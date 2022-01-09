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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Волос
3:1
Конец матча

Стадион:
Панатинаикос
0'
1:0
34' Гол
Ван Веерт Том
44' Красная карточка
Санчес Факундо
56' Желтая карточка
Паласиос Себастьян
58' Желтая карточка
Хацитеодоридис Илиас
64' Желтая карточка
Баррьентос Жан
2:0
76' Гол
Ван Веерт Том
90' Желтая карточка
Феррари Франко
90' Желтая карточка
Терезиу Александрос
2:1
90' Пенальти
Паласиос Себастьян
3:1
90' Гол
Nicolas Oroz
90'+7
12
Котник
Матиц
7
Emiliano
Purita
4
Гюлен
Левент
27
Franco
Romero1
26
Феррари
Франко
14
Баррьентос
Жан
6
Цоканис
Тасос
17
Регаттен
Адриен
20
Nicolas
Oroz
10
Фернандес
Пауло
9
Ван
Веерт
Том
91
Бриньоли
Альберто
27
Котсирас
Яннис
5
Шенквельд
Барт
4
Велес
Фран
14
Санчес
Факундо
19
Вильяфаньес
Лукас
6
Александропулос
Сотириос
16
Лундквист
Рамон-Паскаль
34
Паласиос
Себастьян
9
Македа
Федерико
22
Канталапьерда
Аитор
Волос
4-2-3-1
Панатинаикос
4-3-3

История личных встреч

Волос
Панатинаикос

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

К
0:0
К
2:1
С
5:1
С
0:2
С
1:1
С
4:1
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Веерт Том 10 (2) 0.67
Бартоло Хулиан 4 0.27
Nicolas Oroz 3 0.2
Ринер Жан-Пьер 2 0.13
Kevin Rosero 2 0.13
Нинис Сотирис 1 0.07
Регаттен Адриен 1 0.07
Феррари Франко 1 0.07
Фернандес Пауло 1 0.07
Гюлен Левент 1 0.07
Терезиу Александрос 1 0.07
Баррьентос Жан 0 0
Алекс Соареш 0 0
Emiliano Purita 0 0
Franco Romero1 0 0
Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлитос Карлос 9 0.56
Паласиос Себастьян 4 (2) 0.25
Маурисио Жозе 4 0.25
Македа Федерико 3 (2) 0.19
Канталапьерда Аитор 1 0.06
Иоаннидис Фотис 1 0.06
Александропулос Сотириос 1 0.06
Санчес Факундо 1 0.06
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0.06
Хадзийованнис Анастасиос 1 0.06
Mateus Vital 1 (1) 0.06
Перес Рубен 0 0
Вильяфаньес Лукас 0 0
Хуанкар 0 0
Велес Фран 0 0

Карточки

Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррари Франко 6 0
Грильо Фаусто 4 1
Клейман Борис 5 0
Franco Romero1 4 0
Баррьентос Жан 2 1
Нинис Сотирис 3 0
Цоканис Тасос 3 0
Фернандес Пауло 3 0
Бартоло Хулиан 3 0
Регаттен Адриен 2 0
Алекс Соареш 2 0
Войтковски Камиль 2 0
Терезиу Александрос 2 0
Гюлен Левент 1 0
Ринер Жан-Пьер 1 0
Emiliano Purita 1 0
Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуанкар 4 0
Шарлия Звонимир 4 0
Маурисио Жозе 3 0
Карлитос Карлос 3 0
Перес Рубен 2 0
Вильяфаньес Лукас 2 0
Александропулос Сотириос 2 0
Санчес Факундо 0 1
Паласиос Себастьян 1 0
Бриньоли Альберто 1 0
Велес Фран 1 0
Пуггурас Ахиллеас 1 0
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
Хацитеодоридис Илиас 1 0
Хадзийованнис Анастасиос 1 0
Котсирас Яннис 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
5
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 13
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
46%
3
60%
76-90

Пропущено

12
9
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
17%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
33%
4
44%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
25%
2
22%
76-90

Забито

15
22
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
8 Не забивали 8
3
20%
4
18%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
2
13%
5
23%
31-45
4
27%
5
23%
46-60
2
13%
5
23%
61-75
3
20%
2
9%
76-90

Пропущено

17
5
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
3
18%
2
40%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
3
18%
1
20%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
3
18%
2
40%
76-90

Забито

28
27
11 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 8
1 Не забивали 5
5
18%
4
15%
1-15
2
7%
2
7%
16-30
4
14%
5
19%
31-45
6
21%
6
22%
46-60
2
7%
5
19%
61-75
9
32%
5
19%
76-90

Пропущено

29
14
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 9
5
17%
5
36%
1-15
1
3%
0
0%
16-30
8
28%
4
29%
31-45
6
21%
1
7%
46-60
3
10%
0
0%
61-75
6
21%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Волос
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Волос - Панатинаикос 0:0 Ламия - Волос 2:2 ПАС Янина - Волос 3:2 Волос - Панетоликос 1:2
Панатинаикос - Волос 2:1 Олимпиакос - Волос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 Волос - Арис Салоники 1:2 Ионикос - Волос 1:1 Пансерраикос - Волос 1:3 Волос - АЕК 1:3 ПАОК - Волос 4:4 Волос - Астерас 2:1 Панатинаикос - Волос 5:1 Волос - Атромитос 3:0 Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Волос - Ламия 2:1 Утрехт - Волос 6:2 Мехелен - Волос 2:1 Атромитос - Волос 1:0
Панатинаикос
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Волос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Атромитос 2:0
АЕК - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Волос 2:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Ламия - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Астерас - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Волос 5:1 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0 Милан - Панатинаикос 2:1 АЗ Алкмаар - Панатинаикос 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 16 13 3 0 28 - 9 42
2. АЕК 16 10 3 3 29 - 16 33
3. ПАОК 15 9 1 5 31 - 20 28
4. Арис Салоники 16 8 3 5 17 - 15 27
5. Панатинаикос 16 8 2 6 27 - 14 26
6. ПАС Янина 17 7 5 5 21 - 17 26
7. ОФИ 16 5 8 3 18 - 16 23
8. Астерас 16 5 5 6 16 - 15 20
9. Волос 15 5 3 7 27 - 30 18
10. Панетоликос 15 4 3 8 16 - 27 15
11. Ионикос 16 3 5 8 13 - 21 14
12. Ламия 16 2 5 9 13 - 22 11
13. Атромитос 15 2 3 10 14 - 32 9
14. Аполлон Смирнис 13 1 5 7 7 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 9 7 1 1 22 - 5 22
2. Олимпиакос 8 6 2 0 11 - 3 20
3. АЕК 7 5 0 2 13 - 6 15
4. ПАС Янина 9 4 2 3 12 - 12 14
5. Арис Салоники 7 4 2 1 8 - 6 14
6. ПАОК 7 4 1 2 15 - 10 13
7. Астерас 8 4 1 3 10 - 7 13
8. Волос 8 4 0 4 13 - 12 12
9. ОФИ 9 2 5 2 11 - 12 11
10. Ионикос 7 2 3 2 7 - 7 9
11. Панетоликос 8 2 2 4 9 - 12 8
12. Атромитос 7 2 1 4 9 - 12 7
13. Аполлон Смирнис 7 1 4 2 4 - 6 7
14. Ламия 8 0 3 5 8 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 8 7 1 0 17 - 6 22
2. АЕК 9 5 3 1 16 - 10 18
3. ПАОК 8 5 0 3 16 - 10 15
4. Арис Салоники 9 4 1 4 9 - 9 13
5. ОФИ 7 3 3 1 7 - 4 12
6. ПАС Янина 8 3 3 2 9 - 5 12
7. Ламия 8 2 2 4 5 - 7 8
8. Астерас 8 1 4 3 6 - 8 7
9. Панетоликос 7 2 1 4 7 - 15 7
10. Волос 7 1 3 3 14 - 18 6
11. Ионикос 9 1 2 6 6 - 14 5
12. Панатинаикос 7 1 1 5 5 - 9 4
13. Атромитос 8 0 2 6 5 - 20 2
14. Аполлон Смирнис 6 0 1 5 3 - 17 1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 44'
    УДАЛЕНИЕ! - Санчес Факундо увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Ван Веерт Том бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Волос 3:1 Панатинаикос онлайн


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