5 1 1 19 - 6 16
4. Брешия 7 4 3 0 10 - 4 15
5. Тернана 7 3 3 1 7 - 3 12
6. Комо 8 3 3 2 9 - 9 12
7. Пиза 7 3 2 2 12 - 8 11
8. Палермо 8 3 2 3 9 - 8 11
9. Кальяри 7 3 2 2 8 - 9 11
10. Зюйдтироль 7 2 4 1 10 - 9 10
11. СПАЛ 7 3 1 3 11 - 8 10
12. Модена 7 3 1 3 12 - 9 10
13. Читтаделла 7 2 4 1 7 - 7 10
14. Козенца 6 3 0 3 10 - 9 9
15. Дженоа 6 1 5 0 6 - 5 8
16. Асколи 7 2 2 3 7 - 9 8
17. Бари 6 1 4 1 11 - 9 7
18. Перуджа 7 2 1 4 5 - 10 7
19. Беневенто 7 1 3 3 6 - 9 6
20. Венеция 7 0 1 6 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 8 4 3 1 11 - 7 15
2. Дженоа 8 5 0 3 10 - 7 15
3. Фрозиноне 7 4 0 3 9 - 7 12
4. Асколи 7 3 3 1 11 - 7 12
5. Венеция 7 3 2 2 9 - 7 11
6. Зюйдтироль 7 3 2 2 8 - 10 11
7. Тернана 7 3 1 3 11 - 13 10
8. Реджина 7 3 1 3 7 - 7 10
9. Беневенто 7 2 3 2 8 - 7 9
10. Брешия 7 2 2 3 8 - 13 8
11. Пиза 7 1 4 2 12 - 12 7
12. Кальяри 7 1 4 2 8 - 8 7
13. Модена 7 2 1 4 7 - 10 7
14. Парма 6 1 3 2 6 - 6 6
15. Козенца 8 1 3 4 5 - 15 6
16. Читтаделла 7 1 3 3 5 - 9 6
17. СПАЛ 7 0 5 2 6 - 10 5
18. Палермо 6 1 1 4 5 - 11 4
19. Перуджа 7 1 1 5 5 - 10 4
20. Комо 6 0 2 4 5 - 14 2
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  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 6 (3)
Дженоа Кода Массимо 6 (2)
Зюйдтироль Raphael Odogwu 5 (1)
Брешия Айе Флориан 5 (1)
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Топ нарушителей
Пиза Калабрези Артуро 1 6
Бари Ди Чезаре Валерио 7
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Палермо Ivan Marconi 1 5
Асколи Гондо Седрик 1 5
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      37'
      Таннер Тессманн получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Палермо 0:1 Венеция онлайн

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