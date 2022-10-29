Тур: 11. Стадион: Пьерлуиджи Пенцо.
0'
33' Желтая карточкаСвобода Михаэль
35' Желтая карточкаЧеппители Лука
0:1
67' ГолДионизи Федерико
81' Красная карточкаЙоронен Йессе
0:2
86' ГолКоллоколо Микеле
86' Желтая карточкаПьерини Николас
90' Желтая карточкаЭрамо Мирко
90' Желтая карточкаВисневски Пшемыслав
90'+6
Ход матча
33'
35'
67'
0:1
81'
86'
0:2
86'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 4
-
2 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Де Врис ДжекНападающий
-
-
Главный тренер: Ivan Javorcic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Гондо СедрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
46 Бауман НоамВратарь
- Защитник
-
44 Тавчар АляжЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Мендеш ПедруНападающий
-
-
-
Главный тренер: Букки Кристиан
История личных встреч
Венеция
Асколи
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
9 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.6
1.25
Среднее время на гол
56
72
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.56
1.11
Тотал матчей
1.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
57
81
Бомбардиры внутри турнира
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черышев Денис
|3
|0.27
|Кюизанс Микаэль
|2
|0.18
|Похьянпало Йоэль
|1
|0.09
|Чрнигой Домен
|1
|0.09
|Хапс Ридгесиано
|1
|0.09
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.09
|Новакович Андрия
|1
|0.09
|Йонсен Деннис
|1
|0.09
|Ульманн Максимилиан
|0
|0
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дионизи Федерико
|4 (1)
|0.36
|Гондо Седрик
|4 (1)
|0.36
|Коллоколо Микеле
|2
|0.18
|Боттегин Эрик
|2
|0.18
|Мендеш Педру
|1
|0.09
|Шимич Лоренцо
|1
|0.09
|Лунгой Кристофер
|1
|0.09
|Калигара Фабрицио
|0
|0
|Бидуи Софьян
|0
|0
|Фаласко Никола
|0
|0
Карточки
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеккарони Пьетро
|4
|1
|Тессманн Таннер
|2
|1
|Хапс Ридгесиано
|3
|0
|Дзампано Франческо
|3
|0
|Висневски Пшемыслав
|3
|0
|Йоронен Йессе
|1
|1
|Чрнигой Домен
|2
|0
|Фьордилино Лука
|2
|0
|Бузио Джанлука
|2
|0
|Свобода Михаэль
|2
|0
|Коннолли Аарон
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Чеппители Лука
|1
|0
|Модоло Марко
|1
|0
|Пьерини Николас
|1
|0
|Кандела Антонио
|1
|0
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллучи Джузеппе
|5
|1
|Гондо Седрик
|5
|1
|Фаласко Никола
|2
|1
|Калигара Фабрицио
|2
|1
|Эрамо Мирко
|3
|0
|Боттегин Эрик
|2
|0
|Дионизи Федерико
|2
|0
|Леали Никола
|2
|0
|Сальви Алессандро
|2
|0
|Джоване Самуэль
|2
|0
|Донати Франческо
|2
|0
|Бюхель Марсель
|1
|0
|Чичиретти Амато
|1
|0
|Шимич Лоренцо
|1
|0
|Кваранта Данило
|1
|0
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|Лунгой Кристофер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
50%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
50%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
12
4
2 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
2
50%
31-45
2
17%
1
25%
46-60
2
17%
1
25%
61-75
6
50%
0
0%
76-90
Забито
7
7
0 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
4
57%
2
29%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
2
29%
3
38%
76-90
Забито
11
15
2 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
18%
3
20%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
4
36%
1
7%
61-75
4
36%
5
33%
76-90
Пропущено
19
12
5 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
1
5%
2
17%
16-30
4
21%
2
17%
31-45
3
16%
2
17%
46-60
3
16%
2
17%
61-75
8
42%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Венеция
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Брешия - Венеция 1:1 Венеция - Фрозиноне 1:3 Венеция - Бари 1:2 Кальяри - Венеция 1:4
Венеция - Пиза 1:1 СПАЛ - Венеция 2:0 Венеция - Беневенто 0:2 Читтаделла - Венеция 1:1 Зюйдтироль - Венеция 1:2 Венеция - Дженоа 1:2 Венеция - Асколи 2:3 Венеция - Чезена 0:1 Венеция - Кальяри 0:0 Рома - Венеция 1:1 Венеция - Болонья 4:3 Салернитана - Венеция 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Венеция - Аталанта 1:3 Фиорентина - Венеция 1:0 Венеция - Удинезе 1:2
Асколи
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Асколи - Кальяри 2:1 Сампдория - Асколи 2:2 Бари - Асколи 0:2 Асколи - Модена 1:2
Беневенто - Асколи 1:1 Асколи - Парма 1:3 Перуджа - Асколи 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Палермо - Асколи 2:3 Асколи - СПАЛ 1:1 Асколи - Тернана 2:1 Венеция - Асколи 2:3 Реканатезе - Асколи 1:4 Рома - Асколи 0:1 Асколи - Беневенто 0:1 Асколи - Тернана 4:1 Кремонезе - Асколи 0:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Парма - Асколи 0:1 Асколи - Реджина 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|11
|8
|0
|3
|17 - 7
|24
|2.
|Дженоа
|1:0
|11
|7
|3
|1
|14 - 7
|24
|3.
|Тернана
|11
|6
|2
|3
|17 - 13
|20
|4.
|Бари
|11
|5
|4
|2
|18 - 12
|19
|5.
|Парма
|11
|5
|4
|2
|16 - 11
|19
|6.
|Реджина
|11
|6
|1
|4
|20 - 9
|19
|7.
|Асколи
|11
|5
|3
|3
|15 - 12
|18
|8.
|Зюйдтироль
|11
|5
|3
|3
|12 - 13
|18
|9.
|Брешия
|0:1
|11
|5
|2
|4
|14 - 16
|17
|10.
|Кальяри
|11
|4
|3
|4
|11 - 12
|15
|11.
|СПАЛ
|11
|3
|5
|3
|16 - 14
|14
|12.
|Палермо
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|13.
|Модена
|11
|4
|0
|7
|16 - 17
|12
|14.
|Пиза
|11
|2
|5
|4
|17 - 17
|11
|15.
|Козенца
|11
|3
|2
|6
|10 - 18
|11
|16.
|Читтаделла
|10
|2
|5
|3
|8 - 12
|11
|17.
|Беневенто
|11
|2
|4
|5
|9 - 12
|10
|18.
|Венеция
|11
|2
|3
|6
|12 - 18
|9
|19.
|Комо
|11
|2
|3
|6
|11 - 21
|9
|20.
|Перуджа
|10
|2
|1
|7
|8 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|5
|5
|0
|0
|9 - 0
|15
|2.
|Парма
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|3.
|Реджина
|5
|4
|0
|1
|15 - 3
|12
|4.
|Брешия
|0:1
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|5.
|Тернана
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|6.
|СПАЛ
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|7.
|Кальяри
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|8.
|Дженоа
|1:0
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|9.
|Модена
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|10.
|Зюйдтироль
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|11.
|Читтаделла
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|12.
|Асколи
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|13.
|Палермо
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|14.
|Комо
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|15.
|Бари
|5
|1
|3
|1
|9 - 7
|6
|16.
|Козенца
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|17.
|Пиза
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|18.
|Беневенто
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|19.
|Перуджа
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|20.
|Венеция
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дженоа
|1:0
|6
|5
|0
|1
|9 - 4
|15
|2.
|Бари
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|3.
|Асколи
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|4.
|Тернана
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|5.
|Зюйдтироль
|6
|3
|1
|2
|6 - 8
|10
|6.
|Фрозиноне
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|7.
|Венеция
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|8.
|Реджина
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|9.
|Брешия
|0:1
|6
|2
|0
|4
|7 - 13
|6
|10.
|Парма
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|11.
|Пиза
|6
|1
|3
|2
|11 - 11
|6
|12.
|Кальяри
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|13.
|Козенца
|6
|1
|2
|3
|3 - 11
|5
|14.
|Беневенто
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|15.
|Палермо
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|16.
|СПАЛ
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|17.
|Модена
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|18.
|Перуджа
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|19.
|Читтаделла
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|20.
|Комо
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
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- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Walid Cheddira
|9 (4)
|Дженоа
|Кода Массимо
|8 (2)
|Бари
|Антенуччи Мирко
|6 (1)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|7 (1)
|Палермо
|Брунори Маттео
|6 (3)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 5
|Асколи
|Гондо Седрик
|1 5
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|6
|Пиза
|Марин Мариус
|6