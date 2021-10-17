Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Синт-Трейден
2:2
Конец матча
Стадион: Стааен
Андерлехт
47' Желтая карточкаШмидт Даниэль
0:1
48' ПенальтиРафаэлов Лиор
55' Желтая карточкаТейшейра Жорже
1:1
56' ГолКонате Мори
1:2
78' ПенальтиГомес Серхио
2:2
90' ГолЛяйстнер Тони
20
Бауэр
Роберт
15
Хаяси
Даити
18
Хара
Таити
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Бауэр РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Хаяси ДаитиНападающий
-
18 Хара ТаитиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ито ТацуяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Гомес СерхиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Кана МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincent Kompany
Ход матча
47'
48'
0:1
55'
56'
1:1
78'
1:2
90'
2:2
История личных встреч
Синт-Трейден
Андерлехт
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
25 матчей
24%
16%
60%
6 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
12%
48%
40%
3 победы 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
16%
36%
48%
4 победы 9 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Синт-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Мори
|2
|0.18
|Брюлс Кристиан
|1
|0.09
|Номбе Мбойо
|1
|0.09
|Хаяси Даити
|1
|0.09
|Де Риддер Стив
|1
|0.09
|Ляйстнер Тони
|1
|0.09
|Судзуки Юма
|1
|0.09
|Балонго Нельсон
|1
|0.09
|Хара Таити
|1
|0.09
|Райтц Рокко
|1
|0.09
|Мацубара Ко
|0
|0
|Янсенс Вольке
|0
|0
|Дуркин Кристофер
|0
|0
|Хасиока Даики
|0
|0
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раман Бенито
|4
|0.36
|Зиркзее Джошуа
|4
|0.36
|Рафаэлов Лиор
|3 (2)
|0.27
|Гомес Серхио
|2 (1)
|0.18
|Амузу Френсис
|2
|0.18
|Версхарен Яри
|2
|0.18
|Куаме Кристиан
|2
|0.18
|Мурильо Микаэль
|1
|0.09
|Телин Исаак
|1
|0.09
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|0
|0
Карточки
Синт-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лавале Димитри
|5
|0
|Кофрие Максимилиано
|3
|0
|Дуркин Кристофер
|3
|0
|Брюлс Кристиан
|2
|0
|Де Риддер Стив
|2
|0
|Судзуки Юма
|2
|0
|Конате Мори
|2
|0
|Райтц Рокко
|0
|1
|Тейшейра Жорже
|1
|0
|Ляйстнер Тони
|1
|0
|Янсенс Вольке
|1
|0
|Шмидт Даниэль
|1
|0
|Койта Абубакари
|1
|0
|Хасиока Даики
|1
|0
|Какас Либерато
|1
|0
|Хара Таити
|1
|0
|Ван Дессел Стан
|1
|0
|Хаяси Даити
|1
|0
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амузу Френсис
|4
|0
|Мурильо Микаэль
|3
|0
|Раман Бенито
|2
|0
|Олссон Кристоффер
|2
|0
|Худт Уэсли
|2
|0
|Гомес Серхио
|2
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|2
|0
|Куаме Кристиан
|0
|1
|Рафаэлов Лиор
|1
|0
|Каллен Джош
|1
|0
|Ашимеру Маджид
|1
|0
|Зиркзее Джошуа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
8
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
17%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Пропущено
12
7
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
17%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
25%
1
14%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
5
42%
2
29%
76-90
Забито
5
13
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
1
20%
3
23%
46-60
1
20%
4
31%
61-75
1
20%
4
31%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
11
21
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
2
18%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
18%
2
10%
31-45
3
27%
4
19%
46-60
2
18%
5
24%
61-75
2
18%
6
29%
76-90
Пропущено
15
14
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
13%
3
21%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
1
7%
3
21%
31-45
3
20%
1
7%
46-60
3
20%
2
14%
61-75
5
33%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Синт-Трейден
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Синт-Трейден - Остенде 1:1 Стандард - Синт-Трейден 1:2 Синт-Трейден - Генк 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Синт-Трейден 0:1
Вестерло - Синт-Трейден 0:5 Фортуна - Синт-Трейден 1:0 Серкль Брюгге - Синт-Трейден 0:1 Синт-Трейден - Кортрейк 0:2 Эйпен - Синт-Трейден 2:1 Синт-Трейден - Зульте-Варегем 1:3 Шарлеруа - Синт-Трейден 0:0 Синт-Трейден - Гент 2:1 Синт-Трейден - Эйпен 1:1 Синт-Трейден - Вестерло 2:1 Синт-Трейден - Моленбек 1:0 Андерлехт - Синт-Трейден 1:1 Berg en Dal - Синт-Трейден 1:4 KVV Zepperen-Brustem - Синт-Трейден 1:4 Синт-Трейден - Андерлехт 0:1 Генк - Синт-Трейден 4:0
Андерлехт
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Андерлехт - Брюгге 1:1 Остенде - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Гент 1:1 Стандард - Андерлехт 0:1
Андерлехт - Мехелен 7:2 Генк - Андерлехт 1:0 Витесс - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Витесс 3:3 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Лачи 2:1 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:0 Лачи - Андерлехт 0:3 Эйпен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Андерлехт - Аякс 0:2 Андерлехт - ОФИ 1:1 Андерлехт - Синт-Трейден 1:1 Антверпен - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Брюгге 3:3 Андерлехт - Генк 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|11
|6
|4
|1
|20 - 13
|22
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|11
|7
|1
|3
|24 - 11
|22
|3.
|Антверпен
|11
|6
|2
|3
|21 - 15
|20
|4.
|Эйпен
|10
|6
|2
|2
|21 - 12
|20
|5.
|Генк
|10
|5
|2
|3
|21 - 15
|17
|6.
|Андерлехт
|11
|4
|5
|2
|21 - 14
|17
|7.
|Мехелен
|0:0
|11
|5
|2
|4
|18 - 19
|17
|8.
|Остенде
|11
|5
|2
|4
|16 - 19
|17
|9.
|Кортрейк
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|10.
|Синт-Трейден
|11
|4
|3
|4
|12 - 14
|15
|11.
|Шарлеруа
|10
|3
|5
|2
|17 - 13
|14
|12.
|Стандард
|11
|4
|2
|5
|12 - 19
|14
|13.
|Серен Юнайтед
|11
|4
|0
|7
|15 - 21
|12
|14.
|Зульте-Варегем
|11
|3
|3
|5
|17 - 24
|12
|15.
|Гент
|10
|3
|2
|5
|16 - 13
|11
|16.
|АХ Лёвен
|11
|1
|7
|3
|11 - 19
|10
|17.
|Серкль Брюгге
|11
|2
|2
|7
|13 - 18
|8
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:0
|11
|0
|3
|8
|7 - 23
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|0:0
|5
|4
|0
|1
|12 - 7
|12
|2.
|Брюгге
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|4
|0
|2
|13 - 6
|12
|4.
|Антверпен
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|5.
|Остенде
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|6.
|Гент
|5
|3
|1
|1
|14 - 7
|10
|7.
|Генк
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|8.
|Серен Юнайтед
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|9.
|Андерлехт
|5
|2
|2
|1
|13 - 7
|8
|10.
|Кортрейк
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|11.
|Эйпен
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|12.
|АХ Лёвен
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|13.
|Шарлеруа
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|14.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|2
|3
|9 - 15
|5
|15.
|Синт-Трейден
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|16.
|Стандард
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|17.
|Серкль Брюгге
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:0
|6
|0
|1
|5
|0 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эйпен
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|2.
|Синт-Трейден
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|3.
|Брюгге
|5
|3
|1
|1
|8 - 7
|10
|4.
|Антверпен
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|6.
|Стандард
|5
|3
|0
|2
|5 - 8
|9
|7.
|Шарлеруа
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|8.
|Андерлехт
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|9.
|Зульте-Варегем
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|10.
|Остенде
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|11.
|Генк
|5
|2
|1
|2
|9 - 10
|7
|12.
|Серкль Брюгге
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|13.
|Кортрейк
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|14.
|Мехелен
|0:0
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|15.
|АХ Лёвен
|6
|0
|4
|2
|6 - 12
|4
|16.
|Серен Юнайтед
|6
|1
|0
|5
|5 - 15
|3
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:0
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|18.
|Гент
|5
|0
|1
|4
|2 - 6
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|12
|1
|1
|2.
|Генк
|Онуачу Пол
|9
|3
|0
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|8
|0
|4
|4.
|Зульте-Варегем
|Воссен Йелле
|8
|1
|0
|5.
|Остенде
|Гейе Махтар
|8
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|5
|2
|2.
|Кортрейк
|Ружо Лукас
|5
|0
|3.
|Синт-Трейден
|Лавале Димитри
|5
|0
|4.
|Серкль Брюгге
|Уткус Эдгарас
|5
|0
|5.
|Эйпен
|Агбаду Эммануэль
|5
|0