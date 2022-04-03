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  3. Норвегия: Типпелиген
Олесунн
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 5246
Кристиансунд
0'
23' Желтая карточка
Лима Эриксон
43' Желтая карточка
Шербечич Бесим
1:0
52' Гол
Бармен Кристоффер
90'+6

Ход матча

23'
Лима Эриксон
 
43'
Шербечич Бесим
 
52'
Бармен Кристоффер
(Нордли Симен Болькан)
1:0
62'
 
Ертсен Торгиль
Каллудра Лиридон
62'
 
Виллюмссон Бриньольфур Дарри
Мава Мозес
62'
 
Картум Сандер Эрик
Бюэ Бендик
66'
Kristoffer Oedemarksbakken
Torbjoern Kallevaag
 
73'
Диа Мамаду
Нордли Симен Болькан
 
76'
 
Mikkel Rakneberg
Муколли Агон
79'
 
Виллиамсен Макс
Диоп Амиду
84'
Аммитцбёлль Александр
Хеуген Сигурд
 
84'
Хауген Фредрик
Чанаджия Дарио
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 5
  • 9 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56
1
Грютебуст
Стен
33
Simen
Rafn
25
Шербечич
Бесим
5
Фельман
Давид
19
Дубвик
Исак
7
Лима
Эриксон
10
Бармен
Кристоффер
27
Чанаджия
Дарио
14
Torbjoern
Kallevaag
22
Хеуген
Сигурд
11
Нордли
Симен
Болькан
1
Макдермот
Шон
2
Нилсен
Снорре
19
Коли
Алиу
6
Хопмарк
Андреас
3
Осбак
Кристоффер
14
Исаксен
Йеспер
21
Диоп
Амиду
13
Бюэ
Бендик
10
Каллудра
Лиридон
9
Муколли
Агон
11
Мава
Мозес
Олесунн
4-3-3
Кристиансунд
4-2-3-1

История личных встреч

Олесунн
Кристиансунд

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
88.9%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

17 матчей

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

23.5%
64.7%
11.8%
4 победы 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

ТМК
0:4
Т
1:2
Т
7:2
ТМК
1:0
ТМК
1:1
Т
1:1
Т
1:1
ТМК
1:1
ТМК
0:2
ТМК
3:3
ТМС
3:1
ТМК
3:1
КН
0:1
ТМС
2:4
ТМС
0:0
ТМС
4:0
ТМС
2:1

Результаты последних матчей

Олесунн
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Хам-Кам - Олесунн 1:1 Олесунн - Бранн 0:2 Согндаль - Олесунн 1:1 Хёдд - Олесунн 1:4
Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Олесунн - Тромсё 2:1 Олесунн - Хёдд 4:1 Олесунн - Браттвог 4:1 Стйордалс Блинк - Олесунн 1:0 Олесунн - Улленсакер-Киса 4:2 Фредрикстад - Олесунн 2:2 Олесунн - Старт 3:2 КФУМ - Олесунн 2:4 Олесунн - Санднес 2:2 Ранхейм - Олесунн 3:3 Олесунн - Согндаль 3:0 Олесунн - Хам-Кам 1:1 Дьерв - Олесунн 2:2 Олесунн - Стрёммен 3:2 Ранхейм - Олесунн 1:1
Кристиансунд
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кристиансунд - Тромсё 0:0 Кристиансунд - Хёугесунн 1:1 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Кристиансунд - Хонка 2:1
Викинг - Кристиансунд 4:1 Кристиансунд - Русенборг 3:2 Кристиансунд - Стабек 0:2 Кристиансунд - Мьельбю 1:1 Кристиансунд - Волеренга 2:1 Саннефьёрд - Кристиансунд 3:2 Кристиансунд - Викинг 2:3 Стабек - Кристиансунд 3:0 Одд - Кристиансунд 2:4 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Мьёндален - Кристиансунд 5:0 Кристиансунд - Сарпсборг-08 1:3 Лиллестрём - Кристиансунд 0:0 Кристиансунд - Русенборг 1:0 Бранн - Кристиансунд 3:1 КФУМ - Кристиансунд 3:1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Шербечич Бесим получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Лима Эриксон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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