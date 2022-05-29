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  3. Норвегия: Типпелиген

Стадион:
Хёугесунн
2:2
Конец матча
Олесунн
0'
0:1
19' Гол
Дубвик Исак
20' Желтая карточка
Torbjoern Kallevaag
1:1
31' Гол
Теркильдсен Петер
2:1
69' Гол
Ндур Алиун
2:2
86' Гол
Солнёрдал Оскар
90' Желтая карточка
Педерсен Торе
90'+5

Ход матча

19'
0:1
Дубвик Исак
(Simen Rafn)
20'
 
Torbjoern Kallevaag
31'
Теркильдсен Петер
(Крюгор Кевин Мартин)
1:1
46'
Педерсен Торе
Эскесен Юлиус
 
69'
Ндур Алиун
(Christos Zafeiris)
2:1
71'
Joacim Holtan
Содерлунд Александер
 
71'
Torje Naustdal
Санде Мадс
 
78'
 
Аммитцбёлль Александр
Torbjoern Kallevaag
78'
 
Kristoffer Oedemarksbakken
Лима Эриксон
78'
 
Nikolai Soeyset Hopland
Simen Rafn
81'
 
Солнёрдал Оскар
Бармен Кристоффер
86'
2:2
Солнёрдал Оскар
89'
Vegard Solheim
Теркильдсен Петер
 
90'
Педерсен Торе
 
90'
 
Диа Мамаду
Хеуген Сигурд

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 17
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46
1
Сельвик
Эгиль
7
Теркильдсен
Петер
4
Anders
Baertelsen
5
Реесе
Сёрен
3
Вальстад
Николас
21
Эскесен
Юлиус
8
Крюгор
Кевин
Мартин
10
Christos
Zafeiris
27
Санде
Мадс
25
Ндур
Алиун
16
Содерлунд
Александер
1
Грютебуст
Стен
2
Голубович
Петар
25
Шербечич
Бесим
30
Андерсен
Александр
33
Simen
Rafn
10
Бармен
Кристоффер
7
Лима
Эриксон
19
Дубвик
Исак
11
Нордли
Симен
Болькан
14
Torbjoern
Kallevaag
22
Хеуген
Сигурд
Хёугесунн
4-4-2
Олесунн
3-4-2-1

История личных встреч

Хёугесунн
Олесунн

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

18 матчей

44.4%
11.1%
44.5%
8 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

Т
0:1
Т
1:3
Т
2:0
Т
0:1
Т
3:3
Т
3:0
Т
3:1
Т
2:1
Т
3:0
Т
1:2
Т
1:2
Т
3:0
Т
2:2
Т
4:2
Т
1:0
Т
1:0
Т
2:1
Т
2:1

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4 Дьерв 1919 - Хёугесунн 1:3 Одд - Хёугесунн 0:4
Хёугесунн - Кристиансунд 2:0 Викинг - Хёугесунн 5:1 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:3 Викинг - Хёугесунн 1:0 Кристиансунд - Хёугесунн 1:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Старт 0:3 Ростов - Хёугесунн 0:2 Хёугесунн - Осане 1:1 Хёугесунн - Мольде 1:2 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:2 Викинг - Хёугесунн 1:1
Олесунн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Олесунн - Дьерв 2:1 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2 Фьора - Олесунн 0:3 Олесунн - Мольде 0:2
Хам-Кам - Олесунн 0:0 Лиллестрём - Олесунн 2:0 Одд - Олесунн 2:3 Олесунн - Тромсё 2:2 Викинг - Олесунн 1:0 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Хам-Кам - Олесунн 1:1 Олесунн - Бранн 0:2 Согндаль - Олесунн 1:1 Хёдд - Олесунн 1:4 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Олесунн - Тромсё 2:1 Олесунн - Хёдд 4:1 Олесунн - Браттвог 4:1 Стйордалс Блинк - Олесунн 1:0 Олесунн - Улленсакер-Киса 4:2
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Описание гола
      31'
      Г О О О О Л - Питер Теркилдсен бьет в цель!
    • Желтая карточка
      20'
      Torbjoern Kallevaag получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      19'
      Г О О О О Л - Дубвик Исак бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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