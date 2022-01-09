Греция: Суперлига 2021-2022
3:1
Конец матча
Стадион: Пантессалико
1:0
34' ГолВан Веерт Том
44' Красная карточкаСанчес Факундо
56' Желтая карточкаПаласиос Себастьян
58' Желтая карточкаХацитеодоридис Илиас
64' Желтая карточкаБаррьентос Жан
2:0
76' ГолВан Веерт Том
90' Желтая карточкаФеррари Франко
90' Желтая карточкаТерезиу Александрос
2:1
90' ПенальтиПаласиос Себастьян
3:1
90' ГолNicolas Oroz
Ход матча
34'
1:0
44'
64'
76'
2:0
90'
90'
90'
3:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 7
-
3 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 12
-
46 Владение мячом, % 54
12
Котник
Матиц
20
Nicolas
Oroz
- Основной состав
-
12 Котник МатицВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Nicolas OrozПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Алекс СоарешПолузащитник
- Нападающий
-
-
70 Kevin Rosero
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Перес РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Mateus VitalПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Иван Джованович
История личных встреч
Волос
Панатинаикос
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Веерт Том
|10 (2)
|0.67
|Бартоло Хулиан
|4
|0.27
|Nicolas Oroz
|3
|0.2
|Ринер Жан-Пьер
|2
|0.13
|Kevin Rosero
|2
|0.13
|Нинис Сотирис
|1
|0.07
|Регаттен Адриен
|1
|0.07
|Феррари Франко
|1
|0.07
|Фернандес Пауло
|1
|0.07
|Гюлен Левент
|1
|0.07
|Терезиу Александрос
|1
|0.07
|Баррьентос Жан
|0
|0
|Алекс Соареш
|0
|0
|Emiliano Purita
|0
|0
|Franco Romero1
|0
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлитос Карлос
|9
|0.56
|Паласиос Себастьян
|4 (2)
|0.25
|Маурисио Жозе
|4
|0.25
|Македа Федерико
|3 (2)
|0.19
|Канталапьерда Аитор
|1
|0.06
|Иоаннидис Фотис
|1
|0.06
|Александропулос Сотириос
|1
|0.06
|Санчес Факундо
|1
|0.06
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0.06
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0.06
|Mateus Vital
|1 (1)
|0.06
|Перес Рубен
|0
|0
|Вильяфаньес Лукас
|0
|0
|Хуанкар
|0
|0
|Велес Фран
|0
|0
Карточки
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррари Франко
|6
|0
|Грильо Фаусто
|4
|1
|Клейман Борис
|5
|0
|Franco Romero1
|4
|0
|Баррьентос Жан
|2
|1
|Нинис Сотирис
|3
|0
|Цоканис Тасос
|3
|0
|Фернандес Пауло
|3
|0
|Бартоло Хулиан
|3
|0
|Регаттен Адриен
|2
|0
|Алекс Соареш
|2
|0
|Войтковски Камиль
|2
|0
|Терезиу Александрос
|2
|0
|Гюлен Левент
|1
|0
|Ринер Жан-Пьер
|1
|0
|Emiliano Purita
|1
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуанкар
|4
|0
|Шарлия Звонимир
|4
|0
|Маурисио Жозе
|3
|0
|Карлитос Карлос
|3
|0
|Перес Рубен
|2
|0
|Вильяфаньес Лукас
|2
|0
|Александропулос Сотириос
|2
|0
|Санчес Факундо
|0
|1
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|Бриньоли Альберто
|1
|0
|Велес Фран
|1
|0
|Пуггурас Ахиллеас
|1
|0
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
|Хацитеодоридис Илиас
|1
|0
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0
|Котсирас Яннис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
5
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 13
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
46%
3
60%
76-90
Пропущено
12
9
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
17%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
33%
4
44%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
25%
2
22%
76-90
Забито
15
22
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
8 Не забивали 8
3
20%
4
18%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
2
13%
5
23%
31-45
4
27%
5
23%
46-60
2
13%
5
23%
61-75
3
20%
2
9%
76-90
Пропущено
17
5
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
3
18%
2
40%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
3
18%
1
20%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
3
18%
2
40%
76-90
Забито
28
27
11 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 8
1 Не забивали 5
5
18%
4
15%
1-15
2
7%
2
7%
16-30
4
14%
5
19%
31-45
6
21%
6
22%
46-60
2
7%
5
19%
61-75
9
32%
5
19%
76-90
Пропущено
29
14
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 9
5
17%
5
36%
1-15
1
3%
0
0%
16-30
8
28%
4
29%
31-45
6
21%
1
7%
46-60
3
10%
0
0%
61-75
6
21%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Волос
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Волос - Панатинаикос 0:0 Ламия - Волос 2:2 ПАС Янина - Волос 3:2 Волос - Панетоликос 1:2
Панатинаикос - Волос 2:1 Олимпиакос - Волос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 Волос - Арис Салоники 1:2 Ионикос - Волос 1:1 Пансерраикос - Волос 1:3 Волос - АЕК 1:3 ПАОК - Волос 4:4 Волос - Астерас 2:1 Панатинаикос - Волос 5:1 Волос - Атромитос 3:0 Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Волос - Ламия 2:1 Утрехт - Волос 6:2 Мехелен - Волос 2:1 Атромитос - Волос 1:0
Панатинаикос
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Волос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Атромитос 2:0
АЕК - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Волос 2:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Ламия - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Астерас - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Волос 5:1 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0 Милан - Панатинаикос 2:1 АЗ Алкмаар - Панатинаикос 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|16
|13
|3
|0
|28 - 9
|42
|2.
|АЕК
|16
|10
|3
|3
|29 - 16
|33
|3.
|ПАОК
|15
|9
|1
|5
|31 - 20
|28
|4.
|Арис Салоники
|16
|8
|3
|5
|17 - 15
|27
|5.
|Панатинаикос
|16
|8
|2
|6
|27 - 14
|26
|6.
|ПАС Янина
|17
|7
|5
|5
|21 - 17
|26
|7.
|ОФИ
|16
|5
|8
|3
|18 - 16
|23
|8.
|Астерас
|16
|5
|5
|6
|16 - 15
|20
|9.
|Волос
|15
|5
|3
|7
|27 - 30
|18
|10.
|Панетоликос
|15
|4
|3
|8
|16 - 27
|15
|11.
|Ионикос
|16
|3
|5
|8
|13 - 21
|14
|12.
|Ламия
|16
|2
|5
|9
|13 - 22
|11
|13.
|Атромитос
|15
|2
|3
|10
|14 - 32
|9
|14.
|Аполлон Смирнис
|13
|1
|5
|7
|7 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|9
|7
|1
|1
|22 - 5
|22
|2.
|Олимпиакос
|8
|6
|2
|0
|11 - 3
|20
|3.
|АЕК
|7
|5
|0
|2
|13 - 6
|15
|4.
|ПАС Янина
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|5.
|Арис Салоники
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|6.
|ПАОК
|7
|4
|1
|2
|15 - 10
|13
|7.
|Астерас
|8
|4
|1
|3
|10 - 7
|13
|8.
|Волос
|8
|4
|0
|4
|13 - 12
|12
|9.
|ОФИ
|9
|2
|5
|2
|11 - 12
|11
|10.
|Ионикос
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|11.
|Панетоликос
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|12.
|Атромитос
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|13.
|Аполлон Смирнис
|7
|1
|4
|2
|4 - 6
|7
|14.
|Ламия
|8
|0
|3
|5
|8 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|8
|7
|1
|0
|17 - 6
|22
|2.
|АЕК
|9
|5
|3
|1
|16 - 10
|18
|3.
|ПАОК
|8
|5
|0
|3
|16 - 10
|15
|4.
|Арис Салоники
|9
|4
|1
|4
|9 - 9
|13
|5.
|ОФИ
|7
|3
|3
|1
|7 - 4
|12
|6.
|ПАС Янина
|8
|3
|3
|2
|9 - 5
|12
|7.
|Ламия
|8
|2
|2
|4
|5 - 7
|8
|8.
|Астерас
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|9.
|Панетоликос
|7
|2
|1
|4
|7 - 15
|7
|10.
|Волос
|7
|1
|3
|3
|14 - 18
|6
|11.
|Ионикос
|9
|1
|2
|6
|6 - 14
|5
|12.
|Панатинаикос
|7
|1
|1
|5
|5 - 9
|4
|13.
|Атромитос
|8
|0
|2
|6
|5 - 20
|2
|14.
|Аполлон Смирнис
|6
|0
|1
|5
|3 - 17
|1