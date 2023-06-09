Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Команда Чжэцзян Профессионал имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Гао Ди не смог попасть в створ ударом издали

49' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Межеевски Адриан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

41' Г О О О О Л - Куасси Жан записал гол на свой счет!

41' Yu Dong создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Матч возобновлен

39' Yihao Zhong получил желтую карточку от судьи

39' Yu Dong получил желтую карточку от судьи

38' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

36' Чович Неманья пробует нанести удар издали, но Bo Zhao ловит мяч

36' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Bin Gu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Мушекви Няша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Хэнань Цзянье идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Шунич Тони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Поссиньоло Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Матч возобновлен

24' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

23' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Songyi Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Матч возобновлен

19' Ох, нехорошо это выглядит. Tianyu Gao получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Tianyu Gao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Матч возобновлен

8' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

8' Хорошую попытку сделал Чович Неманья . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Матч возобновлен

7' Ох, нехорошо это выглядит. Yihao Zhong получил травму и медбригада забирает его с поля.

6' Yihao Zhong на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола