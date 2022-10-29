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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Венеция
0:2
Конец матча
Асколи
0'
33' Желтая карточка
Свобода Михаэль
35' Желтая карточка
Чеппители Лука
0:1
67' Гол
Дионизи Федерико
81' Красная карточка
Йоронен Йессе
0:2
86' Гол
Коллоколо Микеле
86' Желтая карточка
Пьерини Николас
90' Желтая карточка
Эрамо Мирко
90' Желтая карточка
Висневски Пшемыслав
90'+6

Ход матча

33'
Свобода Михаэль
 
35'
Чеппители Лука
 
46'
 
Simone Giordano
Адьяпонг Клод
59'
Похьянпало Йоэль
Новакович Андрия
 
59'
Чрнигой Домен
Тессманн Таннер
 
65'
 
Мендеш Педру
Гондо Седрик
67'
0:1
Дионизи Федерико
(Мендеш Педру)
71'
Пьерини Николас
Фьордилино Лука
 
71'
Хапс Ридгесиано
Ульманн Максимилиан
 
75'
 
Лунгой Кристофер
Дионизи Федерико
81'
Йоронен Йессе
 
83'
Бертинато Бруно
Свобода Михаэль
 
86'
0:2
Коллоколо Микеле
86'
Пьерини Николас
 
90'
 
Эрамо Мирко
90'
Висневски Пшемыслав
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
66
Йоронен
Йессе
23
Чеппители
Лука
30
Свобода
Михаэль
2
Висневски
Пшемыслав
27
Кандела
Антонио
31
Ульманн
Максимилиан
8
Тессманн
Таннер
10
Кюизанс
Микаэль
16
Фьордилино
Лука
21
Черышев
Денис
11
Новакович
Андрия
13
Гуарна
Энрико
4
Шимич
Лоренцо
33
Боттегин
Эрик
5
Кваранта
Данило
23
Фальцерано
Марчелло
17
Адьяпонг
Клод
18
Коллоколо
Микеле
27
Эрамо
Мирко
8
Калигара
Фабрицио
15
Гондо
Седрик
9
Дионизи
Федерико
Венеция
3-4-1-2
Асколи
3-5-2

История личных встреч

Венеция
Асколи

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

9 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

К
2:3
СB
1:1
СB
2:1
СB
2:1
СB
1:1
СB
1:0
СB
1:0
СB
1:0
СB
3:3

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.6
1.25

Среднее время на гол

56
72

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.56
1.11

Тотал матчей

1.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

57
81

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черышев Денис 3 0.27
Кюизанс Микаэль 2 0.18
Похьянпало Йоэль 1 0.09
Чрнигой Домен 1 0.09
Хапс Ридгесиано 1 0.09
Чеккарони Пьетро 1 0.09
Новакович Андрия 1 0.09
Йонсен Деннис 1 0.09
Ульманн Максимилиан 0 0
Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дионизи Федерико 4 (1) 0.36
Гондо Седрик 4 (1) 0.36
Коллоколо Микеле 2 0.18
Боттегин Эрик 2 0.18
Мендеш Педру 1 0.09
Шимич Лоренцо 1 0.09
Лунгой Кристофер 1 0.09
Калигара Фабрицио 0 0
Бидуи Софьян 0 0
Фаласко Никола 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккарони Пьетро 4 1
Тессманн Таннер 2 1
Хапс Ридгесиано 3 0
Дзампано Франческо 3 0
Висневски Пшемыслав 3 0
Йоронен Йессе 1 1
Чрнигой Домен 2 0
Фьордилино Лука 2 0
Бузио Джанлука 2 0
Свобода Михаэль 2 0
Коннолли Аарон 1 0
Черышев Денис 1 0
Чеппители Лука 1 0
Модоло Марко 1 0
Пьерини Николас 1 0
Кандела Антонио 1 0
Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллучи Джузеппе 5 1
Гондо Седрик 5 1
Фаласко Никола 2 1
Калигара Фабрицио 2 1
Эрамо Мирко 3 0
Боттегин Эрик 2 0
Дионизи Федерико 2 0
Леали Никола 2 0
Сальви Алессандро 2 0
Джоване Самуэль 2 0
Донати Франческо 2 0
Бюхель Марсель 1 0
Чичиретти Амато 1 0
Шимич Лоренцо 1 0
Кваранта Данило 1 0
Адьяпонг Клод 1 0
Лунгой Кристофер 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
50%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
50%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

12
4
2 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
2
50%
31-45
2
17%
1
25%
46-60
2
17%
1
25%
61-75
6
50%
0
0%
76-90

Забито

7
7
0 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
4
57%
2
29%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
2
29%
3
38%
76-90

Забито

11
15
2 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
18%
3
20%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
4
36%
1
7%
61-75
4
36%
5
33%
76-90

Пропущено

19
12
5 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
1
5%
2
17%
16-30
4
21%
2
17%
31-45
3
16%
2
17%
46-60
3
16%
2
17%
61-75
8
42%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Брешия - Венеция 1:1 Венеция - Фрозиноне 1:3 Венеция - Бари 1:2 Кальяри - Венеция 1:4
Венеция - Пиза 1:1 СПАЛ - Венеция 2:0 Венеция - Беневенто 0:2 Читтаделла - Венеция 1:1 Зюйдтироль - Венеция 1:2 Венеция - Дженоа 1:2 Венеция - Асколи 2:3 Венеция - Чезена 0:1 Венеция - Кальяри 0:0 Рома - Венеция 1:1 Венеция - Болонья 4:3 Салернитана - Венеция 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Венеция - Аталанта 1:3 Фиорентина - Венеция 1:0 Венеция - Удинезе 1:2
Асколи
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Асколи - Кальяри 2:1 Сампдория - Асколи 2:2 Бари - Асколи 0:2 Асколи - Модена 1:2
Беневенто - Асколи 1:1 Асколи - Парма 1:3 Перуджа - Асколи 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Палермо - Асколи 2:3 Асколи - СПАЛ 1:1 Асколи - Тернана 2:1 Венеция - Асколи 2:3 Реканатезе - Асколи 1:4 Рома - Асколи 0:1 Асколи - Беневенто 0:1 Асколи - Тернана 4:1 Кремонезе - Асколи 0:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Парма - Асколи 0:1 Асколи - Реджина 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 11 8 0 3 17 - 7 24
2. Дженоа 1:0 11 7 3 1 14 - 7 24
3. Тернана 11 6 2 3 17 - 13 20
4. Бари 11 5 4 2 18 - 12 19
5. Парма 11 5 4 2 16 - 11 19
6. Реджина 11 6 1 4 20 - 9 19
7. Асколи 11 5 3 3 15 - 12 18
8. Зюйдтироль 11 5 3 3 12 - 13 18
9. Брешия 0:1 11 5 2 4 14 - 16 17
10. Кальяри 11 4 3 4 11 - 12 15
11. СПАЛ 11 3 5 3 16 - 14 14
12. Палермо 11 3 3 5 11 - 15 12
13. Модена 11 4 0 7 16 - 17 12
14. Пиза 11 2 5 4 17 - 17 11
15. Козенца 11 3 2 6 10 - 18 11
16. Читтаделла 10 2 5 3 8 - 12 11
17. Беневенто 11 2 4 5 9 - 12 10
18. Венеция 11 2 3 6 12 - 18 9
19. Комо 11 2 3 6 11 - 21 9
20. Перуджа 10 2 1 7 8 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 5 5 0 0 9 - 0 15
2. Парма 6 4 1 1 10 - 6 13
3. Реджина 5 4 0 1 15 - 3 12
4. Брешия 0:1 5 3 2 0 7 - 3 11
5. Тернана 5 3 1 1 7 - 3 10
6. СПАЛ 6 3 1 2 10 - 6 10
7. Кальяри 6 3 1 2 7 - 8 10
8. Дженоа 1:0 5 2 3 0 5 - 3 9
9. Модена 6 3 0 3 11 - 8 9
10. Зюйдтироль 5 2 2 1 6 - 5 8
11. Читтаделла 5 2 2 1 6 - 6 8
12. Асколи 6 2 2 2 7 - 8 8
13. Палермо 6 2 2 2 8 - 7 8
14. Комо 6 2 2 2 7 - 8 8
15. Бари 5 1 3 1 9 - 7 6
16. Козенца 5 2 0 3 7 - 7 6
17. Пиза 5 1 2 2 6 - 6 5
18. Беневенто 6 1 2 3 5 - 8 5
19. Перуджа 5 1 1 3 4 - 8 4
20. Венеция 6 0 1 5 4 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 1:0 6 5 0 1 9 - 4 15
2. Бари 6 4 1 1 9 - 5 13
3. Асколи 5 3 1 1 8 - 4 10
4. Тернана 6 3 1 2 10 - 10 10
5. Зюйдтироль 6 3 1 2 6 - 8 10
6. Фрозиноне 6 3 0 3 8 - 7 9
7. Венеция 5 2 2 1 8 - 6 8
8. Реджина 6 2 1 3 5 - 6 7
9. Брешия 0:1 6 2 0 4 7 - 13 6
10. Парма 5 1 3 1 6 - 5 6
11. Пиза 6 1 3 2 11 - 11 6
12. Кальяри 5 1 2 2 4 - 4 5
13. Козенца 6 1 2 3 3 - 11 5
14. Беневенто 5 1 2 2 4 - 4 5
15. Палермо 5 1 1 3 3 - 8 4
16. СПАЛ 5 0 4 1 6 - 8 4
17. Модена 5 1 0 4 5 - 9 3
18. Перуджа 5 1 0 4 4 - 8 3
19. Читтаделла 5 0 3 2 2 - 6 3
20. Комо 5 0 1 4 4 - 13 1
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 9 (4)
Дженоа Кода Массимо 8 (2)
Бари Антенуччи Мирко 6 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 7 (1)
Палермо Брунори Маттео 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Пиза Калабрези Артуро 1 5
Асколи Гондо Седрик 1 5
Бари Ди Чезаре Валерио 6
Пиза Марин Мариус 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      35'
      Чеппители Лука получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      33'
      Свобода Михаэль получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      6'
      ГОООООЛ Венеция забивает
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Венеция 0:2 Асколи онлайн

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