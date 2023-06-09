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Китай: Суперлига
2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Shunqi Tang
Хэнань Цзянье
2:2
Конец матча
Чжэцзян Профессионал
0'
39' Желтая карточка
Yu Dong
39' Желтая карточка
Yihao Zhong
0:1
41' Гол
Куасси Жан
0:2
51' Гол
Di Gao
1:2
56' Гол
Пина Томас
2:2
69' Пенальти
Чович Неманья
79' Вторая желтая карточка
Yu Dong
86' Желтая карточка
Dilemet Tudi
88' Желтая карточка
Dongsheng Wang
90' Желтая карточка
Haoxiang Jin
90'+6

Ход матча

39'
 
Yu Dong
39'
Yihao Zhong
 
41'
0:1
Куасси Жан
(Yu Dong)
46'
Dong Han
Межеевски Адриан
 
51'
0:2
Di Gao
(Куасси Жан)
56'
Пина Томас
(Dong Han)
1:2
64'
Dilmurat Mawlanyaz
Tianyu Gao
 
64'
Шангуань Ван
Yixin Liu
 
66'
 
Н'Думбу Александр
Bin Gu
69'
Чович Неманья
2:2
72'
 
Ulrich Ewolo
Куасси Жан
72'
 
Jin Cheng
Di Gao
79'
 
Yu Dong
83'
 
Dongsheng Wang
Мушекви Няша
85'
Dilemet Tudi
Пина Томас
 
86'
Dilemet Tudi
 
88'
 
Dongsheng Wang
90'
 
Haoxiang Jin

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 4
  • 240 Количество передач 433
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
19
Guoming
Wang
23
Шунич
Тони
5
Цао
Гу
4
Xin
Luo
14
Tianyu
Gao
24
Songyi
Li
17
Пина
Томас
2
Yixin
Liu
29
Yihao
Zhong
20
Чович
Неманья
10
Межеевски
Адриан
33
Bo
Zhao
19
Yu
Dong
2
Лён
Нок-Хан
36
Поссиньоло
Лукас
28
Xin
Yue
31
Bin
Gu
29
Цзяци
Чжан
9
Di
Gao
10
Tixiang
Li
17
Куасси
Жан
30
Мушекви
Няша
Хэнань Цзянье
3-4-3
Чжэцзян Профессионал
4-2-3-1

История личных встреч

Хэнань Цзянье
Чжэцзян Профессионал

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
0:1
С
3:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Хэнань Цзянье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чович Неманья 6 (1) 0.5
Boyuan Feng 2 0.17
Пина Томас 1 0.08
Zichang Huang 1 0.08
Межеевски Адриан 1 0.08
Tianyu Gao 0 0
Zhao Ke 0 0
Yihao Zhong 0 0
Dong Han 0 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мушекви Няша 6 0.5
Di Gao 4 0.33
Куасси Жан 2 (1) 0.17
Андрияшевич Франко 2 0.17
Junsheng Yao 1 0.08
Zheng'ao Sun 1 0.08
Ulrich Ewolo 1 0.08
Tixiang Li 0 0
Xin Yue 0 0
Yu Dong 0 0
Bin Gu 0 0

Карточки

Хэнань Цзянье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пина Томас 3 1
Yihao Zhong 2 1
Чович Неманья 3 0
Шунич Тони 3 0
Шангуань Ван 2 0
Songyi Li 2 0
Xin Luo 2 0
Межеевски Адриан 1 0
Guoming Wang 1 0
Boyuan Feng 1 0
Zhao Ke 1 0
Zichang Huang 1 0
Dilemet Tudi 1 0
Shuai Yang1 1 0
Shuai Yang2 1 0
Tianyu Gao 1 0
Yixin Liu 1 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yu Dong 4 1
Лён Нок-Хан 2 1
Андрияшевич Франко 3 0
Xin Yue 1 1
Н'Думбу Александр 2 0
Цзяци Чжан 2 0
Поссиньоло Лукас 2 0
Bo Zhao 2 0
Dongsheng Wang 2 0
Di Gao 1 0
Zheng'ao Sun 1 0
Junsheng Yao 1 0
Ulrich Ewolo 1 0
Shengpan Ji 1 0
Haoxiang Jin 1 0
Jordi Vinyals 1 0

Результаты матчей

Хэнань Цзянье
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Чжэцзян Профессионал
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

4
7
Хэнань Цзянье
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Чжэцзян Профессионал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
6

Волевые поражения

2
6
Хэнань Цзянье
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Чжэцзян Профессионал
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
8

Волевые поражения

6
13

Голы по времени матча

Забито

7
11
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
14%
4
36%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
3
43%
4
36%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
3
33%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
2
33%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
17%
1
11%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
1
25%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

7
8
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
3
43%
4
50%
76-90

Забито

11
18
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
0
0%
1
6%
1-15
2
18%
5
28%
16-30
2
18%
1
6%
31-45
4
36%
6
33%
46-60
3
27%
3
17%
61-75
0
0%
2
11%
76-90

Пропущено

13
17
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
1
8%
1
6%
1-15
2
15%
4
24%
16-30
2
15%
1
6%
31-45
3
23%
3
18%
46-60
1
8%
3
18%
61-75
4
31%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Хэнань Цзянье
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:1 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 3:2 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0
Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэбей Форчун - Хэнань Цзянье 0:4 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 1:1
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:2 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2
Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Чжинань Синьчжоу - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Чжинань Синьчжоу 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Цзалл 4:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:1

Результаты матчей

Хэнань Цзянье
Чжэцзян Профессионал

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:2
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
3:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
1:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Хэнань Цзянье
Чжэцзян Профессионал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
5
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
6
1
1
4
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
3
3
9
1.5
6
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 2:1 12 9 2 1 21 - 9 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 12 7 4 1 14 - 7 25
3.
Ченду Беттер Сити
 12 6 6 0 19 - 12 24
4.
Чанчунь Ятай
 12 6 2 4 23 - 20 20
5.
Тянцзинь Тэда
 12 4 8 0 14 - 9 20
6.
Шаньдун Тайшань
 1:1 12 4 6 2 17 - 12 18
7.
Бэйцзин Гоань
 1:2 12 4 5 3 20 - 17 17
8.
Ухань Три Таунс
 1:1 12 3 7 2 19 - 13 16
9.
Чжэцзян Профессионал
 12 4 3 5 17 - 18 15
10.
Хэнань Цзянье
 12 2 6 4 11 - 13 12
11.
Шэньчжэнь
 12 3 2 7 13 - 25 11
12.
Шицзячжуан
 2:2 12 2 5 5 14 - 21 11
13.
Мэйчжоу Хакка
 2:2 12 2 4 6 15 - 20 10
14.
Далянь Ифан
 2:1 12 2 3 7 10 - 16 9
15.
Наньтун Чжиюнь
 1:2 12 2 3 7 8 - 17 9
16.
Циндао Чжуннэн
 12 2 2 8 11 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 7 4 3 0 12 - 8 15
2.
Шанхай СИПГ
 2:1 6 4 1 1 11 - 8 13
3.
Бэйцзин Гоань
 1:2 6 3 3 0 13 - 7 12
4.
Шанхай Шеньхуа
 6 3 3 0 6 - 3 12
5.
Шаньдун Тайшань
 1:1 4 3 1 0 8 - 2 10
6.
Чанчунь Ятай
 6 3 1 2 11 - 11 10
7.
Тянцзинь Тэда
 6 2 4 0 8 - 6 10
8.
Шэньчжэнь
 7 3 1 3 9 - 11 10
9.
Хэнань Цзянье
 7 2 4 1 7 - 6 10
10.
Далянь Ифан
 2:1 7 2 3 2 7 - 7 9
11.
Циндао Чжуннэн
 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Наньтун Чжиюнь
 1:2 6 2 1 3 4 - 9 7
13.
Чжэцзян Профессионал
 5 2 0 3 7 - 8 6
14.
Мэйчжоу Хакка
 2:2 6 1 2 3 6 - 9 5
15.
Шицзячжуан
 2:2 6 1 2 3 6 - 9 5
16.
Ухань Три Таунс
 1:1 5 0 4 1 5 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 2:1 6 5 1 0 10 - 1 16
2.
Шанхай Шеньхуа
 6 4 1 1 8 - 4 13
3.
Ухань Три Таунс
 1:1 7 3 3 1 14 - 6 12
4.
Чанчунь Ятай
 6 3 1 2 12 - 9 10
5.
Тянцзинь Тэда
 6 2 4 0 6 - 3 10
6.
Ченду Беттер Сити
 5 2 3 0 7 - 4 9
7.
Чжэцзян Профессионал
 7 2 3 2 10 - 10 9
8.
Шаньдун Тайшань
 1:1 8 1 5 2 9 - 10 8
9.
Шицзячжуан
 2:2 6 1 3 2 8 - 12 6
10.
Мэйчжоу Хакка
 2:2 6 1 2 3 9 - 11 5
11.
Бэйцзин Гоань
 1:2 6 1 2 3 7 - 10 5
12.
Хэнань Цзянье
 5 0 2 3 4 - 7 2
13.
Наньтун Чжиюнь
 1:2 6 0 2 4 4 - 8 2
14.
Шэньчжэнь
 5 0 1 4 4 - 14 1
15.
Циндао Чжуннэн
 6 0 1 5 4 - 9 1
16.
Далянь Ифан
 2:1 5 0 0 5 3 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 10 (4)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (2)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 6 (2)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 6 (1)
Чанчунь Ятай Тан Лонг 5 (2)
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Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 1 4
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 5
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 3
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 3
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