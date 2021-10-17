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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Синт-Трейден
2:2
Конец матча

Стадион:
Андерлехт
0'
47' Желтая карточка
Шмидт Даниэль
0:1
48' Пенальти
Рафаэлов Лиор
55' Желтая карточка
Тейшейра Жорже
1:1
56' Гол
Конате Мори
1:2
78' Пенальти
Гомес Серхио
2:2
90' Гол
Ляйстнер Тони
90'+6
21
Шмидт
Даниэль
37
Ляйстнер
Тони
26
Тейшейра
Жорже
27
Лавале
Димитри
20
Бауэр
Роберт
44
Брюлс
Кристиан
6
Конате
Мори
32
Дуркин
Кристофер
13
Какас
Либерато
15
Хаяси
Даити
18
Хара
Таити
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
17
Гомес
Серхио
6
Харвуд-Беллис
Тэйлор
4
Худт
Уэсли
14
Михайличенко
Богдан
7
Амузу
Френсис
20
Олссон
Кристоффер
8
Каллен
Джош
11
Рафаэлов
Лиор
23
Зиркзее
Джошуа
99
Куаме
Кристиан
Синт-Трейден
3-5-2
Андерлехт
4-4-2

История личных встреч

Синт-Трейден
Андерлехт

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

25 матчей

24%
16%
60%
6 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

12%
48%
40%
3 победы 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

16%
36%
48%
4 победы 9 ничьих 12 побед

История матчей

ТМК
1:1
ПДА
0:1
ПДА
3:1
ТМК
1:0
ТМК
2:0
ТМС
3:0
ПДА
4:1
ТМК
3:2
ПДА
4:2
ПДА
0:0
ПДА
1:0
ПДА
2:3
ЛП
3:1
ЛП
0:0
ЛП
1:2
ЛП
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
4:1
ПЛ
4:3

Бомбардиры внутри турнира

Синт-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мори 2 0.18
Брюлс Кристиан 1 0.09
Номбе Мбойо 1 0.09
Хаяси Даити 1 0.09
Де Риддер Стив 1 0.09
Ляйстнер Тони 1 0.09
Судзуки Юма 1 0.09
Балонго Нельсон 1 0.09
Хара Таити 1 0.09
Райтц Рокко 1 0.09
Мацубара Ко 0 0
Янсенс Вольке 0 0
Дуркин Кристофер 0 0
Хасиока Даики 0 0
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раман Бенито 4 0.36
Зиркзее Джошуа 4 0.36
Рафаэлов Лиор 3 (2) 0.27
Гомес Серхио 2 (1) 0.18
Амузу Френсис 2 0.18
Версхарен Яри 2 0.18
Куаме Кристиан 2 0.18
Мурильо Микаэль 1 0.09
Телин Исаак 1 0.09
Олссон Кристоффер 0 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 0 0

Карточки

Синт-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лавале Димитри 5 0
Кофрие Максимилиано 3 0
Дуркин Кристофер 3 0
Брюлс Кристиан 2 0
Де Риддер Стив 2 0
Судзуки Юма 2 0
Конате Мори 2 0
Райтц Рокко 0 1
Тейшейра Жорже 1 0
Ляйстнер Тони 1 0
Янсенс Вольке 1 0
Шмидт Даниэль 1 0
Койта Абубакари 1 0
Хасиока Даики 1 0
Какас Либерато 1 0
Хара Таити 1 0
Ван Дессел Стан 1 0
Хаяси Даити 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амузу Френсис 4 0
Мурильо Микаэль 3 0
Раман Бенито 2 0
Олссон Кристоффер 2 0
Худт Уэсли 2 0
Гомес Серхио 2 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 2 0
Куаме Кристиан 0 1
Рафаэлов Лиор 1 0
Каллен Джош 1 0
Ашимеру Маджид 1 0
Зиркзее Джошуа 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
17%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Пропущено

12
7
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
17%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
25%
1
14%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
5
42%
2
29%
76-90

Забито

5
13
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
1
20%
3
23%
46-60
1
20%
4
31%
61-75
1
20%
4
31%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

11
21
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
2
18%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
18%
2
10%
31-45
3
27%
4
19%
46-60
2
18%
5
24%
61-75
2
18%
6
29%
76-90

Пропущено

15
14
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
13%
3
21%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
1
7%
3
21%
31-45
3
20%
1
7%
46-60
3
20%
2
14%
61-75
5
33%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Синт-Трейден
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Синт-Трейден - Остенде 1:1 Стандард - Синт-Трейден 1:2 Синт-Трейден - Генк 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Синт-Трейден 0:1
Вестерло - Синт-Трейден 0:5 Фортуна - Синт-Трейден 1:0 Серкль Брюгге - Синт-Трейден 0:1 Синт-Трейден - Кортрейк 0:2 Эйпен - Синт-Трейден 2:1 Синт-Трейден - Зульте-Варегем 1:3 Шарлеруа - Синт-Трейден 0:0 Синт-Трейден - Гент 2:1 Синт-Трейден - Эйпен 1:1 Синт-Трейден - Вестерло 2:1 Синт-Трейден - Моленбек 1:0 Андерлехт - Синт-Трейден 1:1 Berg en Dal - Синт-Трейден 1:4 KVV Zepperen-Brustem - Синт-Трейден 1:4 Синт-Трейден - Андерлехт 0:1 Генк - Синт-Трейден 4:0
Андерлехт
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Андерлехт - Брюгге 1:1 Остенде - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Гент 1:1 Стандард - Андерлехт 0:1
Андерлехт - Мехелен 7:2 Генк - Андерлехт 1:0 Витесс - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Витесс 3:3 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Лачи 2:1 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:0 Лачи - Андерлехт 0:3 Эйпен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Андерлехт - Аякс 0:2 Андерлехт - ОФИ 1:1 Андерлехт - Синт-Трейден 1:1 Антверпен - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Брюгге 3:3 Андерлехт - Генк 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 11 6 4 1 20 - 13 22
2. Унион Сент-Жиллуаз 11 7 1 3 24 - 11 22
3. Антверпен 11 6 2 3 21 - 15 20
4. Эйпен 10 6 2 2 21 - 12 20
5. Генк 10 5 2 3 21 - 15 17
6. Андерлехт 11 4 5 2 21 - 14 17
7. Мехелен 0:0 11 5 2 4 18 - 19 17
8. Остенде 11 5 2 4 16 - 19 17
9. Кортрейк 11 4 3 4 14 - 14 15
10. Синт-Трейден 11 4 3 4 12 - 14 15
11. Шарлеруа 10 3 5 2 17 - 13 14
12. Стандард 11 4 2 5 12 - 19 14
13. Серен Юнайтед 11 4 0 7 15 - 21 12
14. Зульте-Варегем 11 3 3 5 17 - 24 12
15. Гент 10 3 2 5 16 - 13 11
16. АХ Лёвен 11 1 7 3 11 - 19 10
17. Серкль Брюгге 11 2 2 7 13 - 18 8
18. Беерсхот-Вильрейк 0:0 11 0 3 8 7 - 23 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 0:0 5 4 0 1 12 - 7 12
2. Брюгге 6 3 3 0 12 - 6 12
3. Унион Сент-Жиллуаз 6 4 0 2 13 - 6 12
4. Антверпен 5 3 1 1 9 - 6 10
5. Остенде 6 3 1 2 8 - 9 10
6. Гент 5 3 1 1 14 - 7 10
7. Генк 5 3 1 1 12 - 5 10
8. Серен Юнайтед 5 3 0 2 10 - 6 9
9. Андерлехт 5 2 2 1 13 - 7 8
10. Кортрейк 5 2 2 1 8 - 6 8
11. Эйпен 5 2 1 2 7 - 7 7
12. АХ Лёвен 5 1 3 1 5 - 7 6
13. Шарлеруа 5 1 2 2 6 - 6 5
14. Зульте-Варегем 6 1 2 3 9 - 15 5
15. Синт-Трейден 6 1 2 3 7 - 11 5
16. Стандард 6 1 2 3 7 - 11 5
17. Серкль Брюгге 5 0 1 4 3 - 9 1
18. Беерсхот-Вильрейк 0:0 6 0 1 5 0 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эйпен 5 4 1 0 14 - 5 13
2. Синт-Трейден 5 3 1 1 5 - 3 10
3. Брюгге 5 3 1 1 8 - 7 10
4. Антверпен 6 3 1 2 12 - 9 10
5. Унион Сент-Жиллуаз 5 3 1 1 11 - 5 10
6. Стандард 5 3 0 2 5 - 8 9
7. Шарлеруа 5 2 3 0 11 - 7 9
8. Андерлехт 6 2 3 1 8 - 7 9
9. Зульте-Варегем 5 2 1 2 8 - 9 7
10. Остенде 5 2 1 2 8 - 10 7
11. Генк 5 2 1 2 9 - 10 7
12. Серкль Брюгге 6 2 1 3 10 - 9 7
13. Кортрейк 6 2 1 3 6 - 8 7
14. Мехелен 0:0 6 1 2 3 6 - 12 5
15. АХ Лёвен 6 0 4 2 6 - 12 4
16. Серен Юнайтед 6 1 0 5 5 - 15 3
17. Беерсхот-Вильрейк 0:0 5 0 2 3 7 - 13 2
18. Гент 5 0 1 4 2 - 6 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Антверпен Фрай Микаэль 12 1 1
2. Генк Онуачу Пол 9 3 0
3. Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 8 0 4
4. Зульте-Варегем Воссен Йелле 8 1 0
5. Остенде Гейе Махтар 8 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беерсхот-Вильрейк Де Смет Тибо 5 2
2. Кортрейк Ружо Лукас 5 0
3. Синт-Трейден Лавале Димитри 5 0
4. Серкль Брюгге Уткус Эдгарас 5 0
5. Эйпен Агбаду Эммануэль 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Синт-Трейден 2:2 Андерлехт онлайн




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