Тур: 15. Стадион: Municipal 22 de Junho.
0'
18' Желтая карточкаВилсон Бруно
32' Желтая карточкаХайме Иван
43' Желтая карточкаЖулиан Игор
1:0
45' ГолПенетра Алешандре
1:1
49' ГолБондосо Кико
62' Желтая карточкаАссунсао Густаво
66' Желтая карточкаПерейра Матеус
72' Желтая карточкаГарсия Самуэль
74' Желтая карточкаКлаудемир де Соуза
2:1
81' ГолХайме Иван
84' Желтая карточкаМендес Алексис
90' Желтая карточкаКоломбатто Сантьяго
90'+8
Ход матча
18'
32'
43'
45'
1:0
49'
1:1
62'
66'
67'
72'
81'
2:1
84'
31
Жуниор
Луис
15
Риччели
10
Хайме
Иван
20
Gustavo
Sa
77
Кастро
Пабло
29
Кадис
Хондер
14
Жулиан
Игор
10
Бондосо
Кико
79
Морейра
Нуну
- Основной состав
-
31 Жуниор ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 РиччелиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хайме ИванПолузащитник
-
20 Gustavo SaПолузащитник
-
77 Кастро ПаблоПолузащитник
-
29 Кадис ХондерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Фонте РуйПолузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Joao Pedro Sousa
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Жулиан ИгорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бондосо КикоНападающий
- Нападающий
-
79 Морейра НунуНападающий
- Запасные игроки
-
13 Фелипе ЛуисВратарь
- Защитник
-
82 Силва ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Рашид ОсамаПолузащитник
- Нападающий
-
22 Зохи КевинНападающий
-
90 Friday Etim
-
Главный тренер: Tulipa
История личных встреч
Фамаликан
Визела
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
0.5
Среднее время на гол
54
180
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.6
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
56
90
Бомбардиры внутри турнира
Фамаликан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хайме Иван
|3
|0.2
|Юссуф Зейду
|2
|0.13
|Миллан Алехандро
|2
|0.13
|Родригеш Иву
|1
|0.07
|Родригес Хосе Луис
|1
|0.07
|Коломбатто Сантьяго
|1
|0.07
|Моура Франсишку
|1
|0.07
|Пенетра Алешандре
|1
|0.07
|Кадис Хондер
|1
|0.07
|Ассунсао Густаво
|1
|0.07
|Кадиле Джуниор
|1
|0.07
|Агиррегабириа Мартин
|0
|0
Визела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зохи Кевин
|2
|0.13
|Бондосо Кико
|2
|0.13
|Гарсия Самуэль
|2 (1)
|0.13
|Оливейра Андерсон
|2
|0.13
|Осмаич Милутин
|2
|0.13
|Гуззу Рафаэл
|1
|0.07
|Морейра Нуну
|1
|0.07
|Перейра Матеус
|1
|0.07
|Friday Etim
|1
|0.07
|Силва Томаш
|0
|0
|Клаудемир де Соуза
|0
|0
Карточки
Фамаликан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коломбатто Сантьяго
|7
|0
|Родригеш Иву
|3
|1
|Родригес Хосе Луис
|3
|0
|Ассунсао Густаво
|3
|0
|Gustavo Sa
|3
|0
|Фонте Руй
|2
|0
|Пеле Мамаду
|2
|0
|Лима Рубен
|2
|0
|Юссуф Зейду
|2
|0
|Михай Энеа
|2
|0
|Де ла Фуэнте Эрнан
|2
|0
|Моура Франсишку
|2
|0
|Пенетра Алешандре
|2
|0
|Кастро Пабло
|1
|0
|Батубинсика Дилан
|1
|0
|Жуниор Луис
|1
|0
|Хайме Иван
|1
|0
|Риччели
|1
|0
|Миллан Алехандро
|1
|0
|Кадиле Джуниор
|1
|0
|Theo Fonseca
|1
|0
Визела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуззу Рафаэл
|7
|1
|Нейва Кристиан
|5
|0
|Силва Томаш
|3
|1
|Оливейра Андерсон
|4
|0
|Вилсон Бруно
|4
|0
|Мендес Алексис
|4
|0
|Морейра Нуну
|4
|0
|Клаудемир де Соуза
|3
|0
|Гарсия Самуэль
|3
|0
|Бунтиц Фабиян
|3
|0
|Фернандеш Иванилду
|1
|1
|Diego Rosa
|2
|0
|Жулиан Игор
|2
|0
|Перейра Матеус
|2
|0
|Осмаич Милутин
|2
|0
|Исаак Карлос
|2
|0
|Андрес Сармиенто
|0
|1
|Рашид Осама
|1
|0
|Шмидт Александер
|1
|0
|Зохи Кевин
|1
|0
|Alejandro Alvarado
|1
|0
|Бондосо Кико
|1
|0
Результаты матчей
Фамаликан
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Визела
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
1
5
Фамаликан
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Визела
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
11
4
Волевые поражения
2
6
Фамаликан
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Визела
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
13
5
Волевые поражения
3
11
Голы по времени матча
Забито
10
8
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
3
30%
2
25%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
8
10
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
13%
2
20%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
6
60%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Пропущено
11
6
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
2
33%
1-15
3
27%
2
33%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
2
33%
76-90
Забито
15
14
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
7 Не забивали 5
0
0%
2
14%
1-15
5
33%
2
14%
16-30
2
13%
4
29%
31-45
3
20%
3
21%
46-60
1
7%
2
14%
61-75
4
27%
1
7%
76-90
Пропущено
19
16
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
1
5%
4
25%
1-15
5
26%
2
13%
16-30
3
16%
1
6%
31-45
5
26%
1
6%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
2
11%
8
50%
76-90
Результаты последних матчей
Фамаликан
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Шавиш - Фамаликан 0:2 Эшторил - Фамаликан 0:1 Фамаликан - Тондела 0:0 Торренше - Фамаликан 1:0
Фамаликан - Академику Визеу 1:1 Фамаликан - Спортинг Л 1:2 Фамаликан - Дюмиенсе/СДЖИПИ II 4:1 Маритиму - Фамаликан 0:0 Витория Гимарайнш - Фамаликан 3:2 Фамаликан - Пасуш де Феррейра 2:1 Трофенсе - Фамаликан 0:1 Арока - Фамаликан 4:1 Фамаликан - Боавишта 4:0 Каса Пиа - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Бенфика 0:1 Портимоненсе - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Санта-Клара 1:0 Жил Висенте - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Брага 0:3 Эшторил - Фамаликан 2:0
Визела
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Визела - Витория Гимарайнш 3:0 Порту - Визела 4:0 Мафра - Визела 1:1 Визела - Шавиш 2:2
Пасуш де Феррейра - Визела 0:2 Витория Гимарайнш - Визела 2:1 Визела - Арока 0:1 Боавишта - Визела 2:2 Визела - Санта-Клара 0:1 Пенафьел - Визела 3:3 Каса Пиа - Визела 0:1 Визела - Портимоненсе 1:0 Брага - Визела 2:0 Визела - Эшторил 0:1 Бенфика - Визела 2:1 Визела - Жил Висенте 2:2 Шавиш - Визела 1:1 Визела - Порту 0:1 Риу Аве - Визела 0:1 Пасуш де Феррейра - Визела 1:2
Результаты матчей
Фамаликан
Визела
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:1
4 раза 57%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
6 раз 40%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Фамаликан
Визела
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
34
25
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
71
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
105
510
411
114
114
114
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- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Порту
|Тареми Мехди
|9 (5)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|9 (1)
|Брага
|Орта Рикарду
|8 (5)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|8 (1)
|Бенфика
|Мариу Жоау
|7 (3)
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 8
|Визела
|Гуззу Рафаэл
|1 7
|Каса Пиа
|Тайра Альфонсу
|7
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|7
|Фамаликан
|Коломбатто Сантьяго
|7
Прогнозы на матч Фамаликан 2:1 Визела
Исход игры
Фамаликан
63.8% (74)
Ничья
29.3% (34)
Визела
6.9% (8)
Тотал 2.5
Больше
27.93% (31)
Меньше
72.07% (80)
Обе команды забьют
Да
51.35% (57)
Нет
48.65% (54)
Популярный счёт
1:0 Фамаликан
39.7% (46)
1:1 Ничья
23.3% (27)
2:1 Фамаликан
19% (22)
1:2 Визела
5.2% (6)
0:0 Ничья
3.4% (4)
0:1 Визела
1.7% (2)
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