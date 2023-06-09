Тур: 12. Стадион: Женжу Ханггай. Главный судья: Shunqi Tang
2:2
Конец матча
0'
39' Желтая карточкаYu Dong
39' Желтая карточкаYihao Zhong
0:1
41' ГолКуасси Жан
0:2
51' ГолDi Gao
1:2
56' ГолПина Томас
2:2
69' ПенальтиЧович Неманья
79' Вторая желтая карточкаYu Dong
86' Желтая карточкаDilemet Tudi
88' Желтая карточкаDongsheng Wang
90' Желтая карточкаHaoxiang Jin
90'+6
Ход матча
39'
39'
41'
0:1
51'
0:2
56'
1:2
69'
2:2
79'
86'
88'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
3 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 4
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 4
-
240 Количество передач 433
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Guoming
Wang
23
Шунич
Тони
5
Цао
Гу
4
Xin
Luo
14
Tianyu
Gao
24
Songyi
Li
17
Пина
Томас
29
Yihao
Zhong
33
Bo
Zhao
19
Yu
Dong
28
Xin
Yue
31
Bin
Gu
29
Цзяци
Чжан
9
Di
Gao
10
Tixiang
Li
17
Куасси
Жан
30
Мушекви
Няша
- Основной состав
-
19 Guoming WangВратарь
-
23 Шунич ТониЗащитник
-
5 Цао ГуЗащитник
-
4 Xin LuoЗащитник
-
14 Tianyu GaoПолузащитник
-
24 Songyi LiПолузащитник
-
17 Пина ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Yihao ZhongНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Yuhao ZhaoПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Пень Пень
-
11 Zhao Ke
-
-
21 Keqiang Chen
-
16 Dilemet Tudi
-
-
12 Minjie Yang
-
26 Jiahui Liu
-
15 Zhixuan Du
-
32 Dong Han
-
Главный тренер: Sergio Zarco Diaz
- Основной состав
-
33 Bo ZhaoВратарь
-
19 Yu DongЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Xin YueЗащитник
-
31 Bin GuПолузащитник
-
29 Цзяци ЧжанПолузащитник
-
9 Di GaoПолузащитник
-
10 Tixiang LiПолузащитник
-
17 Куасси ЖанПолузащитник
-
30 Мушекви НяшаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Jinfeng Lai
-
24 Daoxin Ye
-
15 Haoxiang Jin
-
-
21 Shengpan Ji
-
25 Junchi Xu
-
22 Jin Cheng
-
-
-
Главный тренер: Jordi Vinyals
История личных встреч
Хэнань Цзянье
Чжэцзян Профессионал
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чович Неманья
|6 (1)
|0.5
|Boyuan Feng
|2
|0.17
|Пина Томас
|1
|0.08
|Zichang Huang
|1
|0.08
|Межеевски Адриан
|1
|0.08
|Tianyu Gao
|0
|0
|Zhao Ke
|0
|0
|Yihao Zhong
|0
|0
|Dong Han
|0
|0
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мушекви Няша
|6
|0.5
|Di Gao
|4
|0.33
|Куасси Жан
|2 (1)
|0.17
|Андрияшевич Франко
|2
|0.17
|Junsheng Yao
|1
|0.08
|Zheng'ao Sun
|1
|0.08
|Ulrich Ewolo
|1
|0.08
|Tixiang Li
|0
|0
|Xin Yue
|0
|0
|Yu Dong
|0
|0
|Bin Gu
|0
|0
Карточки
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пина Томас
|3
|1
|Yihao Zhong
|2
|1
|Чович Неманья
|3
|0
|Шунич Тони
|3
|0
|Шангуань Ван
|2
|0
|Songyi Li
|2
|0
|Xin Luo
|2
|0
|Межеевски Адриан
|1
|0
|Guoming Wang
|1
|0
|Boyuan Feng
|1
|0
|Zhao Ke
|1
|0
|Zichang Huang
|1
|0
|Dilemet Tudi
|1
|0
|Shuai Yang1
|1
|0
|Shuai Yang2
|1
|0
|Tianyu Gao
|1
|0
|Yixin Liu
|1
|0
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yu Dong
|4
|1
|Лён Нок-Хан
|2
|1
|Андрияшевич Франко
|3
|0
|Xin Yue
|1
|1
|Н'Думбу Александр
|2
|0
|Цзяци Чжан
|2
|0
|Поссиньоло Лукас
|2
|0
|Bo Zhao
|2
|0
|Dongsheng Wang
|2
|0
|Di Gao
|1
|0
|Zheng'ao Sun
|1
|0
|Junsheng Yao
|1
|0
|Ulrich Ewolo
|1
|0
|Shengpan Ji
|1
|0
|Haoxiang Jin
|1
|0
|Jordi Vinyals
|1
|0
Результаты матчей
Хэнань Цзянье
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Чжэцзян Профессионал
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
4
7
Хэнань Цзянье
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Чжэцзян Профессионал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
6
Волевые поражения
2
6
Хэнань Цзянье
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Чжэцзян Профессионал
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
8
Волевые поражения
6
13
Голы по времени матча
Забито
7
11
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
14%
4
36%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
3
43%
4
36%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
3
33%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
2
33%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
17%
1
11%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
1
25%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
7
8
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
3
43%
4
50%
76-90
Забито
11
18
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
0
0%
1
6%
1-15
2
18%
5
28%
16-30
2
18%
1
6%
31-45
4
36%
6
33%
46-60
3
27%
3
17%
61-75
0
0%
2
11%
76-90
Пропущено
13
17
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
1
8%
1
6%
1-15
2
15%
4
24%
16-30
2
15%
1
6%
31-45
3
23%
3
18%
46-60
1
8%
3
18%
61-75
4
31%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:1 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 3:2 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0
Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэбей Форчун - Хэнань Цзянье 0:4 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 1:1
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:2 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2
Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Чжинань Синьчжоу - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Чжинань Синьчжоу 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Цзалл 4:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:1
Результаты матчей
Хэнань Цзянье
Чжэцзян Профессионал
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:2
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
3:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
1:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Хэнань Цзянье
Чжэцзян Профессионал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
32
25
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
61
14
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
93
39
66
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|12
|9
|2
|1
|21 - 9
|29
|2.
|12
|7
|4
|1
|14 - 7
|25
|3.
|12
|6
|6
|0
|19 - 12
|24
|4.
|12
|6
|2
|4
|23 - 20
|20
|5.
|12
|4
|8
|0
|14 - 9
|20
|6.
|1:1
|12
|4
|6
|2
|17 - 12
|18
|7.
|1:2
|12
|4
|5
|3
|20 - 17
|17
|8.
|1:1
|12
|3
|7
|2
|19 - 13
|16
|9.
|12
|4
|3
|5
|17 - 18
|15
|10.
|12
|2
|6
|4
|11 - 13
|12
|11.
|12
|3
|2
|7
|13 - 25
|11
|12.
|2:2
|12
|2
|5
|5
|14 - 21
|11
|13.
|2:2
|12
|2
|4
|6
|15 - 20
|10
|14.
|2:1
|12
|2
|3
|7
|10 - 16
|9
|15.
|1:2
|12
|2
|3
|7
|8 - 17
|9
|16.
|12
|2
|2
|8
|11 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|3
|0
|12 - 8
|15
|2.
|2:1
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|3.
|1:2
|6
|3
|3
|0
|13 - 7
|12
|4.
|6
|3
|3
|0
|6 - 3
|12
|5.
|1:1
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|7.
|6
|2
|4
|0
|8 - 6
|10
|8.
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|9.
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|10.
|2:1
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|11.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|1:2
|6
|2
|1
|3
|4 - 9
|7
|13.
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|14.
|2:2
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|2:2
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|16.
|1:1
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|6
|5
|1
|0
|10 - 1
|16
|2.
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|3.
|1:1
|7
|3
|3
|1
|14 - 6
|12
|4.
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|5.
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|6.
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|7.
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|8.
|1:1
|8
|1
|5
|2
|9 - 10
|8
|9.
|2:2
|6
|1
|3
|2
|8 - 12
|6
|10.
|2:2
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|11.
|1:2
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|12.
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|13.
|1:2
|6
|0
|2
|4
|4 - 8
|2
|14.
|5
|0
|1
|4
|4 - 14
|1
|15.
|6
|0
|1
|5
|4 - 9
|1
|16.
|2:1
|5
|0
|0
|5
|3 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|10 (4)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|7 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|6 (2)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|6 (1)
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|5 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|1 4
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|5
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 3
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 3