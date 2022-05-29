Стадион: Хуагесунд
0'
0:1
19' ГолДубвик Исак
20' Желтая карточкаTorbjoern Kallevaag
1:1
31' ГолТеркильдсен Петер
2:1
69' ГолНдур Алиун
2:2
86' ГолСолнёрдал Оскар
90' Желтая карточкаПедерсен Торе
90'+5
Ход матча
19'
0:1
31'
69'
2:1
86'
2:2
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 5
-
5 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 17
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
27
Санде
Мадс
25
Ндур
Алиун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Санде МадсПолузащитник
-
25 Ндур АлиунНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Стопл ФрэнкВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Гонг ХилариНападающий
-
99 Нжи БилалНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Simen RafnПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Дубвик ИсакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Мое ЕппеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Диа МамадуНападающий
-
-
Главный тренер: Lars Arne Nilsen
История личных встреч
Хёугесунн
Олесунн
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы
18 матчей
44.4%
11.1%
44.5%
8 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Хёугесунн
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4 Дьерв 1919 - Хёугесунн 1:3 Одд - Хёугесунн 0:4
Хёугесунн - Кристиансунд 2:0 Викинг - Хёугесунн 5:1 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:3 Викинг - Хёугесунн 1:0 Кристиансунд - Хёугесунн 1:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Старт 0:3 Ростов - Хёугесунн 0:2 Хёугесунн - Осане 1:1 Хёугесунн - Мольде 1:2 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:2 Викинг - Хёугесунн 1:1
Олесунн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Олесунн - Дьерв 2:1 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2 Фьора - Олесунн 0:3 Олесунн - Мольде 0:2
Хам-Кам - Олесунн 0:0 Лиллестрём - Олесунн 2:0 Одд - Олесунн 2:3 Олесунн - Тромсё 2:2 Викинг - Олесунн 1:0 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Хам-Кам - Олесунн 1:1 Олесунн - Бранн 0:2 Согндаль - Олесунн 1:1 Хёдд - Олесунн 1:4 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Олесунн - Тромсё 2:1 Олесунн - Хёдд 4:1 Олесунн - Браттвог 4:1 Стйордалс Блинк - Олесунн 1:0 Олесунн - Улленсакер-Киса 4:2